Советник ACRON Supply Demand — это полностью автоматизированный торговый алгоритм, построенный на концепциях спроса и предложения в сочетании с логикой фильтрации ценовых действий. Он был создан трейдерами на основе реального торгового опыта с целью обеспечения стабильного и устойчивого роста в долгосрочной перспективе. Он разработан для реалистичной торговли с контролируемым риском и возможностью использования различных стратегий для диверсификации.

После покупки отправьте нам сообщение, чтобы получить все стратегии , оптимизированные для ACRON Supply Demand EA.



Реальные и честные результаты . Никаких подгонок под кривые, никаких трюков с оптимизацией и никаких вводящих в заблуждение бэктестов. Результаты основаны исключительно на прошлых рыночных данных вашего брокера, что даёт реалистичные ожидания относительно реальной торговли. Свяжитесь с нами по любым вопросам. Мы всегда готовы помочь вам сформировать долгосрочный портфель и избежать ненужных потерь.





Что делает его мощным

100% автоматизированная торговля: специально разработана для полностью автоматической торговли на основе принципов спроса и предложения. Советник также можно тестировать на исторических данных, что позволяет трейдерам проверять эффективность и оптимизировать стратегии на основе исторических данных.

Диверсифицированный подход: сочетание нескольких стратегий на разных символах и таймфреймах. Это помогает сбалансировать общий риск, повысить доходность и добиться стабильной долгосрочной прибыли. Советник предлагает безграничные возможности.

Готовые и пользовательские стратегии: выбирайте из множества оптимизированных стратегий разных брокеров, чтобы начать торговать. Вы также можете создавать собственные стратегии для любого символа и таймфрейма, что позволяет трейдерам любого уровня адаптировать советник под свой стиль торговли.

Ежедневные и ежемесячные лимиты прибыли/убытка: защитите свой капитал, установив максимальные ежедневные и ежемесячные целевые показатели прибыли, а также максимальные лимиты убытков для каждой стратегии и в глобальном масштабе.

Управление торговлей на основе времени: определите конкретные торговые часы, чтобы советник мог работать только в выбранные временные окна, уделяя особое внимание периодам с более высокими вероятностными настройками и избегая менее благоприятных рыночных условий.

Контроль просадки: включает в себя лимиты по символам и глобальные лимиты просадки, автоматически останавливая торговлю при достижении пороговых значений для предотвращения значительных потерь.

Интеллектуальная система восстановления: автоматически корректирует поведение трейдера после просадок, чтобы безопасно восстановить потерянный капитал и улучшить долгосрочные результаты.

Система направления более высокого таймфрейма: сделки квалифицируются с использованием направления тренда более высокого таймфрейма, что повышает точность торговли за счет согласования входов с динамикой рыночной цены.

Расширенное управление торговлей: используйте пошаговые трейлинг-стопы, фиксацию половины прибыли и корректировку точки безубыточности, чтобы зафиксировать прибыль и при этом позволить прибыльным сделкам продолжаться.









Почему ACRON Supply Demand EA

Готовые наборы стратегий для мгновенного использования



Оптимизировано для быстрого и стабильного исполнения на MT5

Фокус на стабильной работе и диверсификации портфеля

Работает с методами скальпинга, дневной торговли и свинг-трейдинга

Все настройки контролируются входными параметрами.

Торговая панель позволяет быстро отслеживать ежедневные и ежемесячные результаты

Новые стратегии и обновления будут предоставляться часто.





Обучение и стратегии

Оптимизированные стратегии для разных брокеров

Подробное руководство включено

Регулярные видео с идеями стратегии и сет-файлами

Стратегии могут быть бесконечными, не ограничиваясь тем, что предоставлено









Отказ от ответственности

Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Результаты реальной торговли могут различаться в зависимости от вашего брокера, типа счета и используемых вами стратегий. Всегда сначала проверяйте любую стратегию на демо-счете, прежде чем использовать ее на реальном счете. Для получения результатов, наиболее близких к результатам наших бэктестов, мы рекомендуем использовать брокеров, для которых эти стратегии были оптимизированы. Торгуйте ответственно, чтобы избежать ненужных потерь, и используйте только тот капитал, который вы можете себе позволить потерять.