Smoothed Supertrend

Индикатор Magic SMA очень помогает в определении направления тренда. Он может стать отличным дополнением к вашей существующей стратегии или основой для новой. Мы, люди, можем принимать лучшие решения, когда лучше видим визуально. Поэтому мы разработали его, чтобы отображать разные цвета для восходящих и нисходящих трендов. Каждый может настроить это так, как ему больше всего подходит. Установив период тренда, мы можем оптимизировать его для более длинных или коротких трендов для нашей стратегии

FREE