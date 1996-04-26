Turtle Path MT4
- Индикаторы
-
Andrei StrashkoМеня зовут Андрей. Я профессиональный трейдер и разработчик торговых решений для MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Уже более 10 лет я занимаюсь созданием торговых роботов, индикаторов, скриптов и стратегий, объединяя практический опыт реальной торговли с глубоким пониманием программирования.
- Версия: 1.0
Turtle Path MT4 — индикатор для тех, кто хочет видеть рынок ясно
Turtle Path MT4 создан для трейдеров, которым важно не гадать, а видеть структуру движения прямо на графике. Индикатор основан на классической логике черепашьей торговой системы и помогает быстро определить ключевые уровни пробоя, направление сигнала, зоны Take Profit и Stop Loss.
Каждый сигнал отображается визуально: линии канала, уровень входа, цель, стоп-лосс и стрелки на графике. Вам не нужно вручную искать пробой или рассчитывать расстояние до риска — индикатор делает это за вас и сразу показывает полную картину.
Turtle Path MT4 особенно полезен тем, кто торгует по тренду, работает с пробоями и хочет дисциплины в принятии решений. Вместо хаоса на графике вы получаете понятную систему: где появился сигнал, где находится риск, где цель и какие уровни сейчас важны.
Возможности индикатора:
• построение Donchian-каналов по логике Turtle Trading
• сигналы на покупку и продажу при пробое уровней
• Take Profit и Stop Loss в пунктах
• визуализация Entry, TP и SL прямо на графике
• стрелки сигналов Buy/Sell
• оповещения в терминале, звук, push-уведомления и email
• гибкие настройки периодов, цветов и отображения истории
Turtle Path MT4 не перегружает график лишними элементами. Он показывает только то, что действительно важно для торгового решения: пробой, направление, риск и цель.
Индикатор не открывает сделки автоматически и не является советником. Он предназначен для анализа рынка и визуальной поддержки торговых решений. Результаты торговли зависят от стратегии, риск-менеджмента и рыночных условий.