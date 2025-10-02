TW Sniper EA MT5

TW Sniper EA – Robot di scalping sull’oro con strategia trend-following per XAUUSD


TW Sniper EA MT5 è un Expert Advisor Forex professionale per il trading dell’oro (XAUUSD), progettato con una strategia di scalping basata sul trend-following per garantire prestazioni costanti anche in condizioni di mercato altamente volatili. Questo robot di scalping sull’oro si concentra su operazioni precise durante le principali sessioni di Londra e New York, offrendo una crescita stabile con un rigoroso controllo del rischio e una gestione professionale del capitale. Con questo robot di trading dell’oro completamente automatizzato, i trader ottengono risultati affidabili, configurazione semplice e sicurezza a lungo termine del portafoglio.


Perché scegliere TW Sniper EA?

Controllo del rischio ottimizzato

  • Esegue solo un’operazione XAUUSD alla volta con gestione avanzata del rischio.

Protezione del capitale

  • Molteplici algoritmi di protezione per salvaguardare il conto di trading.

Gestione professionale del capitale

  • Stop Loss (SL) e Take Profit (TP) nascosti con rigido controllo del drawdown.

Prestazioni comprovate

  • Fino all’80% di tasso di successo e potenziale crescita del capitale del 20% al mese.

Ottimizzazione delle sessioni

  • Progettato specificamente per il trading sull’oro (XAUUSD) nelle sessioni di Londra e New York.

Strategia esclusiva di scalping sull’oro

  • Basata su logica professionale trend-following per risultati di trading precisi.

Installazione facile e supporto

  • Installazione semplice, aggiornamenti gratuiti a vita e supporto dedicato 24/7.



Chi può usare TW Sniper EA MT5?

Che tu sia un principiante o un trader esperto, TW Sniper EA MT5 offre un vantaggio professionale nello scalping sull’oro e nei sistemi di trading automatico basati sulle tendenze.


Impostazioni ottimali per le massime prestazioni

  • Broker: Scegli un broker a basso spread

  • Tipo di conto: Consigliato ECN o ECN_Pro

  • Saldo minimo: $3000 richiesti

  • Leva: Minimo 1:500

  • Coppia migliore: Ottimizzato solo per XAUUSD (Oro)

  • VPS richiesto: Utilizzare un VPS affidabile per operatività 24/7 senza interruzioni


Per una guida completa all’installazione e all’utilizzo, consulta il nostro tutorial dettagliato e i video walkthrough.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764500


Altri dall’autore
TW Sniper EA MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Sniper EA – Gold Scalping Expert Advisor per il Trading di Trend su XAUUSD TW Sniper EA MT4 è un avanzato Forex Expert Advisor per il trading dell’oro, progettato con una logica precisa basata sul trend per garantire prestazioni stabili anche in condizioni di mercato altamente volatili. Questo potente robot di scalping dell’oro si concentra sul trading di XAUUSD durante le sessioni principali, assicurando una crescita costante e un rigoroso controllo del rischio con una gestione professionale
TW Support Resistance Level MT5
Altan Karakaya
Indicatori
support resistance levels indicator mt5: Questo strumento è un indicatore multi-timeframe che identifica e traccia le linee di supporto e resistenza, così come i livelli di Fibonacci, su un grafico con la stessa precisione dell'occhio umano. I livelli di supporto e resistenza TW per il forex hanno un algoritmo complesso che scansiona il grafico per identificare i precedenti livelli di stabilizzazione dei prezzi e rimbalzi, registrando il numero di tocchi. Sei stanco di disegnare manualmente i
TW Scalper Robot MT5
Altan Karakaya
Experts
TW Scalper Robot MT5 : Un bot di scalping professionale per l’oro (XAUUSD) Stai cercando un modo intelligente e affidabile per massimizzare i profitti nel mercato dell’oro? TW Scalper Robot MT5 è un potente expert advisor progettato specificamente per lo scalping sull’oro. Combinando tre indicatori avanzati con algoritmi di trading precisi, ti aiuta a individuare i trend di mercato come un vero professionista. Grazie alle strategie integrate di gestione del rischio, ogni operazione viene esegui
TW Trend Hunter MT5
Altan Karakaya
Experts
TW Trend Hunter MT5 – EA di Scalping ad Alta Precisione per Oro e Strategie di Tendenza    TW Trend Hunter MT5 non è un normale bot di trading — è un Expert Advisor sofisticato, testato sul campo, progettato per eccellere in mercati volatili sfruttando segnali di tendenza chiari e una gestione rigorosa del rischio. Caratteristiche in Evidenza: Esegue solo una transazione alla volta per un migliore controllo del rischio Riconoscimento intelligente delle tendenze sia a breve che a lungo termin
TW Trend Sniper
Altan Karakaya
Indicatori
TW Trend Sniper: la migliore strategia di tendenza L'indicatore TW Trend Sniper, che utilizza una combinazione intelligente di tecniche avanzate di analisi tecnica, ti aiuta a identificare con precisione le tendenze di mercato e a ricevere segnali tempestivi per operazioni redditizie. La formula proprietaria di Trade Wizards, insieme all'analisi Price Action, ai livelli di Fibonacci e ad altri strumenti di analisi tecnica, ti fornisce segnali di trading precisi e affidabili. Questo indicatore
TW Trend Sniper MT4
Altan Karakaya
5 (5)
Indicatori
TW Trend Sniper: la migliore strategia di tendenza L'indicatore TW Trend Sniper, che utilizza una combinazione intelligente di tecniche avanzate di analisi tecnica, ti aiuta a identificare con precisione le tendenze di mercato e a ricevere segnali tempestivi per operazioni redditizie. La formula proprietaria di Trade Wizards, insieme all'analisi Price Action, ai livelli di Fibonacci e ad altri strumenti di analisi tecnica, ti fornisce segnali di trading precisi e affidabili. Questo indicatore
TW Calendar MT5
Altan Karakaya
Indicatori
Questo assistente alle notizie è progettato per ottenere gli eventi economici richiesti dai trader dalle principali fonti editoriali, che pubblicano notizie in tempo reale sulla base del Market Watch del terminale con vari e semplici filtri. I trader Forex utilizzano indicatori macroeconomici per prendere decisioni informate sull'acquisto e sulla vendita di valute. Ad esempio, se un trader ritiene che l’economia statunitense crescerà più velocemente di quella giapponese, potrebbe acquistare il
FREE
TW Trend Hunter MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Trend Hunter MT4 – L’Ultra Scalper EA per il Trading su Oro e Basato sul Trend TW Trend Hunter MT4 non è solo un altro bot di trading — è un sistema intelligente e collaudato, progettato per prosperare nei mercati in rapido movimento sfruttando segnali di trend puliti e una gestione del denaro disciplinata. Caratteristiche principali: Solo una posizione attiva alla volta Rilevamento intelligente dei trend a breve e lungo termine Pianificazione personalizzabile in base alle tue sessioni di
TW Session
Altan Karakaya
Indicatori
Questo prodotto è progettato per visualizzare le sessioni di trading di 15 paesi in base al fuso orario del server del tuo broker e varie modalità di visualizzazione in base alle impostazioni desiderate per evitare la congestione del grafico e la possibilità di impostare una sessione con l'orario desiderato dall'utente. Il sole non tramonta mai sul mercato Forex, ma il suo ritmo balla al ritmo di sessioni di trading distinte. Comprendere queste sessioni, le loro sovrapposizioni e le loro atmos
FREE
TW Scalper Shoot MT5
Altan Karakaya
Indicatori
TW Trend Scalper Indicator: The TW Scalper Shoot ti offre un'esperienza di trading unica utilizzando le ultime strategie di trading e la tecnologia dell'intelligenza artificiale. Questo prodotto soddisfa le diverse esigenze dei trader scalper fornendo due categorie distinte di segnali: Testa questo prodotto eccezionale oggi e inizia la tua esperienza unica per diventare un scalper di tendenze. Inoltre, ricevi un prodotto del valore di 37 $ come regalo. Categorie di segnali: 1. Segnali a lu
TW Swing Trading
Altan Karakaya
Experts
TW Swing Trading EA: Robot Forex trend-following per profitti costanti TW Swing Trading EA è un robot di swing trading completamente automatizzato, progettato specificamente per XAUUSD nei timeframe M30 e H1. Utilizza filtri di tendenza avanzati, logica di stop-loss adattiva e protezione del capitale integrata per massimizzare l’accuratezza riducendo al minimo il drawdown, offrendo prestazioni costanti in condizioni di mercato variabili. Perché scegliere TW Swing Trading EA? Un trade, un obiett
TW Session MT4
Altan Karakaya
Indicatori
Questo prodotto è progettato per visualizzare le sessioni di trading di 15 paesi in base al fuso orario del server del tuo broker e varie modalità di visualizzazione in base alle impostazioni desiderate per evitare la congestione del grafico e la possibilità di impostare una sessione con l'orario desiderato dall'utente. Il sole non tramonta mai sul mercato Forex, ma il suo ritmo balla al ritmo di sessioni di trading distinte. Comprendere queste sessioni, le loro sovrapposizioni e le loro atmos
FREE
TW Volume Signal Pro MT4
Altan Karakaya
Indicatori
TW Volume Signal Pro MT4 , sfruttando tecnologie avanzate di intelligenza artificiale e algoritmi intelligenti proprietari, ti consente di operare nel mercato dell'oro con maggiore fiducia e ti offre un'esperienza di trading unica e senza pari. Stai cercando segnali di trading ad alta precisione ed eccezionali nel mercato dell'oro? Con   TW Volume Signal Pro MT4   puoi diventare un trader professionista e ottenere un grande successo nel mercato dell'oro. Provalo gratuitamente! Caratteristiche
TW Support Resistance Level MT4
Altan Karakaya
Indicatori
support resistance levels indicator mt4: Questo strumento è un indicatore multi-timeframe che identifica e traccia le linee di supporto e resistenza, così come i livelli di Fibonacci, su un grafico con la stessa precisione dell'occhio umano. I livelli di supporto e resistenza TW per il forex hanno un algoritmo complesso che scansiona il grafico per identificare i precedenti livelli di stabilizzazione dei prezzi e rimbalzi, registrando il numero di tocchi. Sei stanco di disegnare manualmente i
TW Scalper Shoot MT4
Altan Karakaya
Indicatori
TW Trend Scalper Indicator: The TW Scalper Shoot ti offre un'esperienza di trading unica utilizzando le ultime strategie di trading e la tecnologia dell'intelligenza artificiale. Questo prodotto soddisfa le diverse esigenze dei trader scalper fornendo due categorie distinte di segnali: Testa questo prodotto eccezionale oggi e inizia la tua esperienza unica per diventare un scalper di tendenze. Inoltre, ricevi un prodotto del valore di 37 $ come regalo. Categorie di segnali: 1. Segnali a lu
TW Scalper Robot MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Scalper Robot MT4: Un Esperto Consulente di Scalping Professionale: Stai cercando una soluzione professionale per ottenere profitti rapidi e intelligenti nel mercato dell'oro? TW Scalper Robot, un bot specializzato nello scalping, combina 3 indicatori avanzati e algoritmi di trading precisi per aiutarti a diventare un vero cacciatore di tendenze. Con strategie avanzate di gestione del rischio, questo robot esegue le tue operazioni con protezione completa. Caratteristiche Principali di TW S
TW Volume Signal Pro MT5
Altan Karakaya
Indicatori
TW Volume Signal Pro MT5 , sfruttando tecnologie avanzate di intelligenza artificiale e algoritmi intelligenti proprietari, ti consente di operare nel mercato dell'oro con maggiore fiducia e ti offre un'esperienza di trading unica e senza pari. Stai cercando segnali di trading ad alta precisione ed eccezionali nel mercato dell'oro? Con TW Volume Signal Pro MT5 puoi diventare un trader professionista e ottenere un grande successo nel mercato dell'oro. Provalo gratuitamente! Caratteristiche pri
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione