Structure Pulse SMC — многофункциональный индикатор для MetaTrader 5, который объединяет анализ рыночной структуры, ликвидности, тренда и объёма в одной визуальной системе. Он помогает быстрее оценивать текущее состояние рынка, находить потенциальные точки входа и заранее планировать уровни сопровождения сделки.

Вместо десятков разрозненных линий и дополнительных индикаторов Structure Pulse SMC формирует на графике понятную картину: направление структуры, пробои ключевых уровней, снятие ликвидности, зоны дисбаланса, объёмные уровни и подтверждённые сигналы BUY или SELL.

Анализ рыночной структуры

Индикатор автоматически определяет и отображает основные элементы структуры рынка:

HH — Higher High ;

HL — Higher Low ;

LH — Lower High ;

LL — Lower Low ;

BOS — Break of Structure ;

CHOCH — Change of Character.

Эти обозначения помогают видеть развитие тренда, момент продолжения движения и возможную смену рыночного направления. Трейдеру не требуется самостоятельно отмечать каждый локальный максимум и минимум — структура формируется непосредственно на графике.

Работа с ликвидностью

BSL Sweep — снятие ликвидности над максимумами ;

SSL Sweep — снятие ликвидности под минимумами.

Structure Pulse SMC отслеживает области скопления ликвидности и отмечает:

Такие события могут указывать на ложный пробой, сбор стоп-приказов и возможную реакцию цены. Метки ликвидности отображаются отдельно от торговых сигналов, что позволяет различать само рыночное событие и подтверждённую точку входа.

Order Blocks, FVG и Equilibrium

Индикатор визуализирует ключевые зоны концепции Smart Money:

бычьи и медвежьи Order Blocks ;

области Fair Value Gap ;

линию Equilibrium 50% между актуальными структурными экстремумами.

Зоны отображаются в спокойном визуальном стиле и не перекрывают свечной график. Каждый тип объектов можно отдельно включать, отключать и настраивать.

Fixed Range Volume Profile

В индикатор встроен профиль объёма фиксированного диапазона. Он анализирует выбранное количество закрытых свечей и показывает распределение tick volume по ценовым уровням.

На графике отображаются:

POC — уровень максимального объёма;

VAH — верхняя граница Value Area;

VAL — нижняя граница Value Area;

HVN — области повышенного объёма;

LVN — области пониженного объёма.

Volume Profile размещается в правой части графика и не закрывает последние свечи. Можно изменить глубину расчёта, количество ценовых уровней, ширину профиля и размер Value Area.

Подтверждение сигналов EMA и ADX

Сигналы BUY и SELL проходят дополнительную фильтрацию.

EMA определяет основное направление:

BUY рассматривается, когда цена находится выше EMA;

SELL рассматривается, когда цена находится ниже EMA.

ADX оценивает силу движения. Дополнительно анализируется положение линий +DI и -DI , благодаря чему сигнал должен соответствовать не только структуре рынка, но и фактическому направлению тренда.

Если условия фильтрации не выполнены, индикатор не создаёт стрелку входа, торговые уровни и уведомление. Это помогает уменьшить количество слабых и противотрендовых сигналов.

Визуализация сделки

При подтверждённом сигнале на графике появляется компактная стрелка и надпись BUY или SELL. Вместе с сигналом индикатор может автоматически построить:

цену входа Entry;

линию Stop Loss;

уровень TP1;

уровень TP2;

уровень TP3.

Расстояния до Stop Loss и Take Profit задаются в пунктах. Линию Stop Loss можно включать и отключать отдельно. Подписи и стрелки автоматически разносятся по уровням, чтобы уменьшить наложение на BOS, CHOCH и метки снятия ликвидности.

Информационная панель

Компактная панель показывает основную информацию без необходимости анализировать каждый элемент отдельно:

текущий статус BUY, SELL или WAIT;

направление рыночной структуры;

положение цены относительно EMA;

значение ADX;

направление +DI/-DI ;

наличие Order Block;

наличие FVG;

последнее событие ликвидности.

Панель помогает быстро понять общую картину рынка и проверить, подтверждают ли друг друга структура, тренд и объём.

Готовые цветовые схемы

Для удобной работы предусмотрено несколько вариантов оформления:

стандартный график MetaTrader 5;

Cyan/Magenta;

Emerald Green;

Graphite Purple;

пользовательская цветовая схема.

Можно использовать современный тёмный интерфейс или сохранить привычное стандартное оформление терминала. После удаления индикатора исходные цвета и параметры графика восстанавливаются.

подойдёт трейдерам, которые работают с рыночной структурой, Smart Money Concepts, ликвидностью и объёмным анализом. Индикатор объединяет основные элементы анализа в одном инструменте и позволяет быстрее переходить от оценки рынка к конкретному торговому плану.