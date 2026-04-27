Trade Assistant MT4 PRO Panel

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    Andrei Strashko

    Andrei Strashko

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    Меня зовут Андрей. Я профессиональный трейдер и разработчик торговых решений для MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Уже более 10 лет я занимаюсь созданием торговых роботов, индикаторов, скриптов и стратегий, объединяя практический опыт реальной торговли с глубоким пониманием программирования.
    40 продуктов 4 темы 7 комментариев
  • Версия: 2.50
  • Обновлено: 10 июня 2026
  • Активации: 15

Trade Assistant MT4 PRO — это профессиональная торговая панель для MetaTrader 4, созданная для трейдеров, которым нужен быстрый, удобный и визуально понятный контроль над сделкой. Продукт помогает сократить количество рутинных действий, ускорить открытие и сопровождение ордеров, стандартизировать риск-менеджмент и сделать ручную торговлю более дисциплинированной.

Этот инструмент не ищет сигналы вместо трейдера и не обещает магических результатов. Его задача намного практичнее и полезнее: дать вам удобную торговую инфраструктуру прямо на графике. Вы выбираете точку входа, идею сделки и логику рынка, а Trade Assistant MT4 PRO помогает быстро перевести эту идею в точный торговый план с понятным риском, объемом позиции, уровнями Stop Loss и Take Profit, последующим переводом в безубыток, сопровождением trailing stop и управлением открытой позицией.

Если вы устали каждый раз вручную пересчитывать объем позиции, открывать стандартные окна терминала, контролировать расстояние до стопа, переставлять защитные уровни, удалять отложенные ордера, делать частичное закрытие и следить, чтобы сделка соответствовала правилам вашей системы, этот помощник создан именно для вас.

Инструкция по использованию 

Почему этот инструмент нужен большинству ручных трейдеров

У многих трейдеров проблема не в отсутствии стратегии, а в том, что между торговой идеей и ее исполнением слишком много ручных действий. Пока трейдер считает риск, выставляет объем, проверяет расстояние до стопа, открывает окно нового ордера, контролирует тип заявки, подтверждает операцию, а потом еще и сопровождает позицию, рынок уже уходит, эмоции растут, а число ошибок увеличивается.

Самые частые проблемы ручной торговли:

  • риск в процентах известен, но объем позиции каждый раз считается по-разному;
  • стоп выставлен на глаз, а не по правилам;
  • трейдер хочет быстро перевести позицию в безубыток, но делает это с задержкой;
  • trailing stop применяется нерегулярно;
  • частичное закрытие выполняется вручную и не всегда вовремя;
  • на графике сложно быстро увидеть полную структуру сделки;
  • pending-ордера остаются на графике дольше, чем нужно;
  • при высокой волатильности слишком много времени уходит на исполнение.

Trade Assistant MT4 PRO решает именно эти практические задачи. Это не игрушка и не декоративная панель, а рабочий инструмент для тех, кто хочет торговать аккуратнее, быстрее и системнее.

Что вы получаете с Trade Assistant MT4 PRO

Сразу после установки на график вы получаете удобную торговую панель, которая объединяет в одном интерфейсе:

  • быстрые кнопки Buy и Sell;
  • расчет риска на сделку;
  • расчет объема позиции по установленному риску;
  • работу с уровнями Entry / Stop Loss / Take Profit;
  • визуальную схему сделки прямо на графике;
  • настройку отношения Risk/Reward;
  • ручной и автоматический перевод в безубыток;
  • несколько вариантов trailing stop;
  • частичное закрытие позиции;
  • удаление pending-ордеров;
  • управление скрытыми защитными уровнями;
  • управление виртуальными pending-ордерами;
  • контроль состояния сделки из отдельного инфо-блока.

Вместо того чтобы прыгать между стандартными окнами MT4, вы работаете через единый центр управления сделкой.

Главная идея продукта

Trade Assistant MT4 PRO создан для того, чтобы сделать ручную торговлю:

  • быстрее;
  • точнее;
  • визуально понятнее;
  • более дисциплинированной;
  • удобнее для системного риск-менеджмента.

Это особенно важно для трейдеров, которые:

  • торгуют интрадей;
  • открывают несколько сделок в день;
  • работают по уровням;
  • используют стоп и тейк как обязательные элементы сделки;
  • не хотят нарушать правила мани-менеджмента;
  • предпочитают ручной контроль, а не полностью автоматический алгоритм.

