Golden Wolf Grid Pro MT4

Golden Wolf Grid PRO — это торговый советник для MetaTrader 4, созданный для автоматической торговли золотом XAUUSD / GOLD на таймфрейме M15. Советник использует сеточную торговую стратегию, которая позволяет работать с рыночными колебаниями золота и открывать сделки по заранее заданной логике без постоянного ручного контроля со стороны трейдера.

Golden Wolf Grid PRO поставляется с уже оптимизированными настройками для XAUUSD M15, поэтому его можно использовать с готовыми параметрами. При этом пользователь может самостоятельно провести новую оптимизацию и форвард-тестирование под своего брокера, тип счёта, спред, комиссию и стиль управления риском.

Советник лучше всего подходит для брокерских счетов с низким спредом, быстрым исполнением ордеров и стабильными торговыми условиями по золоту. Рекомендуется использовать ECN / RAW / Pro счета, где торговые издержки минимальны.

Инструкция по использованию: https://c.mql5.com/6/1006/Golden_Wolf_Grid_PRO_Instructions_RU_UTF8_BOM.txt

Основные преимущества Golden Wolf Grid PRO:

  • Оптимизирован для торговли XAUUSD / GOLD

  • Рекомендуемый таймфрейм: M15

  • Автоматическое открытие и сопровождение сделок

  • Сеточная торговая логика для работы с колебаниями цены

  • Готовые оптимизированные настройки

  • Возможность самостоятельной оптимизации

  • Возможность форвард-тестирования

  • Ограничение максимального количества позиций в день

  • Настройка торговых дней недели

  • Настройка торговых часов

  • Контроль максимальной просадки через параметр MaxDD %

  • Настройка Take Profit и Stop Loss

  • Защита от чрезмерной торговли

  • Информационная панель на графике

  • Подходит для счетов с низким спредом

Как работает советник

Golden Wolf Grid PRO анализирует движение цены золота и открывает сделки в соответствии с заданными параметрами. Советник может использовать серию ордеров, распределённых по рыночному движению, что позволяет работать с волатильностью XAUUSD. Все ключевые параметры можно изменить вручную: размер лота, дистанцию между ордерами, Take Profit, Stop Loss, максимальную просадку, торговое время и количество сделок в день.

Советник не требует постоянного вмешательства трейдера, но перед запуском на реальном счёте рекомендуется протестировать его в тестере стратегий MetaTrader 5 и подобрать настройки под конкретного брокера.

Рекомендуемые условия торговли:

  • Символ: XAUUSD / GOLD

  • Таймфрейм: M15

  • Платформа: MetaTrader 4

  • Тип счёта: ECN / RAW / Pro

  • Спред: низкий

  • Исполнение ордеров: быстрое

  • VPS: рекомендуется для стабильной круглосуточной работы

Параметры советника:

  • Размер лота

  • Magic Number

  • Take Profit

  • Stop Loss

  • MaxDD %

  • Максимальное количество позиций в день

  • Торговые дни недели

  • Торговые часы

  • Настройки сетки

  • Настройки фильтров

  • Комментарий к сделкам

  • Панель отображения информации на графике

Для кого подходит Golden Wolf Grid PRO

Советник подойдёт трейдерам, которые хотят автоматизировать торговлю золотом, использовать готовую сеточную систему и при необходимости адаптировать её под собственные торговые условия. Он также подойдёт пользователям, которые предпочитают самостоятельно оптимизировать параметры и проводить форвард-тесты перед запуском на реальном счёте.

Рекомендации перед использованием

Перед торговлей на реальном счёте рекомендуется выполнить тестирование на исторических данных, провести оптимизацию под своего брокера и проверить советник на демо-счёте или в форвард-тесте. Для лучших результатов используйте брокера с низким спредом по XAUUSD и стабильным исполнением ордеров.

Внимание: торговля на финансовых рынках связана с риском. Сеточные стратегии могут увеличивать нагрузку на депозит во время сильных однонаправленных движений рынка. Используйте разумный риск, контролируйте размер лота и не торгуйте средствами, потеря которых может быть критичной.


