Moving Average Alerts, 4 adet tamamen yapılandırılabilir hareketli ortalama içeren basit ve etkili bir göstergedir. Bu sayede yatırımcı, stratejisine uygun olarak periyotları, yöntemleri ve ayarları seçebilir.

Her hareketli ortalama, ayrı ayrı etkinleştirilebilen veya devre dışı bırakılabilen iki bağımsız uyarıya sahiptir:

Fiyat hareketli ortalamanın üzerinde kapandığında uyarı
Fiyat hareketli ortalamanın altında kapandığında uyarı

Uyarılar yalnızca mum kapanışında tetiklenir, böylece fiyat oluşumu sırasında tekrarlayan veya yanlış sinyaller önlenir.

Gösterge ayrıca push bildirim seçeneğine sahiptir ve uyarıların doğrudan MetaTrader 5 Mobile’a gönderilmesini sağlar, böylece bilgisayardan uzakta olsanız bile fırsatları kaçırmazsınız.

Hareketli ortalamaları trend, destek ve direnç veya giriş onayı olarak kullanan yatırımcılar için idealdir.


