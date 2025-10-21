ACRON Supply Demand EA

5

Советник ACRON Supply Demand — это полностью автоматизированный торговый алгоритм, построенный на концепциях спроса и предложения в сочетании с логикой фильтрации ценовых действий. Он был создан трейдерами на основе реального торгового опыта с целью обеспечения стабильного и устойчивого роста в долгосрочной перспективе. Он разработан для реалистичной торговли с контролируемым риском и возможностью использования различных стратегий для диверсификации.

[РУКОВОДСТВО ПО ПРОДУКТУ] [FAQ] 

После покупки отправьте нам сообщение, чтобы получить все стратегии , оптимизированные для ACRON Supply Demand EA.


Реальные и честные результаты . Никаких подгонок под кривые, никаких трюков с оптимизацией и никаких вводящих в заблуждение бэктестов. Результаты основаны исключительно на прошлых рыночных данных вашего брокера, что даёт реалистичные ожидания относительно реальной торговли. Свяжитесь с нами по любым вопросам. Мы всегда готовы помочь вам сформировать долгосрочный портфель и избежать ненужных потерь.


Что делает его мощным

100% автоматизированная торговля: специально разработана для полностью автоматической торговли на основе принципов спроса и предложения. Советник также можно тестировать на исторических данных, что позволяет трейдерам проверять эффективность и оптимизировать стратегии на основе исторических данных.

Диверсифицированный подход: сочетание нескольких стратегий на разных символах и таймфреймах. Это помогает сбалансировать общий риск, повысить доходность и добиться стабильной долгосрочной прибыли. Советник предлагает безграничные возможности.

Готовые и пользовательские стратегии: выбирайте из множества оптимизированных стратегий разных брокеров, чтобы начать торговать. Вы также можете создавать собственные стратегии для любого символа и таймфрейма, что позволяет трейдерам любого уровня адаптировать советник под свой стиль торговли.

Ежедневные и ежемесячные лимиты прибыли/убытка: защитите свой капитал, установив максимальные ежедневные и ежемесячные целевые показатели прибыли, а также максимальные лимиты убытков для каждой стратегии и в глобальном масштабе.

Управление торговлей на основе времени: определите конкретные торговые часы, чтобы советник мог работать только в выбранные временные окна, уделяя особое внимание периодам с более высокими вероятностными настройками и избегая менее благоприятных рыночных условий.

Контроль просадки: включает в себя лимиты по символам и глобальные лимиты просадки, автоматически останавливая торговлю при достижении пороговых значений для предотвращения значительных потерь.

Интеллектуальная система восстановления: автоматически корректирует поведение трейдера после просадок, чтобы безопасно восстановить потерянный капитал и улучшить долгосрочные результаты.

Система направления более высокого таймфрейма: сделки квалифицируются с использованием направления тренда более высокого таймфрейма, что повышает точность торговли за счет согласования входов с динамикой рыночной цены.

Расширенное управление торговлей: используйте пошаговые трейлинг-стопы, фиксацию половины прибыли и корректировку точки безубыточности, чтобы зафиксировать прибыль и при этом позволить прибыльным сделкам продолжаться.



    Почему ACRON Supply Demand EA

    • Готовые наборы стратегий для мгновенного использования

    • Оптимизировано для быстрого и стабильного исполнения на MT5

    • Фокус на стабильной работе и диверсификации портфеля

    • Работает с методами скальпинга, дневной торговли и свинг-трейдинга

    • Все настройки контролируются входными параметрами.

    • Торговая панель позволяет быстро отслеживать ежедневные и ежемесячные результаты

    • Новые стратегии и обновления будут предоставляться часто.


      Обучение и стратегии

      • Оптимизированные стратегии для разных брокеров

      • Подробное руководство включено

      • Регулярные видео с идеями стратегии и сет-файлами

      • Стратегии могут быть бесконечными, не ограничиваясь тем, что предоставлено



          Отказ от ответственности

          Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Результаты реальной торговли могут различаться в зависимости от вашего брокера, типа счета и используемых вами стратегий. Всегда сначала проверяйте любую стратегию на демо-счете, прежде чем использовать ее на реальном счете. Для получения результатов, наиболее близких к результатам наших бэктестов, мы рекомендуем использовать брокеров, для которых эти стратегии были оптимизированы. Торгуйте ответственно, чтобы избежать ненужных потерь, и используйте только тот капитал, который вы можете себе позволить потерять.


          Отзывы 4
          AndersonJ
          45
          AndersonJ 2025.10.29 21:31 
           

          Backtesting changes everything. I was able to create my own strategies based on Supply and Demand zones which is something I was waiting for years. I am happy that finally a fully automated Supply Demand EA exists in the market. A lot of useful input parameters is also a big plus. I am excited for long term results.

          BobChip
          77
          BobChip 2025.10.28 10:58 
           

          Another great ea, this author never disappoints. Ready made strategies are beautiful. Already 12% in profits using 3 strategies from the list.

          trader_pioneer
          50
          trader_pioneer 2025.10.27 12:12 
           

          This EA deserves 10 stars. Works fast, well programmed and polished. Recovery system is a big plus. I am trading mainly gold. I have attached 2 strategies on the same symbol and i do not need anything more than that. So satisfied with my purchase.

