Smoothed Supertrend

Smoothed Supertrend Indicator - ボラティリティベースのトレンド指標とスムージング機能

Smoothed Supertrend IndicatorはMetaTrader 5用の古典的なSupertrendインジケーターの高度なバリアントです。追加のスムージング機能の統合により、市場ノイズが削減され、トレンドシグナルの品質が向上します。

技術説明:

このインジケーターは市場のボラティリティを測定するためのAverage True Range(ATR)に基づいており、価格データの移動平均スムージングと組み合わせています。結果として得られるラインは現在のトレンド方向を示し、ボラティリティの変化に動的に適応します。

計算方法:

  1. 価格の移動平均(MA)の計算
  2. N期間にわたるAverage True Range(ATR)の計算
  3. 上下バンドの計算:
    • 上部バンド = MA + (ATR × 乗数)
    • 下部バンド = MA - (ATR × 乗数)
  4. バンドに対する終値の位置に基づくトレンド決定
  5. ステップロジック: ラインはトレンド反転時のみ変化

入力パラメータ:

  • ATR_Period (デフォルト: 10) - ATR計算の期間数
  • ATR_Multiplier (デフォルト: 3.0) - 帯域幅の乗数
  • Smoothing_Period (デフォルト: 5) - 価格スムージングの期間数
  • MA_Method (デフォルト: SMA) - 移動平均方法(SMA, EMA, SMMA, LWMA)
  • Bullish_Color (デフォルト: 青) - 上昇トレンドの色
  • Bearish_Color (デフォルト: 赤) - 下降トレンドの色
  • Line_Width (デフォルト: 2) - ライン幅

シグナル生成:

強気シグナル: 終値が下部バンドを下から上へクロス 弱気シグナル: 終値が上部バンドを上から下へクロス

トレンドロジック:

  • 上昇トレンド: インジケーターは価格の下に青いラインを表示
  • 下降トレンド: インジケーターは価格の上に赤いラインを表示
  • トレンド変化はバンドを超える確認された終値でのみ発生
  • 進行中のトレンド中の早期シグナル反転なし

応用戦略:

  1. トレンドフォロー: Supertrendラインへの押し目でエントリー
  2. トレンド変化: ラインの色変化でエントリー
  3. ストップロス: Supertrendラインに配置
  4. 組み合わせ可能: モメンタム指標、出来高分析、サポート/レジスタンス

技術特性:

  • Non-Repainting: 確認されたシグナルは事後的に変更されない
  • 各ティックでリアルタイム計算
  • 低計算能力向けに最適化
  • バージョン2361以降のすべてのMT5ビルドと互換性
  • すべての時間足で動作(M1からMN1まで)
  • すべての取引商品をサポート

クラシックSupertrendに対する利点:

  • 二重スムージングによる偽シグナルの削減
  • 異なる市場向けの調整可能なスムージング方法
  • ボラタイルな市場でのより安定したトレンド識別
  • より少ない早期トレンド変化

インストール:

  1. インジケーターファイル(.mq5または.ex5)をMQL5/Indicatorsフォルダにコピー
  2. MetaTrader 5を再起動するか、MetaEditorを開いてコンパイル(F7)
  3. ナビゲーターを開く(Ctrl+N) → Indicators → Custom
  4. Smoothed Supertrendをチャートにドラッグ&ドロップ
  5. トレーディング戦略に応じてパラメータを調整

推奨設定:

  • スキャルピング(M1-M5): ATR 8, 乗数 2.5, スムージング 3
  • デイトレーディング(M15-H1): ATR 10, 乗数 3.0, スムージング 5 (デフォルト)
  • スイングトレーディング(H4-D1): ATR 14, 乗数 3.5, スムージング 7

リスク警告:

金融商品の取引には重大なリスクが伴い、すべての投資家に適しているわけではありません。投資資本の損失の可能性があります。過去の結果は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。このインジケーターは投資助言を構成するものではなく、包括的なトレーディング戦略の一部としてのみ使用すべきです。ユーザーは自身のトレーディング決定に対して全責任を負います。

サポートとアップデート:

技術的な質問や問題については、MQL5メッセージングシステムを通じて開発者に連絡してください。アップデートはMQL5 Marketを通じて自動的に提供されます。


おすすめのプロダクト
Magic SMA MT5
Imre Heli
インディケータ
The Magic SMA indicator is of great help in determining trend direction. It can be an excellent addition to your existing strategy or the basis of a new one. We humans can make better decisions when we see better visually. So we designed it to show a different color for rising and falling trends. Everyone can customize this in the way that suits them best. By setting the Trend Period, we can optimize it for longer or shorter trends for our strategy. It is great for all time frames. IF YOU NEED
FREE
Advanced SuperTrend Indicator MT5
Albertas Guscius
インディケータ
SuperTrend Indicator for MetaTrader 5 Ride Trends Like a Pro — Never Miss a Move Again Description: The SuperTrend Indicator is your ultimate companion for mastering trend-following strategies. Designed to cut through market noise, this powerful tool combines the precision of Average True Range (ATR) with adaptive trailing stops to pinpoint trend reversals, confirm breakouts, and keep you on the right side of the market. Whether you’re trading forex, stocks, crypto, or commodities, the SuperTr
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
インディケータ
This indicator displays Pivot-Lines, preday high and low, preday close and the minimum and maximum of the previous hour. You just have to put this single indicator to the chart to have all these important lines, no need to setup many single indicators. Why certain lines are important Preday high and low : These are watched by traders who trade in a daily chart. Very often, if price climbs over or falls under a preday low/high there is an acceleration in buying/selling. It is a breakout out of a
FREE
Renko Box
Andrey Dik
5 (1)
インディケータ
Description. The basis for the formation of the Renko chart is the price range. If the price goes beyond its limits, the chart shows a box above or below the previous one. As a result, we see price movement without additional "noise" and important support and resistance levels. Features. For use in conjunction with the Expert Advisor, an additional buffer is implemented-a box counter. For convenience and to increase the speed of testing, the user can use the "new box" event, which the indicator
FREE
LT Force
Thiago Duarte
5 (5)
インディケータ
For those who like trend the Force will be a very useful indicator. This is because it is based on the famouse ADX, which measure the strenght of a trend, but without its 3 confusing lines. Force has its very simple interpretation: if the histogram is above zero level the trend is up, otherwise it is down. You can use it to find divergences too, which is very profitable. Thanks to Andre Sens for the version 1.1 idea. If you have any doubt or suggestion, please, contact me. Enjoy! MT4 version: 
FREE
OHLC Indicator by PipTick MT5
Michal Jurnik
5 (3)
インディケータ
The   OHLC indicator   shows the current and historical values of High, Low, Open, Close and Mid for a specific time period. It can plot the current values or the values from the previous session. The indicator's range can be calculated from a daily, weekly, monthly, or user-specified session. Levels High  of the current or previous session. Low  of the current or previous session. Open  of current or previous session. Close  of the current or previous session. Midpoint  of the current or prev
FREE
Automatic Trendlines
Pasi Hakamaki
4.69 (48)
インディケータ
インディケータはチャート上にトレンドラインを描画します。このインジケーターには6つの入力があります。ユーザーは両方の行に代替ラベルを指定できます。インジケーターの複数のインスタンスが使用される場合、ラベルは異なっている必要があります。ユーザーは、線の幅と色、および使用する重要なピークを指定する深さを設定できます。たとえば、Depth = 10は、現在の山と谷を使用してトレンドラインを設定します。この山と谷は、左右に少なくとも10本のバーがあり、高/低がピークの高/低よりも小さい/大きいです。インジケーターは、以前の山と谷もペイントします。インジケーターには、価格がサポート/レジスタンスラインから事前に設定された距離にあるときにユーザーに通知するために使用できるアラート機能が追加されています。アラート距離はピップで設定されます。
FREE
Pivot Points Signals
Oeyvind Borgsoe
インディケータ
Pivot Points Indicator – a fast, reliable, and fully customizable pivot detection for MetaTrader 5. This indicator uses MetaTrader’s native iHighest and iLowest functions to identify pivot highs and lows by scanning for the highest and lowest prices within a user-defined window of bars. A pivot is confirmed only when the current bar is the absolute maximum or minimum within the selected range, ensuring accurate and timely signals based on robust built-in logic. Key Features No Repainting : Onc
FREE
Realized Volatility Indicator
Sadath Diessongo
インディケータ
Realized Volatility Indicator Description The Realized Volatility Indicator measures the actual volatility observed in the market over a specified period. Unlike implied volatility (which is based on options pricing), realized volatility is based directly on historical price movements, offering a pure and objective view of market turbulence. This indicator can be used to: Assess market conditions, Optimize risk management, Fine-tune trading strategies based on volatility behavior. Key Features
FREE
