MA Alerts

Moving Average Alerts è un indicatore semplice ed efficiente che contiene 4 medie mobili completamente configurabili, consentendo al trader di scegliere periodi, metodi e impostazioni in base alla propria strategia.

Ogni media mobile dispone di due avvisi indipendenti, che possono essere attivati o disattivati separatamente:

Avviso quando il prezzo chiude sopra la media
Avviso quando il prezzo chiude sotto la media

Gli avvisi vengono attivati solo alla chiusura della candela, evitando segnali ripetuti o falsi durante la formazione del prezzo.

L’indicatore include anche l’opzione di notifica push, consentendo di ricevere gli avvisi direttamente su MetaTrader 5 Mobile, garantendo di non perdere opportunità anche lontano dal computer.

Ideale per i trader che utilizzano le medie mobili come riferimento di trend, supporto e resistenza, o conferma delle entrate.


Prodotti consigliati
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indicatori
Scopri la potenza dell'analisi avanzata del volume con Weis Wave Scouter, un indicatore rivoluzionario per MetaTrader 5 che combina i principi comprovati del metodo Wyckoff e dell'analisi VSA (Volume Spread Analysis). Progettato per trader che cercano precisione e profondità nelle loro operazioni, questo indicatore offre una lettura tattica del mercato attraverso l'analisi delle onde di volume cumulativo, aiutando a individuare punti chiave di inversione e continuazione di tendenza. Weis Wave Sc
Bollinger Trend Lines MT5
Mario Jemic
Indicatori
Bollinger Trend Lines – MT4 & MT5 Bollinger Trend Lines is a professional volatility-based trend indicator designed to clearly identify trend direction and dynamic stop levels using Bollinger Bands. Fuses on one core principle: follow the trend, ignore noise, and let volatility define the stop. How it works The indicator builds trailing trend lines using Bollinger Bands: In an uptrend , the lower band trails price and can only rise In a downtrend , the upper band trails price and can only
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicatori
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
True Weis Wave
Atila Goncalves Firmino
Indicatori
A version based on David Waves' description in his book 'Trade About to Happen' of his adaptation of the Wyckoff wave chart. The indicator directionally accumulates volume, adding to each brick or candle close, with color indication for up and down. it can be used it with tick or real volume, it also changes color when the accumulated value of the previous wave is exceeded, being the trade signal. Yellow color is used for doji candlestick, it will continue with accumulation without zero the sum
WAPV Weis Wave Chart MT5
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicatori
Il grafico Weis Wave per MT5 è un indicatore di prezzo e volume. La lettura del prezzo e del volume è stata ampiamente diffusa tramite Richard Demille Wyckoff sulla base delle tre leggi da lui create: offerta e domanda, causa ed effetto e sforzo contro risultato. Già nel 1900 R.Wyckoff utilizzava la carta delle onde nelle sue analisi. Molti anni dopo, intorno al 1990, David Weis ha automatizzato il diagramma delle onde di R. Wyckoff e oggi vi portiamo l'evoluzione del diagramma delle onde di Dav
MW Direction by Candle Body Analysis
Martin Bittencourt
Indicatori
The Martinware Direction by Candle Body Analysis indicator is a direction indicator that shows the current asset direction, up or down, by checking if previous candle bodies' bases were respected or broken. It works similarly to a moving average, but it's more objective due to its lesser amount of configuration parameters. The algorithm assumes the theory that although the highs and lows of candles have their value, it is the body that shows the conclusive market sentiment over that asset in
Box Weis Wave
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (1)
Indicatori
Eleva la Tua Analisi con il Weis Wave Box ! Se cerchi precisione e chiarezza nelle tue operazioni , il Weis Wave Box è lo strumento ideale. Questo indicatore avanzato di onde di volume offre una visualizzazione chiara della dinamica tra sforzo e risultato nel mercato, essenziale per i trader che utilizzano la lettura del flusso e del volume. Caratteristiche principali: Onde di volume personalizzabili – regola in ticks per allinearti alla tua strategia. Storico regolabile – analizza pe
HLC bar MT5 Wyckoff
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicatori
L'indicatore "HLC_bar_MT5 Wyckoff" per MT5 è stato creato per facilitare l'analisi al momento del trading. La barra HLC è stata utilizzata da Richard Wyckoff ed è attualmente ampiamente utilizzata nelle operazioni "VSA". Wyckoff ha scoperto che l'utilizzo di High, Low e Close ha reso il grafico molto più pulito e più facile da analizzare. L'indicatore "HLC_bar_MT5 Wyckoff" consente: # Cambia la larghezza della barra; # Lascia la barra dello stesso colore; # Ed evidenzia la barra che si è aperta
Trend and Flat and Volatility MT5
Pavel Verveyko
Indicatori
