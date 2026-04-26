Trade Assistant MT5 PRO

  • Утилиты
  • Andrei Strashko
    Andrei Strashko

    Andrei Strashko

    1 (1)
    Меня зовут Андрей. Я профессиональный трейдер и разработчик торговых решений для MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Уже более 10 лет я занимаюсь созданием торговых роботов, индикаторов, скриптов и стратегий, объединяя практический опыт реальной торговли с глубоким пониманием программирования.
    40 продуктов 4 темы 7 комментариев
  • Версия: 3.40
  • Обновлено: 10 июня 2026
  • Активации: 15

Trade Assistant MT5 PRO — это профессиональная торговая панель для MetaTrader 5, созданная для трейдеров, которым нужен быстрый, удобный и визуально понятный контроль над сделкой. Продукт помогает сократить количество рутинных действий, ускорить открытие и сопровождение ордеров, стандартизировать риск-менеджмент и сделать ручную торговлю более дисциплинированной.

Этот инструмент не ищет сигналы вместо трейдера и не обещает магических результатов. Его задача намного практичнее и полезнее: дать вам удобную торговую инфраструктуру прямо на графике. Вы выбираете точку входа, идею сделки и логику рынка, а Trade Assistant MT5 PRO помогает быстро перевести эту идею в точный торговый план с понятным риском, объемом позиции, уровнями Stop Loss и Take Profit, последующим переводом в безубыток, сопровождением trailing stop и управлением открытой позицией.

Если вы устали каждый раз вручную пересчитывать объем позиции, открывать стандартные окна терминала, контролировать расстояние до стопа, переставлять защитные уровни, удалять отложенные ордера, делать частичное закрытие и следить, чтобы сделка соответствовала правилам вашей системы, этот помощник создан именно для вас.

Инструкция по использованию 

Почему этот инструмент нужен большинству ручных трейдеров

У многих трейдеров проблема не в отсутствии стратегии, а в том, что между торговой идеей и ее исполнением слишком много ручных действий. Пока трейдер считает риск, выставляет объем, проверяет расстояние до стопа, открывает окно нового ордера, контролирует тип заявки, подтверждает операцию, а потом еще и сопровождает позицию, рынок уже уходит, эмоции растут, а число ошибок увеличивается.

Самые частые проблемы ручной торговли:

  • риск в процентах известен, но объем позиции каждый раз считается по-разному;
  • стоп выставлен на глаз, а не по правилам;
  • трейдер хочет быстро перевести позицию в безубыток, но делает это с задержкой;
  • trailing stop применяется нерегулярно;
  • частичное закрытие выполняется вручную и не всегда вовремя;
  • на графике сложно быстро увидеть полную структуру сделки;
  • pending-ордера остаются на графике дольше, чем нужно;
  • при высокой волатильности слишком много времени уходит на исполнение.

Trade Assistant MT5 PRO решает именно эти практические задачи. Это не игрушка и не декоративная панель, а рабочий инструмент для тех, кто хочет торговать аккуратнее, быстрее и системнее.

Что вы получаете с Trade Assistant MT5 PRO

Сразу после установки на график вы получаете удобную торговую панель, которая объединяет в одном интерфейсе:

  • быстрые кнопки Buy и Sell;
  • расчет риска на сделку;
  • расчет объема позиции по установленному риску;
  • работу с уровнями Entry / Stop Loss / Take Profit;
  • визуальную схему сделки прямо на графике;
  • настройку отношения Risk/Reward;
  • ручной и автоматический перевод в безубыток;
  • несколько вариантов trailing stop;
  • частичное закрытие позиции;
  • удаление pending-ордеров;
  • управление скрытыми защитными уровнями;
  • управление виртуальными pending-ордерами;
  • контроль состояния сделки из отдельного инфо-блока.

Вместо того чтобы прыгать между стандартными окнами MT5, вы работаете через единый центр управления сделкой.

Главная идея продукта

Trade Assistant MT5 PRO создан для того, чтобы сделать ручную торговлю:

  • быстрее;
  • точнее;
  • визуально понятнее;
  • более дисциплинированной;
  • удобнее для системного риск-менеджмента.

Это особенно важно для трейдеров, которые:

  • торгуют интрадей;
  • открывают несколько сделок в день;
  • работают по уровням;
  • используют стоп и тейк как обязательные элементы сделки;
  • не хотят нарушать правила мани-менеджмента;
  • предпочитают ручной контроль, а не полностью автоматический алгоритм.

Ключевые преимущества продукта

1. Быстрое открытие сделок

Панель позволяет открывать Buy и Sell без лишних действий.
Вы не тратите время на стандартные окна терминала и сразу видите ключевые параметры сделки на графике.

2. Встроенный риск-менеджмент

Вы задаете риск в удобном формате, а панель рассчитывает размер позиции с учетом Stop Loss и спецификации торгового инструмента.

3. Визуальный контроль

Вы не просто вводите цифры в поля — вы видите структуру сделки на графике: вход, стоп, тейк, зону риска и зону потенциальной прибыли.

4. Экономия времени

Ассистент снижает количество рутинных операций, особенно при активной торговле, высокой волатильности и работе с несколькими сценариями входа.

5. Сопровождение сделки

После входа панель помогает не только открыть позицию, но и сопровождать ее: переводить в безубыток, подключать trailing stop, закрывать часть объема, удалять pending-ордера.

6. Универсальность

Продукт можно использовать практически для любого ручного торгового стиля: скальпинг, интрадей, торговля по пробоям, торговля по откатам, торговля от уровней, торговля по зонам интереса.

Основные функции

1. Кнопки Buy / Sell

В панели предусмотрены быстрые торговые кнопки для открытия рыночных сделок. Это удобно в ситуациях, когда важна скорость исполнения и контроль торгового сценария в реальном времени.

Поддерживаются:

  • Buy
  • Sell
  • Stop
  • Limit

Таким образом, панель подходит не только для рыночного входа, но и для торговли через отложенные ордера.

2. Расчет риска на сделку

Одна из самых важных функций продукта — Risk Calculation.

Вы можете задать риск в:

  • процентах от баланса;
  • процентах от equity;
  • процентах от свободной маржи;
  • фиксированной сумме в валюте депозита;
  • альтернативных режимах расчета, предусмотренных в панели.

После этого ассистент рассчитывает:

  • денежный риск;
  • размер позиции;
  • объем сделки;
  • соотношение между заданным риском и текущим Stop Loss.

Это помогает торговать по одинаковым правилам на разных инструментах и в разных условиях рынка.