Рекомендуем также
PairsTrading
Evgenii Kuznetsov
3.67 (9)
Эксперты
Советник находит расхождения в двух коррелирующих валютных парах и торгует в сторону их обратного схождения. Рабочий таймфрейм: M30 Входные параметры MagicNumber - идентификационный номер на советника; OrdersComment - комментарий к ордеру, при пустом значении автоматический; Lots - размер лота; DepoPer001Lot - автоматический расчет лота (указывается баланс на единицу 0.01 лота) (при 0 используется значение лота из параметра Lots); TimeFrame - рабочий период; Symbol #2 - коррелирующая валюта; Sy
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Эксперты
H4 GBPUSD Trend Scalper - Трендовый сигнальный скальпер Советник торгует по трендовой стратегии с использованием оригинального встроенного индикатора для открытия и закрытия ордеров. Доступны внешние настройки для ограничения входа в рынок по пятницам и понедельникам. Цель стратегии - максимально выгодно использовать текущий тренд. По результатам тестирования и работы на демо и реальных счетах, наилучшие результаты достигаются при использовании таймфрейма Н4 на паре GBP/USD Работает на МТ4 Build
GoldMine EA MT4
Jerald Jay Cruz
Эксперты
No force entry and not martingale!!! This EA is designed to identify the best setup trades, executing approximately 3 to 5 high-quality trades per week on each currency pair. This Expert Advisor (EA) is tailored for XAU/USD (Gold)  and operates on a 5-minute time frame . The strategy combines the Commodity Channel Index (CCI) with a Moving Average (MA) to identify trade opportunities and manage exits effectively. Key Features: CCI-Based Entry : The EA watches for the CCI to cross extreme l
BreakthroughEA
Li Peng Fang
Эксперты
This EA is a breakthrough EA. When the monitoring market changes rapidly, fluctuates rapidly in one direction, and exceeds the set threshold, the EA will quickly place an order and quickly adopt a mobile stop loss strategy to complete capital preservation and profitability. Advantages of this EA: 1. The transaction is very fast to the closing of the position, and it is never procrastinated. 2. After the transaction, the accuracy rate is very high. 3. Place an order with compound interest, and th
Gold Pulse AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
Эксперты
Осталось всего 4 из 10 копий по этой цене ---> Следующая цена 175$ // Версия для MT5 Предложение к запуску: получите бесплатный советник при покупке!!! Gold Pulse AI создан с использованием TensorTrade, открытого фреймворка на Python, специально разработанного для создания, обучения, оценки и развертывания надежных торговых алгоритмов с использованием обучения с подкреплением. Стратегия алгоритма заключается в использовании импульса на рынке золота с помощью отложенных ордеров. После анализа п
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Эксперты
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
BlueSwift Grid Rescue MT4
Duc Anh Le
Эксперты
Make grid trading safe again | Built by a grid trader >> for grid traders.    Walkthrough Video  <== Get Grid Rescue up and running in 5 minutes  This is MT4 version, click  here  for  BlueSwift GridRescue MT5  (settings and logics are same in both versions) BlueSwift Grid Rescue MT4  is a risk management utility  EA  (used together with other grid trading experts) that can help you trade aggressive grid systems with manageable drawdown, therefore reduce substanstially margin call risk as we
Project Infinity
Sergey Yarmish
Эксперты
Советник Infinity является скальпером, сделки совершаются при пробитии уровней сопротивления и поддержки в сторону движения цены. Управление открытыми позициями осуществляется по нескольким сценариям / алгоритмам в зависимости от ситуации на рынке (фиксированный стоп-лосс и тейк-профит, трейлинг-стоп, удержание позиции, в случае индикации тренда и др.). Требования к брокеру Cоветник чувствителен к спреду, проскальзываниям и скорости исполнения сделок. Не рекомендуется использовать советник при
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Эксперты
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Эксперты
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Rhythm Master
Kang Liu
Эксперты
Rhythm Master EA - A Five-Year Journey to Master the Market's Pulse Core Value Proposition Forged over five years of development and market testing, Rhythm Master EA is built with one core principle: survival first. Sets files:  https://www.mql5.com/zh/market/product/157626/comments?source=Site+Market+Product+Page#comment_58671939 Trading Philosophy & Core Advantages Three Core Trading Principles Rhythm is King : Doesn't predict direction, only follows the natural ebb and flow of market vola
High Freq Grid Scalper
Letsekang Bruno Sekhosana
Эксперты
This E.A is designed to wait for the perfect opportunity to get in the market, take a few trades (low risk) and get out. There is an option to Cut Loss at specific percentage of balance, this should be set to a max of 1% since we scalping. Very cautious EA, can go up to a few days without taking a trade. This should not alarm you, it simply means there currently is no opportunity available. Mainly designed for low spread brokers. Tested Pairs and their settings: EURUSD M1 : Jan 2022 - Dec 2022
JumpLump
Olga Zhdanova
Эксперты
Отличное пополнение для вашего прибыльного портфеля торговых советников. В основе стратегии заложен алгоритм пробоя выстраиваемых уровней за определенный период времени. В торговом советнике фиксированный StopLoss, что позволяет держать минимальную просадку. Протестирован на всех тиках при помощи Tick Data Suite , с максимально приближенными условиями реальной торговли, смотрите видео.  Цена для первых 10 покупателей 75$ (Очень прошу выкладывать свои отчеты в комментариях) Рекомендации: Хорош
AEC Scalper
Gennady Kuznetsov
Эксперты
AEC Scalper I bring to your attention the AEC Scalper trading Advisor. The adviser works from 20:00 to 22:00 GMT. For testing in the strategy tester, the trading time should be set from 23:00 to 1:00. The EA works well on the following currency pairs: AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, CADCHF,CADJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPUSD  M5 Timeframe.Minimum deposit from $100 Trading is conducted on ECN accounts with a low spread. Leverage from 1:100 Trading is conducted in a na
Smart Hedge Trader MT4
Adil Mohsine
Эксперты
Smart Hedge Trader – MT4 Expert Advisor Link to MT5 version Smart Hedge Trader MT5 Smart Hedge Trader is an MT4 Expert Advisor that uses a structured hedging strategy to manage trades with precision. It monitors market conditions and applies calculated logic to manage exposure, aiming for consistent trade cycles with defined risk parameters. This EA is designed for traders who prefer an automated system that adapts to volatility while maintaining control over daily trading activity. Features: Dy
Boster
Langtha Prosanta Daudung
Эксперты
The  Boster  is a fully automated EA design for trading EURUSD pair. It is design to trade along the trend and also trade during reversal. It uses adaptive grid strategy. In adaptive grid strategy the distance between the trade is not fixed, the entry of next trade is base on most favourable market condition to close the trade in profit. So the risk associated with normal  grid/Martingale  strategy is considerably reduced by adopting adaptive grid distance strategy.  Back tested for 10 years (20
Aussie Precision MT4
Kaloyan Ivanov
Эксперты
Добавлена возможность изменять размер лота и сделать советник максимально дешевым. При покупке вы получите поддержку и будущие обновления. Пожалуйста, поддержите его развитие. Этот советник готов к работе «из коробки». AussiePrecision   — это эксперт-советник для MetaTrader 5 с точной временной настройкой, специально разработанный для валютной пары AUD/USD. Он предназначен для исполнения сделок в заранее определённые и контролируемые моменты времени, что делает его идеальным решением для трейдер
Karman
Vladislav Filippov
Эксперты
Karman - это полностью автоматизированный торговый советник, работающий на М30 таймфрейме. Настройки советника базируются на стратегии безопасного торговли, суть которой состоит в закрытии сделки, при достижении положительного динамизма прибыльности в несколько пунктов, что позволяет пользователю уменьшить затраты от открытия убыточных сделок. Советник мультифункционален и не требует определенного типа счета для нормальной работы всех заложенных в него функций. Мануал работы советника подразуме
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
Эксперты
Данные советник торгует от трендовых линий, а также на основе анализа объемов. Расчёт объемов происходит по минутным барам, чтобы определить, на рост они были, или на падение. Трендовые линии рисуются по максимумам и минимумам в истории торговли. Также, есть и дополнительные индикаторы. Сигнал на покупку или продажу зависит от всех этих факторов. От этого, советник может более точно входить в рынок и совершать больше сделок. Входные параметры Lots - размер лота (при 0 лот будет рассчитываться о
GlobalMarketNavigator EA MT4
Azad Amanuel Gorgis Gorgis
Эксперты
Introducing the GlobalMarketNavigator EA, a cutting-edge trading tool designed with the modern trader in mind. Developed by Azad Gorgis and backed by rigorous market analysis, this Expert Advisor is your gateway to navigating the complex terrains of forex, gold, and oil markets with unparalleled precision and efficiency. Elevate Your Trading Experience with Precision, Automation, and Expertise For: Gold = 15M, RSI = 16 or 11 Oil = 30M, RSI = 11 CAD/CHF = 15M, RSI = 11 NZD/CAD = H1, RSI = 11 RSI
CRAZZ Winter EA
Low Chun Chiat
Эксперты
1. Intro: Like the cold weather and freezing of winter, Crazz Winter EA’s open trades can be held for one day or TP within minutes. Aiming to have a high consistency and profitable amount, Crazz Winter EA is designed to trade with only two kinds of currency which are EURUSD and AUDUSD and there will only one trade open for each currency at the same time. With the combination of Moving Average and Relative Strength Index, it may detect and identify the current and following market trade. The EA h
Vizzion
Joel Protusada
Эксперты
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
Black Arbitrage MT4
Ruslan Pishun
2.1 (10)
Эксперты
Внимание!!!  Не пытайтесь протестировать советник в Тестере, - это просто невозможно, поскольку  советник открывает позиции по разным 26 инструментам. Тестер же способен проводить тест только по одной паре. Советник использует 6 стратегии. Торговля ведется в паре по нескольким валютам одновременно, например советник открывает ордера одновременно по двум или более парам и закроет по достижению определенного профита. Советник осуществляет торговлю на множества основных валютных пар.  Мониторинг :
Stpaos
Vladislav Filippov
Эксперты
