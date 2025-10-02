



TW Sniper EA MT5 est un Expert Advisor Forex professionnel pour le trading de l’or (XAUUSD), conçu avec une stratégie de scalping avancée basée sur le suivi de tendance afin d’offrir des performances stables même dans des conditions de marché très volatiles. Ce robot de scalping sur l’or se concentre sur un trading précis lors des sessions clés de Londres et de New York, garantissant une croissance régulière tout en appliquant un contrôle strict du risque et une gestion professionnelle de l’argent. Avec ce robot de trading de l’or entièrement automatisé, les traders obtiennent des résultats fiables, une installation simple et une sécurité à long terme de leur portefeuille.





Pourquoi choisir TW Sniper EA ?

Contrôle du risque optimisé

Exécute une seule transaction XAUUSD à la fois avec une gestion avancée du risque.

Protection du capital

Multiples algorithmes de protection pour sécuriser votre compte de trading.

Gestion de l’argent professionnelle

Stop Loss (SL) et Take Profit (TP) cachés avec un contrôle strict du drawdown.

Performance prouvée

Jusqu’à 80 % de taux de réussite et une croissance mensuelle du capital pouvant atteindre 20 %.

Optimisation des sessions

Spécialement conçu pour le trading de l’or (XAUUSD) pendant les sessions de Londres et de New York.

Stratégie exclusive de scalping sur l’or

Basée sur une logique professionnelle de suivi de tendance pour des résultats de trading précis.

Installation facile et support

Installation simple, mises à jour gratuites à vie et assistance 24/7 dédiée.





Qui peut utiliser TW Sniper EA MT5 ?

Que vous soyez débutant ou trader expérimenté, TW Sniper EA MT5 offre un avantage professionnel dans le scalping de l’or et les systèmes de trading automatisés basés sur les tendances.





Paramètres optimaux pour des performances maximales

Courtier : Choisissez un courtier à faibles spreads.

Type de compte : ECN ou ECN_Pro recommandé.

Solde minimum : 3000 $ requis.

Effet de levier : minimum 1:500 conseillé.

Meilleure paire : Optimisé uniquement pour XAUUSD (Or).

VPS requis : Utilisez un VPS fiable pour une opération continue 24/7.

Pour une configuration complète et des guides d’utilisation, consultez notre tutoriel complet et nos vidéos explicatives.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764500