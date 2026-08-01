Structure Pulse SMC
- Индикаторы
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Andrei StrashkoМеня зовут Андрей. Я профессиональный трейдер и разработчик торговых решений для MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Уже более 10 лет я занимаюсь созданием торговых роботов, индикаторов, скриптов и стратегий, объединяя практический опыт реальной торговли с глубоким пониманием программирования.
- Версия: 4.53
- Обновлено: 1 августа 2026
- Активации: 5
Structure Pulse SMC — многофункциональный индикатор для MetaTrader 5, который объединяет анализ рыночной структуры, ликвидности, тренда и объёма в одной визуальной системе. Он помогает быстрее оценивать текущее состояние рынка, находить потенциальные точки входа и заранее планировать уровни сопровождения сделки.
Вместо десятков разрозненных линий и дополнительных индикаторов Structure Pulse SMC формирует на графике понятную картину: направление структуры, пробои ключевых уровней, снятие ликвидности, зоны дисбаланса, объёмные уровни и подтверждённые сигналы BUY или SELL.
Анализ рыночной структуры
Индикатор автоматически определяет и отображает основные элементы структуры рынка:
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HH — Higher High;
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HL — Higher Low;
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LH — Lower High;
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LL — Lower Low;
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BOS — Break of Structure;
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CHOCH — Change of Character.
Эти обозначения помогают видеть развитие тренда, момент продолжения движения и возможную смену рыночного направления. Трейдеру не требуется самостоятельно отмечать каждый локальный максимум и минимум — структура формируется непосредственно на графике.
Работа с ликвидностьюStructure Pulse SMC отслеживает области скопления ликвидности и отмечает:
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BSL Sweep — снятие ликвидности над максимумами;
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SSL Sweep — снятие ликвидности под минимумами.
Такие события могут указывать на ложный пробой, сбор стоп-приказов и возможную реакцию цены. Метки ликвидности отображаются отдельно от торговых сигналов, что позволяет различать само рыночное событие и подтверждённую точку входа.
Order Blocks, FVG и Equilibrium
Индикатор визуализирует ключевые зоны концепции Smart Money:
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бычьи и медвежьи Order Blocks;
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области Fair Value Gap;
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линию Equilibrium 50% между актуальными структурными экстремумами.
Зоны отображаются в спокойном визуальном стиле и не перекрывают свечной график. Каждый тип объектов можно отдельно включать, отключать и настраивать.
Fixed Range Volume Profile
В индикатор встроен профиль объёма фиксированного диапазона. Он анализирует выбранное количество закрытых свечей и показывает распределение tick volume по ценовым уровням.
На графике отображаются:
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POC — уровень максимального объёма;
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VAH — верхняя граница Value Area;
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VAL — нижняя граница Value Area;
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HVN — области повышенного объёма;
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LVN — области пониженного объёма.
Volume Profile размещается в правой части графика и не закрывает последние свечи. Можно изменить глубину расчёта, количество ценовых уровней, ширину профиля и размер Value Area.
Подтверждение сигналов EMA и ADX
Сигналы BUY и SELL проходят дополнительную фильтрацию.
EMA определяет основное направление:
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BUY рассматривается, когда цена находится выше EMA;
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SELL рассматривается, когда цена находится ниже EMA.
ADX оценивает силу движения. Дополнительно анализируется положение линий +DI и -DI , благодаря чему сигнал должен соответствовать не только структуре рынка, но и фактическому направлению тренда.
Если условия фильтрации не выполнены, индикатор не создаёт стрелку входа, торговые уровни и уведомление. Это помогает уменьшить количество слабых и противотрендовых сигналов.
Визуализация сделки
При подтверждённом сигнале на графике появляется компактная стрелка и надпись BUY или SELL. Вместе с сигналом индикатор может автоматически построить:
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цену входа Entry;
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линию Stop Loss;
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уровень TP1;
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уровень TP2;
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уровень TP3.
Расстояния до Stop Loss и Take Profit задаются в пунктах. Линию Stop Loss можно включать и отключать отдельно. Подписи и стрелки автоматически разносятся по уровням, чтобы уменьшить наложение на BOS, CHOCH и метки снятия ликвидности.
Информационная панель
Компактная панель показывает основную информацию без необходимости анализировать каждый элемент отдельно:
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текущий статус BUY, SELL или WAIT;
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направление рыночной структуры;
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положение цены относительно EMA;
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значение ADX;
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направление +DI/-DI ;
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наличие Order Block;
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наличие FVG;
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последнее событие ликвидности.
Панель помогает быстро понять общую картину рынка и проверить, подтверждают ли друг друга структура, тренд и объём.
Готовые цветовые схемы
Для удобной работы предусмотрено несколько вариантов оформления:
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стандартный график MetaTrader 5;
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Cyan/Magenta;
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Emerald Green;
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Graphite Purple;
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пользовательская цветовая схема.
Можно использовать современный тёмный интерфейс или сохранить привычное стандартное оформление терминала. После удаления индикатора исходные цвета и параметры графика восстанавливаются.Structure Pulse SMC подойдёт трейдерам, которые работают с рыночной структурой, Smart Money Concepts, ликвидностью и объёмным анализом. Индикатор объединяет основные элементы анализа в одном инструменте и позволяет быстрее переходить от оценки рынка к конкретному торговому плану.