STPAOS - это автоматизированный торговый советник. Программный функционал советника кастомизировался под стратегию безопасной торговли по тренду, суть которой заключается в закрытии сделки при достижении положительного коэффициента прибыльности в несколько пунктов, что дает покупателю возможность свести к минимуму потери средств от открытия проигрышных сделок. Советник оснащен специальными программными установками и утилитами, помогающими добиться положительного показателя прибыльности торговли.
Bear vs Bull EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; -  Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent trad
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Эксперты
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
GridFollowWithMartingale
Milbert Cuevas Cale
Эксперты
Adaptive Recovery Trading System GridFollowWithMartingale  is a high-performance Expert Advisor designed for XAUUSD (Gold) trading on MT4 . It combines progressive trade scaling , dynamic risk control , and profit-locking logic to capture consistent returns in volatile markets. This EA intelligently manages buy and sell positions with a built-in recovery system and configurable trade direction. The algorithm has been optimized to limit exposure while maximizing daily profit potential. Key Featur
JBSar EA Robot
Jordanilo Sarili
Эксперты
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  The trade strategy is based on Averaging and uses a little bit combination of martingale and grid strategy. Methodology   – Trading entails technical analysis with ma
Ppm manager
Samuel Asrat Nadew
Эксперты
Whether you’re a scalper, day trader, or swing trader, this tool gives you total control   directly from your chart. you can get all this features right on your trading chart .   Everything   is   color   coded.   equity and live P&L display in  Green   if   trades in profit   and   red   if   trades in drawdown.   Moveable panel -   double click on clock label and move panel anywhere on screen with it . Displays local time + candle countdown on the chart. Shows Balance, Equity & Daily Profit/
С этим продуктом покупают
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.62 (34)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) ЗАПУСК ПРОМО: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal LATEST MANUAL Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет во
Scalping Robot Pro MT4
MQL TOOLS SL
5 (11)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a  professional trading system  designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability  trading opportunities  in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for tra
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.72 (43)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (6)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT5:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT4, и вы сможете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Правило  
Boring Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
4.6 (15)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Fortune MT4
Shane Lee
5 (3)
Эксперты
Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2363526 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortune is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA identifies potential breakout and breakdown zones based on recent market structure, then manages each trade according to the risk percentage set by the user. Every position is opened with predefined Stop Loss and
XGen Scalper MT4
Burak Baltaci
3 (2)
Эксперты
XGen Scalper MT4 — профессиональная автоматическая торговая система XGen Scalper — это передовой экспертный советник, который сочетает в себе передовую алгоритмическую структуру и проверенный технический анализ, обеспечивая стабильные результаты на всех рынках. Эта мощная торговая система бесперебойно работает с валютными парами, драгоценными металлами, такими как золото и серебро, криптовалютами и индексами сырьевых товаров. Передовая алгоритмическая технология Запатентованный алгоритм скан
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Эксперты
Запустить промо! Осталось всего несколько экземпляров по 449$! Следующая цена: 599$ Окончательная цена: 999$ Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro присоединяется к клубу советников по т
Kenni Trades Gold Breakout MT4
Ken Rmah
Эксперты
Limited-time 30-day promotion: Get Kenni Trades Gold Breakout for only $499.99 —regularly $799.99 —and receive Kenni Daily Scalp Breakout Gold FREE with your purchase. This exclusive offer is available for 30 days only. Kenni Trades Gold Breakout  now includes three selectable trading modes:   Kenni Gold Breakout ,   Kenni Daily Scalp Breakout Gold , and   Kenni Prop Firms . Kenni Trades Gold Breakout  is an automated trading system developed specifically for Gold on MetaTrader 4 hedging account
Gold Hunter Pro MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Gold Hunter Pro — автоматизированная торговая система для XAUUSD, разработанная для MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Советник использует модель исполнения на основе пробоя. Он анализирует структурные ценовые уровни и размещает отложенные ордера только при выполнении заранее заданных рыночных условий. Система предназначена для внутридневной торговли и не использует мартингейл, сетку, усреднение, прогрессивное увеличение лота или скрытую recovery-логику. Ценовая политика Цена будет увеличиваться на 5
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (84)
Эксперты
Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций. Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депозит
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (4)
Эксперты
