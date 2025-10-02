TW Sniper EA MT5
- Experts
- Altan Karakaya
- Versione: 1.3
- Attivazioni: 20
TW Sniper EA MT5 è un Expert Advisor Forex professionale per il trading dell’oro (XAUUSD), progettato con una strategia di scalping basata sul trend-following per garantire prestazioni costanti anche in condizioni di mercato altamente volatili. Questo robot di scalping sull’oro si concentra su operazioni precise durante le principali sessioni di Londra e New York, offrendo una crescita stabile con un rigoroso controllo del rischio e una gestione professionale del capitale. Con questo robot di trading dell’oro completamente automatizzato, i trader ottengono risultati affidabili, configurazione semplice e sicurezza a lungo termine del portafoglio.
Perché scegliere TW Sniper EA?
Controllo del rischio ottimizzato
- Esegue solo un’operazione XAUUSD alla volta con gestione avanzata del rischio.
Protezione del capitale
- Molteplici algoritmi di protezione per salvaguardare il conto di trading.
Gestione professionale del capitale
- Stop Loss (SL) e Take Profit (TP) nascosti con rigido controllo del drawdown.
Prestazioni comprovate
- Fino all’80% di tasso di successo e potenziale crescita del capitale del 20% al mese.
Ottimizzazione delle sessioni
- Progettato specificamente per il trading sull’oro (XAUUSD) nelle sessioni di Londra e New York.
Strategia esclusiva di scalping sull’oro
- Basata su logica professionale trend-following per risultati di trading precisi.
Installazione facile e supporto
- Installazione semplice, aggiornamenti gratuiti a vita e supporto dedicato 24/7.
Chi può usare TW Sniper EA MT5?
Che tu sia un principiante o un trader esperto, TW Sniper EA MT5 offre un vantaggio professionale nello scalping sull’oro e nei sistemi di trading automatico basati sulle tendenze.
Impostazioni ottimali per le massime prestazioni
-
Broker: Scegli un broker a basso spread
-
Tipo di conto: Consigliato ECN o ECN_Pro
-
Saldo minimo: $3000 richiesti
-
Leva: Minimo 1:500
-
Coppia migliore: Ottimizzato solo per XAUUSD (Oro)
-
VPS richiesto: Utilizzare un VPS affidabile per operatività 24/7 senza interruzioni
Per una guida completa all’installazione e all’utilizzo, consulta il nostro tutorial dettagliato e i video walkthrough.