Golden Wolf Game Changer MT4

Golden Wolf GameChanger EA — это мощный торговый советник для MetaTrader 4, созданный для тех, кто хочет превратить сигналы индикатора Game Changer в автоматическую торговую систему с гибким управлением ордерами, риском, сериями сделок и защитными алгоритмами.

Советник создан и оптимизирован для торговли золотом XAUUSD / GOLD на таймфрейме M15. Именно золото известно своей волатильностью, сильными импульсами и быстрыми разворотами, поэтому Golden Wolf GameChanger EA ориентирован на активную торговлю, где важны скорость реакции, дисциплина и точное исполнение торгового алгоритма.

Идея советника

Golden Wolf GameChanger EA работает по сигналам Game Changer и автоматически открывает сделки Buy и Sell в зависимости от направления рынка. Его задача — не просто открыть одну сделку, а сопровождать торговую серию с учетом заданных параметров: лота, дистанции между ордерами, максимального количества позиций, трейлинга, Take Profit, Stop Loss, фильтров времени, спреда и алгоритма сокращения просадки.

Это не просто кнопка “купить” или “продать”. Это полноценный торговый механизм, в котором можно настроить стиль работы под свой риск-профиль.

Инструкция по использованию скачать: здесь

Почему золото и M15

Золото часто дает сильные движения внутри дня. На M15 хорошо видны локальные импульсы, смена направления и зоны, где рынок может начать новую серию движения. Golden Wolf GameChanger EA создан именно для такой динамики: он отслеживает сигнал, открывает позицию и может сопровождать серию ордеров по заранее заданным правилам.

Рекомендуемый инструмент: XAUUSD / GOLD

Рекомендуемый таймфрейм: M15

Основные возможности

Советник поддерживает торговлю в обе стороны: Buy и Sell. Вы можете разрешить только покупки, только продажи или использовать оба направления одновременно.

Есть режим hedge, позволяющий советнику работать с покупками и продажами одновременно, если это разрешено вашим типом счета и брокером.

Golden Wolf GameChanger EA может управлять не только своими ордерами, но и ручными позициями по текущему символу, если эта функция включена в настройках.

Система поддерживает ограничение максимального количества ордеров, что позволяет заранее контролировать агрессивность торговой серии.

Управление лотом

Советник поддерживает фиксированный стартовый лот, а также автоматический расчет лота от свободной маржи. Это дает возможность настроить торговлю как в консервативном, так и в более агрессивном стиле.

Также доступен множитель лота для следующих ордеров серии и ограничение максимального лота. Это особенно важно при торговле золотом, где цена может двигаться быстро и резко.

Защита и сопровождение сделок

Golden Wolf GameChanger EA поддерживает реальные и виртуальные уровни Take Profit и Stop Loss.

Реальные TP и SL видны брокеру и устанавливаются непосредственно в торговом терминале.

Виртуальные TP и SL не отображаются брокеру и контролируются самим советником внутри терминала.

Также реализован трейлинг-стоп. Его можно использовать как реальный или виртуальный. Трейлинг помогает сопровождать прибыльные позиции и фиксировать результат при движении цены в нужную сторону.

Алгоритм сокращения просадки

В советнике реализован DD Reduction Algorithm — алгоритм сокращения просадки. Он может закрывать первую и последнюю позицию серии, если их общий результат достигает заданного процента прибыли от баланса.

Эта функция особенно полезна при серийной торговле, когда важно не только открыть позиции, но и грамотно разгрузить торговую сетку при восстановлении цены.

Дистанция между ордерами

Golden Wolf GameChanger EA поддерживает фиксированную и динамическую дистанцию между позициями.

Фиксированная дистанция подходит для стабильной структуры серии.

Динамическая дистанция позволяет увеличивать расстояние между последующими ордерами с заданным множителем. Это может быть полезно на волатильных участках рынка, особенно при торговле золотом.

Фильтры торговли

В советнике есть фильтр максимального спреда. Это помогает избегать открытия сделок в моменты, когда торговые условия становятся слишком дорогими.

Также есть ограничение по времени торговли. Вы можете задать час начала и окончания работы советника по брокерскому времени.

Дополнительно доступна пауза между ордерами, чтобы советник не открывал позиции слишком часто.

Визуальный контроль

Советник может отображать сигналы и торговую информацию на графике. Панель показывает прибыль по Buy и Sell, количество открытых ордеров и текущий спред.

Это помогает быстро понимать, что происходит в данный момент, не открывая дополнительные окна терминала.

Для кого этот советник

Golden Wolf GameChanger EA подойдет трейдерам, которые торгуют золото и хотят автоматизировать работу по сигналам Game Changer.

Он подойдет тем, кто ищет гибкий советник для XAUUSD на M15, с возможностью настройки лота, сетки, трейлинга, фильтров, виртуальных уровней и контроля просадки.

Это инструмент для тех, кто ценит автоматизацию, дисциплину и полный контроль над параметрами торговли.

Рекомендуется

Перед использованием на реальном счете обязательно протестируйте советник в Strategy Tester, подберите параметры под своего брокера, спред, тип счета и уровень риска.

Golden Wolf GameChanger EA не обещает гарантированную прибыль. Это профессиональный торговый инструмент, результат которого зависит от настроек, рыночных условий, качества исполнения, спреда и выбранного риск-менеджмента.

Golden Wolf GameChanger EA

Сильный рынок требует сильного инструмента.

Золото движется быстро. Советник должен реагировать так же.

Golden Wolf GameChanger EA создан для автоматической торговли золотом на M15 — с гибкими настройками, контролем серий и продуманным управлением позициями.