Set TP and SL in Pips Points or Currency MT5

✅ Setze TP und SL in Pips, Punkten oder Geld – Vollautomatischer TP/SL-Manager für MT5

📌 Dieser einfache, aber leistungsstarke EA legt automatisch Take-Profit- und Stop-Loss-Level für deine offenen Trades fest. Wähle zwischen Pips, Punkten oder einem genauen Geldbetrag.

⚙️ Hauptfunktionen:
• 🎯 Automatische Anpassung von TP und SL, sobald Trades geöffnet werden
• 📐 Wähle zwischen Pips, Punkten oder Geldwert für maximale Flexibilität
• 🧠 Intelligente Logik: Wenn TP oder SL bereits erreicht ist, wird der Trade sofort geschlossen
• 🎛️ Einstellungen für alle Trades, nur das aktuelle Symbol oder nach Magic Number filterbar
• 🧩 Kompatibel mit allen Instrumenten, Zeitrahmen und Brokern
• ⚡ Plug-and-Play-Funktion – keine weitere Konfiguration nötig
• 👁️ Saubere und benutzerfreundliche Oberfläche

Ideal für Trader, die Schutzlevel schnell und zuverlässig ohne manuelle Eingabe festlegen möchten. Funktioniert perfekt für Scalping, Swing-Trading oder automatisierte Strategien.

🗨️ Vorschläge und Feedback sind immer willkommen!

Keywords: take profit, stop loss, TP SL MT5 festlegen, SL in pips, TP in geld, EA für SL TP, MT5 order manager, automatischer stop loss, auto TP, forex EA risikomanagement, pip-basiertes trading, SL in geld, smarte exits, MetaTrader 5 tool, EA nach magic number