The indicator determines the state of the market: trend or flat. The state of the market is determined by taking into account volatility. The flat (trading corridor)is displayed in yellow. The green color shows the upward trend. The red color shows the downward trend. The height of the label corresponds to the volatility in the market. The indicator does not redraw . Settings History_Size   - the amount of history for calculation. Period_Candles  - the number of candles to calculate the indicat
WaveTrend Oscillator Indicator for MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicatori
Introduction The Wave Trend Oscillator Indicator for MT5 is one of the well known indicators in the market, helping traders find strong entry points into the market. Like any other MetaTrader 5 indicator , it can produce both good and bad signals, but the number of accurate buy/sell signals is significantly higher than the weak ones. This makes it a powerful tool for improving your forex trading strategy , whether you are a beginner or an advanced trader. How does this indicator work? This indic
AIS Forest Fire Trend MT5
Aleksej Poljakov
Indicatori
Una delle sequenze numeriche è chiamata "Sequenza di incendi boschivi". È stata riconosciuta come una delle nuove sequenze più belle. La sua caratteristica principale è che questa sequenza evita andamenti lineari, anche quelli più brevi. È questa proprietà che ha costituito la base di questo indicatore. Quando si analizza una serie temporale finanziaria, questo indicatore cerca di rifiutare tutte le possibili opzioni di tendenza. E solo se fallisce, riconosce la presenza di una tendenza e dà il
Reverso 1
Armand Gonto
Indicatori
Reverso 1.0 est un Indicateur Technique basé sur la tendance. Cet Indicateur intègre une formule exceptionnelle qui permet de décider au croisement du signal et du prix de clôture d'entrer dans le marché. Le timeframe indiqué est compris entre 2H et 1D. Les symboles que je conseille sont les suivants: BTCUSD-ETHUSD XAUGBP-XAUEUR-XAUAUD-XAGEUR-XAUUSD NZDJPY-GBPUSD-EURJPY-GBPJPY-USDJPY-CHFJPY-CADJPY-AUDJPY
MA and SMMA with Bollinger Bands
Kostiantyn Ihnatov
Indicatori
Sliding Average with Bollinger Bands General Information: The indicator combines two popular technical analysis tools: Moving Averages (Simple Moving Average and Smoothed Moving Average) to assess the trend. Bollinger Bands to analyze market volatility. Main Components: SMA (Simple Moving Average): The simple moving average is calculated as the arithmetic mean of prices over a specified period. Formula: = (1 + 2 + ⋯ + ) / Where: 1, 2, …, are the closing prices for p
Pullback Hunter
Anton Polkovnikov
Indicatori
PULLBACK HUNTER What is every trader's cherished dream? To see without delay the places where the reversal will happen. This, of course, is from the category of magic, though... nothing is impossible. But for now I've prepared for you an indicator that marks in real time the end of corrections to the current movement or in short - catches pullbacks.What is the main point? Many people practice rebounds when the price moves in the direction of the open position. And they do them on the formation o
Super Trend Indicator MT5
Navjot Singh
Indicatori
SUPERTREND;   It is a trend following indicator based on the SuperTrend ATR created by Nav. It can be used to detect changes in trend direction and locate stops. When the price falls below the indicator curve, it turns red and indicates a downtrend. Conversely, when the price moves above the curve, the indicator turns green, indicating an uptrend. BUY/SELL Signals; Method 1; A standard strategy using a single SuperTrend is   While ST Period 1=10, ST Multiplier 1=3, - SELL signal when the bars f
King Binary Forex Dashboard
Md Meraz Mahmud
Indicatori
Hello There, Today I want to show you my new researchable fore BUY SELL indicator, it work all asset, and also work Derive Volatility asset! it work all time frame, but i recommend start 5 minute to H1 when you receive a signal just take trade and stay wait for your take profit asset All Major Pair And minor IT WORK ALSO XAUUSD Fantastic results,  for more info,,, message us thank you   
KT Advance Ichimoku
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicatori
KT Advance Ichimoku plot the arrows and provide alerts for the four trading strategies based on Ichimoku Kinko Hyo indicator. The generated signals can be filtered by other Ichimoku elements.  Four Strategies based on the Ichimoku Kinko Hyo 1.Tenkan-Kijun Cross Buy Arrow: When Tenkan-Sen cross above the Kijun-Sen. Sell Arrow: When Tenkan-Sen cross below the Kijun-Sen. 2.Kumo Cloud Breakout Buy Arrow: When price close above the Kumo cloud.  Sell Arrow: When price close below the Kumo cloud. 3.C
WAPV Box Effort x Result
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicatori
RISULTATO WA_PV_BOX_EFFORT X per MT5 Il WAPV Box Effort x Result Indicator fa parte del gruppo Package Indicators (Wyckoff Academy Wave Market). L'indicatore WAPV Box Effort x Result Indicator per MT5 ti aiuta a leggere il prezzo e il volume. La sua lettura consiste nell'assistere nell'identificazione dello sforzo x risultato in onde create dal grafico. L'indicatore WAPV Box Effort x Result Indicator per MT5 quando la casella è verde significa che il volume è a favore della domanda e quando la c
