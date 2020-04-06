✅ Pips・ポイント・通貨でTPとSLを設定 – 完全自動のMT5用TP/SLマネージャー

📌 このシンプルで強力なEAは、あなたのオープントレードに対して、自動的にテイクプロフィット（TP）とストップロス（SL）を設定します。Pips、ポイント、または正確な通貨金額のいずれかを選択可能です。

⚙️ 主な特徴:

• 🎯 トレードが開かれると同時にTPとSLを自動設定

• 📐 Pips、ポイント、または金額の中から自由に選択

• 🧠 スマートロジック: すでにTPまたはSLを超えている場合、トレードを即時にクローズ

• 🎛️ すべてのトレード、現在のシンボルのみ、またはMagic Numberでフィルタリングして適用可能

• 🧩 すべての銘柄、時間足、ブローカーに対応

• ⚡ プラグアンドプレイ方式で、初期設定以外は不要

• 👁️ クリーンで使いやすいインターフェース

このEAは、手動入力なしで素早く確実に保護レベルを設定したいトレーダーに最適です。スキャルピング、スイングトレード、自動戦略のいずれにも対応します。