          Рекомендуем также
          Intersection EA
          Kalinka Capital OU
          Эксперты
          Intersection EA является полностью автоматизированной программой (торговый робот), выполняющий торговые сделки на валютном рынке в соответствии заданному алгоритму и индивидуальным, для каждого инструмента, торговым настройкам. Intersection EA прекрасно подходит как для начинающих трейдеров, так и для профессионалов, которые имеют солидный опыт торговли на финансовых рынках. Трейдеры и программисты нашей компании, Kalinka Capital OU, работали над созданием и развитием форекс робота Intersection
          Smart Pattern AtrShield
          Nuno Miguel Costa Tome
          Эксперты
          Self-learning core – scans the last 500 candles, extracts RSI + MA-slope Real-time adaptation – each bar updates accuracy scores and votes on the most similar patterns before opening a trade. Volatility-aware risk – every position starts with a stop-loss equal to ATR(14) × 1.5 , automatically wider in fast markets and tighter in calm ones. Ultra-light, 100 % MQL5 – minimal CPU load, works on any broker, any symbol. Full source code included – transparent, modifiable, future-proof.
          Nova WDX Trader
          Anita Monus
          Эксперты
          Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
          X4O B1 Dollar Trader
          Jawad Ait Ali Ouichou
          Эксперты
          x4o B1 Dollar Trader  Heiken Ashi Trend Retest Strategy  Automated trading system combining Heiken Ashi analysis with Moving Average retest methodology for trend-following entries on H1 timeframe. Trading Methodology The EA monitors two 25-period Moving Averages calculated on High and Low prices to identify trend direction. When price closes above MA High with candle high exceeding the moving average, an uptrend is detected. When price closes below MA Low with candle low beneath the moving aver
          FREE
          The Market Beast Dominator
          Wilfried Ntamatungiro
          5 (1)
          Эксперты
          The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
          Indicement MT5
          Profalgo Limited
          4.04 (26)
          Эксперты
          Добро пожаловать в Indicement! ПОДСТАВКА ГОТОВА! -> скачать файлы набора   здесь ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене осталось всего несколько экземпляров! Окончательная цена: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     привносит мой 15-летний опыт создания профессиональных торговых алгоритмов на рынки инде
          MACD Expert Advisor MT5
          Ivan Historillo
          Эксперты
          The MACD Expert Advisor  uses the Moving Average  Convergence/Divergence indicator to determine the market trend. It uses the MACD signal to place its entries automatically. The EA also uses the moving average indicator for additional confirmation. Various settings enable the EA to be optimized for different market conditions and trend following strategies. This program can also trade on specific trading sessions to capitalize on the increase of trading volume on certain times of the day. It ca
          Golden Trader IA
          Deynis Alejandro Puro Rodriguez
          Эксперты
          Golden Trader AI — Professional Expert Advisor for Forex, Metals, Stock Indices, and Cryptocurrencies. Golden Trader AI is an advanced algorithmic system designed for traders seeking real diversification, stability, and precision across multiple markets simultaneously. Built on a professional multi-asset architecture, this EA independently analyzes the behavior of each instrument—Forex, Metals, Stock Indices, and Cryptocurrencies—and seeks only high-quality, high-probability trades . Unlike t
          SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
          Adam Gerasimov
          Эксперты
          Финансовый Робот SolarTrade Suite: LaunchPad Market Expert - предназначенный для открытия торговых сделок! Это торговый робот, который использует особые инновационные и передовые алгоритмы для рассчета своих значений, Ваш Помошник в Мире Финансовых Рынков. Испольуйте наш набор индикаторов из серии SolarTrade Suite чтобы лучше выбрать момент для запуска этого робота. Проверьте другие наши продукты из серии SolarTrade Suite внизу описания. Хотите уверенно ориентироваться в мире инвестиций и фи
          Trade bot Smartic
          Dmytro Merenko
          Эксперты
          ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
          EXPERTteam
          Netanel Kahan Abuluf
          Эксперты
          Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
          Nuclear
          Ahmed Mohammed Bakr Bakr
          Эксперты
          NUCLEAR EA – Precision Breakout Trading System NUCLEAR EA is a professional breakout Expert Advisor designed for traders who demand discipline, stability, and strict risk control . Built with prop-firm rules in mind, this EA focuses on high-quality breakout and fake-breakout setups while fully avoiding dangerous strategies.  What NUCLEAR EA Does NOT Use No Martingale No Hedging No Grid No Risky Recovery Logic Every trade is independent, controlled, and calculated. Core Trading Logic Smart break
          Ultra KZM
          Nattapat Jiaranaikarn
          Эксперты
          Ultra KZM is an Expert Advisor that using the unique trading operation. It's strategy is based on the combination of grid and correlation system which is the new method that I invented and developed for a long time. You can see Live Signal from these links : (delete space) 1.  https: //www .myfxbook.com/portfolio/ultra-kzm-eurjpyeurchf/10224608 2.  https: //www .myfxbook.com/portfolio/ea-ultra-kzm-real-account/10374382 Note that this EA should run in ECN swap-free account. When you backtest yo
          Magic EA MT5
          Kyra Nickaline Watson-gordon
          Эксперты
          Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
          Formula One EA
          Kwok Kit Lo
          Эксперты
          настройки по умолчанию (XAUUSD, M1, минимальный депозит: $1000)  следующий сигнал использует доверенного брокера (IC markets)  MQL5 Singal https://www.mql5.com/en/signals/2315194 Formula One EA Formula One EA представляет собой передовую автоматизированную торговую систему, специально разработанную для торговли золотом (XAUUSD), использующую сложные высокочастотные стратегии, оптимизированные для минутного таймфрейма. Эта передовая система была тщательно разработана для извлечения выгоды из б
          TropangFX v1 MT5
          Jordanilo Sarili
          Эксперты
          PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
          Universal MT5 RSI
          Volodymyr Hrybachov
          Эксперты
          Торговый робот на индикаторе RSI Это упрощенная версия   торгового робота , использует только одну стратегию для входа (расширенная версия имеет более 10 стратегий) Преимущества эксперта: Скальпинг, Мартингейл, сеточная торговля. Вы можете настроить торговлю только одним ордером или сеткой ордеров. Гибко настраиваемая сетка ордеров с   динамическим,  фиксированным или мультипликатором шага и торгового лота позволит адаптировать эксперт практически под любой торговый инструмент. Система восста
          Forecast Effective
          Ivan Simonika
          Эксперты
          Бот Forecast Effective ведет работу с помощью уровней которые формирует сама цена. Отталкиваясь от этих уровней алгоритм формирует сигнал на вход. Таким образом получается довольно надежная система. Рекомендуется оптимизировать 1-2 года и работать 3-6 месяцев. Данный тест проведен на таймфреймах H1 и валютной паре EURUSD. Также данный бот, для лучшей доходности, рекомендуется использовать на нескольких различных графиках. Параметры бота Type Filling - политика исполнения ордера (подберите для
          Aureus MT5
          Theo Karam
          Эксперты
          Extended Round 1 Special Pricing for Early Adopters | Current Price: $299 - Only 10 copies left at this price | Next Price: $399 Aureus MT5 is a cutting-edge Expert Advisor designed exclusively for trading Gold. Combining the precision of a price reversal trading strategy with advanced machine learning, Aureus MT5 provides traders with a reliable tool to navigate the complexities of the Gold market. Strategy Aureus MT5 employs a multi-faceted approach with three distinct price reversal strat
          Jack of all Trades MT5
          Gelert Rajcanji
          Эксперты
          Jack of all Trades MT5 торгует на сильных рыночных движениях. Это полностью автоматизированный советник, оптимизированный для мультивалютной торговли на EURUSD, EURGBP, GBPUSD, USDCAD, USDJPY. Робота можно запускать на любом таймфрейме, но за основу всегда берется M10. Советник использует MACD(7,21,4), MOMENTUM(11) и последние 10 свечей на M10 для генерации сигналов. Сделки также открываются на основе таймфрейма М10, независимо от таймфрейма, на котором советник тестируется. Советник также испол
          Gold Hedging Scalper Mt5
          Harsh Tiwari
          Эксперты
          **2025 Hedging Scalper - Next-Gen Trading Precision**   The **2025 Hedging Scalper** is a state-of-the-art trading expert advisor designed for traders who demand consistent performance and precision in volatile markets. Engineered with advanced algorithms, it combines **scalping and hedging strategies** to capitalize on market fluctuations with minimal risk exposure.   ### Key Features: - **Dynamic Scalping:** Identifies micro-trends and executes high-frequency trades with pinpoint accuracy t
          Deep Pound MT5
          Wai Choi Chow
          5 (1)
          Эксперты
          Introducing the revolutionary Expert Advisor for the MT5 trading platform: Deep Pound MT5. This cutting-edge trading expert advisor leverages state-of-the-art technology, incorporating a pre-trained Temporal Fusion Transformer (TFT) model based on deep learning principles to elevate your trading experience with GBPUSD to unprecedented levels. IMPORTANT! Due to market instability , this bot will temporarily not open any orders from December 15th to January 15th. Please check   comment details . 
          Forex Emperor EA
          Fudheni Petrus Nambambi
          Эксперты
          INSTRUMENT   SPECIFICATIONS Symbol: XAUUSD / GOLD Timeframe: H1     ACCOUNT   REQUIREMENTS Type: Hedging & ECN Spreads: Low Spread Min Deposit: $500     MIN LEVERAGE   1:10 No martingale Strategy used and FTMO, Prop firm Ready!– Never increases lot size after losses. Installation & Setup Receive     .ex5     file after purchase Place file in     MQL5/Experts     folder Restart MT5 platform Drag EA onto chart Configure input parameters carefully Deposit & Account Requirements Minimum lot s
          Trend Master GOLD
          Pran Gobinda Basak
          Эксперты
          Trend Master Gold EA is an automated trading software designed for use on the MQL5 platform. This Expert Advisor uses a trend-following strategy to identify trading opportunities in the gold market. The EA is designed to work on the 5M timeframe. The Trend Master Gold EA uses a combination of technical indicators and price action analysis to identify potential trade setups. The EA is equipped with an advanced money management system that helps to minimize risk and maximize profits. The EA also
          Universal MT5 MA
          Volodymyr Hrybachov
          Эксперты
          Торговый робот на индикаторе Moving Average Это упрощенная версия торгового робота , использует только одну стратегию для входа (расширенная версия имеет более 10 стратегий) Преимущества эксперта: Скальпинг, Мартингейл, сеточная торговля. Вы можете настроить торговлю только одним ордером или сеткой ордеров. Гибко настраиваемая сетка ордеров с   динамическим,  фиксированным или мультипликатором шага и торгового лота позволит адаптировать эксперт практически под любой торговый инструмент. Систе
          Maarten Gale
          Burak Enes Aydin
          Эксперты
          Maarten Gale Ea включает в себя стандартную стратегию мартингейла и стратегию обратного мартингейла. Для стратегии обратного мартингейла вам просто нужно активировать режим «Противоположный». В отличие от обычного мартингейла, эта система определяет ставку тейк-профита на основе процентного расчета вместо открытия сотен лотов для получения небольшой прибыли. Он также включает функцию автоматического лота в зависимости от размера вашего счета и коэффициента кредитного плеча. Таким образом, вам н
          UScalper30
          Simile Mhlanga
          Эксперты
          UScalper30 – ATR-RSI Автоматический торговый советник Обзор UScalper30 EA использует индикаторы ATR и RSI для определения потенциальных торговых возможностей около уровней поддержки и сопротивления, предоставляя структурированные входы и автоматические инструменты управления рисками. Основные функции Двойное подтверждение входа Продажа при RSI выше уровня перекупленности и цене возле сопротивления. Покупка при RSI ниже уровня перепроданности и цене возле поддержки. Подтверждение движения с помо
          Arbitrage Triad Pro
          Gabriel Lopes Rocha De Moraes
          Эксперты
          Arbitrage Triad Pro – Продвинутая система тройной арбитражной торговли на рынке Forex Arbitrage Triad Pro – это современный экспертный советник, использующий интеллектуальную систему тройного арбитража для быстрого обнаружения и использования прибыльных возможностей между различными валютными парами в полностью автоматическом режиме. Разработан для трейдеров, которые ценят точность, стабильность и эффективность . Робот сочетает продвинутый статистический анализ, мониторинг цен в реальном времени
          LL Grid EA MT5
          Leopoldo Licari
          Эксперты
          ********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
          Bull EA EurUsd MT5
          Mubashir Mohamed Quraish Albarakat
          3 (2)
          Эксперты
          An expert based on price action With modern strategy Can be used in the most popular symbol of the market Can be used in the above timeframes Low risk, good backtest Attributes: Can be used in the EURUSD currency pair Can be used in H1 , H4 , D1 time frames Has TP and SL With sufficient and simple settings With author lifetime support Very low price Good backtest Beautiful panel Expandable and updatable All updates are free Can be tested for one month at a minimum price Both Meta 4 and 5 versi
          С этим продуктом покупают
          Quantum Queen MT5
          Bogdan Ion Puscasu
          4.98 (377)
          Эксперты
          Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
          Zenox
          PETER OMER M DESCHEPPER
          4.65 (20)
          Эксперты
          Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
          NTRon 2OOO
          Konstantin Freize
          5 (16)
          Эксперты
          Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
          Quantum King EA
          Bogdan Ion Puscasu
          5 (87)
          Эксперты
          Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
          AI Gold Trading MT5
          Ho Tuan Thang
          5 (9)
          Эксперты
          ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
          Mad Turtle
          Gennady Sergienko
          4.56 (75)
          Эксперты
          Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
          Aura Ultimate EA
          Stanislav Tomilov
          4.84 (83)
          Эксперты
          Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
          Quantum Emperor MT5
          Bogdan Ion Puscasu
          4.87 (496)
          Эксперты
          Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
          AI Forex Robot MT5
          MQL TOOLS SL
          4.44 (64)
          Эксперты
          AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
          Big Forex Players MT5
          MQL TOOLS SL
          4.74 (129)
          Эксперты
          We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
          Syna
          William Brandon Autry
          5 (17)
          Эксперты
          BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
          The Gold Reaper MT5
          Profalgo Limited
          4.47 (88)
          Эксперты
          ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
          Remstone
          Remstone
          5 (7)
          Эксперты
          Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
          The ORB Master
          Profalgo Limited
          4.88 (24)
          Эксперты
          PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
          Aura Black Edition MT5
          Stanislav Tomilov
          4.36 (50)
          Эксперты
          Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
          Ultimate Breakout System
          Profalgo Limited
          5 (28)
          Эксперты
          ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
          Autorithm AI
          Zaha Feiz
          4.6 (10)
          Эксперты
          Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
          Nano Machine
          William Brandon Autry
          5 (4)
          Эксперты
          ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
          Golden Hen EA
          Taner Altinsoy
          5 (7)
          Эксперты
          Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
          Axonshift EA MT5
          Maxim Kurochkin
          4.2 (40)
          Эксперты
          AxonShift — алгоритмическая система с адаптивной логикой исполнения AxonShift — это автономный торговый алгоритм, специально разработанный и оптимизированный для работы с XAUUSD на таймфрейме H1. Его архитектура основана на модульной логике, которая анализирует поведение рынка через сочетание краткосрочной динамики и импульсов среднесрочного направления. Система избегает чрезмерного реагирования на шум и не использует высокочастотные подходы, сосредотачиваясь на контролируемых торговых циклах, з
          Vortex Gold EA
          Stanislav Tomilov
          5 (26)
          Эксперты
          Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
          Argos Fury
          Aleksandar Prutkin
          3.93 (41)
          Эксперты
          Впервые на этой платформе | Советник, который понимает рынок Впервые на этой платформе экспертный советник использует всю мощь Deep Seek. В сочетании с стратегией Dynamic Reversal Zoning создается система, которая не просто распознает рыночные движения — она их понимает. Live Signal __________ Настройки Таймфрейм: H1 Кредитное плечо: мин. 1:30 Депозит: от $200 Символ: XAUUSD Брокер: любой Это сочетание Deep Seek и стратегии разворота является новым — и именно это делает его особенно интересн
          Quantum Baron
          Bogdan Ion Puscasu
          4.79 (39)
          Эксперты
          Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
          AiQ
          William Brandon Autry
          4.86 (36)
          Эксперты
          AIQ Версия 5.0 - Автономный Интеллект Через Институциональную Архитектуру Эволюция от автоматизации на основе правил к подлинному автономному интеллекту представляет собой естественное развитие алгоритмической торговли. То, что институциональные количественные отделы начали исследовать более десяти лет назад, созрело до практической реализации. AIQ Версия 5.0 воплощает это созревание: сложный многомодельный AI-анализ, независимая архитектура валидации и системы непрерывного обучения, усовершенс
          GoldSky
          Alno Markets Ltd
          2.14 (7)
          Эксперты
          Добро пожаловать в       GoldSKY EA   — это высокопроизводительная внутридневная торговая программа для XAUUSD (золота). Разработанная нашей командой, она направлена на…       Обычные счета, финансируемые профессиональные счета и профессиональные вызовы!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  GoldSky использует   графики с минутным таймфреймом. Результаты тестирования за 5 и 10 лет доступны в разделе комм
          AI Map
          Saeid Soleimani
          3.75 (4)
          Эксперты
          Торговая Система AI MAP Торговая Система AI MAP AI MAP — это автоматизированный торговый советник, разработанный для анализа рыночных условий и выполнения сделок на основе алгоритмической логики. Система использует многоуровневую аналитическую структуру для оценки ценового движения, объема и рыночных настроений без ручного вмешательства. Онлайн-мониторинг (+ 3 месяца)    || Чат-группа    Архитектура Системы EA включает специализированные модули обработки для работы с различными аспектами рынка
          Quantum Bitcoin EA
          Bogdan Ion Puscasu
          4.81 (119)
          Эксперты
          Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цен
          Avalut Gold X1
          Danijel Plesa
          Эксперты
          Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Точная торговля на XAUUSD Live Signal Avalut X1 — это профессиональный советник (Expert Advisor) для автоматической торговли на XAUUSD (золото) в MetaTrader 5. Система объединяет четыре взаимодополняющие стратегии в одном EA, чтобы работать в различных рыночных режимах. Решение автономно для MT5 и не требует внешних DLL или установщиков третьих лиц. Ключевые возможности Четыре стратегии в одном EA: согласованные и взаимодополняющие стратегии для
          ARIA Connector EA
          Martin Alejandro Bamonte
          2.56 (25)
          Эксперты
          Aria Connector EA – V4 (Обучающая Машина + Модель Обучения XGBoost +112 Платных и Бесплатных ИИ + Система Голосования + Внешние и Редактируемые Промпты) В то время как большинство EA на рынке утверждают, что используют "ИИ" или "нейронные сети", но на самом деле запускают только базовые скрипты, Aria Connector EA V4 переопределяет, что означает торговля, действительно управляемая ИИ. Это не теория, не маркетинговая шумиха, это прямое, проверяемое соединение между вашей платформой MetaTrader 5
          XG Gold Robot MT5
          MQL TOOLS SL
          4.2 (91)
          Эксперты
          The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
          Другие продукты этого автора
          Supply Demand EA ProBot MT5
          Georgios Kalomoiropoulos
          4.6 (15)
          Эксперты
          Алгоритмическая торговля, основанная на принципах спроса и предложения . Высококачественное программное обеспечение, охватывающее все стили торговли: ручной, полуавтоматический и полностью автоматический. Теперь торговля становится лёгкой благодаря полному контролю над вашей торговой стратегией через удобную графическую торговую панель. Благодаря различным настройкам и возможностям персонализации каждый трейдер может создать стратегию, соответствующую его потребностям и личному стилю торговли. Э
          MTF Supply Demand Zones MT5
          Georgios Kalomoiropoulos
          5 (1)
          Индикаторы
          Следующее поколение автоматизированных зон спроса и предложения. Новый инновационный алгоритм, работающий на любом графике. Все зоны создаются динамически в соответствии с ценовым действием рынка. ДВА ТИПА СИГНАЛОВ --> 1) ПРИ ПОПАДАНИИ ЦЕНЫ В ЗОНУ 2) ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НОВОЙ ЗОНЫ Вы не получите еще один бесполезный индикатор. Вы получаете полную торговую стратегию с проверенными результатами.     Новые особенности:     Оповещения, когда цена достигает зоны спроса/предложения     Оповещения
          Automated Trendlines
          Georgios Kalomoiropoulos
          5 (16)
          Индикаторы
          Линии тренда являются наиболее важным инструментом технического анализа в торговле на рынке Форекс. К сожалению, большинство трейдеров рисуют их неправильно. Индикатор Automated Trendlines — это профессиональный инструмент для серьезных трейдеров, который поможет вам визуализировать трендовое движение рынков. Есть два типа линий тренда: бычьи линии тренда и медвежьи линии тренда. В восходящем тренде линия тренда Форекс проводится через самые низкие точки колебания ценового движения. Соединени
          MTF Supply Demand Zones
          Georgios Kalomoiropoulos
          4.82 (22)
          Индикаторы
          Следующее поколение автоматизированных зон спроса и предложения. Новый инновационный алгоритм, работающий на любом графике. Все зоны создаются динамически в соответствии с ценовым действием рынка. ДВА ТИПА СИГНАЛОВ --> 1) ПРИ ПОПАДАНИИ ЦЕНЫ В ЗОНУ 2) ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НОВОЙ ЗОНЫ Вы не получите еще один бесполезный индикатор. Вы получаете полную торговую стратегию с проверенными результатами.     Новые особенности:     Оповещения, когда цена достигает зоны спроса/предложения     Оповещения
          Supply Demand EA Pro
          Georgios Kalomoiropoulos
          4.95 (20)
          Эксперты
          SUPPLY DEMAND EA PRO предлагает новый способ торговли любым финансовым инструментом, который вы хотите. Он основан на индикаторе MTF Supply Demand с гораздо большим количеством функций, которые улучшат ваш торговый опыт и резко увеличат вашу прибыль. У вас есть возможность размещать лимитные и рыночные ордера в ОДИН КЛИК. Советник будет автоматически регулировать размер лота любой сделки и будет управлять стоп-лоссом на половине или на уровне безубыточности. В мои намерения не входило создание с
          Supply Demand EA ProBot
          Georgios Kalomoiropoulos
          4.67 (9)
          Эксперты
          Полностью автоматизированный ЭА, основанный на принципах спроса и предложения . Первый , кто предложил полностью автоматизированный советник спроса и предложения. Теперь торговля стала проще: возьмите под полный контроль свои торговые стратегии с помощью удобной графической торговой панели. Вы получаете высококачественное программное обеспечение для алгоритмической торговли, охватывающее все стили торговли: ручной, полуавтоматический и полностью автоматический. Благодаря широкому спектру настрое
          Automated Trendlines MT5
          Georgios Kalomoiropoulos
          Индикаторы
          Линии тренда являются наиболее важным инструментом технического анализа в торговле на рынке Форекс. К сожалению, большинство трейдеров рисуют их неправильно. Индикатор Automated Trendlines — это профессиональный инструмент для серьезных трейдеров, который поможет вам визуализировать трендовое движение рынков. Есть два типа линий тренда: бычьи линии тренда и медвежьи линии тренда. В восходящем тренде линия тренда Форекс проводится через самые низкие точки колебания ценового движения. Соединени
          Supply Demand EA Pro MT5
          Georgios Kalomoiropoulos
          5 (3)
          Эксперты
          SUPPLY DEMAND EA PRO предлагает новый способ торговли любым финансовым инструментом, который вы хотите. Он основан на индикаторе MTF Supply Demand с гораздо большим количеством функций, которые улучшат ваш торговый опыт и резко увеличат вашу прибыль. У вас есть возможность размещать лимитные и рыночные ордера в ОДИН КЛИК. Советник будет автоматически регулировать размер лота любой сделки и будет управлять стоп-лоссом на половине или на уровне безубыточности. В мои намерения не входило создание с
          Фильтр:
          Dtisgaim2412_
          166
          Dtisgaim2412_ 2025.11.11 14:31 
           

          Пользователь не оставил комментарий к оценке

          AndersonJ
          45
          AndersonJ 2025.10.29 21:31 
           

          Backtesting changes everything. I was able to create my own strategies based on Supply and Demand zones which is something I was waiting for years. I am happy that finally a fully automated Supply Demand EA exists in the market. A lot of useful input parameters is also a big plus. I am excited for long term results.

          BobChip
          77
          BobChip 2025.10.28 10:58 
           

          Another great ea, this author never disappoints. Ready made strategies are beautiful. Already 12% in profits using 3 strategies from the list.

          trader_pioneer
          50
          trader_pioneer 2025.10.27 12:12 
           

          This EA deserves 10 stars. Works fast, well programmed and polished. Recovery system is a big plus. I am trading mainly gold. I have attached 2 strategies on the same symbol and i do not need anything more than that. So satisfied with my purchase.

          Ответ на отзыв