Smoothed Supertrend

Smoothed Supertrend Indicator - Indicador de Tendencia Basado en Volatilidad con Función de Suavizado

El Smoothed Supertrend Indicator es una variante avanzada del indicador Supertrend clásico para MetaTrader 5. Mediante la integración de una función de suavizado adicional, se reduce el ruido del mercado y se mejora la calidad de las señales de tendencia.

Descripción Técnica:

El indicador se basa en el Average True Range (ATR) para medir la volatilidad del mercado y lo combina con un suavizado de media móvil de los datos de precios. La línea resultante muestra la dirección actual de la tendencia y se adapta dinámicamente a los cambios de volatilidad.

Método de Cálculo:

  1. Cálculo de la media móvil de precios (MA)
  2. Cálculo del Average True Range (ATR) durante N períodos
  3. Cálculo de bandas superior e inferior:
    • Banda Superior = MA + (ATR × Multiplicador)
    • Banda Inferior = MA - (ATR × Multiplicador)
  4. Determinación de tendencia basada en la posición del precio de cierre relativo a las bandas
  5. Lógica Escalonada: Las líneas solo cambian en reversión de tendencia

Parámetros de Entrada:

  • ATR_Period (Predeterminado: 10) - Número de períodos para cálculo ATR
  • ATR_Multiplier (Predeterminado: 3.0) - Multiplicador para ancho de banda
  • Smoothing_Period (Predeterminado: 5) - Número de períodos para suavizado de precios
  • MA_Method (Predeterminado: SMA) - Método de media móvil (SMA, EMA, SMMA, LWMA)
  • Bullish_Color (Predeterminado: Azul) - Color para tendencia alcista
  • Bearish_Color (Predeterminado: Rojo) - Color para tendencia bajista
  • Line_Width (Predeterminado: 2) - Ancho de línea

Generación de Señales:

Señal Alcista: El precio de cierre cruza de abajo hacia arriba la Banda Inferior Señal Bajista: El precio de cierre cruza de arriba hacia abajo la Banda Superior

Lógica de Tendencia:

  • Tendencia alcista: El indicador muestra línea azul debajo del precio
  • Tendencia bajista: El indicador muestra línea roja encima del precio
  • El cambio de tendencia ocurre solo con cierre confirmado más allá de las bandas
  • Sin reversión prematura de señal durante tendencias en curso

Estrategias de Aplicación:

  1. Seguimiento de Tendencia: Entrada en retrocesos a la línea Supertrend
  2. Cambio de Tendencia: Entrada en cambio de color de la línea
  3. Stop-Loss: Posicionamiento en la línea Supertrend
  4. Combinable con: Indicadores de momentum, análisis de volumen, soporte/resistencia

Propiedades Técnicas:

  • Non-Repainting: Las señales confirmadas no se modifican retroactivamente
  • Cálculo en tiempo real en cada tick
  • Optimizado para baja potencia computacional
  • Compatible con todas las versiones MT5 desde la versión 2361
  • Funciona en todos los marcos temporales (M1 a MN1)
  • Soporta todos los instrumentos de trading

Ventajas sobre Supertrend Clásico:

  • Reducción de señales falsas mediante doble suavizado
  • Métodos de suavizado ajustables para diferentes mercados
  • Identificación de tendencia más estable en mercados volátiles
  • Menos cambios prematuros de tendencia

Instalación:

  1. Copiar archivo indicador (.mq5 o .ex5) a carpeta MQL5/Indicators
  2. Reiniciar MetaTrader 5 o abrir MetaEditor y compilar (F7)
  3. Abrir Navegador (Ctrl+N) → Indicators → Custom
  4. Arrastrar y soltar Smoothed Supertrend en el gráfico
  5. Ajustar parámetros según estrategia de trading

Configuraciones Recomendadas:

  • Scalping (M1-M5): ATR 8, Multiplicador 2.5, Suavizado 3
  • Day Trading (M15-H1): ATR 10, Multiplicador 3.0, Suavizado 5 (Predeterminado)
  • Swing Trading (H4-D1): ATR 14, Multiplicador 3.5, Suavizado 7

Advertencia de Riesgo:

El comercio de instrumentos financieros conlleva riesgos sustanciales y no es adecuado para todos los inversores. Es posible la pérdida del capital invertido. Los resultados pasados no garantizan el rendimiento futuro. Este indicador no constituye asesoramiento de inversión y debe usarse solo como parte de una estrategia de trading integral. Los usuarios son los únicos responsables de sus propias decisiones comerciales.

Soporte y Actualizaciones:

Para preguntas técnicas o problemas, contacte al desarrollador a través del sistema de mensajería MQL5. Las actualizaciones se proporcionan automáticamente a través del MQL5 Market.


