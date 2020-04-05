MA EMA Cross Risk EA
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Andrei StrashkoМеня зовут Андрей. Я профессиональный трейдер и разработчик торговых решений для MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Уже более 10 лет я занимаюсь созданием торговых роботов, индикаторов, скриптов и стратегий, объединяя практический опыт реальной торговли с глубоким пониманием программирования.
- Версия: 1.4
- Обновлено: 9 июля 2026
MA EMA Cross Risk EA — это торговый советник для MetaTrader 5, созданный для тех, кто хочет торговать по понятной, логичной и визуально прозрачной стратегии пересечения скользящих средних.
В основе советника лежит одна из самых известных идей технического анализа: пересечение быстрой и медленной MA/EMA. Когда рынок меняет направление, скользящие средние помогают увидеть этот момент без лишнего шума, эмоций и ручного поиска сигналов.
Советник автоматически отслеживает пересечения Moving Average или Exponential Moving Average и открывает сделки по заданным правилам. Пользователь сам выбирает тип средних, периоды, Stop Loss, Take Profit и риск на сделку. Это делает советник гибким инструментом как для спокойной торговли, так и для активного тестирования разных рыночных условий.
Главная идея MA EMA Cross Risk EA — дисциплина. Советник не торгует хаотично, не использует мартингейл и не увеличивает лот без контроля. Размер позиции рассчитывается на основе выбранного риска в процентах от депозита, что помогает сохранять управляемость даже при серии убыточных сделок.
Особое внимание уделено визуализации. На графике отображаются линии MA/EMA, а также уровни Stop Loss и Take Profit для открытой позиции. Вы всегда видите, почему был получен сигнал, где находится риск и где расположена цель.
Возможности советника:
Автоматический вход по пересечению MA или EMA.
Выход по обратному пересечению.
Настраиваемые периоды быстрой и медленной средней.
Выбор типа средней: SMA или EMA.
Stop Loss и Take Profit в пунктах.
Автоматический расчёт лота по риску в процентах от депозита.
Отображение MA/EMA на графике.
Визуальные линии Stop Loss и Take Profit.
Работа с выбранным символом и таймфреймом.
Простая логика без сложных скрытых алгоритмов.
Для кого подходит этот советник:
Для трейдеров, которые хотят автоматизировать стратегию пересечения скользящих средних.
Для тех, кто предпочитает понятные торговые правила вместо «чёрного ящика».
Для пользователей, которым важен контроль риска.
Для тестирования MA/EMA-стратегий на разных валютных парах и таймфреймах.
Для трейдеров, которые хотят убрать эмоции из процесса входа и выхода.
MA EMA Cross Risk EA не обещает невозможного. Он не гарантирует прибыль и не отменяет рыночные риски. Его задача — строго выполнять торговую логику, контролировать размер позиции и помогать трейдеру работать системно.
Перед использованием на реальном счёте рекомендуется провести тестирование в Strategy Tester и подобрать настройки под конкретный инструмент, таймфрейм и стиль торговли.
Если вам нужен простой, понятный и управляемый советник для торговли по пересечениям MA/EMA, MA EMA Cross Risk EA может стать удобной основой для вашей автоматической торговой системы.