MACD LevelTrader MT5

Zoomini Gennady Sergienko 5 (5) Эксперты

Важная информация: Поддержка и ответы на вопросы только тут: https://www.mql5.com/en/users/zolia ( Zolia - UTC/GMT: Тайвань ); Zoomini — это небольшой набор моделей машинного обучения из последнего исследования проекта GoGoPips от 07.2026. Данные модели предназначены только для XAUUSD H1 / Gold . Сигнал: www.mql5.com/en/signals/2381994 Что важно знать: Модели торгуют только одним ордером с равными SL/TP. Поддерживаются Netting-счета и любые кредитные плечи. Поддерживаются крупные депози