Что дает эта функция на практике

  • сделки становятся сопоставимыми по риску;
  • снижается вероятность открыть слишком большой объем;
  • проще соблюдать правила торговой системы;
  • легче масштабировать стратегию;
  • уменьшается влияние эмоций.

3. Расчет объема позиции по Stop Loss

Встроенный расчет объема учитывает:

  • выбранный режим риска;
  • размер Stop Loss;
  • спецификацию символа;
  • минимальный объем;
  • максимальный объем;
  • шаг объема;
  • торговые параметры инструмента.

Благодаря этому панель помогает избежать типовой ошибки, когда трейдер считает лот вручную и случайно открывает позицию не по плану.

Для активной ручной торговли это особенно важно. Даже сильная стратегия теряет смысл, если объем позиции каждый раз берется хаотично.

4. Уровни Entry / Stop Loss / Take Profit

Панель работает с базовой структурой сделки:

  • Entry
  • Stop Loss
  • Take Profit

Эти уровни можно использовать для подготовки сделки заранее и визуального контроля.

Преимущества такого подхода:

  • трейдер сразу видит структуру торгового плана;
  • проще оценивать качество сделки до открытия;
  • понятнее соотношение риска к прибыли;
  • легче контролировать дисциплину исполнения;
  • визуальная схема сделки делает работу на графике намного удобнее.

5. Визуальная карта сделки на графике

Trade Assistant MT5 PRO не ограничивается только кнопками и полями.
Он строит на графике понятную визуальную схему торгового сценария.

Обычно трейдер видит:

  • область риска;
  • область потенциальной прибыли;
  • уровень входа;
  • уровень Stop Loss;
  • уровень Take Profit;
  • дополнительные визуальные ориентиры по сделке.

Это особенно полезно в момент принятия решения:

  • сразу видно, насколько стоп логичен;
  • легко оценить, не завышен ли объем;
  • проще понять, соответствует ли сделка вашим правилам.

Для многих трейдеров именно визуализация становится одной из самых полезных частей панели.

6. Risk/Reward и настройка отношения TP к SL

Панель позволяет использовать отношение Take Profit к Stop Loss.

Вы можете быстро задать желаемый профиль сделки:

  • 1:1
  • 1.5:1
  • 2:1
  • 3:1
  • и другие значения

Это удобно, если ваша торговая система строится вокруг фиксированного или полуфиксированного отношения риск/прибыль.

Преимущества:

  • ускорение подготовки сделки;
  • унификация сделок;
  • торговля становится ближе к алгоритмической дисциплине;
  • проще соблюдать статистику стратегии.

7. Break Even — перевод в безубыток

В панели предусмотрен блок Break Even.

Он позволяет:

  • вручную перевести позицию в безубыток;
  • автоматически переносить Stop Loss после прохождения ценой заданного расстояния;
  • использовать смещение;
  • учитывать spread и commission.

Зачем нужен Break Even

Когда цена уже прошла часть пути в нужную сторону, трейдер часто хочет убрать риск по позиции. Делать это вручную каждый раз неудобно. Ассистент упрощает этот процесс.

Что можно настроить

  • уровень срабатывания;
  • смещение от точки входа;
  • учет издержек;
  • дальнейшую логику сопровождения.

Это помогает защитить позицию и сократить количество эмоциональных решений.

8. Trailing Stop

В продукте предусмотрено сопровождение позиции с помощью trailing stop.

Доступно несколько логик трейлинга, включая:

  • стандартный trailing по расстоянию;
  • trailing по ATR;
  • trailing по Moving Average;
  • trailing по Fractals;
  • trailing по Parabolic SAR;
  • trailing по максимуму/минимуму предыдущего бара;
  • варианты сопровождения с дополнительной логикой.

Почему это важно

Многие трейдеры умеют входить, но плохо сопровождают позицию. В результате либо рано фиксируют прибыль, либо слишком долго держат открытую прибыль без защиты.

Trailing stop помогает:

  • защищать плавающую прибыль;
  • сопровождать сильные импульсы;
  • автоматизировать часть ручной рутины;
  • торговать более последовательно.

9. Частичное закрытие позиции

В панели есть функция Partial Close.

Она нужна, когда трейдер хочет:

  • зафиксировать часть прибыли;
  • уменьшить риск;
  • сократить объем позиции по мере движения цены;
  • сочетать частичное закрытие с Break Even и trailing stop.

Это особенно полезно для:

  • интрадей-торговли;
  • волновых сценариев;
  • торговли по уровням;
  • ступенчатой фиксации прибыли.

10. Управление pending-ордерами

Trade Assistant MT5 PRO упрощает работу с отложенными ордерами.

В панели доступны действия, связанные с:

  • размещением stop и limit-ордеров;
  • удалением pending-ордеров;
  • логикой отмены неактуальных setup;
  • защитой сценариев входа.

Это экономит время и снижает число случайных ошибок, особенно когда рынок меняется быстро.

11. OCO-логика

Панель поддерживает работу по принципу One Cancels Other в рамках заложенной логики управления ордерами.

Это может быть полезно:

  • в пробойных сценариях;
  • при альтернативных точках входа;
  • когда один сценарий должен отменять другой.

Такая логика делает управление ордерами более профессиональным и помогает избежать лишних pending-ордеров на графике.

12. Hide SL/TP

В расширенных режимах ассистент позволяет использовать скрытые защитные уровни:

  • скрытый Stop Loss;
  • скрытый Take Profit.

Зачем это нужно:

  • некоторые трейдеры предпочитают, чтобы реальные уровни не отправлялись брокеру;
  • логика защиты контролируется через советник;
  • управление сделкой остается внутри панели.

Важно понимать: скрытые уровни требуют, чтобы терминал и советник были активны.

13. Virtual Pending Orders

Панель может использовать виртуальные pending-ордера.
В этом режиме логика входа контролируется не стандартным pending-ордером у брокера, а внутренним алгоритмом панели.

Преимущества:

  • гибкость ручного сопровождения сценариев;
  • возможность скрытой логики входа;
  • более тонкое управление торговым планом.

Это инструмент для трейдеров, которые понимают, как и зачем использовать виртуальные механики в ручной торговле.

14. Информационный блок и торговое состояние

В панели предусмотрен отдельный информационный раздел, который помогает видеть:

  • текущий символ;
  • spread;
  • параметры риска;
  • состояние защитных функций;
  • активные режимы панели;
  • основную торговую конфигурацию.

Это удобно для контроля и диагностики в процессе торговли.


