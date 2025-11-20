Day Of Week SMA

Haftanın Günü SMA göstergesi, kullanıcı tarafından seçilen haftanın belirli bir gününün kapanış fiyatlarına dayalı olarak bir hareketli ortalama hesaplar. Basit (SMA), Üstel (EMA), Pürüzsüzleştirilmiş (SMMA) ve Doğrusal Ağırlıklı (LWMA) dahil olmak üzere çeşitli hareketli ortalama türlerini destekler. Dönem, hesaplamaya dahil edilecek seçilen günün kaç örneğini belirler. Bu araç, finansal piyasalarda haftalık desenleri analiz etmek için kullanışlıdır ve tüccarların belirli günlere özgü trendleri belirlemesine yardımcı olur. Cuma günleri gibi belirli bir hafta gününe odaklanarak, kullanıcılar hafta sonu faktörleri veya ekonomik yayınlar tarafından etkilenen tekrar eden davranışlar hakkında içgörüler kazanabilir.