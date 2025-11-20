Day Of Week SMA
- Indicatori
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Versione: 1.0
L'indicatore SMA del Giorno della Settimana calcola una media mobile basata sui prezzi di chiusura di un giorno specifico della settimana scelto dall'utente. Supporta vari tipi di medie mobili tra cui Semplice (SMA), Esponenziale (EMA), Smussata (SMMA) e Ponderata Lineare (LWMA). Il periodo definisce quante istanze del giorno selezionato includere nel calcolo. Questo strumento è utile per analizzare i pattern settimanali nei mercati finanziari, aiutando i trader a identificare trend specifici di certi giorni. Concentrandosi su un giorno particolare della settimana, come i venerdì, gli utenti possono ottenere informazioni su comportamenti ricorrenti influenzati da fattori di fine settimana o rilasci economici.