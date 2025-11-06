Smoothed Supertrend

LT Force Thiago Duarte 5 (5) Indicadores

Para los amantes de la tendencia, Force será un indicador muy útil. Esto se debe a que se basa en el famoso ADX, que mide la fuerza de una tendencia, pero sin sus 3 líneas confusas. Force tiene una interpretación muy simple: si el histograma está por encima del nivel cero la tendencia es alcista, de lo contrario es bajista. También se puede utilizar para encontrar divergencias, lo que es muy rentable. Gracias a Andre Sens por la idea de la versión 1.1. Si tienes alguna duda o sugerencia, por fav