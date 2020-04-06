



TW Sniper EA MT5 es un Asesor Experto de Forex profesional para el trading de oro (XAUUSD), diseñado con una estrategia avanzada de scalping basada en tendencias para ofrecer un rendimiento consistente incluso en condiciones de mercado altamente volátiles. Este robot de scalping de oro se centra en operaciones precisas durante las sesiones clave de Londres y Nueva York, proporcionando un crecimiento estable mientras aplica un estricto control de riesgos y una gestión de dinero profesional. Con este robot de trading de oro totalmente automatizado, los traders obtienen resultados confiables, fácil configuración y seguridad a largo plazo en su portafolio.









Why Choose TW Sniper EA?

Optimized Risk Control

Ejecuta solo una operación de XAUUSD a la vez con gestión de riesgo avanzada.

Capital Protection

Múltiples algoritmos de protección para salvaguardar tu cuenta de trading.

Professional Money Management

Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) ocultos con un estricto control de drawdown.

Proven Performance

Hasta un 80% de tasa de aciertos y crecimiento de capital mensual del 20%.

Session Optimization

Diseñado específicamente para el trading de oro (XAUUSD) en las sesiones de Londres y Nueva York.

Exclusive Gold Scalping Strategy

Basado en lógica profesional de seguimiento de tendencias para resultados precisos.

Easy Setup & Support

Instalación simple, actualizaciones gratuitas de por vida y soporte dedicado 24/7.







Who Can Use TW Sniper EA MT5?

Tanto si eres principiante como un trader experimentado, TW Sniper EA MT5 ofrece una ventaja profesional en el scalping de oro y sistemas automatizados de trading de tendencias.





Optimal Settings for Maximum Performance

Broker: Elige un broker con spreads bajos.

Account Type: Recomendado ECN o ECN_Pro.

Minimum Balance: Requiere un saldo inicial de $1000.

Leverage: Apalancamiento mínimo de 1:500.

Best Pair: Optimizado solo para XAUUSD (Oro).

VPS Requirement: Usa un VPS confiable para operación continua 24/7.







Para la configuración completa y la guía de uso, consulta nuestro tutorial y videos explicativos.