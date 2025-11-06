Smoothed Supertrend

Smoothed Supertrend Indicator - Индикатор тренда на основе волатильности с функцией сглаживания

Smoothed Supertrend Indicator - это усовершенствованный вариант классического индикатора Supertrend для MetaTrader 5. Благодаря интеграции дополнительной функции сглаживания, рыночный шум уменьшается, а качество трендовых сигналов улучшается.

Техническое описание:

Индикатор основан на Average True Range (ATR) для измерения рыночной волатильности и сочетает его со сглаживанием ценовых данных скользящей средней. Получающаяся линия показывает текущее направление тренда и динамически адаптируется к изменениям волатильности.

Метод расчёта:

  1. Расчёт скользящей средней цен (MA)
  2. Расчёт Average True Range (ATR) за N периодов
  3. Расчёт верхней и нижней полос:
    • Upper Band = MA + (ATR × Множитель)
    • Lower Band = MA - (ATR × Множитель)
  4. Определение тренда на основе позиции цены закрытия относительно полос
  5. Ступенчатая логика: Линии изменяются только при развороте тренда

Входные параметры:

  • ATR_Period (По умолчанию: 10) - Количество периодов для расчёта ATR
  • ATR_Multiplier (По умолчанию: 3.0) - Множитель для ширины полос
  • Smoothing_Period (По умолчанию: 5) - Количество периодов для сглаживания цен
  • MA_Method (По умолчанию: SMA) - Метод скользящей средней (SMA, EMA, SMMA, LWMA)
  • Bullish_Color (По умолчанию: Синий) - Цвет для восходящего тренда
  • Bearish_Color (По умолчанию: Красный) - Цвет для нисходящего тренда
  • Line_Width (По умолчанию: 2) - Ширина линии

Генерация сигналов:

Бычий сигнал: Цена закрытия пересекает снизу вверх нижнюю полосу Медвежий сигнал: Цена закрытия пересекает сверху вниз верхнюю полосу

Логика тренда:

  • Восходящий тренд: Индикатор показывает синюю линию ниже цены
  • Нисходящий тренд: Индикатор показывает красную линию выше цены
  • Разворот тренда происходит только при подтверждённом закрытии за полосами
  • Нет преждевременного разворота сигнала во время текущих трендов

Стратегии применения:

  1. Следование за трендом: Вход при откатах к линии Supertrend
  2. Смена тренда: Вход при смене цвета линии
  3. Stop-Loss: Размещение на линии Supertrend
  4. Комбинируется с: индикаторами моментума, анализом объёма, поддержкой/сопротивлением

Технические свойства:

  • Non-Repainting: Подтверждённые сигналы не изменяются задним числом
  • Расчёт в реальном времени на каждом тике
  • Оптимизирован для низкой вычислительной мощности
  • Совместим со всеми сборками MT5 от версии 2361
  • Работает на всех таймфреймах (M1 до MN1)
  • Поддерживаются все торговые инструменты

Преимущества по сравнению с классическим Supertrend:

  • Уменьшение ложных сигналов благодаря двойному сглаживанию
  • Настраиваемые методы сглаживания для различных рынков
  • Более стабильная идентификация тренда на волатильных рынках
  • Меньше преждевременных разворотов тренда

Установка:

  1. Скопировать файл индикатора (.mq5 или .ex5) в папку MQL5/Indicators
  2. Перезапустить MetaTrader 5 или открыть MetaEditor и скомпилировать (F7)
  3. Открыть Навигатор (Ctrl+N) → Indicators → Custom
  4. Перетащить Smoothed Supertrend на график
  5. Настроить параметры в соответствии с торговой стратегией

Рекомендуемые настройки:

  • Скальпинг (M1-M5): ATR 8, Множитель 2.5, Сглаживание 3
  • Дневная торговля (M15-H1): ATR 10, Множитель 3.0, Сглаживание 5 (По умолчанию)
  • Свинг-трейдинг (H4-D1): ATR 14, Множитель 3.5, Сглаживание 7

Предупреждение о рисках:

Торговля финансовыми инструментами связана со значительными рисками и подходит не всем инвесторам. Возможна потеря вложенного капитала. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Этот индикатор не является инвестиционной рекомендацией и должен использоваться только как часть комплексной торговой стратегии. Пользователи несут полную ответственность за свои торговые решения.

Поддержка и обновления:

По техническим вопросам или проблемам обращайтесь к разработчику через систему сообщений MQL5. Обновления автоматически предоставляются через MQL5 Market.


Фильтр:
Malvin Gerth
53
Malvin Gerth 2025.11.07 16:38 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Marco Scherer
1678
Ответ разработчика Marco Scherer 2025.11.11 08:55
Freut mich zu hören, danke!
Ответ на отзыв