Советник MULTI SNIPER — это точная автоматическая торговая система с точностью около 90% для платформы MT4. Этот прибыльный скальпинговый советник — одна из самых стабильных систем на рынке в настоящее время.   No grid! No martingale! Это оригинальный продукт, представленный только на этом сайте MQL5. Загрузите EA Set_files для тестирования и торговли:   GBPAUD Set_file   GBPCAD Set_file - Реализован метод сложных процентов и методы скальпинга. - Система автоматически устанавливает динамическ
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.67 (15)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.93 (43)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Xyron Edge MT4
Ahmad Sidik
Эксперты
Xyron Edge is a Professional breakout Expert Advisor (EA) designed to trade market structures by utilizing swing high and swing low levels. The EA places pending orders above resistance areas and below support areas to capture breakout movements while maintaining controlled risk management. --------- EA Setting & Preset :  EA Input Settings Guide Live Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2380162 FBS Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2385451 Eightcap Performance :  htt
Vortex Turbo EA MT4
Stanislav Tomilov
5 (10)
Эксперты
Vortex Turbo — « управляйте вихрем» Vortex Turbo представляет собой следующий этап эволюции интеллектуальной торговли — уникальную разработку, объединяющую передовую архитектуру ИИ, адаптивную рыночную логику и точный контроль рисков. Основанный на проверенных алгоритмических принципах, он интегрирует множество стратегий в единую высокоскоростную экосистему, работающую на основе нового уровня прогнозного интеллекта. Разработанный как эксперт по скальпингу для золота XAUUSD (GOLD), Vortex Turbo
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана.   Global   update   on   June   14th   Принципы торговли — в торговле не испо
HFT Prop EA
Manpreet Singh
4.93 (257)
Эксперты
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
Scalp On Scalp Off MT4
Connor Michael Woodson
Эксперты
Настроение рынка FastBull — это поток данных, который агрегирует тысячи позиций с общей стоимостью счетов более 500 миллионов долларов США. Scalp On Scalp Off может мгновенно получать эти данные через прямую интеграцию API и использовать их при совершении сделок. Настроение рынка отображается непосредственно на вашем графике в настраиваемой и удобной панели. Живой сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Одиночные сделки управляются без использования сетки или мартингейла. Адаптивный, динамический трейлинг-стоп и
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
BF Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.05 (56)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
Spider Crazy Pro
Michela Russo
4.78 (126)
Эксперты
Spider Crazy Pro is at discount Price only Today, at 50% of the Original Price! Buy Now! Spider Crazy Pro is a trading robot  for the trading on forex. This is a complete system with   11 Strategy in 1 EA . This Robot opens a   large number of orders .  Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 to receive a free copy of Squirrel Trader Pro ! This Expert advisor not use arbitrage or breakout, then we see an high resistance to slippage Spider  Crazy Pro  Work in  EURU
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
Эксперты
Текущее промо: Остался только 1 по 549$ Окончательная цена: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Обязательно ознакомьтесь с нашим «   комбо-пакетом Ultimate EA   » в нашем   промо-блоге   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro — уникальная торговая система на рынке.  Он полностью сосредоточен на использовании волатильности рынка биткойнов, торгуя на прорывах уровней поддержки и сопротивления. В центре внимания советника находится безопасность, что выражается в чрезвычайно
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.39 (51)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex GOLD Investor with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330! ) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Forex GOLD Investor is one of the best expert advisors developed to trade on GOLD(XAUUSD) in the forex market. Forex GOLD Investor consists of 3 trading systems . The first one is based on scalping trading strat
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (6)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex Diamond EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Live Results:   https://www.mql5.com/en/signals/2379493 Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results us
Wall Street Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
Эксперты
Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.29 (42)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
GoldPro
Sergey Batudayev
5 (2)
Эксперты
GoldPro (MT4) — советник по XAUUSD с 2 режимами: Classic и Scalping GoldPro — автоматическая торговая система для   XAUUSD (золото) , созданная для тех, кому важны понятная логика, контроль рисков и возможность адаптировать стиль торговли под разные фазы рынка. Внутри одного советника можно выбрать   режим работы : 1) Classic Mode — более спокойная логика для откатов и движений “волнами” Режим, ориентированный на входы в моменты “перегрева” рынка (зоны истощения движения) и структурное сопровожд
Другие продукты этого автора
Universal Trade Copier MT5
Andrei Strashko
Эксперты
