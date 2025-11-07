Set TP and SL in Pips Points or Currency MT5

✅ Définissez TP et SL en Pips, Points ou Devise – Gestionnaire TP/SL entièrement automatique pour MT5

📌 Cet EA simple mais puissant définit automatiquement les niveaux de Take Profit et Stop Loss de vos positions ouvertes, selon trois unités au choix : Pips, Points ou Valeur monétaire exacte.

⚙️ Fonctionnalités principales :

• 🎯 Ajuste automatiquement le TP et le SL dès l’ouverture d’une position

• 📐 Choisissez entre Pips, Points ou Montant en argent pour une flexibilité maximale

• 🧠 Logique intelligente : si le TP ou SL est déjà dépassé, la position est fermée immédiatement

• 🎛️ Appliquez les paramètres à toutes les positions, uniquement au symbole actuel ou par Magic Number

• 🧩 Compatible avec tous les instruments, unités de temps et courtiers

• ⚡ Fonctionnement plug-and-play, aucune configuration supplémentaire requise

• 👁️ Interface claire et conviviale

Idéal pour les traders souhaitant une méthode rapide et fiable pour définir des niveaux de protection sans saisie manuelle. Parfait pour le scalping, le swing trading et les stratégies automatisées.

🗨️ Suggestions et retours bienvenus !

