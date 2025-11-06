Smoothed Supertrend
Smoothed Supertrend Indicator - Indicador de Tendência Baseado em Volatilidade com Função de Suavização
O Smoothed Supertrend Indicator é uma variante avançada do indicador Supertrend clássico para MetaTrader 5. Através da integração de uma função de suavização adicional, o ruído do mercado é reduzido e a qualidade dos sinais de tendência é melhorada.
Descrição Técnica:
O indicador baseia-se no Average True Range (ATR) para medir a volatilidade do mercado e combina isso com uma suavização de média móvel dos dados de preços. A linha resultante mostra a direção atual da tendência e adapta-se dinamicamente às mudanças de volatilidade.
Método de Cálculo:
- Cálculo da média móvel dos preços (MA)
- Cálculo do Average True Range (ATR) durante N períodos
- Cálculo das bandas superior e inferior:
- Banda Superior = MA + (ATR × Multiplicador)
- Banda Inferior = MA - (ATR × Multiplicador)
- Determinação de tendência baseada na posição do preço de fechamento relativo às bandas
- Lógica Escalonada: Linhas apenas mudam em reversão de tendência
Parâmetros de Entrada:
- ATR_Period (Padrão: 10) - Número de períodos para cálculo ATR
- ATR_Multiplier (Padrão: 3.0) - Multiplicador para largura de banda
- Smoothing_Period (Padrão: 5) - Número de períodos para suavização de preços
- MA_Method (Padrão: SMA) - Método de média móvel (SMA, EMA, SMMA, LWMA)
- Bullish_Color (Padrão: Azul) - Cor para tendência de alta
- Bearish_Color (Padrão: Vermelho) - Cor para tendência de baixa
- Line_Width (Padrão: 2) - Largura da linha
Geração de Sinais:
Sinal de Alta: Preço de fechamento cruza de baixo para cima a Banda Inferior Sinal de Baixa: Preço de fechamento cruza de cima para baixo a Banda Superior
Lógica de Tendência:
- Tendência de alta: Indicador mostra linha azul abaixo do preço
- Tendência de baixa: Indicador mostra linha vermelha acima do preço
- Mudança de tendência ocorre apenas com fechamento confirmado além das bandas
- Sem reversão prematura de sinal durante tendências em curso
Estratégias de Aplicação:
- Seguimento de Tendência: Entrada em retrocessos à linha Supertrend
- Mudança de Tendência: Entrada em mudança de cor da linha
- Stop-Loss: Posicionamento na linha Supertrend
- Combinável com: Indicadores de momentum, análise de volume, suporte/resistência
Propriedades Técnicas:
- Non-Repainting: Sinais confirmados não são modificados retroativamente
- Cálculo em tempo real em cada tick
- Otimizado para baixo poder computacional
- Compatível com todas as versões MT5 desde a versão 2361
- Funciona em todos os timeframes (M1 a MN1)
- Suporta todos os instrumentos de negociação
Vantagens sobre Supertrend Clássico:
- Redução de sinais falsos através de dupla suavização
- Métodos de suavização ajustáveis para diferentes mercados
- Identificação de tendência mais estável em mercados voláteis
- Menos mudanças prematuras de tendência
Instalação:
- Copiar arquivo indicador (.mq5 ou .ex5) para pasta MQL5/Indicators
- Reiniciar MetaTrader 5 ou abrir MetaEditor e compilar (F7)
- Abrir Navegador (Ctrl+N) → Indicators → Custom
- Arrastar e soltar Smoothed Supertrend no gráfico
- Ajustar parâmetros conforme estratégia de negociação
Configurações Recomendadas:
- Scalping (M1-M5): ATR 8, Multiplicador 2.5, Suavização 3
- Day Trading (M15-H1): ATR 10, Multiplicador 3.0, Suavização 5 (Padrão)
- Swing Trading (H4-D1): ATR 14, Multiplicador 3.5, Suavização 7
Aviso de Risco:
A negociação de instrumentos financeiros envolve riscos substanciais e não é adequada para todos os investidores. A perda do capital investido é possível. Resultados passados não garantem desempenho futuro. Este indicador não constitui aconselhamento de investimento e deve ser usado apenas como parte de uma estratégia de negociação abrangente. Os usuários são os únicos responsáveis pelas suas próprias decisões de negociação.
Suporte e Atualizações:
Para questões técnicas ou problemas, contacte o desenvolvedor através do sistema de mensagens MQL5. As atualizações são fornecidas automaticamente através do MQL5 Market.
