Set TP and SL in Pips Points or Currency MT5
- Experts
- Antonio Franco
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
✅ Imposta TP e SL in Pips, Punti o Valuta – Gestore TP/SL completamente automatico per MT5
📌 Questo EA semplice ma potente imposta automaticamente i livelli di Take Profit e Stop Loss delle tue operazioni aperte, utilizzando una delle tre unità a tua scelta: Pips, Punti o Valore in Denaro.
⚙️ Caratteristiche principali:
• 🎯 Regola automaticamente TP e SL non appena viene aperta un’operazione
• 📐 Scegli tra Pips, Punti o Denaro per la massima flessibilità
• 🧠 Logica intelligente: se TP o SL sono già superati, l’operazione viene chiusa immediatamente
• 🎛️ Applica le impostazioni a tutte le operazioni, solo al simbolo corrente o filtrando per Magic Number
• 🧩 Compatibile con tutti gli strumenti, timeframe e broker
• ⚡ Plug-and-play – nessuna configurazione aggiuntiva necessaria
• 👁️ Interfaccia pulita e intuitiva
Ideale per i trader che desiderano un modo rapido e affidabile per impostare livelli protettivi senza intervento manuale. Perfetto per scalping, swing trading e strategie automatizzate.
🗨️ Suggerimenti e feedback sempre benvenuti!
