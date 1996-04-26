Multi Currency Candlestick Pattern Scanner MT4

Multi-Currency Candlestick Pattern Scanner for MT4

Multi-Currency Candlestick Pattern Scanner for MT4 — это профессиональный мультивалютный и мультитаймфреймовый сканер японских свечных паттернов для MetaTrader 4.

Индикатор анализирует несколько торговых инструментов и таймфреймов одновременно, отображает найденные бычьи и медвежьи свечные паттерны в dashboard-панели, а также может показывать стрелки, текстовые метки и Moving Average прямо на активном графике.

Этот инструмент создан для трейдеров, которым нужно быстро находить свечные сигналы на разных рынках без ручного открытия десятков графиков.

Основные возможности

Автоматическое определение японских свечных паттернов

Мультивалютное сканирование

Мультитаймфреймовое сканирование

Dashboard-панель на графике

Бычьи и медвежьи сигналы в таблице

Стрелки на активном графике

Текстовые метки с названиями паттернов

Визуализация Moving Average

Фильтр тренда по Moving Average

Поддержка SMA и EMA

Фильтр тикового объёма

Гибкие настройки чувствительности свечей

Возможность включать и отключать группы паттернов

Terminal alerts

Push notifications

Режим визуального тестирования

Облегчённый режим для Strategy Tester

Работа по закрытой свече

Опциональный анализ текущей свечи

Без перерисовки закрытых сигналов

Что сканирует индикатор

По умолчанию в список символов добавлены основные валютные пары и золото:

EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD

EURGBP, EURJPY, EURCHF, EURCAD, EURAUD, EURNZD

GBPJPY, GBPCHF, GBPCAD, GBPAUD, GBPNZD

AUDJPY, AUDCHF, AUDCAD, AUDNZD

NZDJPY, NZDCHF, NZDCAD

CADJPY, CADCHF

CHFJPY

XAUUSD

Список можно изменить в параметре SymbolsList .

Если у вашего брокера используются суффиксы, например EURUSDm , EURUSD.a , XAUUSD.pro , укажите символы точно так, как они называются в вашем терминале.

Поддерживаемые таймфреймы

Индикатор может сканировать разные таймфреймы, например:

M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1

Список таймфреймов задаётся в параметре TimeframesList .

Пример:

M15,H1,H4,D1

Определяемые свечные паттерны

Bullish Engulfing — бычье поглощение

Bearish Engulfing — медвежье поглощение

Bullish Harami — бычье харами

Bearish Harami — медвежье харами

Hammer — молот

Hanging Man — повешенный

Inverted Hammer — перевёрнутый молот

Shooting Star — падающая звезда

Morning Star — утренняя звезда

Evening Star — вечерняя звезда

Piercing Line — просвет в облаках

Dark Cloud Cover — завеса из тёмных облаков

Three Inside Up — три внутренних вверх

Three Inside Down — три внутренних вниз

Three Outside Up — три внешних вверх

Three Outside Down — три внешних вниз

Dashboard-панель

Dashboard-панель показывает найденные паттерны по выбранным символам и таймфреймам.

Строки — торговые инструменты.

Колонки — таймфреймы.

Зелёные ячейки — бычьи паттерны.

Красные ячейки — медвежьи паттерны.

Пустые ячейки — паттерн не найден.

Панель позволяет быстро понять, где сейчас есть потенциальный свечной сигнал, без ручного переключения между графиками.

Визуализация на графике

Помимо dashboard-панели, индикатор может показывать найденные паттерны на активном графике:

зелёные стрелки для бычьих сигналов;

красные стрелки для медвежьих сигналов;

текстовые метки с названиями паттернов;

линию Moving Average.

Это удобно для визуальной проверки найденного сигнала перед принятием торгового решения.

Фильтр тренда

Индикатор использует Moving Average как фильтр рыночного контекста. Можно выбрать SMA или EMA и настроить период MA.

Фильтр помогает искать бычьи разворотные модели после снижения, а медвежьи разворотные модели после роста. Это делает сигналы более логичными с точки зрения классического анализа японских свечей.

Фильтр объёма

Фильтр тикового объёма позволяет учитывать только те паттерны, которые появились при повышенной рыночной активности.

Параметр VolumeThreshold задаёт минимальный объём относительно среднего значения. Например, 120 означает, что текущий тиковый объём должен быть не ниже 120% от среднего.

Гибкие настройки свечей

Индикатор содержит параметры чувствительности, которые позволяют регулировать строгость определения свечных моделей:

минимальный размер тела свечи относительно цены;

минимальный размер тела свечи относительно диапазона High-Low;

минимальный размер тела свечи относительно среднего тела;

максимальный размер короткой свечи;

минимальное соотношение тени к телу свечи.

Если нужно больше сигналов, параметры можно сделать мягче. Если нужны более строгие сигналы, параметры можно усилить.

Уведомления

Индикатор может отправлять уведомления при появлении нового свечного паттерна.

Доступные уведомления:

Terminal alerts

Push notifications

Это удобно для трейдеров, которые хотят получать сигналы без постоянного ручного просмотра графиков.

Режим тестирования

В индикатор добавлены параметры для работы в Strategy Tester:

AutoFastModeInTester

EnableFullVisualModeInTester

ForceVisualModeInTester

TesterDashboardCurrentChartOnly

Для визуального тестирования можно включить отображение dashboard, стрелок и меток на текущем графике. Для проверки Market лучше использовать облегчённый режим, чтобы снизить нагрузку на тестер.

Кому подойдёт индикатор

Multi-Currency Candlestick Pattern Scanner for MT4 подойдёт для:

Forex-трейдеров

Price Action трейдеров

Трейдеров по золоту

Трейдеров по индексам и акциям

Криптотрейдеров

Ручных трейдеров

Трейдеров, работающих с несколькими символами

Трейдеров, использующих несколько таймфреймов

Пользователей, которым нужен быстрый обзор рынка из одной панели

Рекомендации по использованию

Используйте dashboard-панель для первичного поиска свечных сигналов. После появления сигнала откройте соответствующий график и проверьте рыночный контекст.

Рекомендуется дополнительно учитывать:

уровни поддержки и сопротивления;

направление тренда;

структуру рынка;

волатильность;

объём;

сигналы старшего таймфрейма;

соотношение риска к прибыли.

Свечной паттерн лучше использовать как элемент подтверждения, а не как единственную причину для входа в сделку.

Важно

Индикатор не является торговым роботом. Он не открывает, не изменяет и не закрывает сделки автоматически.

Multi-Currency Candlestick Pattern Scanner for MT4 предназначен для технического анализа, поиска свечных моделей и мониторинга рынка. Индикатор не гарантирует прибыль и не предсказывает движение рынка с полной точностью.

Торговля Forex, CFD, индексами, металлами, криптовалютами, акциями и другими финансовыми инструментами связана с риском. Все торговые решения пользователь принимает самостоятельно.

Multi-Currency Candlestick Pattern Scanner for MT4 — это удобный инструмент для трейдеров, которым нужен мультивалютный и мультитаймфреймовый поиск японских свечных паттернов, dashboard-панель, визуальные сигналы, фильтрация по тренду и объёму, а также уведомления прямо в MetaTrader 4.