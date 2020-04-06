Set TP and SL in Pips Points or Currency MT5

✅ 以点数、价格点或货币设置TP和SL – 完全自动的MT5止盈止损管理器

📌 这款简单而强大的EA会自动为您的持仓设置止盈和止损水平，可选择三种单位之一：点数（Pips）、价格点（Points）或精确的货币金额。

⚙️ 主要功能：

• 🎯 在开仓后立即自动设置TP和SL

• 📐 可选择点数、价格点或货币金额，灵活性最高

• 🧠 智能逻辑：若TP或SL已被突破，交易会立即关闭

• 🎛️ 可应用于所有订单、仅当前图表或通过Magic Number过滤

• 🧩 兼容所有品种、周期和经纪商

• ⚡ 即插即用，无需额外配置

• 👁️ 界面简洁、用户友好

此EA非常适合想要快速、可靠地自动设置保护水平的交易者。无论您是短线、波段还是自动交易，它都能确保交易遵循风险管理规则。

🗨️ 欢迎提出建议和反馈！

Keywords: 止盈, 止损, 设置TP SL MT5, 点数止损, 货币止盈, 自动EA, MT5订单管理, 自动止损, 自动止盈, 外汇风险管理EA, 基于点数交易, 金额止损, 智能退出, MetaTrader 5 工具, Magic Number EA