Pro Support Resistance MT5
Suvashish Halder
4.91 (57)
インディケータ
This is the best Support and Resistance Indicator on the market, and it shows both confirmed Support and Resistance as well as Retests. Support & Resistance: Support marks where buying demand halts price declines, acting as a safety net. Resistance caps price surges, driven by selling pressure. Traders leverage these levels to predict reversals, plan entries, exits, and manage risks, making them trading's fundamental guideposts. Join To Learn Market Depth -   https://www.mql5.com/en/channels/su
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
インディケータ
Coral trend is   a trend-following indicator that is widely popular among FOREX traders . It is usually used as a confluence with other indicators. It uses combinations of moving averages with complex smoothing formulas! It has two configurable parameters: Coefficient   - smoothing ratio (*) Applied price Calculation: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
EZ Advanced Dynamic RSI
Danijel Plesa
5 (2)
インディケータ
Advanced Dynamic RSI — Birthday Special (temporarily FREE) Why is it free right now? It’s our birthday — we’re giving back to the community. During this limited-time Birthday Special the indicator is fully functional (no feature locks) so you can experience dynamically adaptive RSI levels in your own workflow. After the promotion, the regular price will resume. Note: You can find our other professional Tools & High-End EAs (strategy EAs for trend and mean-reversion, plus analysis utilities) d
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
インディケータ
RSI ABCDパターンファインダー：テクニカル戦略 1. インジケーターの仕組み 古典的RSI と ABCD調和パターン の自動検出を組み合わせたものです。 主要コンポーネント 標準RSI （調整可能な期間） 高値・安値マーカー （矢印） ABCDパターン （緑/赤の線） 過買（70）・過売（30）フィルター 2. MT5設定 period = 14 ; // RSI期間 size = 4 ; // 最大パターンサイズ OverBought = 70 ; // 過買水準 OverSold = 30 ; // 過売水準 Filter = USE_FILTER_ YES ; // 確認フィルター 3. 取引戦略 3.1. 買いエントリー（強気ABCD） 条件： RSIが以下を形成： 谷（ A ）→ 山（ B ）→ より高い谷（ C ） D が過売域（30）より上だが C より下 確認：A-B-C-Dを結ぶ緑色の線 目標： TP1: B-Cの61.8% TP2: B-Cの100% ストップロス： D より下 3.2. 売りエントリー（弱気ABCD） 条件： RSIが以下を形成： 山（ A
FREE
MA Color Candles
Vladimir Kuzmin
インディケータ
MA Color Candles Indicator MA Color Candles is an indicator for visually displaying market trends by coloring chart candles. It does not add objects or distort price data, instead coloring real candles based on the state of two moving averages. This enables quick trend assessment and use as a filter in trading strategies. How It Works Bullish trend: Fast MA above slow MA, slow MA rising (green candles). Bearish trend: Fast MA below slow MA, slow MA falling (red candles). Neutral state: Candles
FREE
Candle Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
5 (1)
インディケータ
Candle Perspective Structure Indicator MT5 is a simple indicator that defines and displays the candlestick structure of the market. This indicator will suit both experienced traders and beginners who find it difficult to follow the structure visually. If you want to see more high-quality products or order the development/conversion of your own products, visit my partners' website: 4xDev Get 10% OFF on manual strategies automation services or indicator development/conversion services at 4xDev
FREE
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.67 (24)
インディケータ
この情報インジケーターは、アカウントの現在の状況を常に把握したい人にとって役立ちます。 -   より便利なインジケーター このインジケーターには、ポイント、パーセンテージ、通貨での利益、現在のペアのスプレッド、現在の時間枠でバーが閉じるまでの時間などのデータが表示されます。 チャート上に情報線を配置するには、いくつかのオプションがあります。 価格の右側 (価格の後ろにあります)。 コメントとして (グラフの左上隅に); 画面の選択した隅。 情報区切り記号を選択することもできます。 | / \ # このインジケーターは使いやすく、非常に有益です。設定で不要な情報項目を無効にすることも可能です。 設定 外観の種類     - 情報行の表示タイプ。次の 3 つのオプションがあります。 価格に従ってください     - 価格に従う。 コメントとして     - コメントとして; 画面の選択した隅に     - 画面の選択した隅にあります。 添付用グラフコーナー     - 表示タイプを選択した場合 画面の選択されたコーナーでは、この項目を使用して 4 つのスナップ コーナーの 1 つを選択
FREE
Support Resistance Dynamic
Quang Huy Quach
5 (1)
インディケータ
The "Support Resistance Dynamic" indicator is a powerful technical analysis tool for the MetaTrader 5 platform, designed to automatically identify and plot dynamic Support and Resistance zones on price charts. This indicator helps traders easily recognize important price levels, potential reversal points, or breakout areas, thereby enabling more informed trading decisions. 2. Key Features Dynamic S/R Identification : Automatically identifies support and resistance zones based on an advanced Pivo
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
インディケータ
Indicator and Expert Adviser  EA Available in the comments section of this product. Download with Indicator must have indicator installed for EA to work. Mt5 indicator alerts for bollinger band and envelope extremes occurring at the same time. Buy signal alerts occur when A bullish candle has formed below both the lower bollinger band and the lower envelope  Bar must open and close below both these indicators. Sell signal occur when A bear bar is formed above the upper bollinger band and upper
FREE
