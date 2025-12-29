Moving Average Alerts est un indicateur simple et efficace qui contient 4 moyennes mobiles entièrement configurables, permettant au trader de choisir les périodes, les méthodes et les paramètres selon sa stratégie.

Chaque moyenne mobile dispose de deux alertes indépendantes, pouvant être activées ou désactivées séparément :

Alerte lorsque le prix clôture au-dessus de la moyenne

Alerte lorsque le prix clôture en dessous de la moyenne

Les alertes sont déclenchées uniquement à la clôture de la bougie, évitant les signaux répétés ou erronés pendant la formation du prix.

L’indicateur propose également une option de notification push, permettant de recevoir les alertes directement sur MetaTrader 5 Mobile, afin de ne manquer aucune opportunité même loin de l’ordinateur.

Idéal pour les traders qui utilisent les moyennes mobiles comme référence de tendance, de support et de résistance, ou de confirmation d’entrée.