Session Killzone Filter for MT5

Session / Killzone / Time Filter
⏰ Торгуйте только когда рынок действительно движется

Многие автоматические стратегии прибыльны на тестере и теряют деньги в реальной торговле, потому что работают в мёртвые часы, в праздники или во время скачка спреда при ролловере. Протестировано в условиях FTMO, The Funded Trader, MyFundedFX и FundedNext.

Session / Killzone / Time Filter блокирует открытие новых ордеров вне настроенных сессий и может закрывать позиции или отменять отложенные ордера, когда рынок входит в зону низкой ликвидности. Один инструмент, одно перетаскивание на график, полный контроль над временем работы ваших советников.


⚙️ Совместим с MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Любой символ и любой таймфрейм.

Фильтр содержит готовые сессии London, New York и Asia, две полностью настраиваемые килзоны, автоматический переход на летнее время по европейским и американским правилам, фильтр по дням недели и опциональное раннее завершение торгов в пятницу. Текущее состояние публикуется в GlobalVariable, которую любой другой советник может прочитать одной строкой MQL.

🔧 Ключевые возможности

  • ⏰ Три встроенные сессии: London, New York и Asia.

  • 🎯 Две настраиваемые килзоны для специфических внутридневных блоков.

  • 🌍 Автоматический DST для европейских и американских правил.

  • 📅 Фильтр по дням недели и раннее завершение торгов в пятницу.

  • 🛑 Три политики закрытия: блокировать новые, закрывать свои, закрывать все.

  • 📊 Панель статуса на графике с активной сессией и временем брокера.

  • 🔗 Кросс-советный фильтр через GlobalVariable, одна строка MQL для интеграции.

  • 🔔 Pop-up, звуковые и push-уведомления при смене состояния.

  • 📝 Подробные логи в Журнале при каждом переходе.

✅ Идеально подходит

  • 📈 Трейдеры со стратегиями, зависящими от часов ликвидности.

  • 🏛️ Счета проп-фирм с ограничениями на перенос позиций.

  • 🧠 Управляющим портфелем, которым нужна единая точка контроля времени.

  • 🛡️ Всем, кто устал от стратегий, теряющих деньги в выходные и праздники.

📘 Полное руководство пользователя: Скачать PDF

Ключевые слова: session filter, killzone, time filter, trading hours, DST, London session, New York session, Asia session, trading sessions, trade manager, prop firm, MT4 MT5


Рекомендуем также
EDA Sniper Trade Manager
Minh Tri Nguyen
Эксперты
EDA Sniper Trade Manager is a premium hybrid trading assistant designed for traders who demand strict risk management. Stop relying on emotions and let a smart algorithmic shield protect your capital. Whether you trade manually via the intuitive panel or use the built-in Auto-Trade module, the 6-Layer Protective Guard System (C1-C6) works silently in the background, adapting to market conditions to protect your equity and maximize your winning runs. ️ PREMIUM ON-CHART CONTROL PANEL Execute and
Gold Martingale Robot
Borriphat Maitree
Эксперты
Преобразите свою торговлю золотом! Раскройте потенциал экспоненциального и стабильного роста с помощью "Gold Martingale Robot EA" (MT5) Вы устали постоянно следить за графиками? Испытываете стресс каждый раз при выходе важных экономических новостей? Или, возможно, вы получали прибыль, но потом видели, как она исчезает из-за удержания сделок на выходные? Хватит проб и ошибок! Представляем Gold Martingale Robot EA — совершенную автоматизированную торговую систему для MT5, разработанную исключит
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Эксперты
HMA Scalper Pro EA — Автоматический советник для торговли по индикатору Hull Moving Average (HMA) на MetaTrader 5 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ HMA Scalper Pro EA — это профессиональный торговый робот (Expert Advisor) для MetaTrader 5, работающий по направлению скользящей средней Hull (Hull Moving Average, HMA). Индикатор HMA определяет текущее направление тренда, а советник открывает сделки в его сторону, дополняя вход управлением капиталом Smart Risk, адаптивной сеточной торговлей, трейлинг-стопом, безубыт
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Deriv Risk management discipline
Md Rubel Islam
Эксперты
This EA is for only Deriv Synthetic indices.  Forex MT4 Version here:   https://www.mql5.com/en/market/product/89114 Forex MT5 version here:  https://www.mql5.com/en/market/product/89113 Hello traders, I believe you all know that risk and money management along with psychology are the keys to success in trading. No matter how strong one’s strategy is, without these 3 criteria they will always face losses in the long run. I have created an EA to control our human behaviors. This EA will force u
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Эксперты
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Pattern Recognition EA
Claudiu-georgian Zavera
Эксперты
Pattern Recognition EA - From Learn to Earn. The market repeats itself. This EA finds every past repeat of the current candle sequence - and lets history vote the direction. ONE SHAPE. EVERY REPEAT IN HISTORY VOTES. The last N candles on your signal timeframe form a shape. The EA scans the history you choose - a fixed number of bars or everything your broker provides - for the SAME shape, and checks what happened next, every single time. Only when enough repeats exist AND a clear majority of t
Ultimate Trend ATR EA
Zaza Krikhli
Эксперты
Ultimate Trend ATR EA v5.30 - XAUUSD Momentum Hybrid From 15 Years of Manual Trading to a Cold-Blooded Algorithm Hi, I’m the developer behind this project . I have been a manual Forex trader for over 15 years. After years of navigating the highs and lows of the charts, I realized that a trader’s biggest obstacle is simply being human. Emotions, gut feelings, the fear of losing, and sometimes even overconfidence—these are the elements that ultimately destroy long-term profitability. This realizat
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Эксперты
GoldenRatioX — Скальпинг на золоте, доведённый до идеала GoldenRatioX — это мощная и интуитивная платформа для высокоскоростной торговли золотом, созданная специально для скальперов и активных трейдеров, работающих на грани секунд и стремящихся выжать максимум из каждого движения цены. После покупки обязательно свяжитесь со мной для получения настроек. Почему именно золото? Золото — это не просто актив. Это высоколиквидный и волатильный инструмент с чёткими уровнями, идеально подходящий для ска
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Эксперты
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Gold GodTier Dual Neural
Khunakorn Krachao-ngoen
Эксперты
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО ПО ВРЕМЕНИ: В честь запуска мы предлагаем скидку: $249 за первые 20 лицензий. После исчерпания квоты цена вернется к стандартным $899 . ЖИВОЙ СИГНАЛ: Нажмите здесь, чтобы посмотреть результаты в реальном времени (Запущено на счете XM Ultra Low / Режим Smart Beast) Gold GodTier Dual Neural AI Gold GodTier Dual Neural — это профессиональная торговая система на базе Двухъядерного Искусственного Интеллекта . Она объединяет LSTM (Долгая краткосрочная память) для анализа
Blackwave Hedgeguard Pro USDCHF
Gary Comey
Эксперты
Blackwave USDCHF Hedge Recovery Адаптивная Система Hedge Recovery для Позиций USDCHF Blackwave USDCHF Hedge Recovery — это специализированный Expert Advisor для MT5, разработанный для помощи трейдерам в стабилизации drawdown по ручным позициям USDCHF с использованием ATR-based adaptive hedge basket system. USDCHF ведёт себя иначе по сравнению со многими другими major forex pairs. Пара сильно зависит от: политики Swiss National Bank, потоков safe-haven капитала, процентных дифференциалов, и продо
Risk management discipline
Md Rubel Islam
Эксперты
MT4 Version here: https://www.mql5.com/en/market/product/89114 For Deriv Synthetic indices MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/95814  Hello traders, I believe you all know that risk and money management along with psychology are the keys to success in trading. No matter how strong one’s strategy is, without these 3 criteria they will always face losses in the long run. I have created an EA to control our human behaviors. This EA will force us to be discipline exactly the way you will s
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Эксперты
Fractal Trend Master — один из самых мощных и сложных советников на рынке, разработанный для защиты капитала трейдеров при максимизации возможностей для получения прибыли. Базирующийся на знаменитой методологии Билла Вильямса , этот EA использует три важнейших инструмента технического анализа: индикатор Alligator , фракталы и Gator Oscillator , создавая прочную и точную структуру для идентификации и следования рыночным трендам. Этот EA был разработан с акцентом на управление рисками и сохранени
The Scalper Pro
Sahib Ul Ahsan
Эксперты
The Scalper Pro Advanced Multi-Strategy Scalping Expert Advisor The Scalper Pro is a high-precision automated scalping system designed for traders who require fast execution, structured logic, and controlled risk. It combines multiple price-action strategies with advanced trade and basket-level management to create a flexible solution for short-term trading. Built for performance and stability, the EA focuses on identifying intraday price movements and executing trades with disciplined managemen
TOOP1 Swing MT5
Van Cuong Nguyen
5 (1)
Эксперты
TOOP1 Swing is a fully automated Expert Advisor specifically engineered for trading Gold (XAUUSD) on the M5 timeframe. Built upon a short-term swing trend-following strategy, this Expert Advisor operates with a strict risk management philosophy: a complete rejection of Martingale and Grid strategies. Every single market execution consists of only one trade with explicit, predefined Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) levels set immediately at order initiation. Live signal  (Use fixed SL,TP) Earl
Ay Xauusd Expert
Atsuko Yamashita
Эксперты
Ay XAUUSD Expert Автоматизированный трендовый советник для золота на M15｜Стабильный скальпинг и дейтрейдинг Новый стандарт автоторговли золотом! Высокоточная идентификация тренда × стабильная прибыльная логика × устойчивая восходящая кривая! “Ay XAUUSD Expert” — это высокоэффективный трендовый советник, разработанный специально для XAUUSD на таймфрейме M15. Оснащён уникальным алгоритмом, устойчивым к волатильности и резким движениям рынка. <Основные характеристики> Советник для XAUUSD, работаю
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Эксперты
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Flora
Ghaith Khaddour
4.33 (3)
Эксперты
Flora Добро пожаловать в новую эру торговли. Flora - это не просто еще один EA, а сложное решение, разработанное для того, чтобы дать вам преимущество на постоянно меняющихся рынках. Построенный на продвинутой платформе, этот экспертный советник сочетает в себе передовые стратегии и инновационные системы управления рисками, позволяя вам торговать с уверенностью и точностью. Недельный диапазон: 7 to 11. Request a demo-exclusive trial by contacting me directly. Early access pricing: 120. Just 6 u
X Forts
Denis Chebatarev
5 (1)
Эксперты
Торговый робот X Forts Советник скальпер  X Forts  предназначен для торговли фьючерсами на российском срочном рынке ФОРТС (РТС, Сбербанк, Газпром, Рубль и т.д.). Основные инструменты - фьючерс на индекс  RTS, SBRF. Рекомендуемые таймфреймы M1-M6. Советник не использует усреднения. У каждой сделки есть свой стоплосс.  Размер необходимого ГО для тестов и торговли по выбранному инструменту берется из кода инструмента.  Настройки торгового робота: SL - стоплосс Lots- лот для торговли Pos_Market -
Metronex
Ghaith Khaddour
5 (4)
Эксперты
Metronex Добро пожаловать в новую эру торговли. Metronex — это не просто еще один советник по торговле (EA) — это сложное решение, разработанное, чтобы дать вам преимущество на постоянно меняющихся рынках. Созданный на совершенной платформе , этот Экспертный Советник объединяет передовые стратегии с инновационными системами управления рисками, позволяя вам торговать с уверенностью и точностью. Недельный диапазон: 7 to 11. Начальная цена за доступ: 125 . Всего 1 пользователей приобрели его до с
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Эксперты
Round Lock — умный советник с динамическим локированием позиций Round Lock — интеллектуальный советник с функцией динамической локировки позиций, продвинутый торговый советник, реализующий  двустороннюю стратегию блокировки ордеров с постепенным ростом позиции и динамической адаптацией к рынку . Преимущества Round Lock : Контроль риска через локирование позиций, Динамический рост объёмов на трендовых участках рынка, Гибкая настройка поведения в зависимости от лимитов, Подходит для флэтовых и тр
Apex Sniper Quantum AI
Napat Puangjunkum
Эксперты
APEX SNIPER QUANTUM AI — Precision Over Frequency. "When You Only Need One Perfect Shot." > Apex Sniper Quantum AI uses a revolutionary 4-Layer Signal Score System that rates every potential trade from 0 to 100. Only trades scoring 80 or above are executed. No valid setup = No trade. Period.  === GOD-TIER PRESETS === [SETUP 1] MICRO GOD-TIER (Best Overall / Default) The 1 most profitable configuration for $100 micro accounts. Ultra-high selectivity with aggressive compounding risk. - Min S
Malaysian Support and Resistance
Januaries Mwaka Mawioo
Эксперты
Classic SNR EA Эксперт для MetaTrader 5 | Мульти-символьная торговля по уровням Support & Resistance с трендовой логикой Обзор Classic SNR Breakout EA - это профессиональный торговый робот, который определяет структурные уровни поддержки и сопротивления (Support & Resistance) с использованием дневных точек разворота и совершает сделки на основе ценового действия часового таймфрейма (H1) относительно этих уровней. EA применяет   двойную логику : на восходящем тренде продает при отбое (закрытии H1
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Эксперты
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
TechRiven Gold Pro
Md Ariful Moula Chowdhury
Эксперты
TechRiven Gold Pro, AI-Optimized Gold Trading with Confidence. TechRiven Gold Pro is a high-performance automated trading system designed exclusively for XAUUSD traders who want fast execution, stable profits, and smart risk control . Built with advanced MQL5 technology, it adapts to Gold’s unique volatility and delivers precision entries, intelligent exits, and fully automated money management . Whether you're a beginner or a professional trader, this EA gives you a powerful, plug-and-play trad
LastStand Type13 The Pullback King
Nothpone Thamrongarchariyakul
Эксперты
The Pullback King (Type 13) The Pullback King is an expert advisor designed for traders who value systematic entry and disciplined risk management. This EA focuses on "Pullback" trading opportunities by combining trend-following indicators with price action confirmation. It is designed to be a reliable assistant for both prop firm challenges and personal account growth. Core Trading Logic The EA utilizes a multi-layered filter system to ensure high-quality entries: Trend Filtering (VIDYA): Uses
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Эксперты
Советник S&P 500 Scalper — это инновационный инструмент, разработанный для трейдеров, желающих успешно торговать индексом S&P 500. Этот индекс является одним из наиболее широко используемых и престижных индикаторов американского фондового рынка, включающий 500 крупнейших компаний США. Особенности: Автоматизированные торговые решения: Советник основан на передовых алгоритмах и техническом анализе, позволяющих автоматически адаптировать стратегию к изменяющимся рыночным условиям. Разносторонний п
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (241)
Эксперты
Hamster Scalping - полностью автоматический торговый советник. Стратегия ночной скальпинг. В качестве входов используется индикатор RSI и фильтр по ATR. Для работы советника требуется хеджинговый тип счета. ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут: https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller Общие рекомендации Минимальный депозит 100 долларов, используйте ECN счета с минимальн
Velto
Ghaith Khaddour
Эксперты
Velto Добро пожаловать в новую эру торговли. Velto — это не просто еще один EA — это сложное решение, разработанное для того, чтобы дать вам преимущество на постоянно меняющихся рынках. Построенный на расширенной платформе, этот советник сочетает передовые стратегии с инновационными системами управления рисками, позволяя вам торговать с уверенностью и точностью. Request a demo-exclusive trial by contacting me directly. Early access pricing: 95. Just 4 users have purchased so far. Once 5 copies
С этим продуктом покупают
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum Titan, предоставляя возможности торговли институционального уровня в экосистеме Quantum, устанавливает новый стандарт точности, дисциплины и доказанной эффективности на реальном рынке. Разработанный для трейдеров, которые ожидают большего от советника GOLD Expert Advisor, Titan представляет собой следующий этап развития квантовых торговых технологий. Количество доступных лицензий строго ограничено — всего 1000 пожизненных лицензий по всему миру. После того, как все 1000 экземпляров буд
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (24)
Эксперты
Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.93 (28)
Эксперты
Smart Gold Hunter — это Expert Advisor для торговли XAUUSD / Gold на MetaTrader 5. Он создан для трейдеров, которые предпочитают советник по золоту без сетки, без мартингейла, с реальными Stop Loss и Take Profit, а также с контролируемым управлением риском. Вы можете проверить live-сигналы перед покупкой: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Go
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Эксперты
ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
Zoomini
Gennady Sergienko
5 (5)
Эксперты
Важная информация: Поддержка и ответы на вопросы только тут:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Тайвань ); Zoomini — это небольшой набор моделей машинного обучения из последнего исследования проекта GoGoPips от 07.2026. Данные модели предназначены только для XAUUSD H1 / Gold . Сигнал: www.mql5.com/en/signals/2381994 Что важно знать: Модели торгуют только одним ордером с равными SL/TP. Поддерживаются Netting-счета и любые кредитные плечи. Поддерживаются крупные депози
Lizard
Marco Scherer
4.13 (38)
Эксперты
ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.65 (23)
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (4)
Эксперты
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Другие продукты этого автора
Set TP and SL in Pips Points or Currency MT5
Antonio Franco
5 (1)
Эксперты
Устанавливайте TP и SL в Пунктах, Пипсах или Деньгах – Полностью автоматический менеджер TP/SL для MT5 Этот простой, но мощный советник автоматически устанавливает уровни Take Profit и Stop Loss для ваших открытых сделок, используя один из трёх вариантов на выбор: пункты, пипсы или точную денежную сумму. ️ Основные функции: • Автоматически устанавливает TP и SL сразу после открытия сделки • Выбирайте между Пунктами, Пипсами или Денежным значением для максимальной гибкости • Интел
News Filter Multi Source for MT5
Antonio Franco
5 (1)
Эксперты
News Filter Multi-Source ️ Пауза в торговле вокруг важных новостей, из нескольких источников Большинство новостных фильтров зависят от одного источника. Когда он меняет формат или отключается, фильтр молча перестаёт защищать счёт, часто именно в день важной публикации. Создан под строгие новостные правила FTMO , The Funded Trader , MyFundedFX и FundedNext . News Filter Multi-Source читает более одного независимого источника одновременно, объединяет их и удаляет дубликаты, поэтому фильтр прод
Local Trade Copier Multi Account for MT5
Antonio Franco
Эксперты
Local Trade Copier Multi-Account Копируйте свои сделки на все счета на одном ПК в реальном времени Управление несколькими счетами, личным и парой пропфирм, означает ручное повторение каждой сделки в надежде, что время совпадёт. Создано для трейдеров, которые ведут несколько счетов в FTMO , The Funded Trader , MyFundedFX и FundedNext одновременно. Local Trade Copier Multi-Account зеркалит сделки одного счёта Master на один или много счетов Slave на том же компьютере, с объёмом лота под кажды
Set TP and SL in Pips Points or Currency
Antonio Franco
Эксперты
Set TP and SL in Pips Points or Currency – Полностью автоматический менеджер TP/SL для MT4 Этот простой, но мощный советник автоматически устанавливает уровни Take Profit и Stop Loss для ваших открытых сделок, используя одну из трёх единиц по вашему выбору: пункты (Pips) , поинты (Points) или точное значение в валюте . ️ Основные возможности: • Автоматически устанавливает TP и SL сразу после открытия сделки • Выбор между Pips, Points или деньгами для максимальной гибкости • Интелл
Set TP and SL by Price GBPUSD for MT5
Antonio Franco
Эксперты
Установка TP и SL по цене – автоматический модификатор ордеров для MT5 Автоматически устанавливайте точные уровни тейк-профита и стоп-лосса по цене для любой сделки Set TP & SL by Price  LITE/GBPUSD — это бесплатная ограниченная версия Set TP & SL by Price , предназначенная для управления тейк-профитом и стоп-лоссом по цене , а не в пунктах или пипсах. Эта бесплатная версия работает исключительно на GBPUSD и даёт вам полный функционал без затрат. ️ Работает со всеми валютными парами и сов
FREE
Hidden TP and SL Manager EURUSD for MT5
Antonio Franco
Эксперты
Скрытый менеджер TP и SL – Передовое невидимое управление сделками Скрытый менеджер TP и SL  LITE/EURUSD — это бесплатная облегчённая версия Скрытого менеджера TP и SL , инновационного советника, предназначенного для управления видимыми и невидимыми уровнями Take Profit и Stop Loss совершенно новым и интуитивным способом. Эта бесплатная версия работает исключительно на EURUSD и даёт вам полноценный опыт работы с одним из самых популярных торговых инструментов в мире — бесплатно. Hidden TP и SL
FREE
Currency Trailing Gold MT5
Antonio Franco
Эксперты
Currency Trailing Gold это бесплатная, ограниченная версия Currency Trailing , умного советника для фиксации прибыли, который сопровождает сделки на основе реальной денежной стоимости , а не пунктов или поинтов. Эта бесплатная версия работает исключительно с XAUUSD (Gold) и предоставляет полный опыт трейлинга на одном из самых популярных торговых инструментов в мире, бесплатно. Хотите использовать Currency Trailing на всех символах? Полная версия поддерживает все валютные пары Forex, металлы,
FREE
Hidden TP and SL Manager EURUSD for MT4
Antonio Franco
Эксперты
Скрытый менеджер TP и SL – Передовое невидимое управление сделками Скрытый менеджер TP и SL  LITE/EURUSD — это бесплатная облегчённая версия Скрытого менеджера TP и SL , инновационного советника, предназначенного для управления видимыми и невидимыми уровнями Take Profit и Stop Loss совершенно новым и интуитивным способом. Эта бесплатная версия работает исключительно на EURUSD и даёт вам полноценный опыт работы с одним из самых популярных торговых инструментов в мире — бесплатно. Hidden TP и SL
FREE
Currency Trailing Gold
Antonio Franco
Эксперты
Currency Trailing Gold — это бесплатная, ограниченная версия Currency Trailing , умного советника для фиксации прибыли, который сопровождает сделки на основе реальной денежной стоимости , а не пунктов или пипсов. Эта бесплатная версия работает исключительно с XAUUSD (Gold) и даёт вам полный опыт трейлинга на одном из самых популярных торговых инструментов в мире, бесплатно. Хотите использовать Currency Trailing на всех символах? Полная версия поддерживает все валютные пары Forex, металлы, инд
FREE
Clock Trades EURUSD for MT5
Antonio Franco
Эксперты
Clock Trades – Точная торговля по времени! Clock Trades EURUSD — это бесплатная, ограниченная версия Clock Trades , умного и надёжного советника, который позволяет автоматизировать сделки по времени Эта бесплатная версия работает исключительно на EURUSD и предоставляет полный функционал на одном из самых популярных торговых инструментов в мире бесплатно. Clock Trades — это умный и надёжный советник, позволяющий автоматизировать сделки по времени . Установите точные час и минуту для открытия
FREE
Draw Lines MT5
Antonio Franco
Индикаторы
Легко рисуйте уровни входа, тейк-профита и стоп-лосса на графике, чтобы анализировать и отслеживать торговые сигналы. Основные функции Простое введение значений входа, TP1, TP2, TP3 и SL Необязательная вертикальная линия для указания времени сигнала Пользовательские метки и цвета для каждой линии Визуальная оценка точности и соотношения риск/прибыль сигнала Работает с любыми инструментами и таймфреймами Без перерисовки и задержек, стабильное и понятное отображение Примеры использования В
FREE
Set TP and SL by Price GBPUSD for MT4
Antonio Franco
Эксперты
Установка TP & SL по цене – Автоматический модификатор ордеров для MT4 Автоматически устанавливайте точные уровни TP и SL по цене на любой сделке Установка TP & SL по цене  LITE/GBPUSD — это бесплатная ограниченная версия Set TP & SL by Price , предназначенная для управления уровнями Take Profit и Stop Loss по цене , а не в пипсах или пунктах. Эта бесплатная версия работает исключительно на GBPUSD и даёт вам полный функционал без затрат. ️ Работает со всеми валютными парами и советниками,
FREE
Show secured
Antonio Franco
Индикаторы
Secured Profits – Мгновенно узнайте свою реально зафиксированную прибыль Знаете ли вы, сколько прибыли вы действительно защищаете в каждой сделке? Secured Profits — это умный и мощный индикатор для MT4, который отображает в реальном времени точную денежную сумму прибыли, фактически защищенной вашими стоп-лоссами , на основе ваших открытых сделок. В отличие от других инструментов, Secured Profits не просто суммирует "видимую" плавающую прибыль или прибыль, защищенную стопами. Он идет дальше,
FREE
Draw Lines
Antonio Franco
Индикаторы
Легко рисуйте уровни входа, тейк-профита и стоп-лосса на графике, чтобы анализировать и отслеживать торговые сигналы. Основные функции Простое введение значений входа, TP1, TP2, TP3 и SL Необязательная вертикальная линия для указания времени сигнала Пользовательские метки и цвета для каждой линии Визуальная оценка точности и соотношения риск/прибыль сигнала Работает с любыми инструментами и таймфреймами Без перерисовки и задержек, стабильное и понятное отображение Примеры использования В
FREE
Clock Trades EURUSD
Antonio Franco
Эксперты
Clock Trades – Точная торговля по времени! Clock Trades EURUSD — это бесплатная, ограниченная версия Clock Trades , умного и надёжного советника, который позволяет автоматизировать сделки по времени Эта бесплатная версия работает исключительно на EURUSD и предоставляет полный функционал на одном из самых популярных торговых инструментов в мире бесплатно. Clock Trades — это умный и надёжный советник, позволяющий автоматизировать сделки по времени . Установите точные час и минуту для открытия
FREE
OpenCharts for OpenOrders
Antonio Franco
Утилиты
OpenCharts for OpenOrders – Умное управление графиками Просто перетащите этот скрипт на любой график, и он автоматически откроет отдельные графики для каждого уникального символа с открытым ордером в вашем терминале. ️ Основные особенности : Автоматически открывает один график на символ с открытыми ордерами Исключает дубликаты – даже если у вас 10 ордеров по одному символу, будет открыт только один график Выбор таймфрейма перед запуском Лёгкий и удобный инструмент для управления несколькими
FREE
Currency Trailing
Antonio Franco
Эксперты
Money Trailing – Умная фиксация прибыли на основе реальных денег! Устали от трейлинга по пунктам, которые не отражают реальную прибыль? С Money Trailing вы управляете прибылью, основываясь на фактической денежной сумме – в валюте вашего счёта – и точно контролируете, сколько заработка зафиксировано. Как это работает: Установите уровень активации и сумму фиксации – оба в деньгах. Пример: Активация = $20 Фиксация = $10 Когда любая сделка достигнет плавающей прибыли в $20 , советник нем
Set TP and SL by Price
Antonio Franco
Эксперты
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4 Автоматически устанавливает точные уровни TP и SL на любую сделку ️ Работает со всеми парами и советниками, фильтрация по символу или magic number Этот советник позволяет вам задавать точные уровни Take Profit (TP) и Stop Loss (SL), используя ценовые значения (например, 1.12345 на EURUSD). Без пунктов или пипсов — только точное управление ордерами по цене, для всех ордеров или отфильтрованных по графику или magic number. Основные функци
Clock Trades
Antonio Franco
Эксперты
Clock Trades – Торговля по расписанию! Clock Trades — это умный и надёжный советник, который позволяет автоматизировать торговлю по времени . Установите точное время открытия Buy или Sell ордеров, настройте параметры, и советник выполнит всё с точностью и контролем. Торговля по времени сервера или локальному времени Работает с любым символом или пользовательским списком Полный контроль над исключениями для Buy и Sell TP/SL в пунктах, поинтах или деньгах Автоматическая повторная
Hidden TP and SL Manager for MT4
Antonio Franco
Эксперты
Hidden TP и SL Manager – Продвинутое невидимое управление сделками Hidden TP и SL Manager – это мощный и инновационный советник, разработанный для управления видимыми и невидимыми уровнями Take Profit и Stop Loss совершенно новым и интуитивно понятным способом. В отличие от традиционных решений, требующих постоянного ручного ввода номеров ордеров в настройках советника, эта переработанная версия предлагает полностью интерактивную работу на основе графика . Каждый открытый или отложенный ордер уп
PropFirm Guardian for MT4
Antonio Franco
Эксперты
Prop-Firm Guardian. Защита от просадки в реальном времени ️ Останавливает счёт до того, как он нарушит правила Prop-Firm Guardian это защитный советник , который отслеживает капитал на каждом тике и принудительно закрывает все позиции в момент достижения дневного или общего лимита просадки. Новые сделки автоматически блокируются до следующей полуночи брокера, чтобы ваш челлендж FTMO, MyForexFunds, FundedNext, The5ers или любая другая проп-фирма оставался живым, даже если основная стратегия п
Session Killzone Filter for MT4
Antonio Franco
Эксперты
Session / Killzone / Time Filter Торгуйте только когда рынок действительно движется Многие автоматические стратегии прибыльны на тестере и теряют деньги в реальной торговле, потому что работают в мёртвые часы, в праздники или во время скачка спреда при ролловере. Протестировано в условиях FTMO , The Funded Trader , MyFundedFX и FundedNext . Session / Killzone / Time Filter блокирует открытие новых ордеров вне настроенных сессий и может закрывать позиции или отменять отложенные ордера, когда
News Filter Multi Source for MT4
Antonio Franco
Эксперты
News Filter Multi-Source ️ Пауза в торговле вокруг важных новостей, из нескольких источников Большинство новостных фильтров зависят от одного источника. Когда он меняет формат или отключается, фильтр молча перестаёт защищать счёт, часто именно в день важной публикации. Создан под строгие новостные правила FTMO , The Funded Trader , MyFundedFX и FundedNext . News Filter Multi-Source читает более одного независимого источника одновременно, объединяет их и удаляет дубликаты, поэтому фильтр прод
Trade Panel Risk Based for MT4
Antonio Franco
Эксперты
Trade Panel - Risk-Based Авто-объём по вашему риску, SL и TP в один клик, частичные закрытия и безубыток Trade Panel Risk-Based автоматически превращает ваш риск в правильный объём . Введите процент или фиксированную сумму, задайте Stop Loss, и панель рассчитает сделку и откроет её со Stop Loss и Take Profit в один клик . Создан для дискреционных трейдеров и счетов проп-фирм , которым нужен дисциплинированный риск в каждом входе, без расчётов вручную. ️ Работает на MetaTrader 4 и MetaTrad
Local Trade Copier Multi Account for MT4
Antonio Franco
Эксперты
Local Trade Copier Multi-Account Копируйте свои сделки на все счета на одном ПК в реальном времени Управление несколькими счетами, личным и парой пропфирм, означает ручное повторение каждой сделки в надежде, что время совпадёт. Создано для трейдеров, которые ведут несколько счетов в FTMO , The Funded Trader , MyFundedFX и FundedNext одновременно. Local Trade Copier Multi-Account зеркалит сделки одного счёта Master на один или много счетов Slave на том же компьютере, с объёмом лота под кажды
Auto Trade Journal with Screenshots for MT4
Antonio Franco
Индикаторы
Auto Trade Journal with Screenshots Автоматически фиксирует каждую сделку со скриншотом точного момента Вести дневник сделок советует каждый наставник, но почти никто этого не делает, ведь вручную это долго и слишком легко пропустить. Письменный дневник фиксирует цифры, но никогда не покажет, как на самом деле выглядел график в момент входа или выхода, а именно в этом и кроется главный урок. Auto Trade Journal with Screenshots делает это за вас, автоматически, для всего счёта. Каждый раз, к
Currency Trailing MT5
Antonio Franco
Эксперты
Money Trailing – Умная фиксация прибыли на основе реальных денег! Устали от трейлинга в пунктах или тиках, которые не отражают вашу реальную прибыль? С Money Trailing вы сопровождаете прибыль на основе фактического денежного значения – в валюте вашего счёта – получая полный контроль над самым важным: деньгами, которые вы фиксируете и защищаете. Как это работает: Установите уровень активации и уровень фиксации , оба в деньгах. Например: Trigger = $20 Lock = $10 Как только любая сделка
Clock Trades MT5
Antonio Franco
Эксперты
Clock Trades – Торговля по расписанию! Clock Trades — это умный и надёжный советник, который позволяет автоматизировать торговлю по времени . Установите точное время открытия Buy или Sell ордеров, настройте параметры, и советник выполнит всё с точностью и контролем. Торговля по времени сервера или локальному времени Работает с любым символом или пользовательским списком Полный контроль над исключениями для Buy и Sell TP/SL в пунктах, поинтах или деньгах Автоматическая повторная
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Эксперты
Устанавливайте TP и SL по Цене – Автоматический модификатор ордеров для MT5 Автоматически устанавливает точные уровни TP и SL по цене сделки ️ Работает со всеми парами и советниками, фильтрация по символу или Magic Number Этот советник позволяет задавать точные уровни Take Profit (TP) и Stop Loss (SL) по ценовым значениям (например, 1.12345 на EURUSD). Без пунктов, без пипсов. Только точное и чистое управление сделками для всех ордеров или по выбранному символу или Magic Number. Основны
Hidden TP and SL Manager
Antonio Franco
Эксперты
Hidden TP и SL Manager – Продвинутое невидимое управление сделками Hidden TP и SL Manager – это мощный и инновационный советник, разработанный для управления видимыми и невидимыми уровнями Take Profit и Stop Loss совершенно новым и интуитивно понятным способом. В отличие от традиционных решений, требующих постоянного ручного ввода номеров ордеров в настройках советника, эта переработанная версия предлагает полностью интерактивную работу на основе графика . Каждый открытый или отложенный ордер уп
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв