Set TP and SL in Pips Points or Currency MT5

✅ Pips, 포인트 또는 통화 단위로 TP 및 SL 설정 – 완전 자동 MT5 TP/SL 관리자

📌 이 간단하지만 강력한 EA는 거래가 열리면 자동으로 손익실현(TP)과 손절매(SL) 수준을 설정합니다. Pips, 포인트 또는 통화 금액 중 원하는 단위를 선택할 수 있습니다.

⚙️ 주요 기능:

• 🎯 거래가 열리는 즉시 TP 및 SL 자동 설정

• 📐 Pips, 포인트, 금액 중 선택 가능

• 🧠 스마트 로직: TP 또는 SL이 이미 초과된 경우 즉시 거래 종료

• 🎛️ 모든 거래, 현재 심볼만 또는 매직넘버로 필터링하여 적용 가능

• 🧩 모든 종목, 시간대 및 브로커와 호환

• ⚡ 플러그 앤 플레이 방식 – 초기 입력 외 별도 설정 불필요

• 👁️ 깔끔하고 직관적인 인터페이스

이 EA는 수동 입력 없이 빠르고 안정적으로 보호 수준을 설정하고 싶은 트레이더에게 이상적입니다. 스캘핑, 스윙 트레이딩, 자동화 전략 모두에 적합합니다.

🗨️ 제안 및 피드백은 언제든 환영합니다!

