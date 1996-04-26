Adaptive Pulse MT4

Adaptive Pulse — это адаптивный трендовый индикатор для MetaTrader 4, который помогает видеть направление рынка, отсекать слабые движения и получать подтверждённые сигналы входа и выхода прямо на графике.

Рынок постоянно меняется. В спокойные периоды цена движется медленно и формирует большое количество ложных пересечений. Во время сильной волатильности обычные трендовые линии, наоборот, могут запаздывать. Adaptive Pulse автоматически изменяет чувствительность расчёта в зависимости от текущего состояния рынка, благодаря чему линия становится более плавной во флете и быстрее реагирует на направленное движение.

Индикатор анализирует эффективность движения цены, краткосрочную и долгосрочную волатильность, наклон адаптивной линии и силу тренда. Сигнал появляется только после закрытия свечи. Уже сформированные сигналы не изменяются и не исчезают при последующем движении цены.

Как работает Adaptive Pulse

Адаптивная линия меняет цвет в зависимости от направления рынка:

оранжевый цвет показывает восходящее направление;

красный цвет показывает нисходящее направление;

нейтральный цвет указывает на отсутствие подтверждённого тренда.

Сигнал Buy формируется при подтверждённом переходе цены в восходящее движение. Сигнал Sell появляется при подтверждении нисходящего направления. Встроенный фильтр флета блокирует часть слабых сигналов, когда рынок не обладает достаточной направленной силой.

На графике отображаются стрелки входа, выхода и рассчитанные торговые уровни. Это позволяет сразу оценить потенциальную сделку без ручного построения дополнительных линий.

Визуализация сделки

После появления сигнала индикатор показывает:

цену входа;

уровень Stop Loss;

уровень Take Profit;

направление позиции;

точку выхода по SL, TP или противоположному сигналу.

Расстояние Stop Loss и Take Profit задаётся в пунктах. Индикатор не открывает сделки и не управляет реальными позициями — все уровни являются информационными и предназначены для визуального анализа и ручной торговли.

Информационная таблица

На графике размещается компактная информационная панель, в которой отображаются:

текущее направление тренда;

состояние рынка: тренд или флет;

значение ADX;

текущая волатильность;

последний торговый сигнал;

активное направление;

цена входа;

уровни Stop Loss и Take Profit.

Таблица позволяет быстро оценить ситуацию без постоянного анализа нескольких индикаторов и дополнительных окон.

Уведомления

Adaptive Pulse может уведомлять трейдера о новых событиях:

появлении сигнала Buy или Sell;

достижении Stop Loss;

достижении Take Profit;

закрытии сигнала при смене направления.

Поддерживаются всплывающие уведомления в терминале, звуковые сигналы, Push-уведомления и отправка сообщений по электронной почте. Каждый тип уведомлений можно включить или отключить отдельно.

Основные преимущества

Adaptive Pulse объединяет адаптивную трендовую линию, фильтрацию флета, сигналы, торговые уровни и информационную панель в одном индикаторе.

Он подходит для трейдеров, которым важно видеть не просто пересечение линий, а подтверждённое изменение направления рынка. Индикатор можно использовать на валютных парах, металлах, индексах, криптовалютах и других инструментах, доступных в MetaTrader 4.

Adaptive Pulse не обещает исключить убыточные сделки. Его задача — сделать анализ тренда более понятным, системным и визуально прозрачным. Перед использованием на реальном счёте рекомендуется протестировать параметры индикатора на выбранном инструменте и таймфрейме.