Trendlines with Break MT5
Minh Truong Pham
Indicatori
The indicator returning pivot point based trendlines with highlighted breakouts . Trendline caculated by pivot point and other clue are ATR, Stdev. The indicator also includes integrated alerts for  trendlines  breakouts and foward message to Telegram channel or group if you want. Settings ·          Lookback bar: Default 200 is number of bar caculate when init indicator. ·          Length:  Pivot points  period ·          Slope Calculation Method: Determines how this lope is calculated. We supp
PZ ABCD Retracement MT5
PZ TRADING SLU
Indicatori
Identify precise entry and exit points with AB=CD patterns This indicator finds AB=CD retracement patterns. The AB=CD Retracement pattern is a 4-point price structure where the initial price segment is partially retraced and followed by an equidistant move from the completion of the pullback, and is the basic foundation for all harmonic patterns. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Customizable pattern sizes Customizable AC and BD ratios Customizable b
High Low MTF
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicatori
High Low MTF – Massimi e Minimi Multi-Timeframe High Low MTF è un indicatore professionale che consente ai trader di visualizzare potenti aree di supporto e resistenza basate sui massimi e minimi di qualsiasi timeframe. Mostra questi livelli provenienti da periodi più alti o più bassi direttamente nel grafico corrente, fornendo una visione completa del mercato su più timeframe. È adatto per scalping, day trading, swing trading e anche per sistemi algoritmici tramite iCustom. L’indicatore identif
Indicator LuxAlgo Envelope
Luis Orlandini
Indicatori
This indicator builds upon the previously posted Nadaraya-Watson smoothers. Here we have created an envelope indicator based on Kernel Smoothing with integrated alerts from crosses between the price and envelope extremities. Unlike the Nadaraya-Watson estimator, this indicator follows a contrarian methodology. Please note that by default this indicator can be subject to repainting. Users can use a non-repainting smoothing method available from the settings. The triangle labels are designed so
The Trend Is Your Friend Until It Is NOT
Flavio Javier Jarabeck
1 (1)
Indicatori
One of the most famous phrases in the trading world is "The Trend Is Your Friend". Trading following the current trend is one of the most successful ways in terms of probability. The hard part of it is to recognize when the market is trending or not. that's the role of our indicator we called The Trend Is Your Friend Until It Is Not. Apart from its big name it is really easy to use and see when the market is trending or ranging. Through a little window of 3 colors you will identify if the mark
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Indicatori
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
Quantum Trends Indicator for MT5
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Indicatori
One of the oldest maxims in trading is ‘let the trend be your friend’. You must have come across it! This is easier said than done! First, you have to identify one, then you have to stay in – not easy. Staying in a trend to maximise your profits is extremely difficult. In addition, how do you know when a trend has started? It’s very easy to look back and identify the trend. Not so easy at the live edge of the market. The Quantum Trends indicator is the ‘sister’ indicator to the Quantum Trend Mon
SuperTrend MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicatori
KT SuperTrend is a modified version of the classic SuperTrend indicator with new useful features. Whether its Equities, Futures, and Forex, the beginners' traders widely use the Supertrend indicator.  Buy Signal: When price close above the supertrend line. Sell Signal: When price close below the supertrend line. Features A multi-featured SuperTrend coded from scratch. Equipped with a multi-timeframe scanner. The last signal direction and entry price showed on the chart. All kinds of MetaTrader
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicatori
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Waves Multi Timeframe
Krisztian Fazekas
Indicatori
This Indicator help you to identify trends and patterns. It shows the short-term, medium-term and long-term trend at the same time on the screen. It supports every timeframe except monthly. This indicator NOT implement the ZigZag indicator, but it uses its own, fast react algorithm. Supported markets: -         Forex -         Metal -         Energies Spot -         in Energies Futures only o    US Crude Oils -         in Indices Spot only o    US Tech 100 Index o    UK 100 Index o    US Wall
MMM Bollinger Bands MACD and MA
Andre Tavares
Experts
The EA strategy This EA has a built-in combined Bollinger Bands Trend indicator, MACD and MA that checks the prices trends everytime and opens and closes new orders at the right time; Recommended for beginner traders because the default input values are optimized to work with acconts with ballance as low as US$ 300 ; It protects your profit because it is provided with Trailing Stop Loss, Minimum Equity Percentage to allow any trade, Maximum Spread alowed and you can also define the bad time to t
KasTon Magic All in One Indicators
Kauser Alam
Indicatori
KasTon Trend System: The Complete 2-in-1 Trading Strategy Identify the Trend, Confirm the Signal, and Trade with Confidence! Do you suffer from confusion while trading? Do you find it difficult to determine the market's direction? Are you tired of losing money on false signals? The KasTon Trend System is here as an integrated solution to all these problems. This is not just an indicator; it is a complete trading strategy built on the synergy of two powerful, custom-built indicators. Our main g
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicatori
Se acquisti questo indicatore, riceverai il mio Trade Manager Professionale + EA  GRATUITAMENTE. Innanzitutto è importante sottolineare che questo sistema di trading è un indicatore Non-Repainting, Non-Redrawing e Non-Lagging, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Corso online, manuale e download di preset. Il "Sistema di Trading Smart Trend MT5" è una soluzione completa pensata sia per i trader principianti che per quelli esperti. Combina oltre 10 indicat
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicatori
Power Candles – Segnali di ingresso basati sulla forza per tutti i mercati Power Candles porta l’analisi di forza collaudata di Stein Investments direttamente sul grafico dei prezzi. Invece di reagire solo al prezzo, ogni candela viene colorata in base alla reale forza di mercato, consentendo di identificare immediatamente accumuli di momentum, accelerazioni della forza e transizioni di trend pulite. Un’unica logica per tutti i mercati Power Candles funziona automaticamente su tutti i simboli di
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicatori
Ogni acquirente dell’indicatore riceverà inoltre gratuitamente: L’utilità esclusiva “Bomber Utility”, che gestisce automaticamente ogni operazione, imposta i livelli di Stop Loss e Take Profit e chiude le posizioni secondo le regole della strategia I file di configurazione (set file) per adattare l’indicatore a diversi asset I set file per configurare il Bomber Utility in tre modalità: “Rischio Minimo”, “Rischio Bilanciato” e “Strategia di Attesa” Una guida video passo-passo per installare, conf
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicatori
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema di Trading dell'Oro (XAU/USD) su MetaTrader 5 Per il trader serio: Approcciate il trading sull'Oro con una metodologia strutturata e basata sui dati che combina molteplici fattori di analisi di mercato. Questo strumento è stato creato per supportare la vostra analisi del trading sull'Oro. Opportunità di Prezzo Limitata Questa è un'occasione per possedere Gold Sniper Scalper Pro prima che il prezzo aumenti. Il prezzo del prodotto aumenterà di $50 dopo ogni 10 ac
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicatori
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe è uno strumento di analisi di mercato in tempo reale sviluppato sulla base degli Smart Money Concepts (SMC). È progettato per aiutare i trader ad analizzare la struttura del mercato in modo sistematico e ottenere una visione più chiara della direzione generale del mercato. Il sistema analizza automaticamente i Punti di Inversione, le Zone Chiave e la Market Structure su più timeframe, mostrando Point of Interest (POI), segnali No Repaint e Auto Fibonacci
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo indicatore di trading non è repaint, non è ridisegno e non presenta ritardi, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Manuale utente: impostazioni, input e strategia. L'Analista Atomico è un indicatore di azione del prezzo PA che utilizza la forza e il momentum del prezzo per trovare un miglior vantaggio sul mercato. Dotato di filtri avanzati che aiutano a rimuovere rumori e segnali falsi, e aumentare il pote
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. Trend Screener è un indicatore di tendenza che segue un indicatore efficiente che fornisce segnali di tendenza a freccia con punti nel gra
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicatori
Ecco   Quantum TrendPulse   , lo strumento di trading definitivo che combina la potenza di   SuperTrend   ,   RSI   e   Stocastico   in un unico indicatore completo per massimizzare il tuo potenziale di trading. Progettato per i trader che cercano precisione ed efficienza, questo indicatore ti aiuta a identificare con sicurezza le tendenze di mercato, i cambiamenti di momentum e i punti di entrata e uscita ottimali. Caratteristiche principali: Integrazione SuperTrend:   segui facilmente l'andame
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicatori
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299 $ for the first 100 buyers. Final price will be 499 $ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines,
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicatori
Smart Stop Indicator – Precisione intelligente dello stop-loss direttamente sul grafico Panoramica Smart Stop Indicator è la soluzione ideale per i trader che desiderano posizionare il loro stop-loss in modo chiaro e metodico, senza dover indovinare o affidarsi all’intuizione. Questo strumento combina la logica classica del price action (massimi e minimi strutturali) con un moderno riconoscimento dei breakout per identificare il prossimo livello di stop realmente logico. In trend, in range o i
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo Strumento di Trading è un Indicatore Non-Ridipingente, Non-Ridisegnante e Non-Laggante, il che lo rende ideale per il trading professionale. Corso online, manuale utente e demo. L'Indicatore Smart Price Action Concepts è uno strumento molto potente sia per i nuovi che per i trader esperti. Racchiude più di 20 utili indicatori in uno solo, combinando idee di trading avanzate come l'Analisi del Trader del Circolo Interno e le Strategie di Tradin
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicatori
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is the
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicatori
IX Power: Scopri approfondimenti di mercato per indici, materie prime, criptovalute e forex Panoramica IX Power è uno strumento versatile progettato per analizzare la forza di indici, materie prime, criptovalute e simboli forex. Mentre FX Power offre la massima precisione per le coppie di valute utilizzando i dati di tutte le coppie disponibili, IX Power si concentra esclusivamente sui dati di mercato del simbolo sottostante. Questo rende IX Power una scelta eccellente per mercati non correlat
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicatori
FX Levels: Supporti e Resistenze di Precisione Eccezionale per Tutti i Mercati Panoramica Rapida Cercate un modo affidabile per individuare livelli di supporto e resistenza in ogni mercato—coppie di valute, indici, azioni o materie prime? FX Levels fonde il metodo tradizionale “Lighthouse” con un approccio dinamico all’avanguardia, offrendo una precisione quasi universale. Basato sulla nostra esperienza reale con i broker e su aggiornamenti automatici giornalieri più quelli in tempo reale, FX
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicatori
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicatori
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicatori
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicatori
L'indicatore Berma Bands (BBs) è uno strumento prezioso per i trader che cercano di identificare e capitalizzare i trend di mercato. Analizzando la relazione tra il prezzo e le BBs, i trader possono discernere se un mercato è in una fase di trend o di range. Visita il [ Berma Home Blog ] per saperne di più. Le Berma Bands sono composte da tre linee distinte: la Upper Berma Band, la Middle Berma Band e la Lower Berma Band. Queste linee sono tracciate attorno al prezzo, creando una rappresentazion
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicatori
FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicatori
Support And Resistance Screener è in un indicatore di livello per MetaTrader che fornisce più strumenti all'interno di un indicatore. Gli strumenti disponibili sono: 1. Screener della struttura del mercato. 2. Zona di ritiro rialzista. 3. Zona di ritiro ribassista. 4. Punti pivot giornalieri 5. Punti pivot settimanali 6. Punti pivot mensili 7. Forte supporto e resistenza basati sul modello e sul volume armonici. 8. Zone a livello di banca. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: il supporto HV e l'indicatore
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicatori
Meravith Auto è una versione automatizzata del sistema di trading Meravith. L'indicatore è composto da una linea di tendenza che cambia colore. Quando è rialzista è verde, quando è ribassista è rossa. Questa è la linea di supporto del trend. Una linea di liquidità, dove il volume rialzista è uguale al volume ribassista. Una linea di deviazione rialzista tripla. Una linea di deviazione ribassista tripla. Punti viola e blu che indicano un volume elevato. Il punto viola indica un volume maggiore di
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicatori
TPSproTrend PRO identifica il momento in cui il mercato cambia effettivamente direzione e forma un punto di ingresso all'inizio del movimento. Si entra nel mercato quando il prezzo sta appena iniziando a muoversi, e non dopo che il movimento si è già verificato.   Indicatore       Non ridisegna i segnali e visualizza automaticamente i punti di ingresso, lo Stop Loss e il Take Profit, rendendo il trading chiaro, visivo e strutturato. ISTRUZIONI RUS   -   VERSIONE MT4 Vantaggi principali Segnali
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicatori
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicatori
Presentazione       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'innovativo indicatore MQL5 che sta trasformando il modo in cui identifichi e scambi le inversioni di tendenza! Sviluppato da un team di trader esperti con un'esperienza di trading di oltre 13 anni,       Indicatore Quantum Trend Sniper       è progettato per spingere il tuo viaggio di trading verso nuove vette con il suo modo innovativo di identificare le inversioni di tendenza con una precisione estremamente elevata. *** Acquista Quantum
