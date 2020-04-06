Set TP and SL in Pips Points or Currency MT5

✅ Configura TP y SL en Pips, Puntos o Dinero – Gestor totalmente automático de TP/SL para MT5

📌 Este EA, simple pero potente, establece automáticamente los niveles de Take Profit y Stop Loss para tus operaciones abiertas, utilizando una de tres unidades a tu elección: Pips, Puntos o valor exacto en Dinero.

⚙️ Características principales:

• 🎯 Ajusta automáticamente TP y SL en cuanto se abren las operaciones

• 📐 Elige entre Pips, Puntos o Dinero para mayor flexibilidad

• 🧠 Lógica inteligente: si TP o SL ya se han superado, la operación se cierra inmediatamente

• 🎛️ Aplica configuraciones a todas las operaciones, solo al símbolo actual o filtrando por Magic Number

• 🧩 Compatible con todos los instrumentos, marcos temporales y brókers

• ⚡ Funcionamiento plug-and-play, sin configuración adicional

• 👁️ Interfaz limpia y fácil de usar

Ideal para traders que buscan una forma rápida y fiable de establecer niveles de protección sin intervención manual. Funciona tanto para scalping como para swing trading o estrategias automatizadas.

🗨️ ¡Sugerencias y comentarios siempre son bienvenidos!

Keywords: take profit, stop loss, configurar TP SL MT5, SL en pips, TP en dinero, EA para SL TP, gestor de órdenes MT5, stop loss automático, auto TP, gestión de riesgo forex, trading por pips, SL en dinero, salidas inteligentes, herramienta MetaTrader 5, EA por número mágico