Trade Assistant MT4 PRO Panel
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Andrei StrashkoМеня зовут Андрей. Я профессиональный трейдер и разработчик торговых решений для MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Уже более 10 лет я занимаюсь созданием торговых роботов, индикаторов, скриптов и стратегий, объединяя практический опыт реальной торговли с глубоким пониманием программирования.
- Версия: 2.50
- Обновлено: 10 июня 2026
- Активации: 15
Trade Assistant MT4 PRO — это профессиональная торговая панель для MetaTrader 4, созданная для трейдеров, которым нужен быстрый, удобный и визуально понятный контроль над сделкой. Продукт помогает сократить количество рутинных действий, ускорить открытие и сопровождение ордеров, стандартизировать риск-менеджмент и сделать ручную торговлю более дисциплинированной.
Этот инструмент не ищет сигналы вместо трейдера и не обещает магических результатов. Его задача намного практичнее и полезнее: дать вам удобную торговую инфраструктуру прямо на графике. Вы выбираете точку входа, идею сделки и логику рынка, а Trade Assistant MT4 PRO помогает быстро перевести эту идею в точный торговый план с понятным риском, объемом позиции, уровнями Stop Loss и Take Profit, последующим переводом в безубыток, сопровождением trailing stop и управлением открытой позицией.
Если вы устали каждый раз вручную пересчитывать объем позиции, открывать стандартные окна терминала, контролировать расстояние до стопа, переставлять защитные уровни, удалять отложенные ордера, делать частичное закрытие и следить, чтобы сделка соответствовала правилам вашей системы, этот помощник создан именно для вас.
Почему этот инструмент нужен большинству ручных трейдеров
У многих трейдеров проблема не в отсутствии стратегии, а в том, что между торговой идеей и ее исполнением слишком много ручных действий. Пока трейдер считает риск, выставляет объем, проверяет расстояние до стопа, открывает окно нового ордера, контролирует тип заявки, подтверждает операцию, а потом еще и сопровождает позицию, рынок уже уходит, эмоции растут, а число ошибок увеличивается.
Самые частые проблемы ручной торговли:
- риск в процентах известен, но объем позиции каждый раз считается по-разному;
- стоп выставлен на глаз, а не по правилам;
- трейдер хочет быстро перевести позицию в безубыток, но делает это с задержкой;
- trailing stop применяется нерегулярно;
- частичное закрытие выполняется вручную и не всегда вовремя;
- на графике сложно быстро увидеть полную структуру сделки;
- pending-ордера остаются на графике дольше, чем нужно;
- при высокой волатильности слишком много времени уходит на исполнение.
Trade Assistant MT4 PRO решает именно эти практические задачи. Это не игрушка и не декоративная панель, а рабочий инструмент для тех, кто хочет торговать аккуратнее, быстрее и системнее.
Что вы получаете с Trade Assistant MT4 PRO
Сразу после установки на график вы получаете удобную торговую панель, которая объединяет в одном интерфейсе:
- быстрые кнопки Buy и Sell;
- расчет риска на сделку;
- расчет объема позиции по установленному риску;
- работу с уровнями Entry / Stop Loss / Take Profit;
- визуальную схему сделки прямо на графике;
- настройку отношения Risk/Reward;
- ручной и автоматический перевод в безубыток;
- несколько вариантов trailing stop;
- частичное закрытие позиции;
- удаление pending-ордеров;
- управление скрытыми защитными уровнями;
- управление виртуальными pending-ордерами;
- контроль состояния сделки из отдельного инфо-блока.
Вместо того чтобы прыгать между стандартными окнами MT4, вы работаете через единый центр управления сделкой.
Главная идея продукта
Trade Assistant MT4 PRO создан для того, чтобы сделать ручную торговлю:
- быстрее;
- точнее;
- визуально понятнее;
- более дисциплинированной;
- удобнее для системного риск-менеджмента.
Это особенно важно для трейдеров, которые:
- торгуют интрадей;
- открывают несколько сделок в день;
- работают по уровням;
- используют стоп и тейк как обязательные элементы сделки;
- не хотят нарушать правила мани-менеджмента;
- предпочитают ручной контроль, а не полностью автоматический алгоритм.
