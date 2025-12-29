MA Alerts
- Indicadores
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Versão: 2.0
- Atualizado: 29 dezembro 2025
- Ativações: 10
Moving Average Alerts é um indicador simples e eficiente que contém 4 médias móveis totalmente configuráveis, permitindo ao trader escolher períodos, métodos e configurações de acordo com sua estratégia.
Cada média móvel possui dois alertas independentes, podendo ser ativados ou desativados separadamente:
Alerta quando o preço fecha acima da média
Alerta quando o preço fecha abaixo da média
Os alertas são acionados somente no fechamento do candle, evitando sinais repetidos ou falsos durante a formação do preço.
O indicador também conta com a opção de notificação push, permitindo que os alertas cheguem diretamente no MetaTrader 5 Mobile, garantindo que você não perca oportunidades mesmo longe do computador.
Ideal para traders que utilizam médias móveis como referência de tendência, suporte e resistência, ou confirmação de entradas.