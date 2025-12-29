MA Alerts
Moving Average Alerts 是一款简单高效的指标，包含 4 条完全可配置的移动平均线，允许交易者根据自己的策略选择周期、方法和参数。
每条移动平均线都有两个独立的提醒，可分别启用或禁用：
当价格收盘在均线之上时提醒
当价格收盘在均线之下时提醒
提醒仅在蜡烛收盘时触发，避免在价格形成过程中出现重复或虚假信号。
该指标还支持推送通知，可将提醒直接发送到 MetaTrader 5 Mobile，确保即使远离电脑也不会错过交易机会。
非常适合将移动平均线作为趋势、支撑与阻力参考或入场确认的交易者