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicatori
La migliore soluzione per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di funzionalità proprietarie e una nuova formula. Con questo aggiornamento, sarai in grado di mostrare fusi orari doppi. Non solo potrai mostrare una TF più alta, ma anche entrambe, la TF del grafico, PIÙ la TF più alta: SHOWING NESTED ZONES. Tutti i trader di domanda di offerta lo adoreranno. :) Informazioni imp
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicatori
Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indicatori
Questo cruscotto mostra gli ultimi   pattern armonici   disponibili per i simboli selezionati, in modo da risparmiare tempo ed essere più efficienti /   versione MT4 . Indicatore gratuito:   Basic Harmonic Pattern Colonne dell'indicatore Symbol :   vengono visualizzati i simboli selezionati Trend:   rialzista o ribassista Pattern:   tipo di pattern (gartley, butterfly, bat, crab, shark, cypher o ABCD) Entry:   prezzo di ingresso SL:   prezzo di stop loss TP1:   1 prezzo di take profit TP2:
Altri dall’autore
Shortcuts MT5 Hotkeys Scalping
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Utilità
Comandi principali B – Acquistare. S – Vendere. L – Buy Limit. M – Sell Limit. U – Buy Stop. N – Sell Stop. C – Chiude tutte le posizioni aperte. X – Chiude una posizione specifica. Z – Annulla tutti gli ordini in sospeso. T – Trailing stop. P – Parziale. K – Breakeven. A - Assistente di Trading 1-2-3 - Acquisto (lotti personalizzabili) 4-5-6 - Vendita (lotti personalizzabili) Il controllo tramite tasto rapido può essere abilitato o disabilitato a seconda delle necessità. Nota: Le scorciatoie p
ROC Color
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicatori
ROC Colorato con Media Mobile e Avvisi - Indicatore Avanzato di Momentum Rate of Change (ROC) migliorato! Questo indicatore personalizzato per MetaTrader 5 offre una visione chiara e intuitiva del momentum del mercato, ideale per trader che cercano segnali precisi di accelerazione o decelerazione delle tendenze. Cos'è il ROC e i suoi vantaggi? Il Rate of Change (ROC) è un oscillatore di momentum puro che misura la variazione percentuale del prezzo rispetto a un periodo precedente. Evidenzia la v
ClassicMACD
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Indicatori
MACD Classico per MetaTrader 5 Questo indicatore fornisce un'implementazione fedele del classico Moving Average Convergence Divergence (MACD) progettato originariamente da Gerald Appel, adattato specificamente per MetaTrader 5. Consente ai trader di identificare le tendenze di mercato, i cambiamenti di momentum e i punti potenziali di inversione attraverso i suoi componenti principali: la linea MACD, la linea di segnale e l'istogramma. La linea MACD è calcolata come la differenza tra due medie
Scale Fixed
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Utilità
Fixed Scale Indicator per MetaTrader 5 Questo indicatore consente di attivare o disattivare la scala dei prezzi fissa nei grafici di MetaTrader 5. Mantiene il prezzo centrato e regola automaticamente la scala in base ai movimenti del mercato. Funzionalità Attivazione/Disattivazione scala fissa: Fare triplo clic sull’asse dei prezzi (lato destro del grafico). Centratura del prezzo: Mantiene il prezzo centrato durante i movimenti del mercato. Regolazione automatica della scala: La scala del grafic
Shortcuts MT4 Hotkeys Scalping
Pablo Filipe Soares De Almeida
Utilità
MT4 Hotkeys – Strumento per la gestione di ordini e posizioni Questo strumento consente agli utenti di gestire ordini e posizioni sulla piattaforma MetaTrader 4 utilizzando scorciatoie da tastiera. Supporta l’esecuzione di ordini, la chiusura di posizioni, la regolazione del trailing stop e la gestione del rischio tramite impostazioni personalizzabili. Comandi chiave “B”: Piazza un ordine di acquisto. “S”: Piazza un ordine di vendita. “C”: Chiude tutte le posizioni aperte. “X”: Chiude una posi
MultiChart Pro
Pablo Filipe Soares De Almeida
Utilità
MultiChart Pro – Strumento di Gestione dei Grafici per MetaTrader 5 Questo Expert Advisor (EA) consente di automatizzare l’apertura e la configurazione dei grafici in MetaTrader 5. Supporta fino a quattro grafici con specifici timeframe e template, inclusi quelli offline. Funzionalità Apertura Grafici: Apre fino a tre grafici aggiuntivi (es. D1, M1, M15) e un grafico offline (es. 10 secondi), configurando anche il grafico corrente (es. M5). Applicazione Template: Applica template definiti dall’u
Time and Sales Tick
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicatori
Time & Sales Tick Indicator è un indicatore per MetaTrader 5 che mostra i dati dei tick in tempo reale. Visualizza prezzo, volume dei tick e orario direttamente sul grafico. Funzionalità Mostra i dati dei tick, inclusi prezzo, volume e tempo, in un pannello sul grafico. Raggruppa i tick in intervalli definiti dall’utente, con colori distinti (verde per rialzo, rosso per ribasso). Il pannello può essere posizionato in qualsiasi angolo del grafico.
