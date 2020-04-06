



TW Sniper EA MT5 é um Expert Advisor de Forex profissional para negociação de ouro (XAUUSD), desenvolvido com uma estratégia avançada de scalping baseada em tendência para oferecer desempenho consistente mesmo em condições de mercado altamente voláteis. Este robô de scalping de ouro foca em operações precisas durante as sessões de Londres e Nova York, garantindo crescimento estável enquanto aplica rigoroso controle de risco e gestão de capital profissional. Com este robô de negociação de ouro totalmente automatizado, os traders obtêm resultados confiáveis, configuração simples e segurança de portfólio a longo prazo.





Why Choose TW Sniper EA?

Optimized Risk Control

Executa apenas uma negociação de XAUUSD por vez com gerenciamento de risco avançado.

Capital Protection

Múltiplos algoritmos de proteção para salvaguardar sua conta de negociação.

Professional Money Management

Stop Loss (SL) e Take Profit (TP) ocultos com controle rigoroso de drawdown.

Proven Performance

Taxa de acerto de até 80% e crescimento mensal de capital de 20%.

Session Optimization

Projetado especificamente para negociação de ouro (XAUUSD) nas sessões de Londres e Nova York.

Exclusive Gold Scalping Strategy

Baseado em lógica profissional de seguimento de tendência para resultados precisos.

Easy Setup & Support

Instalação simples, atualizações gratuitas vitalícias e suporte dedicado 24/7.







Who Can Use TW Sniper EA MT5?

Seja você iniciante ou trader experiente, TW Sniper EA MT5 oferece uma vantagem profissional em scalping de ouro e sistemas automatizados de negociação de tendência.





Optimal Settings for Maximum Performance

Broker: Escolha um corretor com spreads baixos.

Account Type: ECN ou ECN_Pro recomendado.

Minimum Balance: Saldo inicial mínimo de $1000.

Leverage: Alavancagem mínima de 1:500 sugerida.

Best Pair: Otimizado apenas para XAUUSD (Ouro).

VPS Requirement: Use um VPS confiável para operação contínua 24/7.







Para configuração completa e guia de uso, consulte nosso tutorial abrangente e vídeos explicativos.