Ключевые преимущества продукта

1. Быстрое открытие сделок

Панель позволяет открывать Buy и Sell без лишних действий.
Вы не тратите время на стандартные окна терминала и сразу видите ключевые параметры сделки на графике.

2. Встроенный риск-менеджмент

Вы задаете риск в удобном формате, а панель рассчитывает размер позиции с учетом Stop Loss и спецификации торгового инструмента.

3. Визуальный контроль

Вы не просто вводите цифры в поля — вы видите структуру сделки на графике: вход, стоп, тейк, зону риска и зону потенциальной прибыли.

4. Экономия времени

Ассистент снижает количество рутинных операций, особенно при активной торговле, высокой волатильности и работе с несколькими сценариями входа.

5. Сопровождение сделки

После входа панель помогает не только открыть позицию, но и сопровождать ее: переводить в безубыток, подключать trailing stop, закрывать часть объема, удалять pending-ордера.

6. Универсальность

Продукт можно использовать практически для любого ручного торгового стиля: скальпинг, интрадей, торговля по пробоям, торговля по откатам, торговля от уровней, торговля по зонам интереса.

Основные функции

1. Кнопки Buy / Sell

В панели предусмотрены быстрые торговые кнопки для открытия рыночных сделок. Это удобно в ситуациях, когда важна скорость исполнения и контроль торгового сценария в реальном времени.

Поддерживаются:

  • Buy
  • Sell
  • Stop
  • Limit

Таким образом, панель подходит не только для рыночного входа, но и для торговли через отложенные ордера.

2. Расчет риска на сделку

Одна из самых важных функций продукта — Risk Calculation.

Вы можете задать риск в:

  • процентах от баланса;
  • процентах от equity;
  • процентах от свободной маржи;
  • фиксированной сумме в валюте депозита;
  • альтернативных режимах расчета, предусмотренных в панели.

После этого ассистент рассчитывает:

  • денежный риск;
  • размер позиции;
  • объем сделки;
  • соотношение между заданным риском и текущим Stop Loss.

Это помогает торговать по одинаковым правилам на разных инструментах и в разных условиях рынка.

Что дает эта функция на практике

  • сделки становятся сопоставимыми по риску;
  • снижается вероятность открыть слишком большой объем;
  • проще соблюдать правила торговой системы;
  • легче масштабировать стратегию;
  • уменьшается влияние эмоций.

3. Расчет объема позиции по Stop Loss

Встроенный расчет объема учитывает:

  • выбранный режим риска;
  • размер Stop Loss;
  • спецификацию символа;
  • минимальный объем;
  • максимальный объем;
  • шаг объема;
  • торговые параметры инструмента.

Благодаря этому панель помогает избежать типовой ошибки, когда трейдер считает лот вручную и случайно открывает позицию не по плану.

Для активной ручной торговли это особенно важно. Даже сильная стратегия теряет смысл, если объем позиции каждый раз берется хаотично.

4. Уровни Entry / Stop Loss / Take Profit

Панель работает с базовой структурой сделки:

  • Entry
  • Stop Loss
  • Take Profit

Эти уровни можно использовать для подготовки сделки заранее и визуального контроля.

Преимущества такого подхода:

  • трейдер сразу видит структуру торгового плана;
  • проще оценивать качество сделки до открытия;
  • понятнее соотношение риска к прибыли;
  • легче контролировать дисциплину исполнения;
  • визуальная схема сделки делает работу на графике намного удобнее.

5. Визуальная карта сделки на графике

Trade Assistant MT4 PRO не ограничивается только кнопками и полями.
Он строит на графике понятную визуальную схему торгового сценария.

Обычно трейдер видит:

  • область риска;
  • область потенциальной прибыли;
  • уровень входа;
  • уровень Stop Loss;
  • уровень Take Profit;
  • дополнительные визуальные ориентиры по сделке.

Это особенно полезно в момент принятия решения:

  • сразу видно, насколько стоп логичен;
  • легко оценить, не завышен ли объем;
  • проще понять, соответствует ли сделка вашим правилам.

Для многих трейдеров именно визуализация становится одной из самых полезных частей панели.

6. Risk/Reward и настройка отношения TP к SL

Панель позволяет использовать отношение Take Profit к Stop Loss.

Вы можете быстро задать желаемый профиль сделки:

  • 1:1
  • 1.5:1
  • 2:1
  • 3:1
  • и другие значения

Это удобно, если ваша торговая система строится вокруг фиксированного или полуфиксированного отношения риск/прибыль.

Преимущества:

  • ускорение подготовки сделки;
  • унификация сделок;
  • торговля становится ближе к алгоритмической дисциплине;
  • проще соблюдать статистику стратегии.

7. Break Even — перевод в безубыток

В панели предусмотрен блок Break Even.

Он позволяет:

  • вручную перевести позицию в безубыток;
  • автоматически переносить Stop Loss после прохождения ценой заданного расстояния;
  • использовать смещение;
  • учитывать spread и commission.

Зачем нужен Break Even

Когда цена уже прошла часть пути в нужную сторону, трейдер часто хочет убрать риск по позиции. Делать это вручную каждый раз неудобно. Ассистент упрощает этот процесс.

Что можно настроить

  • уровень срабатывания;
  • смещение от точки входа;
  • учет издержек;
  • дальнейшую логику сопровождения.

Это помогает защитить позицию и сократить количество эмоциональных решений.

8. Trailing Stop

В продукте предусмотрено сопровождение позиции с помощью trailing stop.

Доступно несколько логик трейлинга, включая:

  • стандартный trailing по расстоянию;
  • trailing по ATR;
  • trailing по Moving Average;
  • trailing по Fractals;
  • trailing по Parabolic SAR;
  • trailing по максимуму/минимуму предыдущего бара;
  • варианты сопровождения с дополнительной логикой.

Почему это важно

Многие трейдеры умеют входить, но плохо сопровождают позицию. В результате либо рано фиксируют прибыль, либо слишком долго держат открытую прибыль без защиты.

Trailing stop помогает:

  • защищать плавающую прибыль;
  • сопровождать сильные импульсы;
  • автоматизировать часть ручной рутины;
  • торговать более последовательно.

9. Частичное закрытие позиции

В панели есть функция Partial Close.

Она нужна, когда трейдер хочет:

  • зафиксировать часть прибыли;
  • уменьшить риск;
  • сократить объем позиции по мере движения цены;
  • сочетать частичное закрытие с Break Even и trailing stop.

Это особенно полезно для:

  • интрадей-торговли;
  • волновых сценариев;
  • торговли по уровням;
  • ступенчатой фиксации прибыли.

10. Управление pending-ордерами

Trade Assistant MT4 PRO упрощает работу с отложенными ордерами.

В панели доступны действия, связанные с:

  • размещением stop и limit-ордеров;
  • удалением pending-ордеров;
  • логикой отмены неактуальных setup;
  • защитой сценариев входа.

Это экономит время и снижает число случайных ошибок, особенно когда рынок меняется быстро.

11. OCO-логика

Панель поддерживает работу по принципу One Cancels Other в рамках заложенной логики управления ордерами.

Это может быть полезно:

  • в пробойных сценариях;
  • при альтернативных точках входа;
  • когда один сценарий должен отменять другой.

Такая логика делает управление ордерами более профессиональным и помогает избежать лишних pending-ордеров на графике.

12. Hide SL/TP

В расширенных режимах ассистент позволяет использовать скрытые защитные уровни:

  • скрытый Stop Loss;
  • скрытый Take Profit.

Зачем это нужно:

  • некоторые трейдеры предпочитают, чтобы реальные уровни не отправлялись брокеру;
  • логика защиты контролируется через советник;
  • управление сделкой остается внутри панели.

Важно понимать: скрытые уровни требуют, чтобы терминал и советник были активны.

13. Virtual Pending Orders

Панель может использовать виртуальные pending-ордера.
В этом режиме логика входа контролируется не стандартным pending-ордером у брокера, а внутренним алгоритмом панели.

Преимущества:

  • гибкость ручного сопровождения сценариев;
  • возможность скрытой логики входа;
  • более тонкое управление торговым планом.

Это инструмент для трейдеров, которые понимают, как и зачем использовать виртуальные механики в ручной торговле.

14. Информационный блок и торговое состояние

В панели предусмотрен отдельный информационный раздел, который помогает видеть:

  • текущий символ;
  • spread;
  • параметры риска;
  • состояние защитных функций;
  • активные режимы панели;
  • основную торговую конфигурацию.

Это удобно для контроля и диагностики в процессе торговли.


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Скачать рабочую пробную версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT4 — это не просто локальный копировщик сделок; это полноценная система управления рисками и исполнения (risk management and execution framework), созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Ко
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (95)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Скачать пробную версию приложения для демонстрационного аккаунта: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/750864 . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим р
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.43 (7)
Утилиты
Unlimited Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными удаленно друг от друга, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на неограниченное количество счетов-получателей, а один получатель также может копировать сделки неограниченного количества провайдеров. Пост
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (38)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.85 (61)
Утилиты
Торговая Панель для торговли в 1 клик.  Работа с позициями и ордерами!  Торговля с  чарта  (график) или с  клавиатуры . С помощью нашей торговой панели Вы можете торговать   в один клик с графика   и совершать торговые операции в   30   раз быстрее стандартного управления в MetaTrader.  Автоматические расчеты параметров и функции, которые облегчают жизнь трейдеру и помогают трейдеру вести свою торговую деятельность в разы быстрее и удобнее. Графические подсказки и полная информация по торговым с
Exp4 VirtualTradePad PRO SE for MT4
Vladislav Andruschenko
Утилиты
VirtualTradePad PRO SE MT4 — расширенная торговая панель и рабочее пространство на графике для MetaTrader 4 VirtualTradePad PRO SE — это профессиональная торговая панель и рабочая среда управления сделками для MetaTrader 4 . Она помогает трейдерам быстрее открывать, сопровождать, защищать, закрывать и анализировать сделки из одного интерфейса на графике. Продукт создан для активных ручных трейдеров, которым нужно больше, чем простой набор кнопок. PRO SE объединяет исполнение в один клик, отложен
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.59 (34)
Утилиты
Trade Copier — это профессиональная утилита, предназначенная для копирования и синхронизации сделок между торговыми счетами. Копирование происходит от счета/терминала поставщика к счету/терминалу получателя, которые установлены на одном компьютере или vps. АКЦИЯ - Если вы уже приобрели "Trade copier MT4", вы можете получить "Trade copier MT5" бесплатно (для копирования MT4 > MT5 и MT4 < MT5). Для получения более подробной информации об условиях, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщени
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (10)
Утилиты
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT4
Runwise Limited
5 (4)
Утилиты
Strategy Builder offers an incredible amount of functionality. It combines a trade panel with configurable automation (covert indicators into an EA), real-time statistics (profit & draw down) plus automatic optimization of SL, TP/exit, trading hours, indicator inputs. Multiple indicators can be combined into an single alert/trade signal and can include custom indicators, even if just have ex4 file or purchased from Market. The system is easily configured via a CONFIG button and associated pop-up
Risk to R Ratio Manager
Omar Alkassar
Утилиты
Менеджер соотношения риска и прибыли — это визуальный инструмент управления ордерами и калькулятор размера позиции, разработанный для поддержки дисциплинированной торговли и профессионального управления рисками. Он позволяет трейдерам визуально устанавливать уровни входа, стоп-лосса и тейк-профита непосредственно на графике, автоматически рассчитывая размер лота и соотношение риска и прибыли перед отправкой ордера. Инструмент помогает стандартизировать подготовку к торговле и гарантирует, что ка
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
3.67 (3)
Утилиты
Это визуальная торговая панель, которая помогает вам легко размещать сделки и управлять ими, избегая человеческих ошибок и повышая вашу торговую активность. Он сочетает в себе простой в использовании визуальный интерфейс с надежным подходом к управлению рисками и положением [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно простой в использовании Торгуйте легко с графика Торгуйте с точным управлением рисками, без проблем Сохранение
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (42)
Утилиты
MT4 к Telegram Signal Provider - это простой в использовании и полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять сигналы в Telegram, превращая ваш аккаунт в поставщика сигналов. Формат сообщений полностью настраиваем! Однако для простого использования вы также можете выбрать предопределенный шаблон и включать или отключать определенные части сообщения. [ Демо ]  [ Руководство ] [ Версия для MT5 ] [ Версия для Discord ] [ Телеграм-канал ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Шаг за
NT Trade Manager Panel MT4
