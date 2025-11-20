Day Of Week SMA

ClassicMACD Pablo Filipe Soares De Almeida Indicatori

MACD Classico per MetaTrader 5 Questo indicatore fornisce un'implementazione fedele del classico Moving Average Convergence Divergence (MACD) progettato originariamente da Gerald Appel, adattato specificamente per MetaTrader 5. Consente ai trader di identificare le tendenze di mercato, i cambiamenti di momentum e i punti potenziali di inversione attraverso i suoi componenti principali: la linea MACD, la linea di segnale e l'istogramma. La linea MACD è calcolata come la differenza tra due medie