Ключевые преимущества продукта
1. Быстрое открытие сделок
Панель позволяет открывать Buy и Sell без лишних действий.
Вы не тратите время на стандартные окна терминала и сразу видите ключевые параметры сделки на графике.
2. Встроенный риск-менеджмент
Вы задаете риск в удобном формате, а панель рассчитывает размер позиции с учетом Stop Loss и спецификации торгового инструмента.
3. Визуальный контроль
Вы не просто вводите цифры в поля — вы видите структуру сделки на графике: вход, стоп, тейк, зону риска и зону потенциальной прибыли.
4. Экономия времени
Ассистент снижает количество рутинных операций, особенно при активной торговле, высокой волатильности и работе с несколькими сценариями входа.
5. Сопровождение сделки
После входа панель помогает не только открыть позицию, но и сопровождать ее: переводить в безубыток, подключать trailing stop, закрывать часть объема, удалять pending-ордера.
6. Универсальность
Продукт можно использовать практически для любого ручного торгового стиля: скальпинг, интрадей, торговля по пробоям, торговля по откатам, торговля от уровней, торговля по зонам интереса.Основные функции
1. Кнопки Buy / Sell
В панели предусмотрены быстрые торговые кнопки для открытия рыночных сделок. Это удобно в ситуациях, когда важна скорость исполнения и контроль торгового сценария в реальном времени.
Поддерживаются:
- Buy
- Sell
- Stop
- Limit
Таким образом, панель подходит не только для рыночного входа, но и для торговли через отложенные ордера.
2. Расчет риска на сделку
Одна из самых важных функций продукта — Risk Calculation.
Вы можете задать риск в:
- процентах от баланса;
- процентах от equity;
- процентах от свободной маржи;
- фиксированной сумме в валюте депозита;
- альтернативных режимах расчета, предусмотренных в панели.
После этого ассистент рассчитывает:
- денежный риск;
- размер позиции;
- объем сделки;
- соотношение между заданным риском и текущим Stop Loss.
Это помогает торговать по одинаковым правилам на разных инструментах и в разных условиях рынка.
Что дает эта функция на практике
- сделки становятся сопоставимыми по риску;
- снижается вероятность открыть слишком большой объем;
- проще соблюдать правила торговой системы;
- легче масштабировать стратегию;
- уменьшается влияние эмоций.
3. Расчет объема позиции по Stop Loss
Встроенный расчет объема учитывает:
- выбранный режим риска;
- размер Stop Loss;
- спецификацию символа;
- минимальный объем;
- максимальный объем;
- шаг объема;
- торговые параметры инструмента.
Благодаря этому панель помогает избежать типовой ошибки, когда трейдер считает лот вручную и случайно открывает позицию не по плану.
Для активной ручной торговли это особенно важно. Даже сильная стратегия теряет смысл, если объем позиции каждый раз берется хаотично.
4. Уровни Entry / Stop Loss / Take Profit
Панель работает с базовой структурой сделки:
- Entry
- Stop Loss
- Take Profit
Эти уровни можно использовать для подготовки сделки заранее и визуального контроля.
Преимущества такого подхода:
- трейдер сразу видит структуру торгового плана;
- проще оценивать качество сделки до открытия;
- понятнее соотношение риска к прибыли;
- легче контролировать дисциплину исполнения;
- визуальная схема сделки делает работу на графике намного удобнее.
5. Визуальная карта сделки на графике
Trade Assistant MT4 PRO не ограничивается только кнопками и полями.
Он строит на графике понятную визуальную схему торгового сценария.
Обычно трейдер видит:
- область риска;
- область потенциальной прибыли;
- уровень входа;
- уровень Stop Loss;
- уровень Take Profit;
- дополнительные визуальные ориентиры по сделке.
Это особенно полезно в момент принятия решения:
- сразу видно, насколько стоп логичен;
- легко оценить, не завышен ли объем;
- проще понять, соответствует ли сделка вашим правилам.
Для многих трейдеров именно визуализация становится одной из самых полезных частей панели.
6. Risk/Reward и настройка отношения TP к SL
Панель позволяет использовать отношение Take Profit к Stop Loss.
Вы можете быстро задать желаемый профиль сделки:
- 1:1
- 1.5:1
- 2:1
- 3:1
- и другие значения
Это удобно, если ваша торговая система строится вокруг фиксированного или полуфиксированного отношения риск/прибыль.
Преимущества:
- ускорение подготовки сделки;
- унификация сделок;
- торговля становится ближе к алгоритмической дисциплине;
- проще соблюдать статистику стратегии.
7. Break Even — перевод в безубыток
В панели предусмотрен блок Break Even.
Он позволяет:
- вручную перевести позицию в безубыток;
- автоматически переносить Stop Loss после прохождения ценой заданного расстояния;
- использовать смещение;
- учитывать spread и commission.
Зачем нужен Break Even
Когда цена уже прошла часть пути в нужную сторону, трейдер часто хочет убрать риск по позиции. Делать это вручную каждый раз неудобно. Ассистент упрощает этот процесс.
Что можно настроить
- уровень срабатывания;
- смещение от точки входа;
- учет издержек;
- дальнейшую логику сопровождения.
Это помогает защитить позицию и сократить количество эмоциональных решений.
8. Trailing Stop
В продукте предусмотрено сопровождение позиции с помощью trailing stop.
Доступно несколько логик трейлинга, включая:
- стандартный trailing по расстоянию;
- trailing по ATR;
- trailing по Moving Average;
- trailing по Fractals;
- trailing по Parabolic SAR;
- trailing по максимуму/минимуму предыдущего бара;
- варианты сопровождения с дополнительной логикой.
Почему это важно
Многие трейдеры умеют входить, но плохо сопровождают позицию. В результате либо рано фиксируют прибыль, либо слишком долго держат открытую прибыль без защиты.
Trailing stop помогает:
- защищать плавающую прибыль;
- сопровождать сильные импульсы;
- автоматизировать часть ручной рутины;
- торговать более последовательно.
9. Частичное закрытие позиции
В панели есть функция Partial Close.
Она нужна, когда трейдер хочет:
- зафиксировать часть прибыли;
- уменьшить риск;
- сократить объем позиции по мере движения цены;
- сочетать частичное закрытие с Break Even и trailing stop.
Это особенно полезно для:
- интрадей-торговли;
- волновых сценариев;
- торговли по уровням;
- ступенчатой фиксации прибыли.
10. Управление pending-ордерами
Trade Assistant MT4 PRO упрощает работу с отложенными ордерами.
В панели доступны действия, связанные с:
- размещением stop и limit-ордеров;
- удалением pending-ордеров;
- логикой отмены неактуальных setup;
- защитой сценариев входа.
Это экономит время и снижает число случайных ошибок, особенно когда рынок меняется быстро.
11. OCO-логика
Панель поддерживает работу по принципу One Cancels Other в рамках заложенной логики управления ордерами.
Это может быть полезно:
- в пробойных сценариях;
- при альтернативных точках входа;
- когда один сценарий должен отменять другой.
Такая логика делает управление ордерами более профессиональным и помогает избежать лишних pending-ордеров на графике.
12. Hide SL/TP
В расширенных режимах ассистент позволяет использовать скрытые защитные уровни:
- скрытый Stop Loss;
- скрытый Take Profit.
Зачем это нужно:
- некоторые трейдеры предпочитают, чтобы реальные уровни не отправлялись брокеру;
- логика защиты контролируется через советник;
- управление сделкой остается внутри панели.
Важно понимать: скрытые уровни требуют, чтобы терминал и советник были активны.
13. Virtual Pending Orders
Панель может использовать виртуальные pending-ордера.
В этом режиме логика входа контролируется не стандартным pending-ордером у брокера, а внутренним алгоритмом панели.
Преимущества:
- гибкость ручного сопровождения сценариев;
- возможность скрытой логики входа;
- более тонкое управление торговым планом.
Это инструмент для трейдеров, которые понимают, как и зачем использовать виртуальные механики в ручной торговле.
14. Информационный блок и торговое состояние
В панели предусмотрен отдельный информационный раздел, который помогает видеть:
- текущий символ;
- spread;
- параметры риска;
- состояние защитных функций;
- активные режимы панели;
- основную торговую конфигурацию.
Это удобно для контроля и диагностики в процессе торговли.