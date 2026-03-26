Gold Zilla AI MT5
- Эксперты
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Christophe Pa Trouillas👨💻 О HAC
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MetaSignalsPro возглавляет команда профессиональных системных трейдеров и риск-менеджеров с более чем 15-летним опытом реальной торговли.
- Версия: 1.8
- Обновлено: 21 июля 2026
- Активации: 10
Генерируйте контролируемую прибыль с помощью Grok AI, диверсифицированным по рискам и оптимизированным для золота советником.
GoldZILLA AI — это многостратегический алгоритм, определяющий рыночные режимы для динамического выбора из пяти различных стратегий, оптимизируя доходность при минимизации просадки по XAUUSD.
[ Live Signal ] - [ Dedicated group | Version MT5 - MT4 ]
Почему стоит выбрать этого советника?
Динамический многостратегический подход
- Продвинутое определение рыночного режима для оптимального выбора стратегии
- Пять различных, некоррелированных торговых стратегий
- Симметричные алгоритмические правила для сигналов на покупку и продажу
Диверсификация рисков
- Анализ нескольких таймфреймов (от M5 до H1)
- Пять некоррелированных стратегий снижают общий риск портфеля
- Динамическая корректировка риска на основе рыночных условий
- Защита стоп-лоссом по всем позициям
Продвинутое управление рисками на основе ИИ
- На базе Grok Large Language Model с live веб-поиском
- Макроанализ в реальном времени и мониторинг новостных событий
- Ежедневные прогнозы тренда с детальным обоснованием
Производительность, оптимизированная для золота
- Специально разработан для торговли CFD на XAUUSD
- Использует уникальные волатильные характеристики золота
- Множество стратегий, адаптированных под поведение цены золота
Высшие этические стандарты бэктестинга и Надежная производительность в реальной торговле
- 100% качественные данные без пропусков
- Нулевая манипуляция историческими стоп-лоссами или тейк-профитами
- Отсутствие переобучения
- Регулярное сравнение Live Signal с бэктестами для проверки их соответствия
Ближайшая и постоянная поддержка
- Независимо от вашего опыта, мы поддержим вас для немедленного выхода на рынок с нашим советником
Поддержка Prop Firm
Перед покупкой проверьте правила вашей Prop Firm и ограничения, которые могут включать:
- Удержание позиций overnight
- Одновременные сделки
- Торговля во время выхода новостей
- Высокочастотная торговля
- ...
В любом случае, мы предоставим вам соответствующий set-файл.
Руководство по бэктестингу и настройке
- Актив и таймфрейм для запуска советника: XAUUSD | M5
- Таймфреймы стратегий: M5, M15, M30, H1
- История для бэктестинга: Высококачественные тиковые данные
- Тестируемый период: 2017-2025, Every Tick
- Out of Sample: с 2023 года
- Минимальный / Рекомендуемый депозит: $500 / $2000
- Предпочтительный брокер: ICMarkets
Предупреждение о рисках
- Перед покупкой этого советника ознакомьтесь с рисками
- Прошлые результаты не являются гарантией будущей прибыльности
- Ни одна торговая система не может выигрывать в 100% случаев
- Ознакомьтесь с нашей публикацией Как не быть обманутым при покупке алгоритма
Good EA, recommended.