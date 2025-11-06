Smoothed Supertrend

Der Indikator Magic SMA ist eine große Hilfe bei der Bestimmung der Trendrichtung. Es kann eine hervorragende Ergänzung zu Ihrer bestehenden Strategie oder die Grundlage einer neuen Strategie sein. Wir Menschen können besser Entscheidungen treffen, wenn wir visuell besser sehen. Deshalb haben wir es so gestaltet, dass es für steigende und fallende Trends eine andere Farbe zeigt. Jeder kann dies so anpassen, wie es ihm am besten passt. Indem wir das Trend Period einstellen, können wir es für län

FREE