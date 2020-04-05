MA EMA Cross Risk EA — это торговый советник для MetaTrader 5, созданный для тех, кто хочет торговать по понятной, логичной и визуально прозрачной стратегии пересечения скользящих средних.

В основе советника лежит одна из самых известных идей технического анализа: пересечение быстрой и медленной MA/EMA. Когда рынок меняет направление, скользящие средние помогают увидеть этот момент без лишнего шума, эмоций и ручного поиска сигналов.

Советник автоматически отслеживает пересечения Moving Average или Exponential Moving Average и открывает сделки по заданным правилам. Пользователь сам выбирает тип средних, периоды, Stop Loss, Take Profit и риск на сделку. Это делает советник гибким инструментом как для спокойной торговли, так и для активного тестирования разных рыночных условий.

Главная идея MA EMA Cross Risk EA — дисциплина. Советник не торгует хаотично, не использует мартингейл и не увеличивает лот без контроля. Размер позиции рассчитывается на основе выбранного риска в процентах от депозита, что помогает сохранять управляемость даже при серии убыточных сделок.

Особое внимание уделено визуализации. На графике отображаются линии MA/EMA, а также уровни Stop Loss и Take Profit для открытой позиции. Вы всегда видите, почему был получен сигнал, где находится риск и где расположена цель.

Возможности советника:

Автоматический вход по пересечению MA или EMA.

Выход по обратному пересечению.

Настраиваемые периоды быстрой и медленной средней.

Выбор типа средней: SMA или EMA.

Stop Loss и Take Profit в пунктах.

Автоматический расчёт лота по риску в процентах от депозита.

Отображение MA/EMA на графике.

Визуальные линии Stop Loss и Take Profit.

Работа с выбранным символом и таймфреймом.

Простая логика без сложных скрытых алгоритмов.

Для кого подходит этот советник:

Для трейдеров, которые хотят автоматизировать стратегию пересечения скользящих средних.

Для тех, кто предпочитает понятные торговые правила вместо «чёрного ящика».

Для пользователей, которым важен контроль риска.

Для тестирования MA/EMA-стратегий на разных валютных парах и таймфреймах.

Для трейдеров, которые хотят убрать эмоции из процесса входа и выхода.

MA EMA Cross Risk EA не обещает невозможного. Он не гарантирует прибыль и не отменяет рыночные риски. Его задача — строго выполнять торговую логику, контролировать размер позиции и помогать трейдеру работать системно.

Перед использованием на реальном счёте рекомендуется провести тестирование в Strategy Tester и подобрать настройки под конкретный инструмент, таймфрейм и стиль торговли.

Если вам нужен простой, понятный и управляемый советник для торговли по пересечениям MA/EMA, MA EMA Cross Risk EA может стать удобной основой для вашей автоматической торговой системы.