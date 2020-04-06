Set TP and SL in Pips Points or Currency MT5

✅ Defina TP e SL em Pips, Pontos ou Dinheiro – Gestor de TP/SL totalmente automático para MT5

📌 Este EA simples mas poderoso define automaticamente os níveis de Take Profit e Stop Loss das suas operações abertas, usando uma de três unidades à sua escolha: Pips, Pontos ou valor exacto em Dinheiro.

⚙️ Características principais:

• 🎯 Ajusta automaticamente o TP e SL assim que as operações são abertas

• 📐 Escolha entre Pips, Pontos ou Dinheiro para máxima flexibilidade

• 🧠 Lógica inteligente: se o TP ou SL já tiverem sido ultrapassados, a operação é encerrada de imediato

• 🎛️ Aplique as definições a todas as operações, apenas ao símbolo actual ou filtrando por Magic Number

• 🧩 Compatível com todos os instrumentos, períodos de tempo e corretores

• ⚡ Operação plug-and-play, sem necessidade de configuração adicional

• 👁️ Interface limpa e intuitiva

Este EA é ideal para traders que pretendem um método rápido e fiável para definir níveis de protecção sem intervenção manual. Quer esteja a fazer scalping, swing trading ou a usar estratégias automatizadas, garante que as suas operações seguem sempre as regras de gestão de risco.

🗨️ Sugestões e comentários são sempre bem-vindos!

Keywords: take profit, stop loss, definir TP SL MT5, SL em pips, TP em dinheiro, EA para SL TP, gestor de ordens MT5, stop loss automático, auto TP, gestão de risco forex, trading em pips, SL em dinheiro, saídas inteligentes, ferramenta MetaTrader 5, EA por Magic Number