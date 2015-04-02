Neuro Quant US30

NEURON US30

NEURON US30 — это торговый советник, разработанный специально для индекса US30 / Dow Jones. Он объединяет мультитаймфреймовый анализ рынка, фильтры импульса и системное управление капиталом.

Советник разработан с учетом особенностей US30, включая сильные внутридневные движения, расширение волатильности и выраженные направленные импульсы. Перед открытием позиции торговая логика анализирует несколько рыночных условий.

Логика BUY использует ATR на H1, Stochastic на H1, наклон EMA на M15 и наклон EMA на M5. Логика SELL использует направленное движение на H1, структуру свечей M15, наклон EMA 200 на M5 и направленное движение на M5. Для формирования сигналов используются данные, доступные до открытия сделки.

NEURON US30 также включает исследовательскую среду Neural Network, интегрированную с тестером стратегий MetaTrader 5. Исторический аналитический модуль отделен от логики торговли на реальном рынке. Решения в реальном времени формируются торговой стратегией только на основе информации, доступной до входа.

Советник поддерживает дополнительную систему управления капиталом на основе концепции Ryan Jones. Например, торговля может начинаться с 0.01 лота, а размер позиции постепенно увеличиваться по мере роста баланса. Максимальный размер лота и параметры прогрессии настраиваются.

Рекомендуемая базовая конфигурация: US30, M5, начальный лот 0.01 и стартовый капитал около USD 500 или выше. Необходимый капитал зависит от спецификации инструмента у брокера, кредитного плеча, маржинальных требований и выбранных параметров риска.

Функции включают анализ H1/M15/M5, ATR, Stochastic, наклон EMA, ADX и Directional Movement, анализ структуры свечей, настройку максимального спреда, фиксированный или прогрессивный лот, режим одной позиции, интерфейс в стиле Wall Street и отображение данных счета в реальном времени.

Параметры исполнения и спреда можно настраивать в соответствии со спецификацией US30 у конкретного брокера.

Перед использованием на реальном счете рекомендуется протестировать выбранные параметры в MetaTrader 5 Strategy Tester в режиме Every tick based on real ticks, а затем проверить работу на демо-счете.

Торговля связана с риском. Исторические результаты не гарантируют будущую доходность.


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Neural Sentinel XAUUSD MT5 – Высокочастотная алгоритмическая ИИ-система для золота Neural Sentinel XAUUSD MT5 — это высокопроизводительная алгоритмическая торговая система, разработанная исключительно для рынка золота (XAUUSD). Этот советник использует передовую мультитаймфреймовую аналитическую систему, сочетающую трендово-импульсный метод с точными фильтрами волатильности и анти-разворота для фиксации быстрых внутридневных рыночных неэффективностей. Попробуйте наши другие советники:  GET ONE F
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подкл
Harmonizer EA MT5
Amir Hossein Moharreri
4.55 (11)
Эксперты
Harmonizer EA — это мощный инструмент для сеточной торговли, использующий продвинутый алгоритм для расчета точек входа для каждой отдельной сделки. Он не переобучен на исторических данных, а вместо этого использует волатильность рынка для собственной оптимизации. Благодаря использованию рыночной волатильности алгоритм способен быстро и эффективно адаптироваться к изменениям рынка. Это позволяет ему использовать рыночные возможности и одновременно минимизировать риски, оставаясь в пределах заране
Apex Drawdown Zero
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Эксперты
Apex Drawdown Zero V9 — Gold & Forex Trading Robot (XAUUSD, EURUSD, EURJPY) with Prop Firm Protection | MT5 Apex Drawdown Zero is a fully automated trading robot for MetaTrader 5, built for traders who care about drawdown control first. It trades a proprietary daily session-range model on the H1 timeframe, taking a maximum of one qualified trade per day with a fixed, percent-based risk and a structural stop-loss attached from the moment of entry. No martingale. No grid. No averaging. No recovery
Golden Tree
Arthur Hatchiguian
4.11 (18)
Эксперты
Golden Tree является агрессивным мультицикловым скальпером, созданным для Gold (XAUUSD) M1 . Каждый цикл независим . Он использует последовательность ордеров и имеет собственные TP и SL . Используется система мартингейла . Этот советник опирается на сильные повторения прошлого, чтобы открывать позиции и достигать высокого процента успеха . Очень важно прочитать блог перед началом. Минимальный депозит составляет 100 $ при кредитном плече 1:500. Система autolot включена . Рекомендую счёт 1:500 EC
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Neuron Quant EURUSD
Tiago Oliveira Silva
Эксперты
Neuron Quant EURUSD Neuron Quant EURUSD — это Expert Advisor, разработанный специально для автоматической торговли EURUSD в MetaTrader 5. Основная рабочая конфигурация предназначена для таймфрейма M1. Система сочетает технический анализ, распознавание паттернов, мультитаймфреймовый контекст, анализ волатильности, силу тренда, импульс и фильтрацию с использованием нейронной сети. Вместо использования одного индикатора Neuron Quant EURUSD анализирует несколько рыночных условий одновременно перед о
Neuron Quant Gold
Tiago Oliveira Silva
Эксперты
NEURON GOLD — Советник для XAUUSD NEURON GOLD — автоматическая торговая система, разработанная специально для Gold / XAUUSD . Она сочетает мультитаймфреймовый анализ, подтверждение тренда, фильтры импульса и автоматическое управление позициями. Советник анализирует несколько рыночных условий перед открытием позиции и не зависит только от одного индикатора. Концепция стратегии Система использует: анализ тренда H1; подтверждение тренда EMA; структуру EMA на M15; RSI для оценки импульса; ADX для оц
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