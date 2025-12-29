Moving Average Alerts é um indicador simples e eficiente que contém 4 médias móveis totalmente configuráveis, permitindo ao trader escolher períodos, métodos e configurações de acordo com sua estratégia.

Cada média móvel possui dois alertas independentes, podendo ser ativados ou desativados separadamente:

Alerta quando o preço fecha acima da média

Alerta quando o preço fecha abaixo da média

Os alertas são acionados somente no fechamento do candle, evitando sinais repetidos ou falsos durante a formação do preço.

O indicador também conta com a opção de notificação push, permitindo que os alertas cheguem diretamente no MetaTrader 5 Mobile, garantindo que você não perca oportunidades mesmo longe do computador.

Ideal para traders que utilizam médias móveis como referência de tendência, suporte e resistência, ou confirmação de entradas.