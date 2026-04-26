Trade Assistant MT5 PRO — это профессиональная торговая панель для MetaTrader 5, созданная для трейдеров, которым нужен быстрый, удобный и визуально понятный контроль над сделкой. Продукт помогает сократить количество рутинных действий, ускорить открытие и сопровождение ордеров, стандартизировать риск-менеджмент и сделать ручную торговлю более дисциплинированной.

Этот инструмент не ищет сигналы вместо трейдера и не обещает магических результатов. Его задача намного практичнее и полезнее: дать вам удобную торговую инфраструктуру прямо на графике. Вы выбираете точку входа, идею сделки и логику рынка, а Trade Assistant MT5 PRO помогает быстро перевести эту идею в точный торговый план с понятным риском, объемом позиции, уровнями Stop Loss и Take Profit, последующим переводом в безубыток, сопровождением trailing stop и управлением открытой позицией.

Если вы устали каждый раз вручную пересчитывать объем позиции, открывать стандартные окна терминала, контролировать расстояние до стопа, переставлять защитные уровни, удалять отложенные ордера, делать частичное закрытие и следить, чтобы сделка соответствовала правилам вашей системы, этот помощник создан именно для вас.

Инструкция по использованию

Почему этот инструмент нужен большинству ручных трейдеров

У многих трейдеров проблема не в отсутствии стратегии, а в том, что между торговой идеей и ее исполнением слишком много ручных действий. Пока трейдер считает риск, выставляет объем, проверяет расстояние до стопа, открывает окно нового ордера, контролирует тип заявки, подтверждает операцию, а потом еще и сопровождает позицию, рынок уже уходит, эмоции растут, а число ошибок увеличивается.

Самые частые проблемы ручной торговли:

риск в процентах известен, но объем позиции каждый раз считается по-разному;

стоп выставлен на глаз, а не по правилам;

трейдер хочет быстро перевести позицию в безубыток, но делает это с задержкой;

trailing stop применяется нерегулярно;

частичное закрытие выполняется вручную и не всегда вовремя;

на графике сложно быстро увидеть полную структуру сделки;

pending-ордера остаются на графике дольше, чем нужно;

при высокой волатильности слишком много времени уходит на исполнение.

Trade Assistant MT5 PRO решает именно эти практические задачи. Это не игрушка и не декоративная панель, а рабочий инструмент для тех, кто хочет торговать аккуратнее, быстрее и системнее.

Что вы получаете с Trade Assistant MT5 PRO

Сразу после установки на график вы получаете удобную торговую панель, которая объединяет в одном интерфейсе:

быстрые кнопки Buy и Sell ;

и ; расчет риска на сделку;

расчет объема позиции по установленному риску;

работу с уровнями Entry / Stop Loss / Take Profit ;

; визуальную схему сделки прямо на графике;

настройку отношения Risk/Reward ;

; ручной и автоматический перевод в безубыток;

несколько вариантов trailing stop;

частичное закрытие позиции;

удаление pending-ордеров;

управление скрытыми защитными уровнями;

управление виртуальными pending-ордерами;

контроль состояния сделки из отдельного инфо-блока.

Вместо того чтобы прыгать между стандартными окнами MT5, вы работаете через единый центр управления сделкой.

Главная идея продукта

Trade Assistant MT5 PRO создан для того, чтобы сделать ручную торговлю:

быстрее;

точнее;

визуально понятнее;

более дисциплинированной;

удобнее для системного риск-менеджмента.

Это особенно важно для трейдеров, которые:

торгуют интрадей;

открывают несколько сделок в день;

работают по уровням;

используют стоп и тейк как обязательные элементы сделки;

не хотят нарушать правила мани-менеджмента;

предпочитают ручной контроль, а не полностью автоматический алгоритм.

Ключевые преимущества продукта

1. Быстрое открытие сделок

Панель позволяет открывать Buy и Sell без лишних действий.

Вы не тратите время на стандартные окна терминала и сразу видите ключевые параметры сделки на графике.

2. Встроенный риск-менеджмент

Вы задаете риск в удобном формате, а панель рассчитывает размер позиции с учетом Stop Loss и спецификации торгового инструмента.

3. Визуальный контроль

Вы не просто вводите цифры в поля — вы видите структуру сделки на графике: вход, стоп, тейк, зону риска и зону потенциальной прибыли.

4. Экономия времени

Ассистент снижает количество рутинных операций, особенно при активной торговле, высокой волатильности и работе с несколькими сценариями входа.

5. Сопровождение сделки

После входа панель помогает не только открыть позицию, но и сопровождать ее: переводить в безубыток, подключать trailing stop, закрывать часть объема, удалять pending-ордера.

6. Универсальность

Продукт можно использовать практически для любого ручного торгового стиля: скальпинг, интрадей, торговля по пробоям, торговля по откатам, торговля от уровней, торговля по зонам интереса.

Основные функции

1. Кнопки Buy / Sell

В панели предусмотрены быстрые торговые кнопки для открытия рыночных сделок. Это удобно в ситуациях, когда важна скорость исполнения и контроль торгового сценария в реальном времени.

Поддерживаются:

Buy

Sell

Stop

Limit

Таким образом, панель подходит не только для рыночного входа, но и для торговли через отложенные ордера.

2. Расчет риска на сделку

Одна из самых важных функций продукта — Risk Calculation.

Вы можете задать риск в:

процентах от баланса;

процентах от equity;

процентах от свободной маржи;

фиксированной сумме в валюте депозита;

альтернативных режимах расчета, предусмотренных в панели.

После этого ассистент рассчитывает:

денежный риск;

размер позиции;

объем сделки;

соотношение между заданным риском и текущим Stop Loss.

Это помогает торговать по одинаковым правилам на разных инструментах и в разных условиях рынка.

Что дает эта функция на практике

сделки становятся сопоставимыми по риску;

снижается вероятность открыть слишком большой объем;

проще соблюдать правила торговой системы;

легче масштабировать стратегию;

уменьшается влияние эмоций.

3. Расчет объема позиции по Stop Loss

Встроенный расчет объема учитывает:

выбранный режим риска;

размер Stop Loss;

спецификацию символа;

минимальный объем;

максимальный объем;

шаг объема;

торговые параметры инструмента.

Благодаря этому панель помогает избежать типовой ошибки, когда трейдер считает лот вручную и случайно открывает позицию не по плану.

Для активной ручной торговли это особенно важно. Даже сильная стратегия теряет смысл, если объем позиции каждый раз берется хаотично.

4. Уровни Entry / Stop Loss / Take Profit

Панель работает с базовой структурой сделки:

Entry

Stop Loss

Take Profit

Эти уровни можно использовать для подготовки сделки заранее и визуального контроля.

Преимущества такого подхода:

трейдер сразу видит структуру торгового плана;

проще оценивать качество сделки до открытия;

понятнее соотношение риска к прибыли;

легче контролировать дисциплину исполнения;

визуальная схема сделки делает работу на графике намного удобнее.

5. Визуальная карта сделки на графике

Trade Assistant MT5 PRO не ограничивается только кнопками и полями.

Он строит на графике понятную визуальную схему торгового сценария.

Обычно трейдер видит:

область риска;

область потенциальной прибыли;

уровень входа;

уровень Stop Loss;

уровень Take Profit;

дополнительные визуальные ориентиры по сделке.

Это особенно полезно в момент принятия решения:

сразу видно, насколько стоп логичен;

легко оценить, не завышен ли объем;

проще понять, соответствует ли сделка вашим правилам.

Для многих трейдеров именно визуализация становится одной из самых полезных частей панели.

6. Risk/Reward и настройка отношения TP к SL

Панель позволяет использовать отношение Take Profit к Stop Loss.

Вы можете быстро задать желаемый профиль сделки:

1:1

1.5:1

2:1

3:1

и другие значения

Это удобно, если ваша торговая система строится вокруг фиксированного или полуфиксированного отношения риск/прибыль.

Преимущества:

ускорение подготовки сделки;

унификация сделок;

торговля становится ближе к алгоритмической дисциплине;

проще соблюдать статистику стратегии.

7. Break Even — перевод в безубыток

В панели предусмотрен блок Break Even.

Он позволяет:

вручную перевести позицию в безубыток;

автоматически переносить Stop Loss после прохождения ценой заданного расстояния;

использовать смещение;

учитывать spread и commission.

Зачем нужен Break Even

Когда цена уже прошла часть пути в нужную сторону, трейдер часто хочет убрать риск по позиции. Делать это вручную каждый раз неудобно. Ассистент упрощает этот процесс.

Что можно настроить

уровень срабатывания;

смещение от точки входа;

учет издержек;

дальнейшую логику сопровождения.

Это помогает защитить позицию и сократить количество эмоциональных решений.

8. Trailing Stop

В продукте предусмотрено сопровождение позиции с помощью trailing stop.

Доступно несколько логик трейлинга, включая:

стандартный trailing по расстоянию;

trailing по ATR;

trailing по Moving Average;

trailing по Fractals;

trailing по Parabolic SAR;

trailing по максимуму/минимуму предыдущего бара;

варианты сопровождения с дополнительной логикой.

Почему это важно

Многие трейдеры умеют входить, но плохо сопровождают позицию. В результате либо рано фиксируют прибыль, либо слишком долго держат открытую прибыль без защиты.

Trailing stop помогает:

защищать плавающую прибыль;

сопровождать сильные импульсы;

автоматизировать часть ручной рутины;

торговать более последовательно.

9. Частичное закрытие позиции

В панели есть функция Partial Close.

Она нужна, когда трейдер хочет:

зафиксировать часть прибыли;

уменьшить риск;

сократить объем позиции по мере движения цены;

сочетать частичное закрытие с Break Even и trailing stop.

Это особенно полезно для:

интрадей-торговли;

волновых сценариев;

торговли по уровням;

ступенчатой фиксации прибыли.

10. Управление pending-ордерами

Trade Assistant MT5 PRO упрощает работу с отложенными ордерами.

В панели доступны действия, связанные с:

размещением stop и limit-ордеров;

удалением pending-ордеров;

логикой отмены неактуальных setup;

защитой сценариев входа.

Это экономит время и снижает число случайных ошибок, особенно когда рынок меняется быстро.

11. OCO-логика

Панель поддерживает работу по принципу One Cancels Other в рамках заложенной логики управления ордерами.

Это может быть полезно:

в пробойных сценариях;

при альтернативных точках входа;

когда один сценарий должен отменять другой.

Такая логика делает управление ордерами более профессиональным и помогает избежать лишних pending-ордеров на графике.

12. Hide SL/TP

В расширенных режимах ассистент позволяет использовать скрытые защитные уровни:

скрытый Stop Loss;

скрытый Take Profit.

Зачем это нужно:

некоторые трейдеры предпочитают, чтобы реальные уровни не отправлялись брокеру;

логика защиты контролируется через советник;

управление сделкой остается внутри панели.

Важно понимать: скрытые уровни требуют, чтобы терминал и советник были активны.

13. Virtual Pending Orders

Панель может использовать виртуальные pending-ордера.

В этом режиме логика входа контролируется не стандартным pending-ордером у брокера, а внутренним алгоритмом панели.

Преимущества:

гибкость ручного сопровождения сценариев;

возможность скрытой логики входа;

более тонкое управление торговым планом.

Это инструмент для трейдеров, которые понимают, как и зачем использовать виртуальные механики в ручной торговле.

14. Информационный блок и торговое состояние

В панели предусмотрен отдельный информационный раздел, который помогает видеть:

текущий символ;

spread;

параметры риска;

состояние защитных функций;

активные режимы панели;

основную торговую конфигурацию.

Это удобно для контроля и диагностики в процессе торговли.