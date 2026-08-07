MTF Isolator EMA

📋 Características Principales

1. Medía Móvil Multi-Timeframe (MTF) con Estabilidad Temporal

  • EMA Macro ( InpMATimeframe ): Permite proyectar y visualizar en el gráfico actual una Media Móvil Exponencial (EMA) calculada desde una temporalidad superior (por defecto en gráfico diario PERIOD_D1 ).

  • Independencia de Temporalidad: Mantiene los cálculos exactos y fijos del periodo que se requiera (la temporalidad macro seleccionada) sin que estos se modifiquen, distorsionen o recalibren indebidamente al cambiar de temporalidad en el gráfico de trabajo.

  • Configuración de Periodos ( InpMAPeriod ): Permite definir la cantidad de periodos para el cálculo de la EMA (por defecto 20).

  • Precio Aplicado ( InpAppliedPrice ): Toma como base los precios de cierre ( PRICE_CLOSE ) u otras opciones del precio de mercado.

2. Suavizado e Interpolación de Línea ( InpSmooth )

  • Cuenta con un algoritmo interno de interpolación lineal que distribuye de forma fluida los valores de la temporalidad superior en el marco de tiempo menor. Esto evita el efecto de "escalones" tradicional al proyectar marcos temporales grandes en gráficos pequeños, dibujando una línea continua y precisa ( clrDodgerBlue , estilo sólido, grosor 2).

3. Seguridad y Sincronización en MQL5

  • Gestión de Handles: Utiliza la función interna iMA para gestionar de manera segura los datos del marco de tiempo superior.

  • Control de Buffers: Incluye validaciones robustas ( BarsCalculated y comprobación en CopyBuffer ) para evitar errores de ejecución si los datos históricos de la temporalidad macro aún se están cargando o sincronizando en segundo plano.


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Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
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Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
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Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
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Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
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BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
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The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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MTF Isolator Stochastic: El Filtro Multitemporal Definitivo (100% Sin Repintado) ¿Cuántas veces has instalado un indicador Multi-Timeframe (MTF) que se ve perfecto en el historial, pero en tiempo real repinta sus valores y arruina tus entradas? ¿O indicadores que muestran un efecto antiestético de "escalera" que dificulta la lectura del impulso? El MTF Isolator Stochastic resuelve todos estos problemas. Es una herramienta de grado algorítmico diseñada para traders exigentes que necesitan visu
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