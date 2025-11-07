Set TP and SL in Pips Points or Currency MT5

✅ TP ve SL’yi Pip, Puan veya Para cinsinden ayarlayın – MT5 için Tam Otomatik TP/SL Yöneticisi

📌 Bu basit ama güçlü EA, açık işlemleriniz için Take Profit (TP) ve Stop Loss (SL) seviyelerini otomatik olarak belirler. Üç birimden birini seçebilirsiniz: Pip, Puan veya Para miktarı.

⚙️ Ana Özellikler:

• 🎯 İşlem açılır açılmaz TP ve SL otomatik olarak ayarlanır

• 📐 Pip, Puan veya Para seçeneklerinden birini seçin

• 🧠 Akıllı mantık: TP veya SL zaten aşılmışsa işlem anında kapanır

• 🎛️ Tüm işlemlere, yalnızca mevcut sembole veya Magic Number’a göre filtreleyerek uygulayabilirsiniz

• 🧩 Tüm enstrümanlar, zaman dilimleri ve brokerlerle uyumlu

• ⚡ Tak ve çalıştır sistemi – ek yapılandırma gerekmez

• 👁️ Temiz ve kullanıcı dostu arayüz

Manuel işlem yapmadan koruma seviyelerini hızlı ve güvenilir şekilde ayarlamak isteyen yatırımcılar için mükemmeldir. Scalping, swing trading veya otomatik stratejiler için idealdir.

🗨️ Öneri ve geri bildirimleriniz her zaman memnuniyetle karşılanır!

