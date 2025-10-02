TW Sniper EA MT5
- Uzman Danışmanlar
- Altan Karakaya
- Sürüm: 1.3
- Etkinleştirmeler: 20
TW Sniper EA MT5, altın ticareti (XAUUSD) için geliştirilmiş profesyonel bir Forex Uzman Danışmanıdır. Gelişmiş trend takip eden scalping stratejisi ile tasarlanmış olup, yüksek volatiliteye sahip piyasa koşullarında bile istikrarlı performans sunar. Bu altın scalping robotu, Londra ve New York’un önemli seanslarında hassas işlemlere odaklanarak, sıkı risk kontrolü ve profesyonel para yönetimi ile sürekli büyüme sağlar. Tam otomatik bu altın ticaret robotu sayesinde yatırımcılar güvenilir sonuçlar, kolay kurulum ve uzun vadeli portföy güvenliği elde ederler.
Neden TW Sniper EA’yı Seçmelisiniz?
Optimize Edilmiş Risk Kontrolü
- Gelişmiş risk yönetimi ile aynı anda yalnızca bir XAUUSD işlemi açar.
Sermaye Koruması
- Yatırım hesabınızı korumak için çoklu koruma algoritmaları.
Profesyonel Para Yönetimi
- Gizli Stop Loss (SL) ve Take Profit (TP) ile sıkı drawdown kontrolü.
Kanıtlanmış Performans
- %80’e kadar kazanma oranı ve aylık sermaye büyümesi potansiyeli %20.
Seans Optimizasyonu
- Londra ve New York seanslarında altın ticareti (XAUUSD) için özel olarak tasarlandı.
Özel Altın Scalping Stratejisi
- Doğru ticaret sonuçları için profesyonel trend takip mantığına dayanır.
Kolay Kurulum ve Destek
- Basit kurulum, ömür boyu ücretsiz güncellemeler ve 7/24 özel destek.
TW Sniper EA MT5’i Kimler Kullanabilir?
İster yeni başlayan ister deneyimli bir yatırımcı olun, TW Sniper EA MT5 altın scalping ve otomatik trend tabanlı ticaret sistemlerinde profesyonel bir avantaj sağlar.
Maksimum Performans için Optimal Ayarlar
-
Broker: Düşük spreadli broker seçin
-
Hesap Türü: ECN veya ECN_Pro tavsiye edilir
-
Minimum Bakiye: 3000 $ başlangıç bakiyesi
-
Kaldıraç: Minimum 1:500
-
En İyi Parite: Sadece XAUUSD (Altın) için optimize edilmiştir
-
VPS Gereksinimi: 24/7 kesintisiz işlem için güvenilir VPS kullanın
Tam kurulum ve kullanım rehberi için kapsamlı eğitimimiz ve video anlatımlarımıza göz atın.