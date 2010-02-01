Golden Wolf Grid Pro MT4
- Эксперты
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Andrei StrashkoМеня зовут Андрей. Я профессиональный трейдер и разработчик торговых решений для MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Уже более 10 лет я занимаюсь созданием торговых роботов, индикаторов, скриптов и стратегий, объединяя практический опыт реальной торговли с глубоким пониманием программирования.
- Версия: 2.23
- Активации: 10
Golden Wolf Grid PRO — это торговый советник для MetaTrader 4, созданный для автоматической торговли золотом XAUUSD / GOLD на таймфрейме M15. Советник использует сеточную торговую стратегию, которая позволяет работать с рыночными колебаниями золота и открывать сделки по заранее заданной логике без постоянного ручного контроля со стороны трейдера.
Golden Wolf Grid PRO поставляется с уже оптимизированными настройками для XAUUSD M15, поэтому его можно использовать с готовыми параметрами. При этом пользователь может самостоятельно провести новую оптимизацию и форвард-тестирование под своего брокера, тип счёта, спред, комиссию и стиль управления риском.
Советник лучше всего подходит для брокерских счетов с низким спредом, быстрым исполнением ордеров и стабильными торговыми условиями по золоту. Рекомендуется использовать ECN / RAW / Pro счета, где торговые издержки минимальны.
Инструкция по использованию: https://c.mql5.com/6/1006/Golden_Wolf_Grid_PRO_Instructions_RU_UTF8_BOM.txt
Основные преимущества Golden Wolf Grid PRO:
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Оптимизирован для торговли XAUUSD / GOLD
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Рекомендуемый таймфрейм: M15
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Автоматическое открытие и сопровождение сделок
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Сеточная торговая логика для работы с колебаниями цены
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Готовые оптимизированные настройки
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Возможность самостоятельной оптимизации
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Возможность форвард-тестирования
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Ограничение максимального количества позиций в день
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Настройка торговых дней недели
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Настройка торговых часов
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Контроль максимальной просадки через параметр MaxDD %
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Настройка Take Profit и Stop Loss
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Защита от чрезмерной торговли
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Информационная панель на графике
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Подходит для счетов с низким спредом
Как работает советник
Golden Wolf Grid PRO анализирует движение цены золота и открывает сделки в соответствии с заданными параметрами. Советник может использовать серию ордеров, распределённых по рыночному движению, что позволяет работать с волатильностью XAUUSD. Все ключевые параметры можно изменить вручную: размер лота, дистанцию между ордерами, Take Profit, Stop Loss, максимальную просадку, торговое время и количество сделок в день.
Советник не требует постоянного вмешательства трейдера, но перед запуском на реальном счёте рекомендуется протестировать его в тестере стратегий MetaTrader 5 и подобрать настройки под конкретного брокера.
Рекомендуемые условия торговли:
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Символ: XAUUSD / GOLD
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Таймфрейм: M15
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Платформа: MetaTrader 4
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Тип счёта: ECN / RAW / Pro
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Спред: низкий
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Исполнение ордеров: быстрое
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VPS: рекомендуется для стабильной круглосуточной работы
Параметры советника:
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Размер лота
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Magic Number
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Take Profit
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Stop Loss
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MaxDD %
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Максимальное количество позиций в день
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Торговые дни недели
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Торговые часы
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Настройки сетки
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Настройки фильтров
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Комментарий к сделкам
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Панель отображения информации на графике
Для кого подходит Golden Wolf Grid PRO
Советник подойдёт трейдерам, которые хотят автоматизировать торговлю золотом, использовать готовую сеточную систему и при необходимости адаптировать её под собственные торговые условия. Он также подойдёт пользователям, которые предпочитают самостоятельно оптимизировать параметры и проводить форвард-тесты перед запуском на реальном счёте.
Рекомендации перед использованием
Перед торговлей на реальном счёте рекомендуется выполнить тестирование на исторических данных, провести оптимизацию под своего брокера и проверить советник на демо-счёте или в форвард-тесте. Для лучших результатов используйте брокера с низким спредом по XAUUSD и стабильным исполнением ордеров.
Внимание: торговля на финансовых рынках связана с риском. Сеточные стратегии могут увеличивать нагрузку на депозит во время сильных однонаправленных движений рынка. Используйте разумный риск, контролируйте размер лота и не торгуйте средствами, потеря которых может быть критичной.