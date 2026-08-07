PratikAlgo Universal Signals





PratikAlgo Universal Signals — это адаптивный мультитаймфреймовый технический индикатор для MetaTrader 5. Он предназначен для анализа рыночных условий и поиска потенциальных направленных торговых сценариев после подтверждения закрытой свечой.





Индикатор можно использовать на различных торговых инструментах и таймфреймах. Параметры анализа автоматически адаптируются к выбранному таймфрейму графика.





Адаптивные торговые режимы





На младших таймфреймах индикатор ориентируется на краткосрочные движения рынка и подходит для скальпингового анализа.





На средних таймфреймах алгоритм адаптируется к внутридневным условиям и ищет торговые сценарии среднего диапазона.





На старших таймфреймах индикатор анализирует более широкую структуру рынка и рассчитывает более удаленные уровни для свингового анализа.





Основные возможности





- Поддержка различных торговых символов

- Работа на разных таймфреймах

- Автоматическая адаптация к таймфрейму

- Подтверждение сигнала после закрытия свечи

- Стрелки сигналов Buy и Sell

- Определение направления рынка

- Оценка силы тренда с помощью ADX

- Адаптивная оценка качества сигнала

- Расчет уровня Entry

- Расчет уровня Stop Loss

- Расчет уровня Take Profit

- Динамические уровни на основе ATR

- Подтверждение тренда старшего таймфрейма

- Анализ импульса и волатильности

- Анализ тикового объема

- Адаптивная информационная панель

- Автоматическая адаптация панели к размеру графика





Анализ сигналов





Индикатор использует комбинацию нескольких технических условий вместо одного отдельного расчета. Анализ включает направление тренда, скользящие средние, импульс, силу тренда ADX, волатильность, подтверждение свечой, условия отката, тиковый объем и направление старшего таймфрейма.





Стрелка сигнала формируется только после закрытия анализируемой свечи и подтверждения необходимых условий.





Информационная панель





Панель отображает краткую информацию о текущем состоянии рынка:





- Символ и таймфрейм

- Текущий торговый режим

- Направление рынка

- Сила тренда и значение ADX

- Последний подтвержденный сигнал

- Качество сигнала

- Уровень Entry

- Уровень Stop Loss

- Уровень Take Profit





Уровни на графике





При обнаружении подходящего торгового сценария индикатор может отображать расчетные уровни Entry, Stop Loss и Take Profit непосредственно на графике. Уровни автоматически адаптируются к текущей волатильности и выбранному таймфрейму.





Адаптация к таймфрейму





На младших таймфреймах используются более компактные параметры анализа для краткосрочных движений. На средних таймфреймах применяются параметры для внутридневного анализа, а на старших таймфреймах используются более широкие расчеты для продолжительных движений рынка.





Благодаря этому один индикатор можно применять для разных торговых стилей без необходимости использовать отдельную версию для каждого таймфрейма.





Важная информация





PratikAlgo Universal Signals является аналитическим инструментом. Сигналы и расчетные уровни Entry, Stop Loss и Take Profit основаны на техническом анализе и не являются гарантией будущего движения рынка или торгового результата.





Рыночные условия могут быстро меняться. Перед принятием торговых решений пользователю следует проводить собственный анализ и применять соответствующее управление рисками.





Поддержка





Вопросы по продукту, технической поддержке и обновлениям можно задавать через раздел комментариев продукта MQL5 или систему сообщений MQL5.