Universal Trade Copier MT5 — это профессиональный локальный копировщик сделок, предназначенный для копирования торговых операций между терминалами MetaTrader 4 и MetaTrader 5 на одном компьютере или VPS. Продукт поддерживает несколько направлений копирования: MT4 → MT4 MT5 → MT5 MT4 → MT5 MT5 → MT4 Данная версия предназначена для MetaTrader 5. Для копирования сделок с участием терминала MetaTrader 4 требуется отдельная совместимая версия для MT4. Копировщик подходит трейдерам, которые управля
Universal Trade Copier MT4
Andrei Strashko
Эксперты
Universal Trade Copier MT4  — это профессиональный локальный копировщик сделок, предназначенный для копирования торговых операций между терминалами MetaTrader 4 и MetaTrader 5 на одном компьютере или VPS. Продукт поддерживает несколько направлений копирования: MT4 → MT4 MT5 → MT5 MT4 → MT5 MT5 → MT4 Данная версия предназначена для MetaTrader 4. Для копирования сделок с участием терминала MetaTrader 5 требуется отдельная совместимая версия для MT5. Копировщик подходит трейдерам, которые управ
Astra BB RSI Arrows
Andrei Strashko
Индикаторы
Astra BB RSI Arrows — визуальный индикатор для точных торговых сигналов по Bollinger Bands и RSI Astra BB RSI Arrows создан для трейдеров, которым нужен понятный, аккуратный и быстрый инструмент для поиска потенциальных точек входа и выхода на рынке. Индикатор объединяет две проверенные концепции технического анализа: Bollinger Bands и RSI. Вместо того чтобы постоянно переключаться между окнами, вручную отслеживать пересечения, зоны перекупленности и перепроданности, вы получаете готовую визуал
FREE
MA EMA Cross Risk EA MT4
Andrei Strashko
Эксперты
MA EMA Cross Risk EA — это торговый советник для MetaTrader 4, созданный для тех, кто хочет торговать по понятной, логичной и визуально прозрачной стратегии пересечения скользящих средних. В основе советника лежит одна из самых известных идей технического анализа: пересечение быстрой и медленной MA/EMA. Когда рынок меняет направление, скользящие средние помогают увидеть этот момент без лишнего шума, эмоций и ручного поиска сигналов. Советник автоматически отслеживает пересечения Moving Average и
FREE
MA EMA Cross Risk EA
Andrei Strashko
Эксперты
MA EMA Cross Risk EA — это торговый советник для MetaTrader 5, созданный для тех, кто хочет торговать по понятной, логичной и визуально прозрачной стратегии пересечения скользящих средних. В основе советника лежит одна из самых известных идей технического анализа: пересечение быстрой и медленной MA/EMA. Когда рынок меняет направление, скользящие средние помогают увидеть этот момент без лишнего шума, эмоций и ручного поиска сигналов. Советник автоматически отслеживает пересечения Moving Average и
FREE
Sar Manager MT5
Andrei Strashko
Индикаторы
SAR Manager SAR Manager — сигнальный индикатор для MetaTrader 5, использующий стандартный алгоритм Parabolic SAR. Индикатор определяет изменение направления SAR, формирует виртуальные сигналы BUY и SELL, рассчитывает уровни Stop Loss и Take Profit и отображает всю связанную с сигналом информацию непосредственно на графике. Продукт предназначен для анализа рынка и сопровождения ручной торговли. Он не открывает, не изменяет и не закрывает реальные торговые ордера. Принцип формирования сигналов С
FREE
Adaptive Pulse MT5
Andrei Strashko
Индикаторы
Adaptive Pulse — это адаптивный трендовый индикатор для MetaTrader 5, который помогает видеть направление рынка, отсекать слабые движения и получать подтверждённые сигналы входа и выхода прямо на графике. Рынок постоянно меняется. В спокойные периоды цена движется медленно и формирует большое количество ложных пересечений. Во время сильной волатильности обычные трендовые линии, наоборот, могут запаздывать. Adaptive Pulse автоматически изменяет чувствительность расчёта в зависимости от текущего с
FREE
CandleCloseTimer
Andrei Strashko
Утилиты
CandleCloseTimer — полный контроль времени до закрытия свечи CandleCloseTimer — это компактная утилита для MetaTrader 5, которая показывает обратный отсчет до закрытия текущей свечи прямо на графике. Таймер расположен рядом с текущей ценой, поэтому нужная информация всегда находится там, где трейдер смотрит чаще всего — возле ценовой шкалы. Утилита не открывает сделки, не дает торговых сигналов и не вмешивается в работу терминала. Ее задача — помочь точно видеть, сколько времени осталось до закр
FREE
Session Atlas MT5
Andrei Strashko
Индикаторы
Session Atlas — профессиональная карта торговых сессий для MetaTrader 5 Session Atlas — это визуальный индикатор для MT5, который превращает обычный график в понятную карту торгового дня. Он показывает открытие, закрытие и активность основных торговых сессий прямо на графике, помогая быстрее понимать, где рынок находится сейчас: в азиатской, европейской или американской фазе. Многие трейдеры анализируют уровни, импульсы, пробои и волатильность, но при этом упускают важный фактор — время. Один и
FREE
Turtle Path MT5
Andrei Strashko
Индикаторы
Turtle Path MT5 — индикатор для тех, кто хочет видеть рынок ясно Turtle Path MT5 создан для трейдеров, которым важно не гадать, а видеть структуру движения прямо на графике. Индикатор основан на классической логике черепашьей торговой системы и помогает быстро определить ключевые уровни пробоя, направление сигнала, зоны Take Profit и Stop Loss. Каждый сигнал отображается визуально: линии канала, уровень входа, цель, стоп-лосс и стрелки на графике. Вам не нужно вручную искать пробой или рассчитыв
FREE
Adaptive Pulse MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
