Smoothed Supertrend
- Индикаторы
- Marco Scherer
- Версия: 1.0
Smoothed Supertrend Indicator - Индикатор тренда на основе волатильности с функцией сглаживания
Smoothed Supertrend Indicator - это усовершенствованный вариант классического индикатора Supertrend для MetaTrader 5. Благодаря интеграции дополнительной функции сглаживания, рыночный шум уменьшается, а качество трендовых сигналов улучшается.
Техническое описание:
Индикатор основан на Average True Range (ATR) для измерения рыночной волатильности и сочетает его со сглаживанием ценовых данных скользящей средней. Получающаяся линия показывает текущее направление тренда и динамически адаптируется к изменениям волатильности.
Метод расчёта:
- Расчёт скользящей средней цен (MA)
- Расчёт Average True Range (ATR) за N периодов
- Расчёт верхней и нижней полос:
- Upper Band = MA + (ATR × Множитель)
- Lower Band = MA - (ATR × Множитель)
- Определение тренда на основе позиции цены закрытия относительно полос
- Ступенчатая логика: Линии изменяются только при развороте тренда
Входные параметры:
- ATR_Period (По умолчанию: 10) - Количество периодов для расчёта ATR
- ATR_Multiplier (По умолчанию: 3.0) - Множитель для ширины полос
- Smoothing_Period (По умолчанию: 5) - Количество периодов для сглаживания цен
- MA_Method (По умолчанию: SMA) - Метод скользящей средней (SMA, EMA, SMMA, LWMA)
- Bullish_Color (По умолчанию: Синий) - Цвет для восходящего тренда
- Bearish_Color (По умолчанию: Красный) - Цвет для нисходящего тренда
- Line_Width (По умолчанию: 2) - Ширина линии
Генерация сигналов:
Бычий сигнал: Цена закрытия пересекает снизу вверх нижнюю полосу Медвежий сигнал: Цена закрытия пересекает сверху вниз верхнюю полосу
Логика тренда:
- Восходящий тренд: Индикатор показывает синюю линию ниже цены
- Нисходящий тренд: Индикатор показывает красную линию выше цены
- Разворот тренда происходит только при подтверждённом закрытии за полосами
- Нет преждевременного разворота сигнала во время текущих трендов
Стратегии применения:
- Следование за трендом: Вход при откатах к линии Supertrend
- Смена тренда: Вход при смене цвета линии
- Stop-Loss: Размещение на линии Supertrend
- Комбинируется с: индикаторами моментума, анализом объёма, поддержкой/сопротивлением
Технические свойства:
- Non-Repainting: Подтверждённые сигналы не изменяются задним числом
- Расчёт в реальном времени на каждом тике
- Оптимизирован для низкой вычислительной мощности
- Совместим со всеми сборками MT5 от версии 2361
- Работает на всех таймфреймах (M1 до MN1)
- Поддерживаются все торговые инструменты
Преимущества по сравнению с классическим Supertrend:
- Уменьшение ложных сигналов благодаря двойному сглаживанию
- Настраиваемые методы сглаживания для различных рынков
- Более стабильная идентификация тренда на волатильных рынках
- Меньше преждевременных разворотов тренда
Установка:
- Скопировать файл индикатора (.mq5 или .ex5) в папку MQL5/Indicators
- Перезапустить MetaTrader 5 или открыть MetaEditor и скомпилировать (F7)
- Открыть Навигатор (Ctrl+N) → Indicators → Custom
- Перетащить Smoothed Supertrend на график
- Настроить параметры в соответствии с торговой стратегией
Рекомендуемые настройки:
- Скальпинг (M1-M5): ATR 8, Множитель 2.5, Сглаживание 3
- Дневная торговля (M15-H1): ATR 10, Множитель 3.0, Сглаживание 5 (По умолчанию)
- Свинг-трейдинг (H4-D1): ATR 14, Множитель 3.5, Сглаживание 7
Предупреждение о рисках:
Торговля финансовыми инструментами связана со значительными рисками и подходит не всем инвесторам. Возможна потеря вложенного капитала. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Этот индикатор не является инвестиционной рекомендацией и должен использоваться только как часть комплексной торговой стратегии. Пользователи несут полную ответственность за свои торговые решения.
Поддержка и обновления:
По техническим вопросам или проблемам обращайтесь к разработчику через систему сообщений MQL5. Обновления автоматически предоставляются через MQL5 Market.
