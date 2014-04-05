MA Alerts
- Indicatori
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Versione: 2.0
- Aggiornato: 29 dicembre 2025
- Attivazioni: 10
Moving Average Alerts è un indicatore semplice ed efficiente che contiene 4 medie mobili completamente configurabili, consentendo al trader di scegliere periodi, metodi e impostazioni in base alla propria strategia.
Ogni media mobile dispone di due avvisi indipendenti, che possono essere attivati o disattivati separatamente:
Avviso quando il prezzo chiude sopra la media
Avviso quando il prezzo chiude sotto la media
Gli avvisi vengono attivati solo alla chiusura della candela, evitando segnali ripetuti o falsi durante la formazione del prezzo.
L’indicatore include anche l’opzione di notifica push, consentendo di ricevere gli avvisi direttamente su MetaTrader 5 Mobile, garantendo di non perdere opportunità anche lontano dal computer.
Ideale per i trader che utilizzano le medie mobili come riferimento di trend, supporto e resistenza, o conferma delle entrate.