Major Support and Resistance
Henri Salvatore Bigatti
5 (6)
インディケータ
This indicator shows current major support and resistance, if one exists. And as a support or resistance is broken it shows the new current, if any. To identify support and resistance points it uses the high and low points identified on the current chart. Allows too you to inform the maximum number of bars used to consider a support or resistance point still valid.
FREE
Result per Symbol MT5
Devscode Desenvolvimento de Softwares LTDA
5 (3)
インディケータ
When working with several assets and having several open positions in different assets, it is a little complicated to visualize how much profit or loss is in each asset, so with this problem in mind I developed this indicator where it facilitates the visualization of open operations in each asset , where you will be able to open several different assets and you will be able to visualize the individual result of each asset and speed up your decision making in your trades.
FREE
MA Multi Timeframe MT5
Quang Huy Quach
インディケータ
The MultiFrameTrendAnalyzer is a versatile MetaTrader 5 (MT5) indicator designed to provide multi-timeframe trend analysis using Moving Average (MA) crossovers. This indicator synchronizes trend signals across multiple timeframes (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1) and displays them with intuitive visual cues, including a colored trend line, signal arrows, and a customizable dashboard. Features Multi-Timeframe Analysis : Evaluates trends across up to nine timeframes, allowing traders to conf
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
インディケータ
Introducing the MACD  Enhanced – an advanced MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator that provides traders with extended capabilities for trend and momentum analysis in financial markets. The indicator uses the difference between the fast and slow exponential moving averages to determine momentum, direction, and strength of the trend, creating clear visual signals for potential entry and exit points. Attention! To achieve the best results, it is recommended to adapt the indicator
FREE
Curver Arrows
Francis Dube
3.75 (4)
インディケータ
This indicator is a straight port of a well known MetaTrader 4 indicator that is freely available on the Internet. It does not redraw at all. It implements a type of breakout strategy. The arrows indicate market direction. Use the indicator on M15 charts and higher. The indicator draws two bands near price action and generates signals when the price closes below the lower band and also above the upper band. The indicator uses periodic highs and lows to calculate upper and lower threshold bands.
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
インディケータ
Donchian Channel is an indicator created by Richard Donchian. It is formed by taking the highest high and the lowest low of the last specified period in candles. The area between high and low is the channel for the chosen period. Its configuration is simple. It is possible to have the average between the upper and lower lines, plus you have alerts when price hits one side. If you have any questions or find any bugs, please contact me. Enjoy!
FREE
Candle Close Time MT5
Aren Davidian
インディケータ
Introducing the Professional Indicator ARKA – Candle Close Time Do you want to always know the exact remaining time for the current candle to close? Or do you want to instantly see the real-time broker spread right on your chart without any extra calculations? The ARKA – Candle Close Time indicator is designed exactly for this purpose: a simple yet extremely powerful tool for traders who value clarity, precision, and speed in their trading. Key Features: Displays the exact time re
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
インディケータ
Introducing VFI (Volume Flow Indicator) – a trading indicator that analyzes the relationship between volume and price movement to identify key trading opportunities. The indicator displays the strength and direction of volume flow, providing clear signals about potential entry and exit points. Signals are formed based on zero line crossovers, crossovers between the VFI line and its exponential moving average (EMA), and when the indicator exits overbought and oversold zones. Attention! This stra
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
インディケータ
概要 このインジケーターは、クラシックな ドンチャンチャネル を強化したバージョンで、実践的なトレード機能を追加しています。 標準の3本線（上限、下限、中央線）に加え、 ブレイクアウト を検出し、チャート上に矢印で視覚的に表示します。また、チャートを見やすくするために、 現在のトレンド方向と逆側のラインのみを表示 します。 インジケーターの機能: 視覚的シグナル ：ブレイクアウト時にカラフルな矢印を表示 自動通知 ：ポップアップ、プッシュ通知、Eメール RSIフィルター ：市場の相対的な強弱に基づいてシグナルを検証 カスタマイズ可能 ：色、ラインの太さ、矢印コード、RSI閾値など 動作原理 ドンチャンチャネルは次のように計算します: 上限線 ：直近N本のクローズ済みローソク足の最高値 下限線 ：直近N本のクローズ済みローソク足の最安値 中央線 ：最高値と最安値の平均値 上方ブレイクアウト は終値が上限線を超えたときに発生し、 下方ブレイクアウト は終値が下限線を下回ったときに発生します。 インジケーターは以下を行います: 3本のドンチャンラインを描画 方向転換後の最初のブレイクアウト
FREE
Moving Average Cross Engulfing Alert Mt5
Paul Conrad Carlson
5 (1)
インディケータ
This Mt5 Indicator Signals when there is two opposite direction bars engulfed by current bar.  has a recent Exponential Moving Average Cross and past bar was oversold/bought Expert Advisor Available in Comments  Free Version Here : https://www.mql5.com/en/market/product/110114?source=Site&nbsp ; Full Alerts for mt5 terminal , phone , email, print to file, print to journal  Buy Signal ( blue line ) Past ema cross ( set at 30 bars back ) Past bar rsi is oversold ( level 40  ) Engulfing bar closes
FREE
ATR Dynamic Pivot Signals Indicator
SkyBlue Fintech Solutions LLP
インディケータ
Unlock Precision Trading: The ATR Dynamic Pivot System Download this free   ATR Pivot Signals   indicator and instantly gain an edge against market noise. This is the ultimate tool for traders who demand high-conviction entry points based on genuine market swing reversals, not guesswork. The   ATR Pivot Signals   system   is an innovative technical indicator that utilizes the Average True Range (ATR) to dynamically filter volatility, ensuring that a signal is triggered only when a price move is
FREE
Alpha Trend Analyzer
Le Trung Kien Hoang
インディケータ
SuperTrend Indicator – Description & Important Notice The SuperTrend is a composite technical indicator designed to help you identify the primary trend, measure its strength, and assess signal quality. However, an indicator is only a tool —it’s never 100% accurate and cannot replace sound risk management. 1. Core Formula & Components ATR (Average True Range): measures price volatility; customize sensitivity via Periods and Multiplier . Upper/Lower Bands: derived from ATR and your chosen source p
FREE
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
インディケータ
このインジケーターを購入すると、プロ仕様のトレードマネージャーを無料で差し上げます。 まず第一に、このトレーディングシステムがノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグのインジケーターであることを強調する価値がある。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになっています。 オンラインコース、マニュアル、プリセットのダウンロード。 「スマートトレンドトレーディングシステム MT5」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的なトレーディングソリューションです。10以上のプレミアムインジケーターを組み合わせ、7つ以上の堅実なトレーディング戦略を備えており、多様な市場状況に対応する多目的な選択肢となっています。 トレンドフォロー戦略：トレンドを効果的に乗り越えるための正確なエントリーとストップロス管理を提供します。 リバーサル戦略：潜在的なトレンドの反転を特定し、トレーダーがレンジ相場を活用できるようにします。 スキャルピング戦略：高速で正確なデイトレードおよび短期取引のために設計されています。 安定性：すべてのインジケーターはノンリペイント、ノンリドロー、ノ
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
インディケータ
Power Candles – あらゆる市場に対応した強度ベースのエントリーシグナル Power Candles は、Stein Investments が長年培ってきた強度分析を価格チャート上に直接反映します。価格だけに反応するのではなく、各ローソク足は実際の市場の強さに基づいて色分けされ、モメンタムの蓄積、強度の加速、明確なトレンド転換を瞬時に把握できます。 すべての市場に共通する単一ロジック Power Candles は すべての取引シンボル で自動的に動作します。現在のシンボルが Forex か非 Forex 市場かを自動判別し、内部で適切な強度モデルを適用します。 Forex および Gold ：FX Power のデルタ値を使用（絶対値レンジ最大 100） 指数、暗号資産、CFD ：IX Power の強度値を使用（絶対値レンジ最大 50） 必要な強度計算は Power Candles に直接組み込まれています。ローソク足のカラーリングやシグナルロジックに、追加のインジケーターは不要です。 価格ノイズではなく「強度状態」 各ローソク足は、以下の 9 つの明確に定義された強
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
インディケータ
このインジケーターを購入された方には、以下の特典を 無料 で提供しています： 各トレードを自動で管理し、ストップロスとテイクプロフィットを設定し、戦略ルールに基づいてポジションを決済する補助ツール 「Bomber Utility」 様々な銘柄に合わせたインジケーターの設定ファイル（セットファイル） 「最小リスク」、「バランスリスク」、「待機戦略」 の3つのモードで使用できる Bomber Utility 用の設定ファイル このトレーディング戦略をすぐに導入・設定・開始できる ステップバイステップのビデオマニュアル ご注意： 上記の特典を受け取るには、MQL5のプライベートメッセージシステムを通じて販売者にご連絡ください。 オリジナルのカスタムインジケーター 「Divergence Bomber（ダイバージェンス・ボンバー）」 をご紹介します。これは、MACDのダイバージェンス（乖離）戦略に基づいた 「オールインワン」型のトレーディングシステム です。 このテクニカルインジケーターの主な目的は、価格とMACDインジケーターの間に発生するダイバージェンスを検出 し、将来の価格の動きを示す
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
インディケータ
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5 用 ゴールド (XAU/USD) トレーディングシステム 真剣なトレーダーのために: 複数の市場分析要因を組み合わせた、構造化され、データ駆動型の方法論でゴールド取引に取り組みます。このツールは、あなたのゴールド取引分析をサポートするために構築されています。 限定価格の機会 これは、価格が上昇する前に Gold Sniper Scalper Pro を所有するチャンスです。 その後の購入 10 件ごとに $50 ずつ上昇します。 最終価格: $498 あなたの分析的優位性を定義する機能 Gold Sniper Scalper Pro は、深い洞察と明確な統計的優位性を提供するために設計された包括的なツールキットです: システム、入力のカスタマイズ、およびインジケーター使用時の注意事項を含む詳細なインジケーター使用ガイドは、以下の MQL 記事に記載されています。ドキュメントを参照してください。 Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System o
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
インディケータ
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe は、Smart Money Concepts（SMC）に基づいて開発された リアルタイム市場分析ツール です。 本システムは、トレーダーがマーケットストラクチャーを体系的に分析し、市場全体の方向性をより明確に把握できるよう設計されています。 システムは複数の時間軸にわたり、 反転ポイント（Reversal Points）・主要ゾーン（Key Zones）・マーケットストラクチャー を自動的に解析します。さらに、 POI（Point of Interest）・ノーリペイントシグナル・Auto Fibonacci Levels を表示し、プルバックや反転ポイントを高精度で検出します。 リアルタイムシグナルとアラートにより、価格が主要ゾーンに到達したときや、ゾーン内で反転シグナルが発生した際に、重要な機会を逃すことはありません。 また、本システムは インジケーター と シグナルシステム の両方の機能を兼ね備えた 2-in-1ツール であり、ゾーン分析とリアルタイムエントリーシグナルを一体化しています。 さらに
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
インディケータ
まず第一に、この取引インジケーターは再描画されず、再描画されず、遅延しないことを強調する価値があります。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになります。 ユーザーマニュアル：設定、入力、戦略。 アトミックアナリストは、価格の強さとモメンタムを利用して市場でより良いエッジを見つけるためのPA価格アクションインジケーターです。ノイズや誤ったシグナルを除去し、取引ポテンシャルを高めるための高度なフィルターを備えています。複雑なインジケーターの複数のレイヤーを使用して、アトミックアナリストはチャートをスキャンし、複雑な数学的計算をシンプルなシグナルと色に変換します。これにより、どのような初心者トレーダーでも理解して使用し、一貫した取引の決定を行うことができます。 「アトミックアナリスト」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的な取引ソリューションです。プレミアムインジケーターとトップノッチの機能を1つの取引戦略に組み合わせ、すべてのタイプのトレーダーにとって汎用性のある選択肢にします。 デイリートレーディングとスキャルピング戦略：高速で正確なデイ
