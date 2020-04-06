Set TP and SL in Pips Points or Currency MT5
- エキスパート
- Antonio Franco
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
✅ Pips・ポイント・通貨でTPとSLを設定 – 完全自動のMT5用TP/SLマネージャー
📌 このシンプルで強力なEAは、あなたのオープントレードに対して、自動的にテイクプロフィット（TP）とストップロス（SL）を設定します。Pips、ポイント、または正確な通貨金額のいずれかを選択可能です。
⚙️ 主な特徴:
• 🎯 トレードが開かれると同時にTPとSLを自動設定
• 📐 Pips、ポイント、または金額の中から自由に選択
• 🧠 スマートロジック: すでにTPまたはSLを超えている場合、トレードを即時にクローズ
• 🎛️ すべてのトレード、現在のシンボルのみ、またはMagic Numberでフィルタリングして適用可能
• 🧩 すべての銘柄、時間足、ブローカーに対応
• ⚡ プラグアンドプレイ方式で、初期設定以外は不要
• 👁️ クリーンで使いやすいインターフェース
このEAは、手動入力なしで素早く確実に保護レベルを設定したいトレーダーに最適です。スキャルピング、スイングトレード、自動戦略のいずれにも対応します。
🗨️ ご意見・ご要望をお待ちしています！
