Trade Panel Risk Based for MT5

Trade Panel Risk-Based автоматически превращает ваш риск в правильный объём. Введите процент или фиксированную сумму, задайте Stop Loss, и панель рассчитает сделку и откроет её со Stop Loss и Take Profit в один клик.

Создан для дискреционных трейдеров и счетов проп-фирм, которым нужен дисциплинированный риск в каждом входе, без расчётов вручную.



