Smoothed Supertrend

Smoothed Supertrend Indicator - Indicador de Tendência Baseado em Volatilidade com Função de Suavização

O Smoothed Supertrend Indicator é uma variante avançada do indicador Supertrend clássico para MetaTrader 5. Através da integração de uma função de suavização adicional, o ruído do mercado é reduzido e a qualidade dos sinais de tendência é melhorada.

Descrição Técnica:

O indicador baseia-se no Average True Range (ATR) para medir a volatilidade do mercado e combina isso com uma suavização de média móvel dos dados de preços. A linha resultante mostra a direção atual da tendência e adapta-se dinamicamente às mudanças de volatilidade.

Método de Cálculo:

  1. Cálculo da média móvel dos preços (MA)
  2. Cálculo do Average True Range (ATR) durante N períodos
  3. Cálculo das bandas superior e inferior:
    • Banda Superior = MA + (ATR × Multiplicador)
    • Banda Inferior = MA - (ATR × Multiplicador)
  4. Determinação de tendência baseada na posição do preço de fechamento relativo às bandas
  5. Lógica Escalonada: Linhas apenas mudam em reversão de tendência

Parâmetros de Entrada:

  • ATR_Period (Padrão: 10) - Número de períodos para cálculo ATR
  • ATR_Multiplier (Padrão: 3.0) - Multiplicador para largura de banda
  • Smoothing_Period (Padrão: 5) - Número de períodos para suavização de preços
  • MA_Method (Padrão: SMA) - Método de média móvel (SMA, EMA, SMMA, LWMA)
  • Bullish_Color (Padrão: Azul) - Cor para tendência de alta
  • Bearish_Color (Padrão: Vermelho) - Cor para tendência de baixa
  • Line_Width (Padrão: 2) - Largura da linha

Geração de Sinais:

Sinal de Alta: Preço de fechamento cruza de baixo para cima a Banda Inferior Sinal de Baixa: Preço de fechamento cruza de cima para baixo a Banda Superior

Lógica de Tendência:

  • Tendência de alta: Indicador mostra linha azul abaixo do preço
  • Tendência de baixa: Indicador mostra linha vermelha acima do preço
  • Mudança de tendência ocorre apenas com fechamento confirmado além das bandas
  • Sem reversão prematura de sinal durante tendências em curso

Estratégias de Aplicação:

  1. Seguimento de Tendência: Entrada em retrocessos à linha Supertrend
  2. Mudança de Tendência: Entrada em mudança de cor da linha
  3. Stop-Loss: Posicionamento na linha Supertrend
  4. Combinável com: Indicadores de momentum, análise de volume, suporte/resistência

Propriedades Técnicas:

  • Non-Repainting: Sinais confirmados não são modificados retroativamente
  • Cálculo em tempo real em cada tick
  • Otimizado para baixo poder computacional
  • Compatível com todas as versões MT5 desde a versão 2361
  • Funciona em todos os timeframes (M1 a MN1)
  • Suporta todos os instrumentos de negociação

Vantagens sobre Supertrend Clássico:

  • Redução de sinais falsos através de dupla suavização
  • Métodos de suavização ajustáveis para diferentes mercados
  • Identificação de tendência mais estável em mercados voláteis
  • Menos mudanças prematuras de tendência

Instalação:

  1. Copiar arquivo indicador (.mq5 ou .ex5) para pasta MQL5/Indicators
  2. Reiniciar MetaTrader 5 ou abrir MetaEditor e compilar (F7)
  3. Abrir Navegador (Ctrl+N) → Indicators → Custom
  4. Arrastar e soltar Smoothed Supertrend no gráfico
  5. Ajustar parâmetros conforme estratégia de negociação

Configurações Recomendadas:

  • Scalping (M1-M5): ATR 8, Multiplicador 2.5, Suavização 3
  • Day Trading (M15-H1): ATR 10, Multiplicador 3.0, Suavização 5 (Padrão)
  • Swing Trading (H4-D1): ATR 14, Multiplicador 3.5, Suavização 7

Aviso de Risco:

A negociação de instrumentos financeiros envolve riscos substanciais e não é adequada para todos os investidores. A perda do capital investido é possível. Resultados passados não garantem desempenho futuro. Este indicador não constitui aconselhamento de investimento e deve ser usado apenas como parte de uma estratégia de negociação abrangente. Os usuários são os únicos responsáveis pelas suas próprias decisões de negociação.

Suporte e Atualizações:

Para questões técnicas ou problemas, contacte o desenvolvedor através do sistema de mensagens MQL5. As atualizações são fornecidas automaticamente através do MQL5 Market.


Filtro:
Malvin Gerth
53
Malvin Gerth 2025.11.07 16:38 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Marco Scherer
1716
Resposta do desenvolvedor Marco Scherer 2025.11.11 08:55
Freut mich zu hören, danke!
Responder ao comentário