Рекомендуем также
Trade Panel MetaTrader 5
Roman Zhitnik
5 (1)
Утилиты
Trade Panel MetaTrader 5 - многофункциональная торговая панель, которая добавляет недостающие функции в терминале, позволяющие улучшить свою торговлю. В панели есть опция автоматического расчёта лота в зависимости от выбранного параметра: Баланс Эквити Свободная маржа Фиксированная сумма Панель позволит устранить необходимость постоянного пересчёта лота вручную. Также, автоматические расчёт лота может основываться на соотношении Риск:Прибыль, что позволит не превышать риски и всегда следовать со
Auto Timed Close Operations
Daniel Cardoso Tavares
Утилиты
Introducing the "Auto Timed Close Operations", a useful utility for MetaTrader 5 traders! This utility has been developed to help traders of all levels automatically close their open positions at the exact moment they desire. With the "Auto Timed Close Operations", you gain the required control over your trades and can avoid unwanted surprises at the end of the day or at any other predefined time. We know how important it is to protect your profits and limit your losses, and that's exactly what
AKCAP Hotkey Tool
AK Capital Markets Limited
5 (3)
Утилиты
Special offer for the next 10 copies Are you tired of manually navigating through menus and inputting data every time you want to execute a trade or open an order on Meta Trader? Our hotkey tool is here to make your life easier and boost your trading efficiency. Our tool is natively coded for lightning-fast performance and comes loaded with all the features you could possibly want. From pending orders and OCO orders to trailing and multiple buckets, it has everything a scalper could need. And
Auto Template Master Service
Damian Pacanowski
Утилиты
Forget about enabling templates when you launch the window. Auto Template Master Service  is a professional utility tool that runs as a system service in MetaTrader 5, and it will do it for you. Unlike traditional indicators or expert advisors (EAs), the program runs in the background of the entire terminal and doesn't require you to add it to each window individually. As soon as you open a new chart of any instrument (Forex, Stocks, Crypto), the service immediately detects the new window and a
GS trade report
Aleksander Gladkov
5 (1)
Утилиты
3 in 1 : Отчет+мониторинг+отправка сообщений (Телеграм,...) для оптимизации торговли и использования советников. Мониторинг: Панель на графике Отправка сообщений в Телеграм Отправка сообщений на Email Отправка Notifications Отправка всплывающих сообщений Подача звуковых сообщений при превышения установленных уровней Прибыли/Убытка Мониторинг включается по нажатию кнопки Start. Прибыль за период по валютным парам, часам и Magic number для текущего счета. Формирует четыре таблицы: по символам
Operational Management MT5
Leonardo Gabriel Caceres
Утилиты
Operative Management Pro – Advanced Trading Utility Operative Management Pro is a smart visual tool for traders who want to analyze and simulate their trades before placing them on the market. This panel displays in real-time the most important parameters of the current symbol: Current price and minimum lot size Required margin Spread cost in USD and pips Take Profit and Stop Loss value in USD Automatic risk and reward calculation With just a click on the chart, you can simulate BUY or SELL t
Simple Telegram Notification
Rian Rassetiadi
Утилиты
Simple Telegram Notification – Stay Informed on Your MT5 Trading Activity! Stay connected with your MetaTrader 5 trading activity using Simple Telegram Notification , the Expert Advisor that sends real-time notifications to your Telegram app whenever orders are opened, modified, or closed . Whether you're at your desk or on the move, you’ll always be up-to-date with critical trading information. Key Features: Order Notifications : Receive instant Telegram alerts whenever an order is opened, mod
Clonify PRO MT5
Andrej Hermann
5 (1)
Утилиты
Clonify PRO - Локальный копировщик сделок для МТ5 и МТ4           (  Local trade copier for MT4   https://www.mql5.com/ru/market/product/15992   ) Профессиональный инструмент для копирования сделок между счетами MT5 и МТ4 (через общую папку "Common"). ФУНКЦИИ: 1. ОТПРАВИТЕЛЬ (Sender): Экспортирует сделки в реальном времени Отправляет всё (без фильтров) Не требует никаких дополнительных настроек 2. ПОЛУЧАТЕЛЬ (Receiver): Копирует сделки. Magic Number: Использует ID счета отправителя (по умолчанию
Spica Click Trade Control MT5
Zayd Choudri
Утилиты
SPICA CLICK TRADE CONTROL MT5 Spica Click Trade Control is a complete one-click trading panel for MT5 — built for traders who want speed without giving up control. Every trade shows you the exact lot size, dollar risk, and reward before you click Buy or Sell. Manage open positions with breakeven, trailing stops, and partial closes. Protect your whole account with automatic equity-based shutoffs. All from a clean, tabbed panel that stays out of your way until you need it. KEY FEATURES Trading
Position by Symbols Overview 5
Andrej Nikitin
Утилиты
Скрипт открывает отдельное окно и выводит в него информацию о текущих открытых позициях. Информер будет полезен тем кто оперирует большим количеством позиций, открытых по разным инструментам в разных направлениях. Позволяет быстро разложить загрузку депозита по инструментам, наглядно определить наиболее напряженные места в совокупной позиции. Для выставленных стоп-приказов подсчитывает суммарные риски и цели.
Smart Bulk Order Closer
Muhammad Hassan Muhammad Ahmad Atiyah
Утилиты
Smart Bulk Order Closer Скрипт MT5 – Закрытие сделок по PnL Описание Smart Bulk Order Closer — это скрипт для MetaTrader 5, который закрывает позиции в зависимости от их текущей прибыли или убытка на счете. Скрипт выполняется один раз при запуске и закрывает только те позиции, которые соответствуют условиям PnL, заданным пользователем. Не работает в фоне, не изменяет Stop Loss или Take Profit и не открывает новые сделки. Функциональность Скрипт оценивает каждую позицию отдельно и применяет след
AW Metatrader to Telegram MT5
AW Trading Software Limited
5 (1)
Утилиты
Автоматизированная система для отправки уведомлений, чтобы ни один из ваших подписчиков не пропустил события о вашей торговле из вашего торгового терминала. Утилита, которая отправляет уведомления в мессенджер Telegram о любых торговых операциях на вашем счете.   Пошаговая инструкция по подключению утилиты к каналу в Телеграм ->   ЗДЕСЬ  / MT4 -> ЗДЕСЬ Преимущества: Легкая настройка и подробная инструкция,  Возможность отправки регулируемых скриншотов, Настраиваемый текст уведомлений с использов
OneClick EA
Ching-hsiang Chen
Утилиты
OneClickEA Controller is a chart management utility designed to work with the OneClickEA Windows Manager. The controller receives local commands from the Windows manager and performs scheduled EA template changes in MetaTrader 5. It also reports the connected trading account, broker server, chart symbol, timeframe and controller status. Main functions Detects the connected MetaTrader 5 account Generates a controller ID based on the broker and trading account Receives local schedule commands from
Trailing and SL TP MT5
Konstantin Kulikov
Утилиты
Сопровождение позиций с помощью: трейлинг-стопа, безубытка, стоп-лосса и тейк-профита.‌ Необходимо разрешить автоматическую торговлю в настройках терминала. В режиме тестирования утилита на первых тиках открывает позиции Buy или Sell, что позволяет в визуальном режиме наблюдать заданную логику, меняя параметры утилиты. В реальном режиме утилита не открывает позиции. Обсудить сложности торговли на Форекс здесь:   чат "Age of Expert Advisors" .   Параметры magic  - магический номер. Если меньше 0,
Percentage Trailing Stop Expert
Udeme Anietie Okon
Утилиты
This EA trails your stops based on percentage of current TP, for both manually and auto-opened trades.   You can edit the percentage value in the inputs. Trailing stop   is a more flexible variation of a normal exit order. T railing stop  is the practice of moving the stop-loss level closer to the current price when the price moves in your favor. Trailing the stop-loss allows traders to limit their losses and safeguard their positive trades. It is a very popular practice. This EA will manage you
AutoBuy
Andrey Fri
Утилиты
AutoBuy - это скрипт выставления отложенного buy stop ордера на покупку с автоматическим расчётом объёма (количества акций) в зависимости от установленного риска денег на сделку. Входные параметры: Risk - число в USD денег, которое ставим на трейд. BuyHighStep - число в USD, шаг от цены High текущей свечи (бара) акции вверх на покупку. Минимальное значение 0.01 StopLossStep - число в USD, шаг от цены buy stop ордера вниз для закрытия сделки в убыток. Минимальное значение 0.10 TakeProfitStep - ч
Footprint Secrets Orderflow Analyzer
Luca Sascha Schukalla
Утилиты
The real‑time view of what is happening inside the market. Footprint Secrets brings detailed analysis directly into MetaTrader 5. It shows where volume is trading, how buyers and sellers are interacting, and how liquidity shifts as the market evolves. Designed for traders who want a precise, real‑time understanding of market behavior. Check out the free preview version here:  https://www.mql5.com/en/market/product/172398 Benefits for the Trader See the real activity behind price . Footprint ch
Send Orders Detail and statics MT5 To Telegram
Nebal S I Saloul
Эксперты
Hello This EA for send Orders Signals when you open or close order and send statics to your channel in Telegram with sum of profit or Loss Pips you can share your orders with your clients in your telegram please watch our video  to see how it is fast. https://www.youtube.com/watch?v=u_7twtYZhyI you must have Telegram channel then make bot and give it Permission and get token (watch this video to know how do it) https://www.youtube.com/watch?v=x1bKWFOjSBE and you must download this files https
Risk control of your Robots for MT5
Sergey Batudayev
Утилиты
Советник Risk Controller, программа позволяющая контролировать общий риск ваших торговых советников на счету. С помощью данной программы вы можете контролировать максимальный риск, который будет допустим на счете для всех советников. К примеру, вы поставили риск 30% максимальной просадки, значит если ваши торговые роботы по equity превысят риск в 30%, Risk Controller закроет все позиции советников, а так же может закрыть все открытые графики, тем самым не позволив советникам далее работать. Сове
TrailGuardian Stealth Trade Manager
Sarp Gursoy
Утилиты
Перестаньте позволять брокерам охотиться за вашими стоп-лоссами! Вы устали от того, что цена задевает ваш Stop Loss точно в пике и сразу же разворачивается в вашу пользу? Часто это результат рыночного шума или так называемой "охоты за стопами" (Stop Hunting). TrailGuardian — это профессиональный "стелс" менеджер сделок, разработанный для защиты вашей прибыли без раскрытия уровней выхода рынку. Он создает виртуальную (невидимую) линию стоп-лосса внутри терминала, скрывая вашу стратегию от брок
Close All in 1s2 MT5
Seng Yang
5 (3)
Утилиты
Hello, Every one  Close All Button A script to close all market positions and/or pending orders. ----------------------------------------------------------------------------------- This is Close All    market positions and/or pending orders button  You can close all orders in 1 second by one click  Download for Demo Account: Download on Demo Account:  Close All in 1s v1.4 Only Demo.ex5 - Google Drive Free version:  https://www.mql5.com/en/market/product/74159 For send Trade notification to Your
Compare Symbols Specifications
Sergej Chukhista
4 (1)
Утилиты
Compare Symbols Specifications - это индикатор-утилита представляющий собой сводную интерактивную таблицу по анализируемым параметрам. Торговые условия на рынке постоянно меняются и отслеживать эти изменения трудоёмкая задача. Данный инструмент позволяет в считанные секунды сравнить торговые условия всех символов, и выбрать для торговли те символы, которые отвечают требованиям торговой системы. Этот инструмент будет полезен всем трейдерам и поможет владеть актуальной информацией о торговых ус
Virtual TP SL TS
Andrei Sviatlichny
Утилиты
Сделайте уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop невидимыми для брокера! Главная опция:   STEALTH MODE (РЕЖИМ НЕВИДИМКИ) Виртуальный Trailing Stop Виртуальный   Take Profit Виртуальный   Breakeven Виртуальный   Stop Loss Виртуальное   Время действия ордера ВНИМАНИЕ: Советник не выставляет ордера самостоятельно. Вы должны открывать ордера самостоятельно (в том числе через панель Эксперта) или использовать стороннего эксперта на другом графике той же валютной пары. Укажите Magic «-1» в настр
Quick Order Closer
Danny Giovanni Romero Lozano
Утилиты
Demo Version Here : https://www.mql5.com/en/market/product/170598 The fastest on the entire platform, try it with 50 open trades or more This Expert Advisor provides a fast and intuitive way to manage and close open trading positions directly from the chart using a clean button-based interface. With a single click, traders can instantly close positions based on different conditions, improving execution speed and overall trade management efficiency. Key Features Close all open positions instant
ReverseTune
Konstantin Chernov
Утилиты
Скрипт для быстрого переворота позиции и/или ордеров. Если Вам необходимо перевернуть позицию с равным лотом, выставить встречную позицию объемом, отличным от существующего, или заменить ордера другим типом (например, Buy Limit -> Sell Limit, Buy Stop -> Sell Limit и т.д.) с сохранением или выставлением новых значенийстоп лосс и/или тейк профит, то этот скрипт избавит Вас от рутинных действий! Разрешите авто-торговлю перед запуском скрипта. Использование: Запустите скрипт на графике. Входные пар
Telegram Services
Ramesh Maharjan
5 (1)
Утилиты
Telegram Services — это торговое приложение, обеспечивающее связь между этим советником и вашим Telegram-каналом. Приложение генерирует отчеты, оповещает об открытии, закрытии и изменении сделок, открывает новые сделки, закрывает открытые сделки, изменяет существующие сделки, отображает историю сделок, делает скриншоты графиков, определяет значения стоп-лосса и тейк-профита. Оно также отображает текущие рыночные условия, получает новости рынка, анализирует лог-файлы и, что наиболее важно, позвол
Correlation Analyzer
Oleg Peiko
Утилиты
Данный скрипт анализирует все символы в Market Watch для установленного таймфрейма. Результат выводится на вкладке Experts и в указанный файл. Для более удобного просмотра и редактирования результат выводится в csv-файл. Для расчета используется формула Пирсона. Значение коэффициента корреляции пар, близкое к 1, означает что пары двигаются практически идентично. Значение близкое к -1 означает, что пары двигаются зеркально одинаково.  Данный инструмент будет полезен тем, кто пользуется хеджирован
Trading Position Tool
Nguyen Trung Duong
Утилиты
Position Tool Position Tool is a manual trading assistant for MetaTrader 5, designed to help traders visualize positions, manage risk, and plan trades clearly on the chart . This product does not perform automated trading and does not provide trading signals . It is intended for traders who prefer full control over their trading decisions . Key Features Draw Long and Short positions directly on the chart Automatic Risk/Reward (R:R) visualization Adjustable entry, stop-loss, and take-profit level
Time and Spread
Muhammad Hassan Muhammad Ahmad Atiyah
Индикаторы
Two numbers define whether your entry is clean or expensive: the spread, and the time left on the current candle. Candle Timer & Spread Monitor tracks both in real time, displayed as a single compact label directly on your chart. See the current spread widen during session transitions. Know when you're entering in the last seconds of a candle. Place it in any corner of your chart. FEATURES: — Live spread display (in points) — Countdown timer to next candle close (MM:SS) — Updates every secon
Percent RiskTradePad MT5
Sergey Batudayev
Утилиты
Панель имеет максимально понятный интерфейс с которым справиться каждый новичок.  В колонке SLp   – нужно указать размер СЛ в пипсах . Если значение становиться серым и при этом кнопки Bay/Sell так же не активны, значит вы указали значение СЛ меньше, чем допустимо до установки вашим брокером. В колонке TP%   – вы указываете ТП в % от баланса счета.  В настройках можно выбирать исходя из чего будет вычисляться данный показатель, по эквити, балансу или  свободной марже.  В колонке R%   вы можете з
С этим продуктом покупают
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (215)
Утилиты
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке - Инструкция к приложению - Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характеристики пе
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (668)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.97 (144)
Утилиты
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT5 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT5 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные по
Point of Control Breakout Buy Sell Signal
Abdul Jalil
5 (4)
Утилиты
================================================================================ POC BREAKOUT - V20.72. Full Professional Grade Toolkit ================================================================================ POC Breakout is a full MetaTrader 5 trading dashboard for discretionary traders who want breakout signals, Point of Control (POC) context, volume profiles, order flow, market structure, news, alerts, and advanced trade planning in one professional workspace. Attached directly to you
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.88 (166)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Скачать пробную версию приложения для демонстрационного аккаунта: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/750864 . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим р
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (30)
Утилиты
Бета-версия Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех. Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegram прямо в ваш счёт MetaTrader 5 . Поддерживаются как публичные, так
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
Утилиты
Premium Trade Manager - Торговая панель со встроенным коучем Premium Trade Manager помещает торгового коуча прямо в ваш график, а под ним работает полноценный движок исполнения. Настройте сделку так, как вы всегда это делаете, затем позвольте Max, вашему ИИ-наставнику по трейдингу, прочитать именно эту настройку с учётом вашего живого счёта и дать чёткое заключение до того, как вы входите: соответствует ли стоп дисциплинированному подходу, разумен ли риск, не выходит ли высоковолатильный релиз ч
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.97 (35)
Утилиты
Профессиональный копировщик сделок для MetaTrader 5 Быстрый, профессиональный и надежный копировщик сделок для MetaTrader . COPYLOT позволяет копировать сделки Forex между терминалами MT4 и MT5 с поддержкой счетов Hedge и Netting . Версия COPYLOT для MT5 поддерживает: - MT5 Hedge → MT5 Hedge - MT5 Hedge → MT5 Netting - MT5 Netting → MT5 Hedge - MT5 Netting → MT5 Netting - MT4 → MT5 Hedge - MT4 → MT5 Netting Версия MT4 Полное описание + DEMO + PDF Как купить Как установить Как получить файлы жур
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
Утилиты
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
Утилиты
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier автоматически копирует торговые сигналы из ваших Telegram-каналов напрямую в MetaTrader 5. Никаких ботов, никаких браузерных расширений, никакого ручного копирования. Вы получаете сигнал в Telegram, и советник открывает сделку на вашем терминале за несколько секунд. Продукт включает два компонента: приложение для Windows, которое слушает ваши Telegram-каналы, и этот советник, который исполняет сигналы на терминале MT5. Также доступна версия для MT4. Руководст
Anchor Trade Manager
Kalinskie Gilliam
5 (6)
Утилиты
Anchor: The EA Manager Your EAs manage their own trades. Anchor manages the account around them. Anchor gives you one place to control your EAs, manage risk and decide when trading is allowed. Any EA, any vendor, any broker or symbol. No source-code changes required. The Problem Most EAs only know what they are doing. They cannot see when another EA is already trading, when several EAs open and are stacking risk or when the account has reached your loss limit. Even using just one EA, it may not
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
Утилиты
Trade Dashboard simplifies how you open, manage, and control your trades, with built-in lot size calculation. It allows you to execute trades, manage risk, and control positions directly on the chart, with tools such as partial close, breakeven, and trailing stop. Designed to reduce manual work and help you stay focused on your trading decisions. A demo version is available for testing. Detailed explanations of features are provided within the MQL5 platform. Installation instructions are include
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Утилиты
Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
Утилиты
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Power Candles Strategy Scanner — самооптимизирующийся инструмент для поиска настроек по нескольким инструментам Power Candles Strategy Scanner использует тот же самооптимизирующийся движок, что и индикатор Power Candles — для всех символов в вашем Market Watch, одновременно. На одной панели отображается информация о том, какие символы в данный момент являются статистически торгуемыми, какая стратегия выигрывает на каждом из них, оптимальная пара Stop Loss / Take Profit, а также отправляется увед
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.57 (51)
Утилиты
Trade Copier — это профессиональная утилита, предназначенная для копирования и синхронизации сделок между торговыми счетами. Копирование происходит от счета/терминала поставщика к счету/терминалу получателя, которые установлены на одном компьютере или vps. АКЦИЯ - Если вы уже приобрели "Trade copier MT5", вы можете получить "Trade copier MT4" бесплатно (для копирования MT4 > MT5 и MT4 < MT5). Для получения более подробной информации об условиях, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщени
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
Утилиты
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
Telegram To MT5 Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (3)
Утилиты
Telegram To MT5 — копировщик сигналов Превратите торговые сигналы из ваших Telegram-каналов в реальные ордера MT5 — автоматически, на любом количестве счетов, с полным контролем над риском и правилами. Telegram To MT5 связывает VIP / сигнальные каналы, на которые вы уже подписаны в Telegram, с вашим терминалом MetaTrader 5. Бесплатное приложение-компаньон для ПК читает сообщения (даже из каналов, которые не допускают ботов), а этот советник исполняет их на вашем счёте — применяя ваши настройки р
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
Утилиты
VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5 . Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика. Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговл
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
Утилиты
Торговая панель для MetaTrader 5 — профессиональная торговля в один клик с графика и клавиатуры Мощная торговая панель для активного ручного трейдинга, которая позволяет открывать, сопровождать и закрывать сделки значительно быстрее и удобнее, чем стандартными средствами MetaTrader. Панель создана для тех, кто хочет получить полный контроль над позициями, ордерами, прибылью и торговыми сценариями в одном рабочем пространстве. Это не просто вспомогательная утилита. Это полноценный торговый интер
Equity Protect Pro MT5
Shi Jie He
5 (5)
Утилиты
Equity Protect Pro: Ваш эксперт по комплексной защите счетов для спокойной торговли Если вы ищете такие функции, как защита счета, защита капитала, защита портфеля, защита мультистратегий, защита прибыли, сбор прибыли, безопасность торговли, программы контроля рисков, автоматический контроль рисков, автоматическая ликвидация, условная ликвидация, запланированная ликвидация, динамическая ликвидация, скользящий стоп-лосс, закрытие в один клик, ликвидация в один клик и восстановление в один клик,
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
Утилиты
Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
Другие продукты этого автора
Universal Trade Copier MT5
Andrei Strashko
Эксперты
Universal Trade Copier MT5 — это профессиональный локальный копировщик сделок, предназначенный для копирования торговых операций между терминалами MetaTrader 4 и MetaTrader 5 на одном компьютере или VPS. Продукт поддерживает несколько направлений копирования: MT4 → MT4 MT5 → MT5 MT4 → MT5 MT5 → MT4 Данная версия предназначена для MetaTrader 5. Для копирования сделок с участием терминала MetaTrader 4 требуется отдельная совместимая версия для MT4. Копировщик подходит трейдерам, которые управля
Universal Trade Copier MT4
Andrei Strashko
Эксперты
Universal Trade Copier MT4  — это профессиональный локальный копировщик сделок, предназначенный для копирования торговых операций между терминалами MetaTrader 4 и MetaTrader 5 на одном компьютере или VPS. Продукт поддерживает несколько направлений копирования: MT4 → MT4 MT5 → MT5 MT4 → MT5 MT5 → MT4 Данная версия предназначена для MetaTrader 4. Для копирования сделок с участием терминала MetaTrader 5 требуется отдельная совместимая версия для MT5. Копировщик подходит трейдерам, которые управ
Astra BB RSI Arrows
Andrei Strashko
Индикаторы
Astra BB RSI Arrows — визуальный индикатор для точных торговых сигналов по Bollinger Bands и RSI Astra BB RSI Arrows создан для трейдеров, которым нужен понятный, аккуратный и быстрый инструмент для поиска потенциальных точек входа и выхода на рынке. Индикатор объединяет две проверенные концепции технического анализа: Bollinger Bands и RSI. Вместо того чтобы постоянно переключаться между окнами, вручную отслеживать пересечения, зоны перекупленности и перепроданности, вы получаете готовую визуал
FREE
MA EMA Cross Risk EA MT4
Andrei Strashko
Эксперты
MA EMA Cross Risk EA — это торговый советник для MetaTrader 4, созданный для тех, кто хочет торговать по понятной, логичной и визуально прозрачной стратегии пересечения скользящих средних. В основе советника лежит одна из самых известных идей технического анализа: пересечение быстрой и медленной MA/EMA. Когда рынок меняет направление, скользящие средние помогают увидеть этот момент без лишнего шума, эмоций и ручного поиска сигналов. Советник автоматически отслеживает пересечения Moving Average и
FREE
MA EMA Cross Risk EA
Andrei Strashko
Эксперты
MA EMA Cross Risk EA — это торговый советник для MetaTrader 5, созданный для тех, кто хочет торговать по понятной, логичной и визуально прозрачной стратегии пересечения скользящих средних. В основе советника лежит одна из самых известных идей технического анализа: пересечение быстрой и медленной MA/EMA. Когда рынок меняет направление, скользящие средние помогают увидеть этот момент без лишнего шума, эмоций и ручного поиска сигналов. Советник автоматически отслеживает пересечения Moving Average и
FREE
Sar Manager MT5
Andrei Strashko
Индикаторы
SAR Manager SAR Manager — сигнальный индикатор для MetaTrader 5, использующий стандартный алгоритм Parabolic SAR. Индикатор определяет изменение направления SAR, формирует виртуальные сигналы BUY и SELL, рассчитывает уровни Stop Loss и Take Profit и отображает всю связанную с сигналом информацию непосредственно на графике. Продукт предназначен для анализа рынка и сопровождения ручной торговли. Он не открывает, не изменяет и не закрывает реальные торговые ордера. Принцип формирования сигналов С
FREE
Adaptive Pulse MT5
Andrei Strashko
Индикаторы
Adaptive Pulse — это адаптивный трендовый индикатор для MetaTrader 5, который помогает видеть направление рынка, отсекать слабые движения и получать подтверждённые сигналы входа и выхода прямо на графике. Рынок постоянно меняется. В спокойные периоды цена движется медленно и формирует большое количество ложных пересечений. Во время сильной волатильности обычные трендовые линии, наоборот, могут запаздывать. Adaptive Pulse автоматически изменяет чувствительность расчёта в зависимости от текущего с
FREE
CandleCloseTimer
Andrei Strashko
Утилиты
CandleCloseTimer — полный контроль времени до закрытия свечи CandleCloseTimer — это компактная утилита для MetaTrader 5, которая показывает обратный отсчет до закрытия текущей свечи прямо на графике. Таймер расположен рядом с текущей ценой, поэтому нужная информация всегда находится там, где трейдер смотрит чаще всего — возле ценовой шкалы. Утилита не открывает сделки, не дает торговых сигналов и не вмешивается в работу терминала. Ее задача — помочь точно видеть, сколько времени осталось до закр
FREE
Session Atlas MT5
Andrei Strashko
Индикаторы
Session Atlas — профессиональная карта торговых сессий для MetaTrader 5 Session Atlas — это визуальный индикатор для MT5, который превращает обычный график в понятную карту торгового дня. Он показывает открытие, закрытие и активность основных торговых сессий прямо на графике, помогая быстрее понимать, где рынок находится сейчас: в азиатской, европейской или американской фазе. Многие трейдеры анализируют уровни, импульсы, пробои и волатильность, но при этом упускают важный фактор — время. Один и
FREE
Turtle Path MT5
Andrei Strashko
Индикаторы
Turtle Path MT5 — индикатор для тех, кто хочет видеть рынок ясно Turtle Path MT5 создан для трейдеров, которым важно не гадать, а видеть структуру движения прямо на графике. Индикатор основан на классической логике черепашьей торговой системы и помогает быстро определить ключевые уровни пробоя, направление сигнала, зоны Take Profit и Stop Loss. Каждый сигнал отображается визуально: линии канала, уровень входа, цель, стоп-лосс и стрелки на графике. Вам не нужно вручную искать пробой или рассчитыв
FREE
Adaptive Pulse MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
Adaptive Pulse — это адаптивный трендовый индикатор для MetaTrader 4, который помогает видеть направление рынка, отсекать слабые движения и получать подтверждённые сигналы входа и выхода прямо на графике. Рынок постоянно меняется. В спокойные периоды цена движется медленно и формирует большое количество ложных пересечений. Во время сильной волатильности обычные трендовые линии, наоборот, могут запаздывать. Adaptive Pulse автоматически изменяет чувствительность расчёта в зависимости от текущего с
FREE
Turtle Path MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
Turtle Path MT4 — индикатор для тех, кто хочет видеть рынок ясно Turtle Path MT4 создан для трейдеров, которым важно не гадать, а видеть структуру движения прямо на графике. Индикатор основан на классической логике черепашьей торговой системы и помогает быстро определить ключевые уровни пробоя, направление сигнала, зоны Take Profit и Stop Loss. Каждый сигнал отображается визуально: линии канала, уровень входа, цель, стоп-лосс и стрелки на графике. Вам не нужно вручную искать пробой или рассчитыв
FREE
Astra BB RSI Arrows MT4
Andrei Strashko
1 (1)
Индикаторы
Astra BB RSI Arrows — визуальный индикатор для точных торговых сигналов по Bollinger Bands и RSI Astra BB RSI Arrows создан для трейдеров, которым нужен понятный, аккуратный и быстрый инструмент для поиска потенциальных точек входа и выхода на рынке. Индикатор объединяет две проверенные концепции технического анализа: Bollinger Bands и RSI. Вместо того чтобы постоянно переключаться между окнами, вручную отслеживать пересечения, зоны перекупленности и перепроданности, вы получаете готовую визуал
FREE
Sar Manager MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
SAR Manager SAR Manager — это сигнальный индикатор для MetaTrader 4, основанный на стандартном алгоритме Parabolic SAR. Индикатор определяет изменения направления SAR, формирует виртуальные сигналы BUY и SELL, рассчитывает уровни Stop Loss и Take Profit и отображает всю связанную информацию непосредственно на графике. Продукт предназначен для анализа рынка и поддержки ручной торговли. Он не открывает, не изменяет и не закрывает реальные торговые ордера. Расчёт сигналов Сигнал BUY подтверждается
FREE
Session Atlas MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
Session Atlas — профессиональная карта торговых сессий для MetaTrader 4 Session Atlas — это визуальный индикатор для MT4, который превращает обычный график в понятную карту торгового дня. Он показывает открытие, закрытие и активность основных торговых сессий прямо на графике, помогая быстрее понимать, где рынок находится сейчас: в азиатской, европейской или американской фазе. Многие трейдеры анализируют уровни, импульсы, пробои и волатильность, но при этом упускают важный фактор — время. Один и
FREE
CandleCloseTimer MT4
Andrei Strashko
Утилиты
CandleCloseTimer — полный контроль времени до закрытия свечи CandleCloseTimer — это компактная утилита для MetaTrader 4, которая показывает обратный отсчет до закрытия текущей свечи прямо на графике. Таймер расположен рядом с текущей ценой, поэтому нужная информация всегда находится там, где трейдер смотрит чаще всего — возле ценовой шкалы. Утилита не открывает сделки, не дает торговых сигналов и не вмешивается в работу терминала. Ее задача — помочь точно видеть, сколько времени осталось до закр
FREE
Symbol Cost Monitor
Andrei Strashko
Утилиты
Symbol Cost Monitor — это профессиональная аналитическая утилита для MetaTrader 5, созданная для быстрого контроля торговых издержек по нескольким инструментам одновременно. Спред и своп напрямую влияют на итоговый результат торговли. Особенно это важно при скальпинге, активной внутридневной торговле, удержании позиций в течение нескольких дней и работе сразу с большим количеством символов. Стандартный интерфейс MetaTrader 5 не позволяет удобно сравнивать все эти параметры в одном окне, поэтому
FREE
Symbol Cost Monitor MT4
Andrei Strashko
Утилиты
Symbol Cost Monitor — это профессиональная аналитическая утилита для MetaTrader 4, созданная для быстрого контроля торговых издержек по нескольким инструментам одновременно. Спред и своп напрямую влияют на итоговый результат торговли. Особенно это важно при скальпинге, активной внутридневной торговле, удержании позиций в течение нескольких дней и работе сразу с большим количеством символов. Стандартный интерфейс MetaTrader 4 не позволяет удобно сравнивать все эти параметры в одном окне, поэтому