Partial
Pablo Filipe Soares De Almeida
Utilità
Partial Close Manager – Strumento di Regolazione del Volume di Trading Questo strumento consente di chiudere parzialmente le operazioni aperte in MetaTrader 5. Funzionalità Chiusura Parziale: Chiudi parte delle operazioni aperte con un solo clic. Calcolo del Volume: Calcola automaticamente il volume da chiudere, evitando inserimenti manuali. Supporto Multi-Ordine: Applica la chiusura parziale a tutti gli ordini aperti dello stesso simbolo. Tabella Trascinabile: Clicca e tieni premuto l’intestazi
HighLow Fury EA
Pablo Filipe Soares De Almeida
Experts
HighLow Fury EA robot di trading breakout con gestione del rischio e del capitale. Dimensione del lotto dinamica basata sulla percentuale di rischio del conto o lotti fissi Limiti giornalieri di profitto/perdita per proteggere il capitale Riduzione intelligente del capitale dopo profitti/perdite target Multiple opzioni di trailing stop (Highest/Lowest, candele precedenti) Filtri personalizzati per orario/giorno + controllo della durata della posizione Configurato con parametri ottimizzati per XA
Volume Candle Indicator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicatori
Istogramma del Volume Colorato per MetaTrader 5 Questo indicatore mostra il volume come un istogramma in una finestra separata. Le barre sono colorate in base alla direzione della candela: verde per rialzista (chiusura > apertura) e rosso per ribassista (chiusura < apertura). Funzionalità principali Fonte del volume: volume dei tick o volume reale (selezionabile). Linea di media mobile opzionale sopra l’istogramma del volume. Tipi di media supportati: SMA, EMA, SMMA, LWMA. Periodo medio configur
Day Of Week SMA
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicatori
L'indicatore SMA del Giorno della Settimana calcola una media mobile basata sui prezzi di chiusura di un giorno specifico della settimana scelto dall'utente. Supporta vari tipi di medie mobili tra cui Semplice (SMA), Esponenziale (EMA), Smussata (SMMA) e Ponderata Lineare (LWMA). Il periodo definisce quante istanze del giorno selezionato includere nel calcolo. Questo strumento è utile per analizzare i pattern settimanali nei mercati finanziari, aiutando i trader a identificare trend specifici di
High Low MTF
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicatori
High Low MTF – Massimi e Minimi Multi-Timeframe High Low MTF è un indicatore professionale che consente ai trader di visualizzare potenti aree di supporto e resistenza basate sui massimi e minimi di qualsiasi timeframe. Mostra questi livelli provenienti da periodi più alti o più bassi direttamente nel grafico corrente, fornendo una visione completa del mercato su più timeframe. È adatto per scalping, day trading, swing trading e anche per sistemi algoritmici tramite iCustom. L’indicatore identif
Seasonal Cycle
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicatori
Seasonal MT5 Indicator Scopri la potenza della stagionalità del mercato con l’indicatore Seasonal MT5, progettato per il timeframe giornaliero. Analizza e visualizza schemi di prezzo ricorrenti basati su dati storici. Funzionalità principali: Traccia una linea di tendenza stagionale basata su dati giornalieri. Mostra una linea retta tra gli estremi stagionali. Disegna linee mensili per evidenziare variazioni cicliche. Linea verticale personalizzabile per il giorno attuale. Dati normalizzati in f
GSV Williams
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicatori
GSV – Guided Swing Value Levels Il GSV – Guided Swing Value Levels è un indicatore esclusivo sviluppato per i trader che desiderano individuare aree di prezzo in cui il mercato tende a reagire con maggiore precisione statistica. Il suo calcolo è ispirato ai concetti presentati da Larry Williams nel libro “Long-Term Secrets to Short-Term Trading” , dove viene evidenziata l’importanza della media statistica degli swing del mercato per prevedere zone in cui il prezzo probabilmente si fermerà, corre
Trading Report
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicatori
Trading Report è un indicatore visivo leggero ed estremamente funzionale che mostra in tempo reale le principali informazioni del tuo conto e del trading — tutto in un unico pannello elegante, completamente trascinabile e dal design minimalista. Caratteristiche principali Aggiornamento ad ogni tick (posizione aperta e P/L in tempo reale) Dettagli posizione attuale (BUY/SELL + volume + prezzo di ingresso + P/L con colore verde/rosso) Daily P/L e variazione balance giornaliero (colore automatico:
Pivot Price Round
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicatori
Pivot Round Price è un indicatore basato sulle formule classiche dei Pivot Points (Classic Pivots), mantenendo esattamente i calcoli originali di supporto, resistenza e pivot centrale, senza modificare alcuna parte della matematica standard utilizzata. La differenza e il principale vantaggio di questo indicatore è che i livelli vengono automaticamente regolati ai prezzi arrotondati, facilitando la visualizzazione in asset con molte cifre decimali e rendendo i livelli molto più rilevanti nel graf
Avwap
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicatori
Avwap Caratteristiche principali: VWAP giornaliero automatico (si resetta perfettamente ogni giorno alle 00:00 ora server) 8 tipi di prezzo per il calcolo: Close, (H+L+C)/3, (H+L)/2, (O+C)/2, (O+H+L+C)/4 e altro Modalità VWAP Ancorato: basta trascinare la linea verticale in qualsiasi punto del passato e il VWAP viene ricalcolato istantaneamente da quel momento Colore, spessore e stile della linea verticale 100% configurabili (decidi tu come visualizzare l’ancora) Nessuna etichetta o testo nel gr
Screener MT5
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicatori
Screener MT5 Un singolo clic sull’asset all’interno dello scanner e si apre immediatamente nella stessa finestra del grafico. Nessuna perdita di tempo ad aprire nuove finestre o scorrere nel Market Watch — un clic e sei già sull’asset che vuoi tradare. Ideale per scalping, tape reading e per chi necessita di velocità. Pannello fluttuante 100% personalizzabile che puoi trascinare in qualsiasi angolo del grafico e nascondere con un solo clic sul pulsante “Screener”. Principali filtri e ordinamenti
LBR Oscillator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicatori
LBR Oscillator – 3/10 Oscillator L’LBR Oscillator è una versione migliorata del classico 3/10 Oscillator, ampiamente utilizzato e reso popolare dalla trader professionista Linda Raschke. Questo indicatore è stato sviluppato seguendo la configurazione standard originale utilizzata da Linda Raschke, con medie mobili a 3 e 10 periodi e una linea di segnale a 16 periodi, focalizzato sulla lettura del momentum e sui cambiamenti del ritmo di mercato. Base concettuale – Come Linda Raschke utilizza il 3
Keltner Channel Color
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicatori
Il Keltner Channel Color è un indicatore personalizzato per MetaTrader 5 (MQL5) progettato per migliorare la visualizzazione di trend e volatilità sul grafico. Colora le barre o le candele in base alla loro posizione relativa al Canale di Keltner, aiutando i trader a identificare rapidamente zone di alta, bassa e breakout. Ideale per strategie di trend following, scalping o analisi di volatilità, questo indicatore semplifica la lettura del mercato evidenziando barre sopra o sotto le bande di Kel
Taylor Pivot
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicatori
Nota: Questo indicatore mostra esclusivamente il Taylor Pivot . L’indicatore ROC non è incluso e non viene visualizzato separatamente. Il Taylor Pivot è un indicatore basato su una tecnica classica di trading a breve termine sviluppata originariamente da Taylor e successivamente resa popolare dalla trader professionista Linda Raschke nel suo libro. Raschke evidenzia questo approccio come un modo semplice per identificare la probabile direzione del mercato nel breve termine, concentrandosi su un
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione