L'indicateur Day Of Week SMA calcule une moyenne mobile basée sur les prix de clôture d'un jour de la semaine spécifique choisi par l'utilisateur. Il prend en charge divers types de moyennes mobiles, y compris Simple (SMA), Exponentielle (EMA), Lissée (SMMA) et Linéairement Pondérée (LWMA). La période définit le nombre d'instances du jour sélectionné à inclure dans le calcul. Cet outil est utile pour analyser les schémas hebdomadaires sur les marchés financiers, aidant les traders à identifier les tendances spécifiques à certains jours. En se concentrant sur un jour de la semaine particulier, comme les vendredis, les utilisateurs peuvent obtenir des informations sur les comportements récurrents influencés par des facteurs liés au week-end ou par des publications économiques.