FREE
Multi Currency Candlestick Pattern Scanner MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
Multi-Currency Candlestick Pattern Scanner for MT4 Multi-Currency Candlestick Pattern Scanner for MT4 — это профессиональный мультивалютный и мультитаймфреймовый сканер японских свечных паттернов для MetaTrader 4. Индикатор анализирует несколько торговых инструментов и таймфреймов одновременно, отображает найденные бычьи и медвежьи свечные паттерны в dashboard-панели, а также может показывать стрелки, текстовые метки и Moving Average прямо на активном графике. Этот инструмент создан для трейдеро
Trade Assistant MT4 PRO Panel
Andrei Strashko
Утилиты
Trade Assistant MT4 PRO   — это профессиональная торговая панель для   MetaTrader 4 , созданная для трейдеров, которым нужен быстрый, удобный и визуально понятный контроль над сделкой. Продукт помогает сократить количество рутинных действий, ускорить открытие и сопровождение ордеров, стандартизировать риск-менеджмент и сделать ручную торговлю более дисциплинированной. Этот инструмент не ищет сигналы вместо трейдера и не обещает магических результатов. Его задача намного практичнее и полезнее: да
Quantum SuperTrend AI Alerts MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
Quantum SuperTrend AI   — индикатор с AI-интеллектуальной фильтрацией сигналов: индикатор анализирует рыночные условия, отсекает часть слабых импульсов и помогает трейдеру видеть более чистую картину без лишнего шума. Quantum SuperTrend AI — это профессиональный торговый индикатор для MetaTrader 4, созданный для трейдеров, которым нужен понятный визуальный инструмент для анализа тренда, поиска торговых сигналов и контроля возможных зон выхода из сделки. Название Quantum SuperTrend AI отражает
PatternGuard VWAP Trader MT4
Andrei Strashko
Эксперты
PatternGuard VWAP Trader — интеллектуальный советник для торговли по структуре рынка PatternGuard VWAP Trader — это торговый советник, созданный для поиска качественных точек входа после выхода цены из зоны рыночной неопределенности. В основе логики лежит сочетание VWAP, зоны NO TRADE, свечных паттернов, трендового фильтра и гибкого сопровождения позиции. Советник не открывает сделки случайно. Он анализирует рыночную структуру, ожидает выхода цены из зоны консолидации, проверяет направление движ
Gold Wolf EA MT4
Andrei Strashko
Эксперты
Gold Wolf EA — автоматический советник для торговли золотом на MT4 / MT5 Gold Wolf EA — это торговый Expert Advisor для MetaTrader 4 и MetaTrader 5, разработанный для автоматической торговли XAUUSD на основе трендовой логики, фильтрации рыночных условий и строгого контроля риска. Советник ориентирован не на агрессивную частоту сделок, а на поиск более качественных торговых ситуаций. Его задача — входить в рынок только тогда, когда текущая структура цены соответствует заданным условиям стратегии,
Dream of the Golden Wolf MT4
Andrei Strashko
Эксперты
Dream of the Golden Wolf EA Рынок золота движется быстро, но не каждое движение подходит для входа. Dream of the Golden Wolf EA — это автоматический советник для торговли XAUUSD , оптимизированный для таймфрейма M5 . Советник анализирует структуру рынка, направление тренда, импульс, активность цены и дополнительные подтверждающие сигналы перед открытием сделки. Основная задача советника — не открывать как можно больше сделок, а искать более качественные торговые ситуации, где несколько условий о
Golden Wolf Grid Pro MT4
Andrei Strashko
Эксперты
Golden Wolf Grid PRO — это торговый советник для MetaTrader 4 , созданный для автоматической торговли золотом XAUUSD / GOLD на таймфрейме M15 . Советник использует сеточную торговую стратегию, которая позволяет работать с рыночными колебаниями золота и открывать сделки по заранее заданной логике без постоянного ручного контроля со стороны трейдера. Golden Wolf Grid PRO поставляется с уже оптимизированными настройками для XAUUSD M15 , поэтому его можно использовать с готовыми параметрами. При это
MPA Trend Dashboard MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
MPA Trend Dashboard — мультивалютный рыночный сканер для MetaTrader 4 MPA Trend Dashboard — это мультивалютный технический индикатор для MetaTrader 4. Он создан для того, чтобы трейдер мог отслеживать несколько торговых инструментов с одного графика и быстро оценивать направление рынка по набору популярных технических индикаторов. Индикатор отображает компактную таблицу сигналов прямо на графике. Для каждого выбранного символа показывается состояние BUY, SELL или WAIT. Инструкция по использовани
Golden Wolf SMC Trendline MT4
Andrei Strashko
Индикаторы
Golden Wolf SMC Trendline  — профессиональный индикатор для MetaTrader 4, созданный для трейдеров, которые хотят анализировать рынок через структуру цены, ликвидность, трендовые линии и ключевые зоны интереса. В основе индикатора лежит подход Smart Money Concepts, более известный среди трейдеров как SMC. Это методика анализа, которая помогает смотреть на рынок не только через обычные сигналы, но и через логику движения цены: где формируется структура, где происходит смена характера движения, гд
Golden Wolf Game Changer MT4
Andrei Strashko
Эксперты
Golden Wolf GameChanger EA — это мощный торговый советник для MetaTrader 4, созданный для тех, кто хочет превратить сигналы индикатора Game Changer в автоматическую торговую систему с гибким управлением ордерами, риском, сериями сделок и защитными алгоритмами. Советник создан и оптимизирован для торговли золотом XAUUSD / GOLD на таймфрейме M15 . Именно золото известно своей волатильностью, сильными импульсами и быстрыми разворотами, поэтому Golden Wolf GameChanger EA ориентирован на активную тор
Second and Custom Timeframe Charts MT4
Andrei Strashko
Утилиты
Second and Custom Timeframe Charts Увидьте рынок между стандартными таймфреймами. Second and Custom Timeframe Charts — это профессиональная утилита для MetaTrader 4, созданная для трейдеров, которым недостаточно стандартных периодов графика. Она позволяет строить синтетические свечи на секундных, минутных и часовых пользовательских таймфреймах и анализировать рынок с той точностью, которую обычные графики MT4 не дают по умолчанию. Стандартные таймфреймы ограничивают обзор. M1, M5, M15, H1, H4 —
Multi Currency Candlestick Pattern Scanner
Andrei Strashko
Индикаторы
Multi-Currency Candlestick Pattern Scanner for MT5 — это профессиональный мультивалютный индикатор-сканер для MetaTrader 5, который автоматически ищет японские свечные паттерны по разным символам и тайм фреймам. Вместо того чтобы вручную открывать десятки графиков и искать свечные модели, вы можете контролировать рынок из одной удобной панели. Индикатор показывает найденные бычьи и медвежьи паттерны, отображает сигналы на графике, использует фильтр тренда по Moving Average и отправляет уведомлен
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв