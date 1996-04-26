Adaptive Pulse MT4
- Индикаторы
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Andrei StrashkoМеня зовут Андрей. Я профессиональный трейдер и разработчик торговых решений для MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Уже более 10 лет я занимаюсь созданием торговых роботов, индикаторов, скриптов и стратегий, объединяя практический опыт реальной торговли с глубоким пониманием программирования.
- Версия: 1.0
Adaptive Pulse — это адаптивный трендовый индикатор для MetaTrader 4, который помогает видеть направление рынка, отсекать слабые движения и получать подтверждённые сигналы входа и выхода прямо на графике.
Рынок постоянно меняется. В спокойные периоды цена движется медленно и формирует большое количество ложных пересечений. Во время сильной волатильности обычные трендовые линии, наоборот, могут запаздывать. Adaptive Pulse автоматически изменяет чувствительность расчёта в зависимости от текущего состояния рынка, благодаря чему линия становится более плавной во флете и быстрее реагирует на направленное движение.
Индикатор анализирует эффективность движения цены, краткосрочную и долгосрочную волатильность, наклон адаптивной линии и силу тренда. Сигнал появляется только после закрытия свечи. Уже сформированные сигналы не изменяются и не исчезают при последующем движении цены.
Как работает Adaptive Pulse
Адаптивная линия меняет цвет в зависимости от направления рынка:
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оранжевый цвет показывает восходящее направление;
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красный цвет показывает нисходящее направление;
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нейтральный цвет указывает на отсутствие подтверждённого тренда.
Сигнал Buy формируется при подтверждённом переходе цены в восходящее движение. Сигнал Sell появляется при подтверждении нисходящего направления. Встроенный фильтр флета блокирует часть слабых сигналов, когда рынок не обладает достаточной направленной силой.
На графике отображаются стрелки входа, выхода и рассчитанные торговые уровни. Это позволяет сразу оценить потенциальную сделку без ручного построения дополнительных линий.
Визуализация сделки
После появления сигнала индикатор показывает:
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цену входа;
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уровень Stop Loss;
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уровень Take Profit;
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направление позиции;
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точку выхода по SL, TP или противоположному сигналу.
Расстояние Stop Loss и Take Profit задаётся в пунктах. Индикатор не открывает сделки и не управляет реальными позициями — все уровни являются информационными и предназначены для визуального анализа и ручной торговли.
Информационная таблица
На графике размещается компактная информационная панель, в которой отображаются:
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текущее направление тренда;
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состояние рынка: тренд или флет;
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значение ADX;
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текущая волатильность;
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последний торговый сигнал;
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активное направление;
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цена входа;
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уровни Stop Loss и Take Profit.
Таблица позволяет быстро оценить ситуацию без постоянного анализа нескольких индикаторов и дополнительных окон.
Уведомления
Adaptive Pulse может уведомлять трейдера о новых событиях:
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появлении сигнала Buy или Sell;
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достижении Stop Loss;
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достижении Take Profit;
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закрытии сигнала при смене направления.
Поддерживаются всплывающие уведомления в терминале, звуковые сигналы, Push-уведомления и отправка сообщений по электронной почте. Каждый тип уведомлений можно включить или отключить отдельно.
Основные преимущества
Adaptive Pulse объединяет адаптивную трендовую линию, фильтрацию флета, сигналы, торговые уровни и информационную панель в одном индикаторе.
Он подходит для трейдеров, которым важно видеть не просто пересечение линий, а подтверждённое изменение направления рынка. Индикатор можно использовать на валютных парах, металлах, индексах, криптовалютах и других инструментах, доступных в MetaTrader 4.
Adaptive Pulse не обещает исключить убыточные сделки. Его задача — сделать анализ тренда более понятным, системным и визуально прозрачным. Перед использованием на реальном счёте рекомендуется протестировать параметры индикатора на выбранном инструменте и таймфрейме.