Adaptive Pulse — это адаптивный трендовый индикатор для MetaTrader 4, который помогает видеть направление рынка, отсекать слабые движения и получать подтверждённые сигналы входа и выхода прямо на графике. Рынок постоянно меняется. В спокойные периоды цена движется медленно и формирует большое количество ложных пересечений. Во время сильной волатильности обычные трендовые линии, наоборот, могут запаздывать. Adaptive Pulse автоматически изменяет чувствительность расчёта в зависимости от текущего с
FREE
Turtle Path MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
Turtle Path MT4 — индикатор для тех, кто хочет видеть рынок ясно Turtle Path MT4 создан для трейдеров, которым важно не гадать, а видеть структуру движения прямо на графике. Индикатор основан на классической логике черепашьей торговой системы и помогает быстро определить ключевые уровни пробоя, направление сигнала, зоны Take Profit и Stop Loss. Каждый сигнал отображается визуально: линии канала, уровень входа, цель, стоп-лосс и стрелки на графике. Вам не нужно вручную искать пробой или рассчитыв
FREE
Astra BB RSI Arrows MT4
Andrei Strashko
1 (1)
Индикаторы
Astra BB RSI Arrows — визуальный индикатор для точных торговых сигналов по Bollinger Bands и RSI Astra BB RSI Arrows создан для трейдеров, которым нужен понятный, аккуратный и быстрый инструмент для поиска потенциальных точек входа и выхода на рынке. Индикатор объединяет две проверенные концепции технического анализа: Bollinger Bands и RSI. Вместо того чтобы постоянно переключаться между окнами, вручную отслеживать пересечения, зоны перекупленности и перепроданности, вы получаете готовую визуал
FREE
Sar Manager MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
SAR Manager SAR Manager — это сигнальный индикатор для MetaTrader 4, основанный на стандартном алгоритме Parabolic SAR. Индикатор определяет изменения направления SAR, формирует виртуальные сигналы BUY и SELL, рассчитывает уровни Stop Loss и Take Profit и отображает всю связанную информацию непосредственно на графике. Продукт предназначен для анализа рынка и поддержки ручной торговли. Он не открывает, не изменяет и не закрывает реальные торговые ордера. Расчёт сигналов Сигнал BUY подтверждается
FREE
Trade Assistant MT5 PRO
Andrei Strashko
Утилиты
Trade Assistant MT5 PRO   — это профессиональная торговая панель для   MetaTrader 5 , созданная для трейдеров, которым нужен быстрый, удобный и визуально понятный контроль над сделкой. Продукт помогает сократить количество рутинных действий, ускорить открытие и сопровождение ордеров, стандартизировать риск-менеджмент и сделать ручную торговлю более дисциплинированной. Этот инструмент не ищет сигналы вместо трейдера и не обещает магических результатов. Его задача намного практичнее и полезнее: да
Session Atlas MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
Session Atlas — профессиональная карта торговых сессий для MetaTrader 4 Session Atlas — это визуальный индикатор для MT4, который превращает обычный график в понятную карту торгового дня. Он показывает открытие, закрытие и активность основных торговых сессий прямо на графике, помогая быстрее понимать, где рынок находится сейчас: в азиатской, европейской или американской фазе. Многие трейдеры анализируют уровни, импульсы, пробои и волатильность, но при этом упускают важный фактор — время. Один и
FREE
CandleCloseTimer MT4
Andrei Strashko
Утилиты
CandleCloseTimer — полный контроль времени до закрытия свечи CandleCloseTimer — это компактная утилита для MetaTrader 4, которая показывает обратный отсчет до закрытия текущей свечи прямо на графике. Таймер расположен рядом с текущей ценой, поэтому нужная информация всегда находится там, где трейдер смотрит чаще всего — возле ценовой шкалы. Утилита не открывает сделки, не дает торговых сигналов и не вмешивается в работу терминала. Ее задача — помочь точно видеть, сколько времени осталось до закр
FREE
Symbol Cost Monitor
Andrei Strashko
Утилиты
Symbol Cost Monitor — это профессиональная аналитическая утилита для MetaTrader 5, созданная для быстрого контроля торговых издержек по нескольким инструментам одновременно. Спред и своп напрямую влияют на итоговый результат торговли. Особенно это важно при скальпинге, активной внутридневной торговле, удержании позиций в течение нескольких дней и работе сразу с большим количеством символов. Стандартный интерфейс MetaTrader 5 не позволяет удобно сравнивать все эти параметры в одном окне, поэтому
FREE
Symbol Cost Monitor MT4
Andrei Strashko
Утилиты
Symbol Cost Monitor — это профессиональная аналитическая утилита для MetaTrader 4, созданная для быстрого контроля торговых издержек по нескольким инструментам одновременно. Спред и своп напрямую влияют на итоговый результат торговли. Особенно это важно при скальпинге, активной внутридневной торговле, удержании позиций в течение нескольких дней и работе сразу с большим количеством символов. Стандартный интерфейс MetaTrader 4 не позволяет удобно сравнивать все эти параметры в одном окне, поэтому
FREE
Multi Currency Candlestick Pattern Scanner MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
Multi-Currency Candlestick Pattern Scanner for MT4 Multi-Currency Candlestick Pattern Scanner for MT4 — это профессиональный мультивалютный и мультитаймфреймовый сканер японских свечных паттернов для MetaTrader 4. Индикатор анализирует несколько торговых инструментов и таймфреймов одновременно, отображает найденные бычьи и медвежьи свечные паттерны в dashboard-панели, а также может показывать стрелки, текстовые метки и Moving Average прямо на активном графике. Этот инструмент создан для трейдеро
Trade Assistant MT4 PRO Panel
Andrei Strashko
Утилиты
Trade Assistant MT4 PRO   — это профессиональная торговая панель для   MetaTrader 4 , созданная для трейдеров, которым нужен быстрый, удобный и визуально понятный контроль над сделкой. Продукт помогает сократить количество рутинных действий, ускорить открытие и сопровождение ордеров, стандартизировать риск-менеджмент и сделать ручную торговлю более дисциплинированной. Этот инструмент не ищет сигналы вместо трейдера и не обещает магических результатов. Его задача намного практичнее и полезнее: да
Quantum SuperTrend AI Alerts MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
Quantum SuperTrend AI   — индикатор с AI-интеллектуальной фильтрацией сигналов: индикатор анализирует рыночные условия, отсекает часть слабых импульсов и помогает трейдеру видеть более чистую картину без лишнего шума. Quantum SuperTrend AI — это профессиональный торговый индикатор для MetaTrader 4, созданный для трейдеров, которым нужен понятный визуальный инструмент для анализа тренда, поиска торговых сигналов и контроля возможных зон выхода из сделки. Название Quantum SuperTrend AI отражает
PatternGuard VWAP Trader MT4
Andrei Strashko
Эксперты
PatternGuard VWAP Trader — интеллектуальный советник для торговли по структуре рынка PatternGuard VWAP Trader — это торговый советник, созданный для поиска качественных точек входа после выхода цены из зоны рыночной неопределенности. В основе логики лежит сочетание VWAP, зоны NO TRADE, свечных паттернов, трендового фильтра и гибкого сопровождения позиции. Советник не открывает сделки случайно. Он анализирует рыночную структуру, ожидает выхода цены из зоны консолидации, проверяет направление движ
Gold Wolf EA MT4
Andrei Strashko
Эксперты
Gold Wolf EA — автоматический советник для торговли золотом на MT4 / MT5 Gold Wolf EA — это торговый Expert Advisor для MetaTrader 4 и MetaTrader 5, разработанный для автоматической торговли XAUUSD на основе трендовой логики, фильтрации рыночных условий и строгого контроля риска. Советник ориентирован не на агрессивную частоту сделок, а на поиск более качественных торговых ситуаций. Его задача — входить в рынок только тогда, когда текущая структура цены соответствует заданным условиям стратегии,
Dream of the Golden Wolf MT4
Andrei Strashko
Эксперты
Dream of the Golden Wolf EA Рынок золота движется быстро, но не каждое движение подходит для входа. Dream of the Golden Wolf EA — это автоматический советник для торговли XAUUSD , оптимизированный для таймфрейма M5 . Советник анализирует структуру рынка, направление тренда, импульс, активность цены и дополнительные подтверждающие сигналы перед открытием сделки. Основная задача советника — не открывать как можно больше сделок, а искать более качественные торговые ситуации, где несколько условий о
MPA Trend Dashboard MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
MPA Trend Dashboard — мультивалютный рыночный сканер для MetaTrader 4 MPA Trend Dashboard — это мультивалютный технический индикатор для MetaTrader 4. Он создан для того, чтобы трейдер мог отслеживать несколько торговых инструментов с одного графика и быстро оценивать направление рынка по набору популярных технических индикаторов. Индикатор отображает компактную таблицу сигналов прямо на графике. Для каждого выбранного символа показывается состояние BUY, SELL или WAIT. Инструкция по использовани
Golden Wolf SMC Trendline MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
Golden Wolf SMC Trendline  — профессиональный индикатор для MetaTrader 4, созданный для трейдеров, которые хотят анализировать рынок через структуру цены, ликвидность, трендовые линии и ключевые зоны интереса. В основе индикатора лежит подход Smart Money Concepts, более известный среди трейдеров как SMC. Это методика анализа, которая помогает смотреть на рынок не только через обычные сигналы, но и через логику движения цены: где формируется структура, где происходит смена характера движения, гд
Golden Wolf Game Changer MT4
Andrei Strashko
Эксперты
Golden Wolf GameChanger EA — это мощный торговый советник для MetaTrader 4, созданный для тех, кто хочет превратить сигналы индикатора Game Changer в автоматическую торговую систему с гибким управлением ордерами, риском, сериями сделок и защитными алгоритмами. Советник создан и оптимизирован для торговли золотом XAUUSD / GOLD на таймфрейме M15 . Именно золото известно своей волатильностью, сильными импульсами и быстрыми разворотами, поэтому Golden Wolf GameChanger EA ориентирован на активную тор
Second and Custom Timeframe Charts MT4
Andrei Strashko
Утилиты
Second and Custom Timeframe Charts Увидьте рынок между стандартными таймфреймами. Second and Custom Timeframe Charts — это профессиональная утилита для MetaTrader 4, созданная для трейдеров, которым недостаточно стандартных периодов графика. Она позволяет строить синтетические свечи на секундных, минутных и часовых пользовательских таймфреймах и анализировать рынок с той точностью, которую обычные графики MT4 не дают по умолчанию. Стандартные таймфреймы ограничивают обзор. M1, M5, M15, H1, H4 —
Multi Currency Candlestick Pattern Scanner
Andrei Strashko
Индикаторы
Multi-Currency Candlestick Pattern Scanner for MT5 — это профессиональный мультивалютный индикатор-сканер для MetaTrader 5, который автоматически ищет японские свечные паттерны по разным символам и тайм фреймам. Вместо того чтобы вручную открывать десятки графиков и искать свечные модели, вы можете контролировать рынок из одной удобной панели. Индикатор показывает найденные бычьи и медвежьи паттерны, отображает сигналы на графике, использует фильтр тренда по Moving Average и отправляет уведомлен
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв