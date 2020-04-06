TW Sniper EA MT5

TW Sniper EA – Robô de Scalping de Ouro com Estratégia de Seguimento de Tendência para XAUUSD


TW Sniper EA MT5 é um Expert Advisor de Forex profissional para negociação de ouro (XAUUSD), desenvolvido com uma estratégia avançada de scalping baseada em tendência para oferecer desempenho consistente mesmo em condições de mercado altamente voláteis. Este robô de scalping de ouro foca em operações precisas durante as sessões de Londres e Nova York, garantindo crescimento estável enquanto aplica rigoroso controle de risco e gestão de capital profissional. Com este robô de negociação de ouro totalmente automatizado, os traders obtêm resultados confiáveis, configuração simples e segurança de portfólio a longo prazo.


Why Choose TW Sniper EA?

Optimized Risk Control

  • Executa apenas uma negociação de XAUUSD por vez com gerenciamento de risco avançado.

Capital Protection

  • Múltiplos algoritmos de proteção para salvaguardar sua conta de negociação.

Professional Money Management

  • Stop Loss (SL) e Take Profit (TP) ocultos com controle rigoroso de drawdown.

Proven Performance

  • Taxa de acerto de até 80% e crescimento mensal de capital de 20%.

Session Optimization

  • Projetado especificamente para negociação de ouro (XAUUSD) nas sessões de Londres e Nova York.

Exclusive Gold Scalping Strategy

  • Baseado em lógica profissional de seguimento de tendência para resultados precisos.

Easy Setup & Support

  • Instalação simples, atualizações gratuitas vitalícias e suporte dedicado 24/7.



Who Can Use TW Sniper EA MT5?

Seja você iniciante ou trader experiente, TW Sniper EA MT5 oferece uma vantagem profissional em scalping de ouro e sistemas automatizados de negociação de tendência.


Optimal Settings for Maximum Performance

  • Broker: Escolha um corretor com spreads baixos.

  • Account Type: ECN ou ECN_Pro recomendado.

  • Minimum Balance: Saldo inicial mínimo de $1000.

  • Leverage: Alavancagem mínima de 1:500 sugerida.

  • Best Pair: Otimizado apenas para XAUUSD (Ouro).

  • VPS Requirement: Use um VPS confiável para operação contínua 24/7.



Para configuração completa e guia de uso, consulte nosso tutorial abrangente e vídeos explicativos.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764500


Produtos recomendados
Bollinger Bands PROject
Osama Echchakery
Experts
Unlock the full potential of trading with the   Bollinger Bands Expert Advisor (EA) , a highly customizable, automated tool built around the widely-used Bollinger Bands indicator. This EA is designed with advanced filters and flexible settings, empowering traders to manage risk effectively through customizable parameters such as lot size, stop-loss, take-profit, and session filters. With multiple trend confirmation options and versatile trailing stop methods, the Bollinger Bands PROject EA adap
Demigoddess Grid
carl_carl101
Experts
My Grid expert advisor for MT5 is a safe and good-quality tool that uses advanced algorithms and technical indicators to automate Grid trading strategies. It offers flexible customization options and can handle both trending and ranging markets on the EURUSD and other pairs. With its take-profit levels, trailing stops, and lot size management, it ensures the safety and profitability of your trading account.  The EA is plug and play, set file is in the comment section. Account monitoring:  https
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Experts
Bem-vindo ao Indicement! PROP FIRM READY! -> baixe os arquivos do conjunto   aqui PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta de combinação definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS A INDICEMENT     traz meus 15 anos de experiência na criação de algoritmos de negociação profissionais para os m
Aroon Cross Signal EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Enhanced Visual Aroon Cross Signal EA Introduction This Expert Advisor is based on the Aroon indicator cross system for MetaTrader 5. It is provided in an unoptimized state to allow you to customize and fine-tune it according to your specific trading goals and preferred markets. The EA is designed to identify potential trend reversals and generate trading signals based on Aroon Up and Aroon Down crossovers. How It Works The Aroon Cross Signal EA monitors two key components of the Aroon indicator
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Experts
The Keltner Grid Scalper MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It uses the Keltner Channel indicator for entry signals in a grid-based strategy. This EA generates trades based on Keltner Channel crossovers and manages them through baskets. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1 but you can test and optimize on any other. The system organizes trades into baskets, with options for lot sizing, breakeven adjustments, and trailing stops. It includes da
FREE
GolderCross
Paulo Henrique Aparecido Leonel
Experts
Советник "GolderCross" — инструмент для автоматической торговли GolderCross — это советник, разработанный на основе алгоритма пересечения скользящих средних (Moving Averages), предназначенный для автоматизации торговли на рынке Forex. Основные особенности GolderCross: Алгоритм скользящих средних (MA) : Использует пересечение двух скользящих средних для формирования торговых сигналов. Параметры алгоритма гибко настраиваются для адаптации под различные рыночные условия. Интуитивно понятные настро
Optimus Gold EA
Davi Silva Campos
Experts
Optimus Gold EA: Intelligent Trend-Following, Perfected for XAUUSD Transform your Gold trading with an Expert Advisor engineered for precision, safety, and performance. Optimus Gold is not just another trading robot; it's a sophisticated and fully customizable trading partner designed specifically to navigate the unique volatility of the Gold (XAUUSD) market. Born from an extensive analysis of real market conditions, this EA combines a powerful trend-following core with a multi-layered risk mana
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Experts
Little Swinger    (Best choice for passive income lovers) Developed by RobotechTrading   key features: Financial Freedom Back testing results will match with real live trading results Proper TP and SL Controlled Risk Highly Optimized settings Running on our Real Live Accounts Little Risk, Little Drawdown, Little Stress, Little BUT stable income, just set and forget. Strategy: Not Indicator based No Martingale  No Grid  No Repaint strategy Safe and Secure calculation of Live data and than take
Catapult EA
Softcore Automation Systems LTD
4 (2)
Experts
CATAPULT This  is a one-of-a-kind expert based on trend. It is based on the successful grid expert, with the help of a multilayer perceptron, the entry point has been refined. Several auxiliary proprietary indicators have been added. The Expert Advisor opens trades variably. How to use the EA The EA has been optimized for the best performance. Just attach the EA to EUR/USD chart and let it operate by itself.  All the required settings have been considered after careful back testing and live te
FREE
Price Action Trender
Blessing Takura Chirewa
Experts
This robot is based on an MACD strategy for trending markets. The description of the strategy can be found on the attached youtube video. The video explains the strategy and shows a basic backtest and optimisation on a few symbols. It is advised to carry out a a backetst and optimisation of your own before using the robot. The video can be found at >> https://www.youtube.com/watch?v=wU_XCM_kV0Y&nbsp ;
Ride Trend
Kambiz Shahriarynasab
Experts
Only gold and bitcoin can be profitable. Trade time is 30 minutes and trend time is 1 hour. You should check the efficiency of this robot at the end of three months. Strong trends make very good profits. There are many inputs for your personalization, but the best settings are defined by default. This indicator will have many updates and special settings will be added to it. You can contact us via Instagram, Telegram, WhatsApp, email or here. We are ready to answer you.
Double Line Crossing MT5 EA
Wen Huang
Experts
Isto baseia-se Na média de cruzamento e seta EM movimento DUPLO Ao abrigo Da preparação de indicadores personalizados EA. Quando a seta Azul aparecer, faça UMA longa ordem. Quando a seta vermelha aparecer, diminua a ordem. Quando a Linha Rosa atravessa a Linha Verde para cima, a Linha Rosa está acima, a Linha Verde está abaixo, o garfo dourado aparece, e a seta Azul aparece. Quando a Linha Rosa atravessa a Linha Verde para baixo, a Linha Rosa está abaixo e a Linha Verde está acima. Há um ga
EMA Scalper 5
Prafull Manohar Nikam
Experts
V ery simple EA uses the famous trend scalping i.e. EMA Crossover scalping to open trades with martingale lot system. It includes 03 EMA i.e. Exponential Moving Averages to decide which direction to trade. It also checks distance of a fast moving average from the trend moving average. After all these conditions get fulfilled it opens a position. Single position at a time with hard stop loss and take profit. Features: 1. Martingale 2. Uses trend indicators 3. Automatic Trading 4. Hard Stop Loss
Multi Indicator Strategy EA
Biswarup Banerjee
Experts
Multi Indicator Strategy EA MT5 é uma ferramenta de trading sofisticada para MetaTrader 5 projetada para automatizar entradas e saídas de negociações utilizando nove indicadores técnicos: ADX, Bandas de Bollinger, CCI, MACD, Média Móvel, RSI, Estocástico, Awesome Oscillator e RVI. Oferecendo ampla personalização com múltiplas estratégias de entrada/saída e modos de combinação AND/OR/NA, este EA proporciona aos traders uma flexibilidade incomparável. Extensivamente testado, garante geração precis
Average EA MT5
Kenan Gokbak
Experts
It has a strategy developed by using the Relative Strength Index, Stotastic Oscillator, William's Percent Range and De Marker oscillators together. It gives the best results in EURUSD , EURCAD , EURAUD , USDCHF , AUDCAD , AUDCHF parities. It can operate at major parities.  It operates in the H1 period.  Recommended starting balance is $1000. You can also start with $100, but the risk level should be kept low.  Recommended TakeProfitLevel is between (10-50). Recommended StopLossLevel is between
ReversePro SmartSMA EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
ReversePro SmartSMA Master Trend Reversals with Precision and Confidence! ReversePro SmartSMA is an advanced trading tool that detects potential trend reversals by combining Simple Moving Average (SMA) crossovers with optional RSI divergence confirmation. This EA empowers traders to enter trades with high precision, making it a valuable asset for volatile markets. Key Features Trend Reversal Detection: Analyzes fast and slow SMA crossovers to capture major market shifts. Optional Divergence Fil
Bella Scalper
Calvin Andile Mahlangu
Experts
BELLA EA – Breakout Trading System for EURUSD Capture Key Level Breakouts. Ride the Trend. Protect Profits. The BELLA EA is a fully automated trading system designed to capture price breakouts at key levels (highs and lows) in the forex market. By entering trades when price breaks out of these critical points, BELLA EA aims to take advantage of rapid price movements to generate profits. With a built-in trailing stop and partial profit closure logic, the EA helps secure gains while reducing risk
TripleDoublePro
Dragan Drenjanin
Experts
O Expert Advisor   Triple Double Pro   é um robô universal capaz de negociar qualquer instrumento. Por padrão, ele está perfeitamente configurado para   o par XAUUSD no gráfico H1;   basta conectá-lo e deixá-lo trabalhar. Se você quiser descobrir os melhores pares de moedas ou índices para este EA, basta executar um teste rápido no Testador de Estratégias com todos os símbolos disponíveis. Os pares com melhor desempenho se destacarão imediatamente nos resultados. Observações importantes: O robô
Gold Rush Turbo EA
Pham Tung Anh Nguyen
5 (1)
Experts
INTRODUCTION Gold Rush Turbo – Ride the Fastest Wave of Gold Trading Experience the thrill of fast-paced gold trading. Gold Rush Turbo is a high-performance, medium-risk Expert Advisor designed for traders who thrive in dynamic market conditions. Built for aggressive scalping on XAUUSD (gold), it uses rapid market entries, tight stops, and momentum-based logic to capture short-term price movements. If you’re ready for high-speed decision-making, Gold Rush Turbo keeps your strategy sharp and your
Range Breakout EA PRO
Kabelo Frans Mampa
Experts
Test Before Use... In the forex market, a range refers to a period of time during which the price of a currency pair remains relatively stable, fluctuating within a narrow band. This can be contrasted with a trend, which refers to a sustained movement in the price of a currency pair in a particular direction. During a range, the price of the currency pair may move up and down within a defined range, but it is not trending strongly in any particular direction. This can be a good time for the rang
FREE
DEMA Cross
Pavel Gotkevitch
Experts
DEMA Cross DEMA Cross - это мультивалютный трендовый советник, работающий на реальных счетах любого типа, на любом временном интервале, с любым начальным депозитом, с постоянным или изменяющимся размером лота, с четырех- и с пятизначными котировками, а также с брокерами, использующими различный тип заливки ордеров. Отличительной особенностью советника является его стабильность и, что особенно важно, его достоверность. Результаты проверки советника в тестере стратегий в 4-х режимах (2 основных
Error EA
Dragan Drenjanin
Experts
Error EA Introducing Error EA: Your Advanced Forex Trading Companion for MT5 Error EA is a cutting-edge Expert Advisor (EA) designed for the MetaTrader 5 (MT5) platform, crafted to elevate your forex trading experience. This sophisticated tool empowers traders with unparalleled flexibility, precision, and automation in trading currency pairs. Capable of operating across a wide range of timeframes, Error EA adapts seamlessly to various trading styles, making it an ideal companion for both novice
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
SmartWay
Gooi Meng Liang
Experts
SmartWay EA   (formerly SmartTrade EA) is a professional Expert Advisor created specifically for trading   XAUUSD (Gold)   on MT5. With the release of   V2.0 , SmartWay introduces a powerful new feature:   Smart Step Size Boost with Spike Detection . This upgrade makes the EA more adaptive in volatile markets and especially effective in   one-way markets   (bullish or bearish trends). It combines   cycle-based money management ,   drawdown protection , and   profit control   to deliver stable an
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Experts
The Goat Scalper EA — Smart, Fast, and Built for Real Market Performance Overview The Goat Scalper EA is a next-generation trading system built to capture decisive market moves with surgical precision. Unlike typical scalpers that rely on risky methods such as martingale, grid, hedging, or arbitrage, The Goat uses a pure breakout logic based on advanced supply and demand zone detection, ensuring stable and transparent results in any condition. Core Strengths Smart Risk Management Stop Loss on
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
Experts
Sistema de Negociação Automatizado Avançado para Ouro Gold Catalyst EA MT5 é uma solução de trading totalmente automatizada , otimizada especificamente para XAU/USD (Ouro) . Ao combinar estratégias de acompanhamento de tendências , confirmações de ação de preço e gestão de risco dinâmica , este EA demonstrou um desempenho estável e confiável durante mais de um ano de testes em condições reais de mercado. 1. Visão Geral da Estratégia Gold Catalyst EA MT5 adota uma abordagem sistemática que integr
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jackal Expert Advisor – Estratégia de Trading Operando ao vivo há 4 meses Após a compra, todos os meus produtos permanecerão gratuitos para sempre.  Baixar arquivo de configurações Ouro M1 | Conta ECN: Compatível com qualquer corretora O Jackal EA é baseado em uma estratégia multilayer e inteligente de rompimento que combina uma gestão avançada de risco e lucro para se adaptar à dinâmica do mercado. 1. Estratégia de Armadilha de Rompimento Coloca duas ordens pendentes simultâneas em direções
Gold survivor
Mr Charat Sattayamuk
Experts
This algorithm uses smart martingale. Able to survive in any situation. New orders are not determined by distance. But it is determined by the point where the market is expected to reverse. The robot start with ordering according to the trend. Never place orders that are against market trends and do not place orders in situations where market trends tend to reverse. Finally, you can earn more profits by using Trailing Stop.
Dual Signal Scalper
Davut Ozcan
Experts
Timeframe e símbolo ideais: M1 em EURUSD Este EA foi projetado para funcionar melhor no gráfico de 1 minuto do EURUSD. Também pode rodar em outros símbolos/períodos, mas a primeira escolha é EURUSD M1. Visão geral Sistema automático com duas confirmações: ADX para força/direção de tendência e RSI para cruzamentos de sobrevendido/sobrecomprado no fechamento da vela. Sinais apenas com velas fechadas. Como funciona Filtro de tendência (ADX): Compra: ADX ≥ MinADX e +DI > −DI. Venda: ADX ≥ MinADX e
FREE
Ea ssl kakarot deep v11
Vinodkumar Nair
Experts
# EA SSL KAKAROT DEEP V11 ENHANCED ## Assessor Especialista Profissional de Negociação Automatizada para MT5 EA SSL KAKAROT DEEP V11 ENHANCED é um sistema de negociação automatizado de nível profissional desenvolvido para MetaTrader 5. É construído sobre uma metodologia SSL (Simple Stop Loss) aprimorada combinada com confirmação multitempo, filtragem avançada de sinais e controles rigorosos de gerenciamento de risco. Este Assessor Especialista foi projetado para traders que priorizam proteção
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.66 (38)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Moeda de IA de Nova Geração Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e instruções de configuração: Recurso Descrição Compreensão da Frequência de Negociação do AOT Por que o bot não negocia todos os dias Como Configurar o Bot AOT Guia de instalação passo a passo Set files AOT MT5 é um Expert Advisor avançado alimentado por
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experts
P reço especial de  $109  (preço regular: $365) . Guia de configuração e uso :  ABS Channel . Monitoramento em tempo real:   ABS Signal .  Arquivo de configuração do sinal ao vivo Arquivo de configuração básica O que é ABS EA? ABS EA é um robô de negociação profissional desenvolvido especificamente para XAUUSD (Ouro) no período gráfico H1. É baseado em um sistema Martingale com controles de risco integrados . Projetado para traders iniciantes e experientes, o ABS EA é fácil de configurar,
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Experts
X Fusion AI — Sistema de Negociação Híbrido com Adaptação Neural Desconto por tempo limitado. Restam apenas 7 de 20 — quase esgotado. O preço promocional atual é de 149 USD e em breve voltará para 999 USD. Demonstração de funcionamento Desempenho em conta real Após a compra, não se esqueça de nos enviar uma mensagem privada para receber os parâmetros recomendados, instruções, precauções, dicas de uso e outras informações. Muito obrigado pelo seu apoio. 1. Visão Geral X Fusion AI é um sistema a
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Experts
O primeiro algoritmo público de arbitragem do mundo entre ouro e Bitcoin! Ofertas disponíveis todos os dias! Sinal ao vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Corretoras recomendadas ao longo do tempo:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo para anexo:   XAUUSD H1 Certifique-se de que   os pares de moedas negociados foram adicionados   à janela   de Observação de Mercado   ! Tipo de conta: ECN/Spread Bruto Configurações de prefixo: Se a sua corretora tiver um par d
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Mais do autor
TW Swing Trading
Altan Karakaya
Experts
TW Swing Trading EA: Robô de Forex Seguidor de Tendência para Lucros Consistentes TW Swing Trading EA é um robô de trading de swing totalmente automatizado, projetado especificamente para XAUUSD nos períodos de tempo M30 e H1 . Ele utiliza filtros de tendência avançados, lógica de stop-loss adaptativa e proteção de capital integrada para maximizar a precisão e minimizar o drawdown, oferecendo desempenho consistente em condições de mercado voláteis. Por que escolher TW Swing Trading EA? Um tra
TW Support Resistance Level MT5
Altan Karakaya
Indicadores
support resistance levels indicator mt5: Esta ferramenta é um indicador de múltiplos períodos que identifica e traça linhas de suporte e resistência, assim como níveis de Fibonacci, em um gráfico com a mesma precisão que o olho humano. Os níveis de suporte e resistência TW para forex possuem um algoritmo complexo que escaneia o gráfico para identificar níveis anteriores de estabilização de preços e rebounds, registrando o número de toques. Você está cansado de desenhar manualmente os níveis d
TW Trend Hunter MT5
Altan Karakaya
Experts
TW Trend Hunter MT5 – Expert Advisor de Scalping de Alta Precisão para Ouro e Estratégias de Tendência    TW Trend Hunter MT5 não é um robô de trading comum — é um Expert Advisor sofisticado e testado em campo, projetado para se destacar em mercados voláteis aproveitando sinais claros de tendência e uma gestão rigorosa de riscos. Características em destaque: Executa apenas uma operação por vez para melhor controle de risco Reconhecimento inteligente de tendências em níveis de curto e longo p
TW Scalper Robot MT5
Altan Karakaya
Experts
TW Scalper Robot MT5 : Um robô profissional de scalping para ouro (XAUUSD): Procurando uma forma inteligente e confiável de maximizar os lucros no mercado do ouro? TW Scalper Robot MT5 é um poderoso expert advisor projetado especificamente para scalping em ouro. Combinando três indicadores avançados e algoritmos de negociação precisos, ajuda você a capturar as tendências do mercado como um verdadeiro profissional. Com estratégias de gestão de risco integradas, cada operação é executada com conf
TW Calendar MT5
Altan Karakaya
Indicadores
Este assistente de notícias foi projetado para obter os eventos econômicos necessários aos traders das principais fontes editoriais, que publicam notícias em tempo real com base no Market Watch do terminal com filtros diversos e fáceis. Os traders de Forex utilizam indicadores macroeconómicos para tomar decisões informadas sobre a compra e venda de moedas. Por exemplo, se um trader acredita que a economia dos EUA irá crescer mais rapidamente do que a economia japonesa, poderá comprar o dólar a
FREE
TW Volume Signal Pro MT5
Altan Karakaya
Indicadores
TW Volume Signal Pro MT5 , aproveitando tecnologias avançadas de IA e algoritmos inteligentes proprietários, permite que você opere no mercado de ouro com mais confiança e oferece uma experiência de negociação única e incomparável. Você está procurando sinais de negociação altamente precisos e excepcionais no mercado de ouro? Com o TW Volume Signal Pro MT5, você pode se tornar um trader profissional e alcançar grande sucesso no mercado de ouro. Experimente gratuitamente! Principais recursos d
TW Trend Sniper MT4
Altan Karakaya
5 (5)
Indicadores
TW Trend Sniper: A melhor estratégia de tendências O indicador TW Trend Sniper, utilizando uma combinação inteligente de técnicas avançadas de análise técnica, ajuda você a identificar com precisão as tendências do mercado e receber sinais oportunos para negociações lucrativas. A fórmula proprietária do Trade Wizards, juntamente com a análise Price Action, níveis de Fibonacci e outras ferramentas de análise técnica, fornece sinais de negociação precisos e confiáveis. Este indicador é o resulta
TW Sniper EA MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Sniper EA – Expert Advisor de Scalping de Ouro para Trading de Tendência XAUUSD TW Sniper EA MT4 é um avançado Expert Advisor de Forex para negociação de ouro, construído com lógica precisa baseada em tendências para entregar desempenho estável mesmo em condições de mercado altamente voláteis. Este poderoso robô de scalping de ouro foca em operar XAUUSD durante sessões-chave, garantindo crescimento consistente enquanto mantém rigoroso controle de risco e gestão profissional de capital. Com s
TW Session
Altan Karakaya
Indicadores
Este produto foi projetado para exibir os pregões de 15 países com base no fuso horário do servidor da sua corretora e vários modos de exibição com base nas configurações desejadas para evitar o congestionamento do gráfico e a possibilidade de definir uma sessão com o horário desejado pelo usuário. O sol nunca se põe no mercado cambial, mas o seu ritmo dança ao ritmo de sessões de negociação distintas. Compreender estas sessões, as suas sobreposições e as suas atmosferas únicas é crucial para
FREE
TW Session MT4
Altan Karakaya
5 (1)
Indicadores
Este produto foi projetado para exibir os pregões de 15 países com base no fuso horário do servidor da sua corretora e vários modos de exibição com base nas configurações desejadas para evitar o congestionamento do gráfico e a possibilidade de definir uma sessão com o horário desejado pelo usuário. O sol nunca se põe no mercado cambial, mas o seu ritmo dança ao ritmo de sessões de negociação distintas. Compreender estas sessões, as suas sobreposições e as suas atmosferas únicas é crucial para
FREE
TW Volume Signal Pro MT4
Altan Karakaya
Indicadores
TW Volume Signal Pro MT4 , aproveitando tecnologias avançadas de IA e algoritmos inteligentes proprietários, permite que você opere no mercado de ouro com mais confiança e oferece uma experiência de negociação única e incomparável. Você está procurando sinais de negociação altamente precisos e excepcionais no mercado de ouro? Com o TW Volume Signal Pro MT4, você pode se tornar um trader profissional e alcançar grande sucesso no mercado de ouro. Experimente gratuitamente! Principais recursos d
TW Support Resistance Level MT4
Altan Karakaya
Indicadores
support resistance levels indicator mt4: Esta ferramenta é um indicador de múltiplos períodos que identifica e traça linhas de suporte e resistência, assim como níveis de Fibonacci, em um gráfico com a mesma precisão que o olho humano. Os níveis de suporte e resistência TW para forex possuem um algoritmo complexo que escaneia o gráfico para identificar níveis anteriores de estabilização de preços e rebounds, registrando o número de toques. Você está cansado de desenhar manualmente os níveis d
TW Scalper Shoot MT4
Altan Karakaya
Indicadores
TW Trend Scalper Indicator: O TW Scalper Shoot traz a você uma experiência de trading única, utilizando as mais recentes estratégias de trading e tecnologia de inteligência artificial. Este produto atende às diversas necessidades dos traders scalpers, fornecendo duas categorias distintas de sinais: Teste este produto excepcional hoje e comece sua experiência única rumo a se tornar um scalper de tendências. Categorias de Sinais: 1. Sinais de Longo Prazo e Seguros: Esses sinais são identifica
TW Scalper Robot MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Scalper Robot MT4 : Um Consultor Especializado em Scalping Profissional: Você está procurando uma solução profissional para lucratividade rápida e inteligente no mercado de ouro? O TW Scalper Robot, um bot de scalping especializado, combina 3 indicadores avançados e algoritmos de negociação precisos para ajudá-lo a se tornar um verdadeiro caçador de tendências. Com estratégias avançadas de gerenciamento de risco, este robô executa suas posições com proteção completa. Principais Característi
TW Trend Hunter MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Trend Hunter MT4 – O EA Ultra Scalper para Ouro e Trading com Base em Tendências TW Trend Hunter MT4 não é apenas mais um robô de negociação — é um sistema inteligente e testado em campo, projetado para prosperar em mercados de alta velocidade, aproveitando sinais de tendência claros e uma gestão de capital disciplinada. Principais recursos: Apenas uma posição ativa por vez Detecção inteligente de tendências de curto e longo prazo Agendamento personalizável com base em suas sessões de negoc
TW Wolf Martingale MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Wolf Martingale MT4 – EA Avançado de Grid Trading com Gestão Inteligente de Risco TW Wolf Martingale MT4 é um EA avançado de Grid Trading e Expert Advisor Forex, desenvolvido para traders que exigem controle total de risco, execução flexível e gestão profissional de operações em diferentes condições de mercado. Este Smart Grid EA combina uma lógica de grid estruturada com ferramentas avançadas de gestão de risco, permitindo adaptar o sistema a vários símbolos, timeframes e estilos de tradin
TW Trend Sniper
Altan Karakaya
Indicadores
TW Trend Sniper: A melhor estratégia de tendências O indicador TW Trend Sniper, utilizando uma combinação inteligente de técnicas avançadas de análise técnica, ajuda você a identificar com precisão as tendências do mercado e receber sinais oportunos para negociações lucrativas. A fórmula proprietária do Trade Wizards, juntamente com a análise Price Action, níveis de Fibonacci e outras ferramentas de análise técnica, fornece sinais de negociação precisos e confiáveis. Este indicador é o resulta
TW Scalper Shoot MT5
Altan Karakaya
Indicadores
TW Trend Scalper Indicator: O TW Scalper Shoot traz a você uma experiência de trading única, utilizando as mais recentes estratégias de trading e tecnologia de inteligência artificial. Este produto atende às diversas necessidades dos traders scalpers, fornecendo duas categorias distintas de sinais: Teste este produto excepcional hoje e comece sua experiência única rumo a se tornar um scalper de tendências. Categorias de Sinais: 1. Sinais de Longo Prazo e Seguros: Esses sinais são identifica
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário