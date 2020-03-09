Gold Wolf EA MT4

Gold Wolf EA — автоматический советник для торговли золотом на MT4 / MT5

Gold Wolf EA — это торговый Expert Advisor для MetaTrader 4 и MetaTrader 5, разработанный для автоматической торговли XAUUSD на основе трендовой логики, фильтрации рыночных условий и строгого контроля риска.

Советник ориентирован не на агрессивную частоту сделок, а на поиск более качественных торговых ситуаций. Его задача — входить в рынок только тогда, когда текущая структура цены соответствует заданным условиям стратегии, а также избегать торговли в периоды повышенного риска.

Gold Wolf EA сочетает трендовый подход, контроль спреда, фильтр новостей, ночной фильтр, защитные настройки Stop Loss / Take Profit и дополнительные ограничения для prop firm аккаунтов.

XAUUSD; таймфрейм: 15М-1H;

По данной цене доступны 5 лицензий. После продаж 5 лицензий цена будет увеличена на 25%

InpShowChartVisualization = false — отключить визуализацию на графике для ускорения тестирования и оптимизации.

InpShowChartVisualization = true — включить визуализацию на графике: SuperTrend, сделки, линии Stop Loss / Take Profit и информационная панель.

Инструкция по использованию: https://c.mql5.com/6/1005/Gold_Wolf_EA_User_Guide_RU_UTF8_BOM__1.txt

Основная идея Gold Wolf EA

Gold Wolf EA анализирует поведение рынка и определяет направление движения на основе встроенной торговой логики.

Советник не открывает сделки случайно и не пытается торговать каждое движение рынка. Вместо этого он оценивает текущие условия и принимает решение только при наличии подходящего сигнала.

Главный принцип системы — дисциплина, контроль риска и работа только в тех условиях, где торговая логика имеет смысл.

Почему Gold Wolf EA ориентирован на скальпирующую торговлю

Рынок движется каждый день и каждый день подходит для торговли.

Gold Wolf EA отдаёт приоритет качеству торговой ситуации. В периоды неопределённости, расширенного спреда, важных новостей или неподходящей волатильности советник может оставаться вне рынка.

Такой подход помогает снизить количество слабых входов и избежать торговли в условиях, где риск выше ожидаемого преимущества.

Управление риском

Gold Wolf EA включает гибкую систему управления объёмом позиции.

Доступны режимы расчёта лота:

LOT_CONSERVATIVE — консервативный режим для осторожной торговли.

LOT_STANDARD — стандартный режим для сбалансированной работы.

LOT_AGGRESSIVE — более активный режим с повышенным риском.

LOT_FIXED — фиксированный лот, задаваемый пользователем вручную.

Также советник поддерживает фиксированные Stop Loss и Take Profit, которые используются как защитные уровни для ограничения риска и фиксации результата.

Защита от неблагоприятных рыночных условий

Gold Wolf EA содержит несколько дополнительных фильтров, которые помогают ограничить торговлю в неподходящие периоды.

Новостной фильтр

Советник может блокировать открытие новых сделок до и после важных экономических новостей.

Это особенно важно для XAUUSD, так как золото часто резко реагирует на макроэкономические события, процентные ставки, инфляционные данные и новости по доллару США.

Фильтр может учитывать новости разной важности:

High Impact

Medium Impact

Low Impact

Пользователь может самостоятельно включать или отключать нужные уровни важности.

Фильтр спреда

Gold Wolf EA может блокировать вход в рынок, если текущий спред превышает установленный лимит.

Это помогает избегать сделок при плохой ликвидности, расширении спреда, ролловере или нестабильном исполнении ордеров.

Ночной фильтр

Советник позволяет отключать торговлю в заданный ночной период.

Эта функция полезна для ограничения торговли во время низкой ликвидности, расширенных спредов и нестабильного поведения рынка в определённые часы торговой сессии.

Prop Firm Protection

Gold Wolf EA включает дополнительные защитные настройки для prop firm аккаунтов.

Доступны ограничения по:

риску на сделку;

дневному убытку;

максимальной просадке;

периоду охлаждения после достижения лимитов;

блокировке торговли после превышения заданных условий.

Эти функции предназначены для более строгого контроля риска и соблюдения торговых лимитов.

Без опасных методов торговли

Gold Wolf EA не ориентирован на высокорисковые методы увеличения объёма.

Советник не использует:

мартингейл;

агрессивный grid;

бесконтрольное усреднение убыточных позиций;

хаотичное увеличение лота;

торговлю без ограничения риска.

Каждая сделка является отдельным торговым решением и исполняется в рамках заданных параметров риска.

Рекомендуемые условия использования

Для более стабильной работы рекомендуется использовать:

XAUUSD; таймфрейм: 15М-1H;

ECN / RAW-spread брокера;

низкий спред и быструю скорость исполнения;

стабильный VPS;

риск, соответствующий размеру депозита;

демо-тестирование перед запуском на реальном счёте.

Результаты могут отличаться у разных пользователей из-за различий в спредах, комиссиях, проскальзывании, скорости исполнения, котировках и торговых условиях брокера.

Поддерживаемые платформы

Gold Wolf EA поддерживает:

MetaTrader 4

MetaTrader 5

Обе версии используют одну торговую концепцию и предназначены для автоматической торговли золотом.

О бэктестах и реальной торговле

Gold Wolf EA использует фильтры, зависящие от текущих рыночных условий, включая новостной фильтр и WebRequest.

Некоторые функции не могут быть полностью воспроизведены в Strategy Tester, поэтому результаты бэктестов могут отличаться от поведения советника в реальной торговле.

Для более объективной оценки рекомендуется использовать forward-тестирование и демо-счёт в условиях, максимально приближенных к реальному исполнению.

Для кого подходит Gold Wolf EA

Gold Wolf EA подходит трейдерам, которые:

торгуют XAUUSD;

предпочитают автоматическую торговлю с понятной логикой;

ставят контроль риска выше частоты сделок;

хотят использовать фильтр новостей, спреда и времени торговли;

понимают важность брокера, VPS и качества исполнения;

не ищут агрессивный мартингейл или опасное усреднение.

Предупреждение о рисках

Торговля на финансовых рынках связана с риском.

Ни один автоматический советник не может гарантировать прибыль. Прошлые результаты, бэктесты или демонстрационные показатели не являются гарантией будущих результатов.

Перед использованием Gold Wolf EA на реальном счёте рекомендуется протестировать советник на демо-счёте, изучить настройки и убедиться, что выбранный уровень риска соответствует вашему капиталу.

Заключение

Gold Wolf EA — это автоматический советник для MT4 / MT5, созданный для торговли золотом с акцентом на трендовую логику, фильтрацию неблагоприятных условий и контроль риска.

Советник предназначен для пользователей, которым важны дисциплина, защита капитала, понятная логика работы и стабильный подход к автоматической торговле.


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Farell Edson Mazarin
Эксперты
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
Эксперты
Текущее промо: Остался только 1 по 549$ Окончательная цена: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Обязательно ознакомьтесь с нашим «   комбо-пакетом Ultimate EA   » в нашем   промо-блоге   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro — уникальная торговая система на рынке.  Он полностью сосредоточен на использовании волатильности рынка биткойнов, торгуя на прорывах уровней поддержки и сопротивления. В центре внимания советника находится безопасность, что выражается в чрезвычайно
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.39 (51)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex GOLD Investor with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330! ) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Forex GOLD Investor is one of the best expert advisors developed to trade on GOLD(XAUUSD) in the forex market. Forex GOLD Investor consists of 3 trading systems . The first one is based on scalping trading strat
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (6)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex Diamond EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Live Results:   https://www.mql5.com/en/signals/2379493 Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results us
Wall Street Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
Эксперты
Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.29 (42)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
GoldPro
Sergey Batudayev
5 (2)
Эксперты
GoldPro (MT4) — советник по XAUUSD с 2 режимами: Classic и Scalping GoldPro — автоматическая торговая система для   XAUUSD (золото) , созданная для тех, кому важны понятная логика, контроль рисков и возможность адаптировать стиль торговли под разные фазы рынка. Внутри одного советника можно выбрать   режим работы : 1) Classic Mode — более спокойная логика для откатов и движений “волнами” Режим, ориентированный на входы в моменты “перегрева” рынка (зоны истощения движения) и структурное сопровожд
EA Ice Cube Scalper
Sergey Batudayev
4.71 (21)
Эксперты
Торговый советник Ice Сube Scalper -   это дневной скальпер , совершающий большое количество торговых операций ежедневно, забирая с каждой сделкой по несколько пунктов. Стратегия советника строиться на торговли по тренду с использованием индикатора RSI.  Советник применяет усреднение с коэффициентным увеличением лота, вам нужно понимать это перед использованием советника, тем не менее стратегия показала себя хорошо как при тестировании на истории так и при реальной торговли.  Для понимания работ
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.68 (19)
Эксперты
One Gold - Будущее Трейдинга Представляем One Gold EA, сложного торгового робота для золота на платформе Meta Trader, разработанного для помощи трейдерам в расширенном анализе рынка. Наша запатентованная технология использует нейронные сети и алгоритмы на основе данных для анализа как исторических, так и текущих данных рынка золота, предоставляя информацию, которая может помочь в принятии решений. В отличие от традиционных ручных стратегий, One Gold EA работает с минимальным вмешательством, опти
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.25 (48)
Эксперты
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
Gann HiLo System MT4
Pol Lazaro Porta
Эксперты
GHS (Gann HiLo System ) is an expert advisor that trades the resumption of a trend after a pullback, using the Gann HiLo Activator as its directional reference. It does not chase price or try to anticipate reversals: it waits for the line to define a trend, waits for price to pull back against it, and enters only when the market clears the prior extreme of the move, confirming it wants to resume its direction. The Gann HiLo indicator is calculated inside the advisor itself, so no external indic
Luna AI PRO
Profalgo Limited
4.67 (3)
Эксперты
Запустить промо: Доступно всего 1 копий по цене 399$. Окончательная цена: 2000$ Будет продано ограниченное количество копий этого советника. Раскройте потенциал искусственного интеллекта и поднимите свою торговлю на беспрецедентные высоты с   Luna AI Pro EA   , самым продвинутым торговым роботом на рынке, работающим по принципу «обратного среднего». Эта передовая система на основе искусственного интеллекта, предназначенная как для опытных трейдеров, так и для начинающих, оснащена широким набор
Trend Pullback System MT4
Pol Lazaro Porta
Эксперты
TPS (Trend Pullback System) is an expert advisor built around a single concept: wait for a defined trend, wait for price to pull back into the value zone within that trend, and enter only when the original move resumes. It applies the principle of buying weakness within an uptrend and selling strength within a downtrend. It does not average down, does not build grids, and does not increase lot size after a loss. This Expert Advisor is NOT for you if: You are looking for a system with no losing
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
1 (1)
Эксперты
Titan AI — Торговая система нового поколения Titan AI — это торговая система нового поколения, разработанная экспертной командой MX Robots , объединяющая передовые технологии искусственного интеллекта и глубокую экспертизу в финансовых рынках. Советник обучен на высококачественных данных: Real Tick , MBP (Market by Price) и MBO (Market by Order) — тех же данных, которые используют институциональные торговые системы. Это обеспечивает стабильное и интеллектуальное принятие решений на разных рынка
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Universal Trade Copier MT5
Andrei Strashko
Эксперты
Universal Trade Copier MT5 — это профессиональный локальный копировщик сделок, предназначенный для копирования торговых операций между терминалами MetaTrader 4 и MetaTrader 5 на одном компьютере или VPS. Продукт поддерживает несколько направлений копирования: MT4 → MT4 MT5 → MT5 MT4 → MT5 MT5 → MT4 Данная версия предназначена для MetaTrader 5. Для копирования сделок с участием терминала MetaTrader 4 требуется отдельная совместимая версия для MT4. Копировщик подходит трейдерам, которые управля
Universal Trade Copier MT4
Andrei Strashko
Эксперты
Universal Trade Copier MT4  — это профессиональный локальный копировщик сделок, предназначенный для копирования торговых операций между терминалами MetaTrader 4 и MetaTrader 5 на одном компьютере или VPS. Продукт поддерживает несколько направлений копирования: MT4 → MT4 MT5 → MT5 MT4 → MT5 MT5 → MT4 Данная версия предназначена для MetaTrader 4. Для копирования сделок с участием терминала MetaTrader 5 требуется отдельная совместимая версия для MT5. Копировщик подходит трейдерам, которые управ
Astra BB RSI Arrows
Andrei Strashko
Индикаторы
Astra BB RSI Arrows — визуальный индикатор для точных торговых сигналов по Bollinger Bands и RSI Astra BB RSI Arrows создан для трейдеров, которым нужен понятный, аккуратный и быстрый инструмент для поиска потенциальных точек входа и выхода на рынке. Индикатор объединяет две проверенные концепции технического анализа: Bollinger Bands и RSI. Вместо того чтобы постоянно переключаться между окнами, вручную отслеживать пересечения, зоны перекупленности и перепроданности, вы получаете готовую визуал
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MA EMA Cross Risk EA MT4
Andrei Strashko
Эксперты
MA EMA Cross Risk EA — это торговый советник для MetaTrader 4, созданный для тех, кто хочет торговать по понятной, логичной и визуально прозрачной стратегии пересечения скользящих средних. В основе советника лежит одна из самых известных идей технического анализа: пересечение быстрой и медленной MA/EMA. Когда рынок меняет направление, скользящие средние помогают увидеть этот момент без лишнего шума, эмоций и ручного поиска сигналов. Советник автоматически отслеживает пересечения Moving Average и
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MA EMA Cross Risk EA
Andrei Strashko
Эксперты
MA EMA Cross Risk EA — это торговый советник для MetaTrader 5, созданный для тех, кто хочет торговать по понятной, логичной и визуально прозрачной стратегии пересечения скользящих средних. В основе советника лежит одна из самых известных идей технического анализа: пересечение быстрой и медленной MA/EMA. Когда рынок меняет направление, скользящие средние помогают увидеть этот момент без лишнего шума, эмоций и ручного поиска сигналов. Советник автоматически отслеживает пересечения Moving Average и
FREE
Sar Manager MT5
Andrei Strashko
Индикаторы
SAR Manager SAR Manager — сигнальный индикатор для MetaTrader 5, использующий стандартный алгоритм Parabolic SAR. Индикатор определяет изменение направления SAR, формирует виртуальные сигналы BUY и SELL, рассчитывает уровни Stop Loss и Take Profit и отображает всю связанную с сигналом информацию непосредственно на графике. Продукт предназначен для анализа рынка и сопровождения ручной торговли. Он не открывает, не изменяет и не закрывает реальные торговые ордера. Принцип формирования сигналов С
FREE
Adaptive Pulse MT5
Andrei Strashko
Индикаторы
Adaptive Pulse — это адаптивный трендовый индикатор для MetaTrader 5, который помогает видеть направление рынка, отсекать слабые движения и получать подтверждённые сигналы входа и выхода прямо на графике. Рынок постоянно меняется. В спокойные периоды цена движется медленно и формирует большое количество ложных пересечений. Во время сильной волатильности обычные трендовые линии, наоборот, могут запаздывать. Adaptive Pulse автоматически изменяет чувствительность расчёта в зависимости от текущего с
FREE
CandleCloseTimer
Andrei Strashko
Утилиты
CandleCloseTimer — полный контроль времени до закрытия свечи CandleCloseTimer — это компактная утилита для MetaTrader 5, которая показывает обратный отсчет до закрытия текущей свечи прямо на графике. Таймер расположен рядом с текущей ценой, поэтому нужная информация всегда находится там, где трейдер смотрит чаще всего — возле ценовой шкалы. Утилита не открывает сделки, не дает торговых сигналов и не вмешивается в работу терминала. Ее задача — помочь точно видеть, сколько времени осталось до закр
FREE
Session Atlas MT5
Andrei Strashko
Индикаторы
Session Atlas — профессиональная карта торговых сессий для MetaTrader 5 Session Atlas — это визуальный индикатор для MT5, который превращает обычный график в понятную карту торгового дня. Он показывает открытие, закрытие и активность основных торговых сессий прямо на графике, помогая быстрее понимать, где рынок находится сейчас: в азиатской, европейской или американской фазе. Многие трейдеры анализируют уровни, импульсы, пробои и волатильность, но при этом упускают важный фактор — время. Один и
FREE
Turtle Path MT5
Andrei Strashko
Индикаторы
Turtle Path MT5 — индикатор для тех, кто хочет видеть рынок ясно Turtle Path MT5 создан для трейдеров, которым важно не гадать, а видеть структуру движения прямо на графике. Индикатор основан на классической логике черепашьей торговой системы и помогает быстро определить ключевые уровни пробоя, направление сигнала, зоны Take Profit и Stop Loss. Каждый сигнал отображается визуально: линии канала, уровень входа, цель, стоп-лосс и стрелки на графике. Вам не нужно вручную искать пробой или рассчитыв
FREE
Adaptive Pulse MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
Adaptive Pulse — это адаптивный трендовый индикатор для MetaTrader 4, который помогает видеть направление рынка, отсекать слабые движения и получать подтверждённые сигналы входа и выхода прямо на графике. Рынок постоянно меняется. В спокойные периоды цена движется медленно и формирует большое количество ложных пересечений. Во время сильной волатильности обычные трендовые линии, наоборот, могут запаздывать. Adaptive Pulse автоматически изменяет чувствительность расчёта в зависимости от текущего с
FREE
Turtle Path MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
Turtle Path MT4 — индикатор для тех, кто хочет видеть рынок ясно Turtle Path MT4 создан для трейдеров, которым важно не гадать, а видеть структуру движения прямо на графике. Индикатор основан на классической логике черепашьей торговой системы и помогает быстро определить ключевые уровни пробоя, направление сигнала, зоны Take Profit и Stop Loss. Каждый сигнал отображается визуально: линии канала, уровень входа, цель, стоп-лосс и стрелки на графике. Вам не нужно вручную искать пробой или рассчитыв
FREE
Astra BB RSI Arrows MT4
Andrei Strashko
1 (1)
Индикаторы
Astra BB RSI Arrows — визуальный индикатор для точных торговых сигналов по Bollinger Bands и RSI Astra BB RSI Arrows создан для трейдеров, которым нужен понятный, аккуратный и быстрый инструмент для поиска потенциальных точек входа и выхода на рынке. Индикатор объединяет две проверенные концепции технического анализа: Bollinger Bands и RSI. Вместо того чтобы постоянно переключаться между окнами, вручную отслеживать пересечения, зоны перекупленности и перепроданности, вы получаете готовую визуал
FREE
Sar Manager MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
SAR Manager SAR Manager — это сигнальный индикатор для MetaTrader 4, основанный на стандартном алгоритме Parabolic SAR. Индикатор определяет изменения направления SAR, формирует виртуальные сигналы BUY и SELL, рассчитывает уровни Stop Loss и Take Profit и отображает всю связанную информацию непосредственно на графике. Продукт предназначен для анализа рынка и поддержки ручной торговли. Он не открывает, не изменяет и не закрывает реальные торговые ордера. Расчёт сигналов Сигнал BUY подтверждается
FREE
Trade Assistant MT5 PRO
Andrei Strashko
Утилиты
Trade Assistant MT5 PRO   — это профессиональная торговая панель для   MetaTrader 5 , созданная для трейдеров, которым нужен быстрый, удобный и визуально понятный контроль над сделкой. Продукт помогает сократить количество рутинных действий, ускорить открытие и сопровождение ордеров, стандартизировать риск-менеджмент и сделать ручную торговлю более дисциплинированной. Этот инструмент не ищет сигналы вместо трейдера и не обещает магических результатов. Его задача намного практичнее и полезнее: да
Session Atlas MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
Session Atlas — профессиональная карта торговых сессий для MetaTrader 4 Session Atlas — это визуальный индикатор для MT4, который превращает обычный график в понятную карту торгового дня. Он показывает открытие, закрытие и активность основных торговых сессий прямо на графике, помогая быстрее понимать, где рынок находится сейчас: в азиатской, европейской или американской фазе. Многие трейдеры анализируют уровни, импульсы, пробои и волатильность, но при этом упускают важный фактор — время. Один и
FREE
CandleCloseTimer MT4
Andrei Strashko
Утилиты
CandleCloseTimer — полный контроль времени до закрытия свечи CandleCloseTimer — это компактная утилита для MetaTrader 4, которая показывает обратный отсчет до закрытия текущей свечи прямо на графике. Таймер расположен рядом с текущей ценой, поэтому нужная информация всегда находится там, где трейдер смотрит чаще всего — возле ценовой шкалы. Утилита не открывает сделки, не дает торговых сигналов и не вмешивается в работу терминала. Ее задача — помочь точно видеть, сколько времени осталось до закр
FREE
Symbol Cost Monitor
Andrei Strashko
Утилиты
Symbol Cost Monitor — это профессиональная аналитическая утилита для MetaTrader 5, созданная для быстрого контроля торговых издержек по нескольким инструментам одновременно. Спред и своп напрямую влияют на итоговый результат торговли. Особенно это важно при скальпинге, активной внутридневной торговле, удержании позиций в течение нескольких дней и работе сразу с большим количеством символов. Стандартный интерфейс MetaTrader 5 не позволяет удобно сравнивать все эти параметры в одном окне, поэтому
FREE
Symbol Cost Monitor MT4
Andrei Strashko
Утилиты
Symbol Cost Monitor — это профессиональная аналитическая утилита для MetaTrader 4, созданная для быстрого контроля торговых издержек по нескольким инструментам одновременно. Спред и своп напрямую влияют на итоговый результат торговли. Особенно это важно при скальпинге, активной внутридневной торговле, удержании позиций в течение нескольких дней и работе сразу с большим количеством символов. Стандартный интерфейс MetaTrader 4 не позволяет удобно сравнивать все эти параметры в одном окне, поэтому
FREE
Multi Currency Candlestick Pattern Scanner MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
Multi-Currency Candlestick Pattern Scanner for MT4 Multi-Currency Candlestick Pattern Scanner for MT4 — это профессиональный мультивалютный и мультитаймфреймовый сканер японских свечных паттернов для MetaTrader 4. Индикатор анализирует несколько торговых инструментов и таймфреймов одновременно, отображает найденные бычьи и медвежьи свечные паттерны в dashboard-панели, а также может показывать стрелки, текстовые метки и Moving Average прямо на активном графике. Этот инструмент создан для трейдеро
Trade Assistant MT4 PRO Panel
Andrei Strashko
Утилиты
Trade Assistant MT4 PRO   — это профессиональная торговая панель для   MetaTrader 4 , созданная для трейдеров, которым нужен быстрый, удобный и визуально понятный контроль над сделкой. Продукт помогает сократить количество рутинных действий, ускорить открытие и сопровождение ордеров, стандартизировать риск-менеджмент и сделать ручную торговлю более дисциплинированной. Этот инструмент не ищет сигналы вместо трейдера и не обещает магических результатов. Его задача намного практичнее и полезнее: да
Quantum SuperTrend AI Alerts MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
Quantum SuperTrend AI   — индикатор с AI-интеллектуальной фильтрацией сигналов: индикатор анализирует рыночные условия, отсекает часть слабых импульсов и помогает трейдеру видеть более чистую картину без лишнего шума. Quantum SuperTrend AI — это профессиональный торговый индикатор для MetaTrader 4, созданный для трейдеров, которым нужен понятный визуальный инструмент для анализа тренда, поиска торговых сигналов и контроля возможных зон выхода из сделки. Название Quantum SuperTrend AI отражает
PatternGuard VWAP Trader MT4
Andrei Strashko
Эксперты
PatternGuard VWAP Trader — интеллектуальный советник для торговли по структуре рынка PatternGuard VWAP Trader — это торговый советник, созданный для поиска качественных точек входа после выхода цены из зоны рыночной неопределенности. В основе логики лежит сочетание VWAP, зоны NO TRADE, свечных паттернов, трендового фильтра и гибкого сопровождения позиции. Советник не открывает сделки случайно. Он анализирует рыночную структуру, ожидает выхода цены из зоны консолидации, проверяет направление движ
Dream of the Golden Wolf MT4
Andrei Strashko
Эксперты
Dream of the Golden Wolf EA Рынок золота движется быстро, но не каждое движение подходит для входа. Dream of the Golden Wolf EA — это автоматический советник для торговли XAUUSD , оптимизированный для таймфрейма M5 . Советник анализирует структуру рынка, направление тренда, импульс, активность цены и дополнительные подтверждающие сигналы перед открытием сделки. Основная задача советника — не открывать как можно больше сделок, а искать более качественные торговые ситуации, где несколько условий о
Golden Wolf Grid Pro MT4
Andrei Strashko
Эксперты
Golden Wolf Grid PRO — это торговый советник для MetaTrader 4 , созданный для автоматической торговли золотом XAUUSD / GOLD на таймфрейме M15 . Советник использует сеточную торговую стратегию, которая позволяет работать с рыночными колебаниями золота и открывать сделки по заранее заданной логике без постоянного ручного контроля со стороны трейдера. Golden Wolf Grid PRO поставляется с уже оптимизированными настройками для XAUUSD M15 , поэтому его можно использовать с готовыми параметрами. При это
MPA Trend Dashboard MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
MPA Trend Dashboard — мультивалютный рыночный сканер для MetaTrader 4 MPA Trend Dashboard — это мультивалютный технический индикатор для MetaTrader 4. Он создан для того, чтобы трейдер мог отслеживать несколько торговых инструментов с одного графика и быстро оценивать направление рынка по набору популярных технических индикаторов. Индикатор отображает компактную таблицу сигналов прямо на графике. Для каждого выбранного символа показывается состояние BUY, SELL или WAIT. Инструкция по использовани
Golden Wolf SMC Trendline MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
Golden Wolf SMC Trendline  — профессиональный индикатор для MetaTrader 4, созданный для трейдеров, которые хотят анализировать рынок через структуру цены, ликвидность, трендовые линии и ключевые зоны интереса. В основе индикатора лежит подход Smart Money Concepts, более известный среди трейдеров как SMC. Это методика анализа, которая помогает смотреть на рынок не только через обычные сигналы, но и через логику движения цены: где формируется структура, где происходит смена характера движения, гд
Golden Wolf Game Changer MT4
Andrei Strashko
Эксперты
Golden Wolf GameChanger EA — это мощный торговый советник для MetaTrader 4, созданный для тех, кто хочет превратить сигналы индикатора Game Changer в автоматическую торговую систему с гибким управлением ордерами, риском, сериями сделок и защитными алгоритмами. Советник создан и оптимизирован для торговли золотом XAUUSD / GOLD на таймфрейме M15 . Именно золото известно своей волатильностью, сильными импульсами и быстрыми разворотами, поэтому Golden Wolf GameChanger EA ориентирован на активную тор
Second and Custom Timeframe Charts MT4
Andrei Strashko
Утилиты
Second and Custom Timeframe Charts Увидьте рынок между стандартными таймфреймами. Second and Custom Timeframe Charts — это профессиональная утилита для MetaTrader 4, созданная для трейдеров, которым недостаточно стандартных периодов графика. Она позволяет строить синтетические свечи на секундных, минутных и часовых пользовательских таймфреймах и анализировать рынок с той точностью, которую обычные графики MT4 не дают по умолчанию. Стандартные таймфреймы ограничивают обзор. M1, M5, M15, H1, H4 —
Multi Currency Candlestick Pattern Scanner
Andrei Strashko
Индикаторы
Multi-Currency Candlestick Pattern Scanner for MT5 — это профессиональный мультивалютный индикатор-сканер для MetaTrader 5, который автоматически ищет японские свечные паттерны по разным символам и тайм фреймам. Вместо того чтобы вручную открывать десятки графиков и искать свечные модели, вы можете контролировать рынок из одной удобной панели. Индикатор показывает найденные бычьи и медвежьи паттерны, отображает сигналы на графике, использует фильтр тренда по Moving Average и отправляет уведомлен
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