Neuro Quant US30

NEURON US30

NEURON US30 — это торговый советник, разработанный специально для индекса US30 / Dow Jones. Он объединяет мультитаймфреймовый анализ рынка, фильтры импульса и системное управление капиталом.

Советник разработан с учетом особенностей US30, включая сильные внутридневные движения, расширение волатильности и выраженные направленные импульсы. Перед открытием позиции торговая логика анализирует несколько рыночных условий.

Логика BUY использует ATR на H1, Stochastic на H1, наклон EMA на M15 и наклон EMA на M5. Логика SELL использует направленное движение на H1, структуру свечей M15, наклон EMA 200 на M5 и направленное движение на M5. Для формирования сигналов используются данные, доступные до открытия сделки.

NEURON US30 также включает исследовательскую среду Neural Network, интегрированную с тестером стратегий MetaTrader 5. Исторический аналитический модуль отделен от логики торговли на реальном рынке. Решения в реальном времени формируются торговой стратегией только на основе информации, доступной до входа.

Советник поддерживает дополнительную систему управления капиталом на основе концепции Ryan Jones. Например, торговля может начинаться с 0.01 лота, а размер позиции постепенно увеличиваться по мере роста баланса. Максимальный размер лота и параметры прогрессии настраиваются.

Рекомендуемая базовая конфигурация: US30, M5, начальный лот 0.01 и стартовый капитал около USD 500 или выше. Необходимый капитал зависит от спецификации инструмента у брокера, кредитного плеча, маржинальных требований и выбранных параметров риска.

Функции включают анализ H1/M15/M5, ATR, Stochastic, наклон EMA, ADX и Directional Movement, анализ структуры свечей, настройку максимального спреда, фиксированный или прогрессивный лот, режим одной позиции, интерфейс в стиле Wall Street и отображение данных счета в реальном времени.

Параметры исполнения и спреда можно настраивать в соответствии со спецификацией US30 у конкретного брокера.

Перед использованием на реальном счете рекомендуется протестировать выбранные параметры в MetaTrader 5 Strategy Tester в режиме Every tick based on real ticks, а затем проверить работу на демо-счете.

Торговля связана с риском. Исторические результаты не гарантируют будущую доходность.