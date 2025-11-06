Smoothed Supertrend

Smoothed Supertrend Indicator - 基于波动率的趋势指标与平滑功能

Smoothed Supertrend Indicator是MetaTrader 5经典Supertrend指标的高级变体。通过集成额外的平滑功能，减少了市场噪音并提高了趋势信号的质量。

技术说明:

该指标基于平均真实波幅(ATR)来测量市场波动性，并将其与价格数据的移动平均平滑相结合。生成的线显示当前趋势方向，并动态适应波动性变化。

计算方法:

  1. 计算价格的移动平均(MA)
  2. 计算N个周期的平均真实波幅(ATR)
  3. 计算上下轨:
    • 上轨 = MA + (ATR × 乘数)
    • 下轨 = MA - (ATR × 乘数)
  4. 根据收盘价相对于轨道的位置确定趋势
  5. 阶梯逻辑: 线条仅在趋势反转时变化

输入参数:

  • ATR_Period (默认: 10) - ATR计算的周期数
  • ATR_Multiplier (默认: 3.0) - 带宽乘数
  • Smoothing_Period (默认: 5) - 价格平滑的周期数
  • MA_Method (默认: SMA) - 移动平均方法(SMA, EMA, SMMA, LWMA)
  • Bullish_Color (默认: 蓝色) - 上升趋势颜色
  • Bearish_Color (默认: 红色) - 下降趋势颜色
  • Line_Width (默认: 2) - 线宽

信号生成:

看涨信号: 收盘价从下方向上穿越下轨 看跌信号: 收盘价从上方向下穿越上轨

趋势逻辑:

  • 上升趋势: 指标在价格下方显示蓝线
  • 下降趋势: 指标在价格上方显示红线
  • 趋势变化仅在确认收盘价越过轨道时发生
  • 在持续趋势期间不会过早反转信号

应用策略:

  1. 趋势跟踪: 在回调到Supertrend线时入场
  2. 趋势变化: 在线条颜色变化时入场
  3. 止损: 设置在Supertrend线上
  4. 可与以下结合: 动量指标、成交量分析、支撑/阻力

技术特性:

  • Non-Repainting: 确认的信号不会事后更改
  • 每个tick实时计算
  • 优化低计算功率
  • 兼容MT5版本2361及以上所有版本
  • 适用于所有时间周期(M1至MN1)
  • 支持所有交易品种

相比经典Supertrend的优势:

  • 通过双重平滑减少虚假信号
  • 可调整的平滑方法适用于不同市场
  • 在波动市场中更稳定的趋势识别
  • 更少的过早趋势变化

安装:

  1. 将指标文件(.mq5或.ex5)复制到MQL5/Indicators文件夹
  2. 重启MetaTrader 5或打开MetaEditor并编译(F7)
  3. 打开导航器(Ctrl+N) → Indicators → Custom
  4. 将Smoothed Supertrend拖放到图表上
  5. 根据交易策略调整参数

推荐设置:

  • 剥头皮(M1-M5): ATR 8, 乘数 2.5, 平滑 3
  • 日内交易(M15-H1): ATR 10, 乘数 3.0, 平滑 5 (默认)
  • 波段交易(H4-D1): ATR 14, 乘数 3.5, 平滑 7

风险警告:

金融工具交易涉及重大风险，不适合所有投资者。可能损失投资资本。过去的结果不保证未来的表现。此指标不构成投资建议，应仅作为综合交易策略的一部分使用。用户对自己的交易决策完全负责。

支持和更新:

如有技术问题，请通过MQL5消息系统联系开发者。更新通过MQL5 Market自动提供。


推荐产品
该产品的买家也购买
作者的更多信息
筛选:
Malvin Gerth
53
Malvin Gerth 2025.11.07 16:38 
 

用户没有留下任何评级信息

Marco Scherer
1685
来自开发人员的回复 Marco Scherer 2025.11.11 08:55
Freut mich zu hören, danke!
回复评论