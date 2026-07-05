Astra BB RSI Arrows MT4

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Astra BB RSI Arrows — визуальный индикатор для точных торговых сигналов по Bollinger Bands и RSI

Astra BB RSI Arrows создан для трейдеров, которым нужен понятный, аккуратный и быстрый инструмент для поиска потенциальных точек входа и выхода на рынке. Индикатор объединяет две проверенные концепции технического анализа: Bollinger Bands и RSI. Вместо того чтобы постоянно переключаться между окнами, вручную отслеживать пересечения, зоны перекупленности и перепроданности, вы получаете готовую визуальную систему прямо на графике.

Этот индикатор не перегружает терминал лишними элементами. Он показывает только то, что действительно важно: линии Bollinger Bands, сигнальные стрелки входа, визуальные отметки выхода и уведомления, которые помогают не пропустить важный момент.

Основная идея Astra BB RSI Arrows

Рынок часто дает лучшие возможности тогда, когда цена выходит в экстремальную зону, а затем начинает возвращаться обратно. Именно такие моменты и помогает отслеживать индикатор.

Bollinger Bands показывают динамический диапазон цены и помогают увидеть зоны возможного перерастяжения рынка. RSI дополняет картину, показывая состояние перекупленности или перепроданности. Когда эти два инструмента дают согласованный сигнал, трейдер получает более понятную и структурированную точку для анализа.

Astra BB RSI Arrows не просто рисует линии. Он превращает рыночную ситуацию в понятные визуальные сигналы.

Что показывает индикатор

На графике отображаются:

линии Bollinger Bands;

стрелки BUY и SELL для возможных входов;

визуальные сигналы выхода из позиции;

уведомления о входах;

уведомления о выходах;

комментарии и сигналы прямо в терминале.

Благодаря этому вы сразу видите, где появилась торговая идея, в каком направлении она сформирована и где может быть разумная зона выхода.

Почему это удобно

Главное преимущество индикатора — простота восприятия. Вам не нужно каждый раз самостоятельно анализировать все условия. Индикатор делает техническую часть работы за вас и показывает результат на графике.

Стрелка вверх указывает на потенциальный BUY-сигнал. Стрелка вниз указывает на потенциальный SELL-сигнал. Отдельные отметки выхода помогают не держать сделку вслепую и заранее видеть, когда сигнал может потерять силу.

Это особенно полезно, если вы торгуете несколько инструментов одновременно или не хотите постоянно сидеть перед графиком в ожидании сигнала.

Уведомления

Astra BB RSI Arrows поддерживает все основные типы уведомлений:

всплывающие Alert-уведомления в терминале;

push-уведомления на мобильное приложение MetaTrader;

email-уведомления;

звуковые сигналы;

запись событий в журнал терминала;

информационный комментарий на графике.

Вы можете настроить индикатор так, чтобы получать только нужные уведомления. Это удобно для активной торговли, наблюдения за несколькими валютными парами, индексами, металлами, криптовалютами или другими инструментами.

Для кого подходит Astra BB RSI Arrows

Индикатор подойдет трейдерам, которые:

используют технический анализ;

торгуют по сигналам Bollinger Bands;

применяют RSI для фильтрации входов;

ищут визуальные стрелочные сигналы;

хотят получать уведомления о входах и выходах;

предпочитают понятную торговую систему без лишнего шума;

работают внутри дня или анализируют рынок на старших таймфреймах.

Astra BB RSI Arrows можно использовать как самостоятельный инструмент анализа или как дополнительный фильтр к вашей торговой системе.

Как использовать индикатор

Добавьте индикатор на график нужного инструмента.

Настройте параметры Bollinger Bands и RSI под свой стиль торговли.

Включите нужные типы уведомлений.

Дождитесь появления сигнала.

Проверьте рыночный контекст, тренд, уровни и волатильность.

Используйте стрелки входа и сигналы выхода как основу для принятия торгового решения.

Индикатор не открывает сделки автоматически. Он создан для анализа и визуального сопровождения торговли. Окончательное решение всегда остается за трейдером.

Ключевые преимущества

Сочетание Bollinger Bands и RSI в одной системе.

Понятные стрелки входа на графике.

Визуальные сигналы выхода.

Гибкие настройки параметров.

Поддержка popup, push, email и звуковых уведомлений.

Подходит для разных рынков и таймфреймов.

Не перегружает график.

Помогает быстрее оценивать рыночную ситуацию.

Подходит как для новичков, так и для опытных трейдеров.

Почему стоит выбрать Astra BB RSI Arrows

Хороший индикатор должен не усложнять торговлю, а делать ее понятнее. Astra BB RSI Arrows создан именно с этой целью. Он помогает увидеть рыночную структуру, быстро определить потенциальный сигнал и не пропустить момент выхода.

Этот инструмент особенно полезен тем, кто ценит дисциплину. Вместо хаотичных решений вы получаете понятную систему сигналов. Вместо постоянного напряжения перед графиком — уведомления. Вместо перегруженного анализа — чистая визуальная логика.

Astra BB RSI Arrows помогает трейдеру действовать спокойнее, быстрее и увереннее.



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Индикатор All-in-One Trade (AOTI) определяет дневные цели для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD и USDJPY. Все остальные модули работают на любых финансовых инструментах. Индикатор включает в себя множество функций: двойной канал для определения тренда, ценовой канал, полосы МА, построение уровней Фибо, определение точки кульминации и др. Индикатор создан для упрощения анализа рынка и основан на нескольких торговых стратегия
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4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
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Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
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BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
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Фильтр:
Tim Marco Talarowski
652
Tim Marco Talarowski 2026.07.12 11:01 
 

maybe not bad at all but after switching to other pairs,always i have to change the colours of arrows again,even i saved the templated,very annoying..

Andrei Strashko
4944
Ответ разработчика Andrei Strashko 2026.07.12 14:26
Thank you for your feedback. I understand that this was inconvenient. I have updated the indicator and added separate input settings for the arrow colors. Now the colors can be changed in the Inputs tab and should be saved correctly with the template. Please update the indicator and check it again. If the issue is solved, you can update your review if you want.
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