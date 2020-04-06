Set TP and SL in Pips Points or Currency MT5

✅ Setze TP und SL in Pips, Punkten oder Geld – Vollautomatischer TP/SL-Manager für MT5

📌 Dieser einfache, aber leistungsstarke EA legt automatisch Take-Profit- und Stop-Loss-Level für deine offenen Trades fest. Wähle zwischen Pips, Punkten oder einem genauen Geldbetrag.

⚙️ Hauptfunktionen:

• 🎯 Automatische Anpassung von TP und SL, sobald Trades geöffnet werden

• 📐 Wähle zwischen Pips, Punkten oder Geldwert für maximale Flexibilität

• 🧠 Intelligente Logik: Wenn TP oder SL bereits erreicht ist, wird der Trade sofort geschlossen

• 🎛️ Einstellungen für alle Trades, nur das aktuelle Symbol oder nach Magic Number filterbar

• 🧩 Kompatibel mit allen Instrumenten, Zeitrahmen und Brokern

• ⚡ Plug-and-Play-Funktion – keine weitere Konfiguration nötig

• 👁️ Saubere und benutzerfreundliche Oberfläche

Ideal für Trader, die Schutzlevel schnell und zuverlässig ohne manuelle Eingabe festlegen möchten. Funktioniert perfekt für Scalping, Swing-Trading oder automatisierte Strategien.

🗨️ Vorschläge und Feedback sind immer willkommen!