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
インディケータ
FX Power: 通貨の強弱を分析して、より賢い取引を実現 概要 FX Power は主要通貨と金の実際の強弱をあらゆる市場状況で理解するための必須ツールです。強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、 FX Power は取引の意思決定を簡素化し、高い確率の取引機会を見出します。トレンドを追従する場合でも、極端なデルタ値を使用して反転を予測する場合でも、このツールはあなたの取引スタイルに完全に適応します。ただ取引するだけではなく、 FX Power で賢く取引をしましょう。 1. なぜ FX Power がトレーダーにとって非常に有益なのか 通貨と金のリアルタイム強弱分析 • FX Power は主要通貨と金の相対的な強弱を計算し、マーケットダイナミクスに関する明確な洞察を提供します。 • どの資産がリードしているか、または後れを取っているかを監視して、取引するペアを賢く選びましょう。 マルチタイムフレームの包括的なビュー • 短期、中期、長期のタイムフレームで通貨と金の強弱を追跡し、マーケットトレンドに基づいて取引戦略を調整できます。 • スキャルピングからスイングトレード
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
インディケータ
Game Changerは、あらゆる金融商品で使用できる革新的なトレンドインジケーターです。メタトレーダーを強力なトレンドアナライザーへと変貌させます。このインジケーターは再描画や遅延がありません。あらゆる時間枠で動作し、トレンドの特定、反転の可能性のシグナル、トレーリングストップ機能、そして迅速な市場反応のためのリアルタイムアラートを提供します。経験豊富なプロ、あるいは優位性を求める初心者の方でも、このツールは自信と規律を持ち、トレンドの根底にあるダイナミクスを明確に理解した上で取引を行うための力となります。 購入後すぐにご連絡いただくと、個人ボーナスを進呈いたします！強力なサポートとトレンドスキャナーインジケーターの無料コピーもご用意しておりますので、お気軽にプライベートメッセージでご連絡くださ. 私のEAやスペシャルセットはTelegramでは販売しておりません。Mql5のみで販売しており、セットファイルはこちらのブログでのみ公開し ております 。詐欺師にはご注意ください。他の方からセットを購入しないでください。 設定 トレンド変化時のアラートを有効にする - True/Fals
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
インディケータ
トレンド スクリーナー インジケーターでトレンド取引の力を解き放ちます。ファジー ロジックと複数通貨システムを活用した究極のトレンド取引ソリューションです。 ファジー ロジックを活用した革新的なトレンド インジケーターである Trend Screener を使用して、トレンド取引を向上させます。 これは、13 を超えるプレミアム ツールと機能、および 3 つの取引戦略を組み合わせた強力なトレンド追跡インジケーターであり、Metatrader をトレンド アナライザーにする多用途の選択肢となります。 期間限定オファー : トレンド スクリーナー インジケーターは、わずか 100 ドルで生涯ご利用いただけます。 (元の価格 50$ ) (オファー延長) Trend Screener の 100% 非再描画精度の揺るぎない精度を体験して、取引の決定が過去の価格変動の影響を受けないようにしてください。 マルチタイムフレームおよびマルチ通貨機能の多用途性を解放し、比類のない自信を持って外国為替、商品、暗号通貨、インデックスの世界を取引できるようにします。 Trend Screener の包括的な
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
インディケータ
発売プロモーション Azimuth Proは先着 100 名様限定で 299 ドルでご提供します。 最終価格は 499 ドルとなります。 リテールとインスティテューショナルのエントリーの違いはインジケーターではなく、ロケーションにあります。 多くのトレーダーは、モメンタムを追いかけたり、遅行シグナルに反応して、任意の価格レベルでエントリーします。機関投資家は、需給が実際にシフトする構造的なレベルに価格が到達するのを待ちます。 Azimuth Proはこれらのレベルを自動的にマッピングします：スイングアンカーVWAP、マルチタイムフレーム構造ライン、高確率ロケーションにのみ出現するABCパターン。 Azimuth Proは、構造分析とインテリジェントな自動化の両方を求めるプロフェッショナルトレーダー向けに構築されています。 Azimuthが外科的精度で市場構造をマッピングする一方、Azimuth Proはインテリジェンスレイヤーを追加します：トレーディングスタイルの自動検出、スマート設定された移動平均線、20年のデータでバックテストされた最適化パラメータ。その結果、お使いの
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
インディケータ
Quantum TrendPulse を ご紹介します。これは、   SuperTrend   、   RSI   、および Stochastic のパワーを 1 つの包括的なインジケーターに組み合わせて、取引の可能性を最大限に引き出す究極の取引ツールです。精度と効率を求めるトレーダー向けに設計されたこのインジケーターは、市場のトレンド、勢いの変化、最適なエントリー ポイントとエグジット ポイントを自信を持って特定するのに役立ちます。 主な特徴: SuperTrend 統合: 現在の市場動向に簡単に追従し、収益性の波に乗ることができます。 RSI精度: 買われすぎと売られすぎのレベルを検出し、市場の反転のタイミングに最適で、SuperTrendのフィルターとして使用されます。 確率的精度: 確率的振動を活用して、変動の激しい市場で隠れたチャンスを見つけます。SuperTrend のフィルターとして使用されます。 マルチタイムフレーム分析:   M5 から H1 または H4 まで、さまざまなタイムフレームで市場を常に把握します。 カスタマイズ可能なアラート: カスタム取引条件が満たされ
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
インディケータ
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
インディケータ
Smart Stop Indicator – チャート上で実現するインテリジェントなストップロス精度 概要 Smart Stop Indicator は、ストップロスを勘や感情ではなく、明確で体系的に設定したいトレーダーのために設計されています。本ツールは、クラシックなプライスアクション（高値更新・安値切り下げ）と最新のブレイクアウト認識ロジックを組み合わせ、次に来るべき論理的なストップレベルを正確に特定します。トレンド相場、レンジ、急速なブレイクアウト局面のいずれであっても、最適な SL ゾーンとその状態（“new”、“broken”、“valid”）をチャート上に直接表示します。さらに今回、SL 距離の %ADR 表示も新たに追加されています。 主な特徴 マーケット構造に基づく自動ストップ配置 • 市場構造とリアルタイムの値動きに基づき、意味のあるストップロスレベルを自動検出します。 スマートなブレイクアウト感知 • 急激な方向転換やブレイクアウトにも柔軟に対応し、早すぎるストップ調整を避けます。 SL %ADR の表示 • ストップロスまでの距離を ADR（Averag
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
インディケータ
優れたテクニカルインジケーター「Grabber」をご紹介します。これは、すぐに使える「オールインワン」トレーディング戦略として機能します。 ひとつのコードに、市場のテクニカル分析ツール、取引シグナル（矢印）、アラート機能、プッシュ通知が強力に統合されています。 このインジケーターを購入された方には、以下の特典を無料で提供します： Grabberユーティリティ：オープンポジションを自動で管理するツール ステップバイステップのビデオマニュアル：インジケーターのインストール、設定、取引方法を解説 カスタムセットファイル：インジケーターをすばやく自動設定し、最大限の成果を出すための設定ファイル 他の戦略はもう忘れてください！Grabberだけが、あなたを新たなトレードの高みへと導いてくれるのです。 Grabber戦略の主な特徴： 推奨タイムフレーム：M5〜H4 対応通貨ペア・資産：どれでも使用可能ですが、私が実際に検証した以下を推奨します（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、E
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
インディケータ
まず第一に、この取引ツールはノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグの指標であり、プロの取引に理想的ですことを強調する価値があります。 オンラインコース、ユーザーマニュアル、デモ。 スマートプライスアクションコンセプトインジケーターは、新米から経験豊富なトレーダーまで、非常 に強力なツールです。Inner Circle Trader AnalysisやSmart Money Concepts Trading Strategiesなど、20以上の有用な指標を1つに組み合わせています。このインジケーターはスマートマネーコンセプトに焦点を当て、大手機関の取引方法を提供し、彼らの動きを予測するのに役立ちます。 特に、流動性分析に優れており、機関がどのように取引しているかを理解しやすくしています。市場のトレンドを予測し、価格の動きを慎重に分析するのに優れています。機関の戦略とトレードを合わせることで、市場の動向についてより正確な予測ができます。このインジケーターは多目的であり、市場構造を分析し、重要な注文ブロックを特定し、さまざまなパターンを認識するのに優れています。 このインジケーター
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
インディケータ
Trend Ai indicatorは、トレンドの識別と実用的なエントリポイントと反転アラートを組み合わせることで、トレーダーの市場分析を強化する優れたツールです。 この指標は、ユーザーが自信と正確さで外国為替市場の複雑さをナビゲートすることを可能にします トレンドAiインジケーターは、主要なシグナル以外にも、プルバックやリトレースメント中に発生するセカンダリエントリポイントを識別し、トレーダーが確立されたトレンド内の価格修正を活用できるようにします。 重要な利点: *MT4およびMT5の仕事 *明確な買いまたは売りシグナル *再描画しません ·すべての資産で動作します 私はeaやセットをtelegram it詐欺で販売しないように注意してください。 すべての設定はここでブログで無料です。  重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ 私の他のプロダクトと同様、実質操作の監視はここに見つけることができます: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 設定および入力: すべての
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
インディケータ
これまでに、 素晴らしいバックテスト結果、 驚くべき数値を持つ ライブ口座のパフォーマンス証明 、そして あらゆる場所での統計情報 がある取引インジケーターを購入し、しかし使用後に 口座を破綻させてしまった ことは何度ありますか？ シグナル単独を信用すべきではありません。そもそもなぜそれが表示されたのかを知る必要があります。そして、それこそがRelicusRoad Proの得意とすることです！ ユーザーマニュアル + 戦略 + トレーニングビデオ + VIPアクセス付きプライベートグループ + モバイル版利用可能 市場の見方を変える新しい方法 RelicusRoadは、FX、先物、仮想通貨、株式、指数に対応する、 世界で最も強力で最高の取引インジケーター であり、トレーダーが口座を 成長させる ために必要なすべての情報とツールを提供します。 初心者 から 上級者 まで、 すべてのトレーダー が成功できるよう、 テクニカル分析 と 取引計画 を提供します。 これは、将来の市場を 予測する のに十分な情報を提供する 主要な取引インジケーター です。私たちは、チャート上で意味をなさない複
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
インディケータ
IX Power: 指数、商品、暗号資産、外国為替市場の洞察を発見 概要 IX Power は、指数、商品、暗号資産、外国為替市場の強弱を分析するための多用途ツールです。 FX Power が全ての利用可能な通貨ペアデータを活用して外為ペアで最高の精度を提供する一方、 IX Power は基礎資産の市場データにのみ焦点を当てています。この特性により、 IX Power は非外為市場に最適であり、単純な外為分析にも信頼性の高いツールです。どのチャートでもスムーズに機能し、取引判断を向上させるための明確で実行可能な洞察を提供します。 1. IX Power がトレーダーにとって価値がある理由 複数市場での強弱分析 • IX Power は指数、商品、暗号資産、外為シンボルの強弱を計算し、それぞれの市場に合わせた洞察を提供します。 • US30、WTI、ゴールド、ビットコイン、または通貨ペアなどの資産を監視して取引機会を発見できます。 幅広い市場に適応 • 外為取引では、 FX Power が関連する全ての通貨ペアを分析することで比類のない精度を提供します。 • IX Power
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
インディケータ
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
インディケータ
Berma Bands (BBs) インジケーターは、市場のトレンドを特定して活用したいトレーダーにとって貴重なツールです。価格と BBs の関係を分析することで、トレーダーは市場がトレンド段階にあるか、レンジ段階にあるかを判断できます。 詳細については、[ Berma Home Blog ] をご覧ください。 バーマ バンドは、上部バーマ バンド、中部バーマ バンド、下部バーマ バンドの 3 つの異なる線で構成されています。これらの線は価格の周りにプロットされ、全体的な傾向に対する価格の動きを視覚的に表します。これらのバンド間の距離から、ボラティリティや潜在的な傾向の反転についての洞察を得ることができます。 バーマ バンドの線がそれぞれ離れると、市場が横ばいまたはレンジ相場の期間に入っていることを示すことがよくあります。これは、明確な方向性の偏りがないことを示しています。トレーダーは、これらの期間中にトレンドを特定するのが難しいと感じる可能性があり、より明確なトレンドが出現するまで待つ場合があります。 バーマ バンドの線が 1 本の線に収束すると、強いトレンド環境の兆候となること
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
インディケータ
FX Volume：ブローカー視点で捉える本物の市場センチメント クイック概要 トレード手法をさらに高めたいとお考えですか？ FX Volume は、リテールトレーダーやブローカーのポジション状況をリアルタイムで提供します。これは、COTのような遅延レポートよりもはるかに早く知ることができます。安定した利益を目指す方も、さらなる優位性を求める方も、 FX Volume は大きな不均衡を見極め、ブレイクアウトを確認し、リスク管理を洗練させるのに役立ちます。今すぐ始めて、実際の出来高データがどのように意思決定を変革するかを体感してください！ 1. FX Volume がトレーダーにとって非常に有益な理由 高精度の早期警戒シグナル • 各通貨ペアを売買しているトレーダー数を、他者よりも早く、ほぼリアルタイムで把握できます。 • FX Volume は、複数のリテールブローカーから得られる本物の出来高データを収集し、分かりやすい形式で提供する 唯一 のツールです。 強力なリスク管理 • ロングやショートの大きな偏り（インバランス）を特定し、潜在的なトレンド転換を見逃しません。ストップ
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
インディケータ
サポートとレジスタンススクリーナーは、1つのインジケーター内に複数のツールを提供するMetaTraderの1つのレベルインジケーターにあります。 利用可能なツールは次のとおりです。 1.市場構造スクリーナー。 2.強気のプルバックゾーン。 3.弱気プルバックゾーン。 4.デイリーピボットポイント 5.毎週のピボットポイント 6.毎月のピボットポイント 7.ハーモニックパターンとボリュームに基づく強力なサポートとレジスタンス。 8.銀行レベルのゾーン。 期間限定オファー：HVサポートおよびレジスタンスインジケーターは、50ドルと生涯でのみご利用いただけます。 （元の価格125 $） MQL5ブログにアクセスすると、分析例を含むすべてのプレミアム指標を見つけることができます。 ここをクリックしてください。 主な機能 ハーモニックおよびボリュームアルゴリズムに基づく強力なサポートおよびレジスタンスゾーン。 ハーモニックおよびボリュームアルゴリズムに基づく強気および弱気のプルバックゾーン。  市場構造スクリーナー 毎日、毎週、毎月のピボットポイント。 ドキュメント すべてのサポートおよび
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
インディケータ
Gold Entry Sniper – ゴールドスキャルピング＆スイングトレード用プロフェッショナル多時間足ATRダッシュボード Gold Entry Sniper は、XAUUSDや他の銘柄向けに正確な 売買シグナル を提供する、MetaTrader 5用の高度なインジケーターです。 ATRトレーリングストップロジック と 多時間足分析ダッシュボード を搭載し、スキャルピングからスイングトレードまで対応します。 主な特徴と利点 多時間足シグナル分析 – M1、M5、M15 のトレンドを同時表示。 ATRベースのトレーリングストップ – ボラティリティに応じて動的に調整。 プロ仕様のチャートダッシュボード – シグナル状況、ATRレベル、回帰線、売買方向を表示。 明確な売買マーカー – 自動矢印とテキストラベル。 エグジットアラートとトレード管理 – 利益確定のための自動検出。 完全カスタマイズ可能 – パネル位置、色、フォント、ATR/回帰設定を調整可能。 ゴールド(XAUUSD)に最適化 – M1〜M15のスキャルピングに最適、FXや指数、暗号資産にも対応。 Gold Entry
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
インディケータ
FX Levels: あらゆる市場における非常に高精度なサポート＆レジスタンス 概要 通貨ペア、株式指数、個別銘柄やコモディティなど、どのような市場でも信頼できるサポートとレジスタンスを特定したいですか？ FX Levels は伝統的な “Lighthouse” メソッドと先進的な動的アプローチを融合し、ほぼ汎用的な精度を実現します。ブローカーの実務経験を活かし、自動化されたデイリー更新とリアルタイム更新を組み合わせることで、 FX Levels は反転ポイントを見つけ、利益目標を設定し、自信をもってトレードを管理するための手助けをします。今すぐ試してみて、サポート/レジスタンス分析の正確性がどれほどトレードを向上させるかを実感してください！ 1. FX Levels がトレーダーにとって非常に有用な理由 非常に正確なサポート＆レジスタンスゾーン • FX Levels は異なるブローカー環境でもほぼ同一のゾーンを生成するよう設計されており、データフィードの差異や時刻設定のずれによる不一致を解消します。 • つまり、どのブローカーを利用していても一貫したレベルが得られるため、戦
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
インディケータ
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 は、MetaTrader 5 向けのインジケーターで、 マーケット構造 および ICT / Smart Money 概念の分析を自動化します。 売買は行わず 、注文管理もしません。これは 視覚的な分析ツール であり、自動売買ロボットではありません。 インジケーターが表示する内容 インジケーターはチャートをスキャンし、以下の情報を強調表示します ： マーケット構造 ：主要スイング、HH、HL、LH、LL 構造のブレイク ：Break of Structure (BOS) と Change of Character (ChoCH) 強気（demand）/ 弱気（supply）の Order Blocks（強度表示あり） 有効な Fair Value Gaps (FVG) 流動性ゾーン（equal highs / equal lows）とスイープ（sweeps） アジア / ロンドン / ニューヨーク セッションと Ki
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
インディケータ
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
インディケータ
Meravith Autoは、Meravithトレーディングシステムの自動化バージョンです。 このインジケーターは、色が変化するトレンドラインで構成されています。強気のときは緑色、弱気のときは赤色になります。これはトレンドのサポートラインです。強気の出来高と弱気の出来高が等しくなる流動性ライン。三重の強気デビエーションライン。三重の弱気デビエーションライン。大きな出来高を示す紫色と青色のドット。紫色のドットは平均出来高より2つのデビエーション分大きい出来高を示し、青色のドットは2つのデビエーションを示します。 使い方は？ 強気のトレンドラインと、トレンドラインの上にある流動性は強気トレンドを示します。市場は上昇すると予想されます。ロングポジションを開きます。 弱気のトレンドラインと、トレンドラインの下にある流動性は弱気トレンドを示します。市場は下落すると予想されます。ショートポジションを開きます。 他のインジケーターと自由に組み合わせて使用できます。 どの通貨ペア、どの時間足でも使用できます。 ブローカーが提示する出来高の違いにより、結果が異なる場合があります。 出来高が多いため、大
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
インディケータ
TPSproTrend PRO は、市場が実際に方向転換する瞬間を識別し、動きの開始時にエントリー ポイントを形成します。 価格が動き始めた直後に市場に参入し、すでに動き出した後に参入してはいけません。 インジケーター   シグナルを再描画せず、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットを自動的に表示するため、取引が明確かつ視覚的かつ構造化されます。 説明書 RUS   -   MT4 バージョン 主な利点 再描画のない信号。 すべての信号は固定です。 矢印が表示された場合 -     もう変化したり消えたりすることはありません。 誤ったシグナルのリスクなしに、安定したデータに基づいて取引の決定を下すことができます。 既製の買い/売りエントリーポイント このインジケーターは、取引を開始するのに最適なタイミングを自動的に決定し、チャート上に矢印で表示します。 推測や主観的な分析は不要。明確なシグナルだけです。 自動ストップロスとテイクプロフィットゾーン 信号の直後に次のものが表示されます: エントリーポイント リスク制限ゾーン（ストップロス） 利益確定ゾーン これにより、
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
インディケータ
私たちはあなたにトレンド取引の世界でゲームのルールを変える革命的な指標を提示します。 指標は、パフォーマンスを再考し、前例のない高さにあなたの取引経験を高めるように設計されています。 私たちの指標は、競合他社とは一線を画す高度な機能のユニークな組み合わせを誇っています。 "実質の価格設定要因"の先端技術は最も困難で、揮発市況の最高の安定性を保障する。 不安定なパターン、壊れた指標に別れを告げ、意識的で制御された取引を歓迎します。 指標は単なる美しい絵ではありません！ 指標は、トレーダーの側にオッズをシフトし、それによって利益を得る必要があります。 インジケータ信号（完全自動モード）に基づいて取引結果に慣れる： https://www.mql5.com/ja/signals/2339244 AceTrendは、rbtiバージョンによるトレンド指標のランキングで第一位にランクされています。 インターネット上の"AceTrend trend indicatorのテスト"に関する情報を検索することで、詳細を調べることができます。 AceTrend-取引における最大の収益性と制御。 私たちの指標
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
インディケータ
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
作者のその他のプロダクト
NeoBull Predictive Ranges
Marco Scherer
5 (1)
インディケータ
NeoBull Predictive Rangesは、MetaTrader 5向けの包括的なテクニカル分析システムです。高度なボラティリティ計算とボリュームベースのトレンド分析を1つのインジケーターに統合しています。このツールは、市場構造とオーダーフローに関する正確な情報をトレーダーに提供するために開発されました。 このプロフェッショナルなツールをコミュニティに無料で提供します。 コンセプトと背景 この戦略的基盤と特定のインジケーター（Predictive Ranges & Volumatic VIDYA）の組み合わせは、YouTubeチャンネル「TradingWerkstatt」の分析に基づいています。このロジックはMetaTrader 5用に正確に移植され、技術的に最適化されています。 機能と技術的詳細: Predictive Ranges (動的ボラティリティチャネル) インジケーターは、適応型のサポートおよびレジスタンスゾーンをチャート上に投影します。計算はRMA平滑化されたAverage True Range (ATR)に基づいています。 Volumatic VIDYA (ト
FREE
Trend Catalyst Pro
Marco Scherer
インディケータ
Trend Catalyst Pro 7重確認、スマートアラート、ニュース概要、MetaTrader 5用の統合ダッシュボードを備えたプロフェッショナルなマルチトレンドインジケーター。 Trend Catalyst Proは、7つの実証済み市場インジケーターのシグナルを1つの明確なスコアに統合します。各インジケーターを個別に分析する代わりに、チャートローソク足上に表示される結果を取得します: "6/7 LONG"や"7/7 SHORT"などの矢印とテキスト シグナル強度に基づいて色分けされたローソク足 すべての値をリアルタイムで明確に表示するダッシュボード ニュースによる次の強い動きがいつ発生する可能性があるかを示すニュースライン 目標は明確です:推測を減らし、より客観的な確認、より明確な決定。 7ポイントトレンドスコアの仕組み 各ローソク足は7つのコンポーネントに基づいて評価されます。各強気条件に対してロング側に1ポイント、各弱気条件に対してショート側に1ポイントがあります。結果は0から7のスコアです。 以下が使用されます: ADX(+DIおよび−DI付き) ADXはトレンドが存在
FREE
Smoothed Supertrend MT4
Marco Scherer
インディケータ
Smoothed Supertrendインジケーター - ボラティリティベースのトレンドインジケーターとスムージング機能 Smoothed Supertrendインジケーターは、 MetaTrader 4 向けの古典的なSupertrendインジケーターの拡張版です。追加のスムージング機能を統合することで、市場ノイズを削減し、トレンドシグナルの品質を向上させます。 技術説明: このインジケーターは、市場のボラティリティを測定するためのAverage True Range(ATR)に基づいており、価格データの移動平均スムージングと組み合わせています。結果として得られるラインは現在のトレンド方向を示し、ボラティリティの変化に動的に適応します。 計算方法: 価格の移動平均(MA)を計算 N期間にわたるAverage True Range(ATR)を計算 上下バンドを計算: 上部バンド = MA + (ATR × 乗数) 下部バンド = MA - (ATR × 乗数) バンドに対する終値の位置に基づいたトレンド判定 ステップロジック:ラインはトレンド反転時のみ変化 入力パラメーター: ATR_
FREE
NeoBull Breakout Indicator
Marco Scherer
5 (1)
インディケータ
NeoBull Breakout Indicator - プロフェッショナルなブレイクアウト取引を簡単に NeoBull Breakout Indicatorは、ブレイクアウトトレーダー専用に設計されたMetaTrader 5の強力なテクニカル指標です。実証済みのHighest High/Lowest Lowレベルと200SMAトレンドフィルターを組み合わせて、高確率のブレイクアウトセットアップを特定します。 主な機能： * ステップ式Highest High（20）ライン - 過去20期間の最高値を明確な水平線として表示（TradingViewのように） * ステップ式Lowest Low（20）ライン - 過去20期間の最安値を明確な水平線として表示 * 200SMAトレンドフィルター - より正確なシグナルのためにメイントレンドを識別 * インテリジェントなブレイクアウトアラート： HHブレイクアウトアラート ：価格がHighest Highを上抜け、かつ200SMAより上にある場合に発動（上昇トレンド） LLブレイクダウンアラート ：価格がLowest Lowを下抜け、かつ2
FREE
NeoBull Breakout Indicator MT4
Marco Scherer
インディケータ
NeoBullブレイクアウトインジケーター - プロフェッショナルなブレイクアウトトレードを簡単に NeoBullブレイクアウトインジケーターは、 MetaTrader 4 向けの強力なテクニカルインジケーターで、ブレイクアウトトレーダー専用に設計されています。実証済みの最高値/最安値レベルとSMA 200トレンドフィルターを組み合わせて、高確率のブレイクアウトセットアップを識別します。 主な機能: ステップ型最高値(20)ライン - 過去20期間の最高値を明確な水平線として表示(TradingViewのように) ステップ型最安値(20)ライン - 過去20期間の最安値を明確な水平線として表示 SMA 200トレンドフィルター - より正確なシグナルのために全体的なトレンドを識別 インテリジェントなブレイクアウトアラート: HHブレイクアウトアラート:価格が最高値を突破し、かつSMA 200より上にある場合に発動(上昇トレンド) LLブレイクダウンアラート:価格が最安値を突破し、かつSMA 200より下にある場合に発動(下降トレンド) モバイルプッシュ通知 - どこにいてもチャンスを
FREE
フィルタ:
Malvin Gerth
53
Malvin Gerth 2025.11.07 16:38 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Marco Scherer
1719
開発者からの返信 Marco Scherer 2025.11.11 08:55
Freut mich zu hören, danke!
レビューに返信