Irina Nechaeva
Утилиты
Профессиональная панель для ручной торговли: весь цикл сделки в одном окне на графике, от точного входа до защиты счёта. Рассчитывайте объём строго под заданный риск, стройте сделку линиями прямо на графике с помощью RR Tool, открывайте рыночные и отложенные ордера, сетки и OCO. Сопровождение позиции панель берёт на себя: частичное закрытие до пяти уровней, шесть типов трейлинг-стопа, безубыток и Virtual SL/TP. Дневные, недельные и месячные лимиты защищают депозит и срабатывают автоматически при
Zone Trader MT4
Lee Samson
5 (1)
Утилиты
Автоматически торгуйте зонами поддержки и сопротивления или спроса и предложения, как только вы определите ключевые области, из которых хотите торговать. Этот советник позволяет вам рисовать зоны покупки и продажи одним щелчком мыши, а затем размещать их именно там, где вы ожидаете разворота цены. Затем советник отслеживает эти зоны и автоматически совершает сделки на основе ценового действия, которое вы указываете для зон. После совершения первоначальной сделки советник выйдет с прибылью в про
EquityTargetCloser MT4
Evgeniy Zhdan
Утилиты
Автоматическая фиксация прибыли по достижении целевого профита EquityTargetCloser   — это утилитарный советник для MetaTrader 5, который автоматически закрывает все рыночные позиции и удаляет отложенные ордера, как только   эквити (Equity) превысит текущий баланс на заданную сумму прибыли . После закрытия всех позиций цель автоматически повышается: новый порог = новый баланс + заданная прибыль. Советник не открывает сделки, а только управляет существующими позициями, помогая надёжно фиксировать
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
Утилиты
Close If Profit or Loss with Trailing для MetaTrader 4 — автоматическое закрытие по общей прибыли или убытку Надёжная торговая утилита для MetaTrader 4, которая автоматически закрывает позиции, когда общая прибыль или общий убыток достигает заданного уровня. Советник контролирует открытые сделки, считает плавающий результат, может использовать трейлинг прибыли и помогает закрывать позиции быстрее, чем ручная реакция трейдера. MetaTrader 4 до сих пор активно используют ручные трейдеры, скальперы
DrawDown Limiter MT4
Haidar Lionel Haj Ali
5 (8)
Утилиты
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Exp Averager
Vladislav Andruschenko
4.82 (22)
Утилиты
Усреднитель для MetaTrader 4 — профессиональная система сопровождения сделок и управления средней ценой Профессиональный советник для тех, кто хочет не просто усреднять позиции, а грамотно управлять серией сделок, просадкой и общей точкой выхода. Этот инструмент помогает сопровождать уже открытые позиции, улучшать среднюю цену входа и выстраивать понятную логику выхода всей серии в безубыток или прибыль. Усреднитель для MT4 создан не как автономная торговая система, а как специализированный мод
Trade Copier Professional MT4
Tola Moses Hector
Утилиты
Trade Copier Professional — Локальное решение для копирования сделок   Trade Copier Professional — это надёжная локальная система копирования сделок для MetaTrader 4/5. Она позволяет трейдерам мгновенно дублировать позиции на нескольких счетах на одном компьютере, оснащена встроенными средствами безопасности и профессиональной панелью управления.   Обзор   Советник работает в режимах Master и Slave из одного файла, с лёгким переключением. Сделки могут копироваться между терминалами MT4 и MT5 бе
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Утилиты
Trading History - Программа для торговли и управления капиталом на истории котировок в тестере стратегий. Может работать с отложенными и немедленными ордерами, оснащена функциями трейлинг стопа, безубытка и тейкпрофита. Очень хорошо подходит для тренировок и тестирования различных стратегий. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) Преимущества 1. В кратчайшие сроки позволяет протестировать любую торговую стратегию 2. Отличный тренажёр для тренировок трейдинга. Можно получи
Trade Copier Global
Laszlo Tormasi
5 (15)
Утилиты
Trade Copier Global: The name speaks for itself. This copier allows you to copy orders between MT4 terminals even if they are not installed on the same computer. Features Copying trades between MT4 terminals around the world with a short delay. Automatically recognizes symbol prefixes. Can connect many Slaves to the same Master. Supports pending and market orders. Supports partial order close (with limitations, see below) Can send messages and notifications to the Slaves from the Master Several
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
MACD Divergence Scanner MT4
Amir Atif
5 (5)
Утилиты
MACD Divergence Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert that checks all timeframes and symbols to find regular and hidden divergences between price chart and MACD indicator. This divergence scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the MACD divergences in the most important areas of the chart to find trend reversals in the price chart. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->  
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Sergey Batudayev
4.09 (11)
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Telegram to MT4: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT4 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 4, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] [ FAQ ] [ How atach logs properly ] [ Settings descrition ] Ключевые
Telegram to MT4 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
Утилиты
Telegram to MT4 Multi-Channel Copier автоматически копирует торговые сигналы из ваших Telegram-каналов напрямую в MetaTrader 4. Никаких ботов, никаких браузерных расширений, никакого ручного копирования. Вы получаете сигнал в Telegram, и советник открывает сделку на вашем терминале за несколько секунд. Продукт включает два компонента: приложение для Windows, которое слушает ваши Telegram-каналы, и этот советник, который исполняет сигналы на терминале MT4. Также доступна версия для MT5. Руководст
Support and Resistance Dashboard MT4
Amir Atif
5 (2)
Утилиты
Support and Resistance Dashboard for MT4 is a multi-timeframe and multi-symbol scanner and alert system that finds S/R zones and pivot points for all timeframes and symbols and alerts when price has interaction with them. If you are using support and resistance (or supply and demand) zones in your trading strategy, this dashboard and its alert and filtering system is a big time saver for you. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->
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Trade Assistant MT5 PRO
Andrei Strashko
Утилиты
Trade Assistant MT5 PRO   — это профессиональная торговая панель для   MetaTrader 5 , созданная для трейдеров, которым нужен быстрый, удобный и визуально понятный контроль над сделкой. Продукт помогает сократить количество рутинных действий, ускорить открытие и сопровождение ордеров, стандартизировать риск-менеджмент и сделать ручную торговлю более дисциплинированной. Этот инструмент не ищет сигналы вместо трейдера и не обещает магических результатов. Его задача намного практичнее и полезнее: да
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Andrei Strashko
Утилиты
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FREE
Symbol Cost Monitor MT4
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Утилиты
Symbol Cost Monitor — это профессиональная аналитическая утилита для MetaTrader 4, созданная для быстрого контроля торговых издержек по нескольким инструментам одновременно. Спред и своп напрямую влияют на итоговый результат торговли. Особенно это важно при скальпинге, активной внутридневной торговле, удержании позиций в течение нескольких дней и работе сразу с большим количеством символов. Стандартный интерфейс MetaTrader 4 не позволяет удобно сравнивать все эти параметры в одном окне, поэтому
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Quantum SuperTrend AI Alerts MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
Quantum SuperTrend AI   — индикатор с AI-интеллектуальной фильтрацией сигналов: индикатор анализирует рыночные условия, отсекает часть слабых импульсов и помогает трейдеру видеть более чистую картину без лишнего шума. Quantum SuperTrend AI — это профессиональный торговый индикатор для MetaTrader 4, созданный для трейдеров, которым нужен понятный визуальный инструмент для анализа тренда, поиска торговых сигналов и контроля возможных зон выхода из сделки. Название Quantum SuperTrend AI отражает
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Andrei Strashko
Эксперты
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Gold Wolf EA MT4
Andrei Strashko
Эксперты
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Dream of the Golden Wolf MT4
Andrei Strashko
Эксперты
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Golden Wolf Grid Pro MT4
Andrei Strashko
Эксперты
Golden Wolf Grid PRO — это торговый советник для MetaTrader 4 , созданный для автоматической торговли золотом XAUUSD / GOLD на таймфрейме M15 . Советник использует сеточную торговую стратегию, которая позволяет работать с рыночными колебаниями золота и открывать сделки по заранее заданной логике без постоянного ручного контроля со стороны трейдера. Golden Wolf Grid PRO поставляется с уже оптимизированными настройками для XAUUSD M15 , поэтому его можно использовать с готовыми параметрами. При это
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Andrei Strashko
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Andrei Strashko
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Second and Custom Timeframe Charts MT4
Andrei Strashko
Утилиты
Second and Custom Timeframe Charts Увидьте рынок между стандартными таймфреймами. Second and Custom Timeframe Charts — это профессиональная утилита для MetaTrader 4, созданная для трейдеров, которым недостаточно стандартных периодов графика. Она позволяет строить синтетические свечи на секундных, минутных и часовых пользовательских таймфреймах и анализировать рынок с той точностью, которую обычные графики MT4 не дают по умолчанию. Стандартные таймфреймы ограничивают обзор. M1, M5, M15, H1, H4 —
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