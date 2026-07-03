CandleCloseTimer MT4

CandleCloseTimer — полный контроль времени до закрытия свечи

CandleCloseTimer — это компактная утилита для MetaTrader 4, которая показывает обратный отсчет до закрытия текущей свечи прямо на графике. Таймер расположен рядом с текущей ценой, поэтому нужная информация всегда находится там, где трейдер смотрит чаще всего — возле ценовой шкалы.

Утилита не открывает сделки, не дает торговых сигналов и не вмешивается в работу терминала. Ее задача — помочь точно видеть, сколько времени осталось до закрытия свечи на выбранном таймфрейме.

Основные функции CandleCloseTimer

1. Таймер до закрытия текущей свечи

Показывает оставшееся время до закрытия текущего бара в формате 00:00:00 .

2. Отображение возле текущей цены

Таймер можно расположить рядом с ценовой шкалой, под текущей ценой, чтобы он не мешал анализу графика.

3. Автоматическая смена таймфрейма

При переключении M1, M5, M15, H1, H4 и других таймфреймов таймер автоматически пересчитывает оставшееся время.

4. Работа как MT4-утилита

CandleCloseTimer устанавливается как Expert Advisor utility, а не как обычный индикатор. При этом он не совершает торговых операций.

5. Обновление каждую секунду

Таймер обновляется через OnTimer , поэтому не зависит только от поступления новых тиков.

6. Компактный режим отображения

Можно оставить только минимальный таймер без лишнего текста, чтобы график оставался чистым.

7. Дополнительная панель таймфреймов

При необходимости можно включить панель со списком нескольких таймфреймов и временем до закрытия свечей на каждом из них.

8. Выбор таймфреймов

Доступны готовые пресеты:

Scalping — M1, M5, M15

Intraday — M15, H1, H4

Swing — H4, D1, W1

All — основные таймфреймы

Custom — пользовательский список таймфреймов

9. Пользовательский список таймфреймов

Можно вручную указать нужные периоды, например: M5,M15,H1,H4,D1 .

10. Цветовые зоны времени

Цвет таймера может меняться в зависимости от оставшегося времени:

обычный цвет — свеча еще далеко от закрытия;

предупреждение — до закрытия осталось мало времени;

критический цвет — последние секунды перед закрытием.

11. Настраиваемые пороги предупреждения

Можно задать, за сколько секунд включать warning-зону и critical-зону.

12. Уведомления перед закрытием свечи

Утилита может уведомлять трейдера перед закрытием бара.

13. Типы уведомлений

Доступны:

popup-уведомление в терминале;

звуковой сигнал;

push-уведомление на мобильный MetaTrader;

email-уведомление.

14. Настройка времени уведомления

Можно задать, за сколько секунд до закрытия свечи отправлять предупреждение.

15. Учет состояния рынка

Если рынок закрыт или торговая сессия недоступна, утилита может показывать соответствующий статус вместо обычного таймера.

16. Работа с торговыми сессиями символа

CandleCloseTimer использует данные торговых сессий инструмента, чтобы корректнее отображать состояние рынка.

17. Настройка внешнего вида

Можно менять размер, цвет, фон, шрифт, отступы и расположение таймера.

18. Настройка положения на графике

Таймер можно сдвигать вправо/влево и выше/ниже относительно текущей цены.

19. Работа на разных графиках

Через Instance ID можно использовать несколько копий утилиты на разных графиках без конфликта объектов.

20. Автоматическая очистка объектов

При удалении утилиты с графика созданные графические объекты удаляются автоматически.

Для кого подходит CandleCloseTimer

Утилита полезна для скальперов, интрадей-трейдеров и всех, кто принимает решения по закрытию свечи. Она помогает дождаться подтверждения сигнала, избежать преждевременного входа и точнее контролировать момент закрытия бара.

CandleCloseTimer — это не торговая система и не робот с прогнозами. Это практичный инструмент контроля времени для более аккуратной работы с графиком.