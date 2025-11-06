Smoothed Supertrend
- インディケータ
- Marco Scherer
- バージョン: 1.0
Smoothed Supertrend Indicator - ボラティリティベースのトレンド指標とスムージング機能
Smoothed Supertrend IndicatorはMetaTrader 5用の古典的なSupertrendインジケーターの高度なバリアントです。追加のスムージング機能の統合により、市場ノイズが削減され、トレンドシグナルの品質が向上します。
技術説明:
このインジケーターは市場のボラティリティを測定するためのAverage True Range(ATR)に基づいており、価格データの移動平均スムージングと組み合わせています。結果として得られるラインは現在のトレンド方向を示し、ボラティリティの変化に動的に適応します。
計算方法:
- 価格の移動平均(MA)の計算
- N期間にわたるAverage True Range(ATR)の計算
- 上下バンドの計算:
- 上部バンド = MA + (ATR × 乗数)
- 下部バンド = MA - (ATR × 乗数)
- バンドに対する終値の位置に基づくトレンド決定
- ステップロジック: ラインはトレンド反転時のみ変化
入力パラメータ:
- ATR_Period (デフォルト: 10) - ATR計算の期間数
- ATR_Multiplier (デフォルト: 3.0) - 帯域幅の乗数
- Smoothing_Period (デフォルト: 5) - 価格スムージングの期間数
- MA_Method (デフォルト: SMA) - 移動平均方法(SMA, EMA, SMMA, LWMA)
- Bullish_Color (デフォルト: 青) - 上昇トレンドの色
- Bearish_Color (デフォルト: 赤) - 下降トレンドの色
- Line_Width (デフォルト: 2) - ライン幅
シグナル生成:
強気シグナル: 終値が下部バンドを下から上へクロス 弱気シグナル: 終値が上部バンドを上から下へクロス
トレンドロジック:
- 上昇トレンド: インジケーターは価格の下に青いラインを表示
- 下降トレンド: インジケーターは価格の上に赤いラインを表示
- トレンド変化はバンドを超える確認された終値でのみ発生
- 進行中のトレンド中の早期シグナル反転なし
応用戦略:
- トレンドフォロー: Supertrendラインへの押し目でエントリー
- トレンド変化: ラインの色変化でエントリー
- ストップロス: Supertrendラインに配置
- 組み合わせ可能: モメンタム指標、出来高分析、サポート/レジスタンス
技術特性:
- Non-Repainting: 確認されたシグナルは事後的に変更されない
- 各ティックでリアルタイム計算
- 低計算能力向けに最適化
- バージョン2361以降のすべてのMT5ビルドと互換性
- すべての時間足で動作(M1からMN1まで)
- すべての取引商品をサポート
クラシックSupertrendに対する利点:
- 二重スムージングによる偽シグナルの削減
- 異なる市場向けの調整可能なスムージング方法
- ボラタイルな市場でのより安定したトレンド識別
- より少ない早期トレンド変化
インストール:
- インジケーターファイル(.mq5または.ex5)をMQL5/Indicatorsフォルダにコピー
- MetaTrader 5を再起動するか、MetaEditorを開いてコンパイル(F7)
- ナビゲーターを開く(Ctrl+N) → Indicators → Custom
- Smoothed Supertrendをチャートにドラッグ&ドロップ
- トレーディング戦略に応じてパラメータを調整
推奨設定:
- スキャルピング(M1-M5): ATR 8, 乗数 2.5, スムージング 3
- デイトレーディング(M15-H1): ATR 10, 乗数 3.0, スムージング 5 (デフォルト)
- スイングトレーディング(H4-D1): ATR 14, 乗数 3.5, スムージング 7
リスク警告:
金融商品の取引には重大なリスクが伴い、すべての投資家に適しているわけではありません。投資資本の損失の可能性があります。過去の結果は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。このインジケーターは投資助言を構成するものではなく、包括的なトレーディング戦略の一部としてのみ使用すべきです。ユーザーは自身のトレーディング決定に対して全責任を負います。
サポートとアップデート:
技術的な質問や問題については、MQL5メッセージングシステムを通じて開発者に連絡してください。アップデートはMQL5 Marketを通じて自動的に提供されます。
