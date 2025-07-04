The Bitcoin Reaper

Добро пожаловать в BITCOIN REAPER!

После колоссального успеха Gold Reaper я решил, что пришло время применить те же принципы победы к рынку биткоинов, и, черт возьми, это выглядит многообещающе!

Я занимаюсь разработкой торговых систем уже более двух десятилетий, и моей специализацией «безусловно» являются стратегии прорыва.

Эта простая, но эффективная стратегия имеет свойство оставаться в топе лучших торговых стратегий всех времен и может применяться практически к любому рынку. А для такого нестабильного рынка, как Bitcoin, она действительно блистает!

Так как же работает эта стратегия? Стратегия прорыва будет торговать прорывами важных уровней поддержки и сопротивления. Она будет использовать стоп-лосс, тейк-профит и различные функции трейлинг-стопа для каждой сделки. Для Bitcoin Reaper я реализовал это на таймфрейме H1, что позволяет торговать часто, но при этом очень эффективно. Также я убедился, что EA будет автоматически адаптироваться к будущим изменениям цены Bitcoin. Так что если Bitcoin торгуется около 100K, или около 10K, или около 1Million, Советник автоматически настроит все параметры входа и выхода, и повторная оптимизация не потребуется!

Диверсификация — это король!

Вместо того чтобы полагаться только на одну стратегию, я реализовал 10 различных стратегий , которые идеально сбалансированы в этом 1 советнике.

Кроме того, я сделал настройку чрезвычайно простой: вы просто выбираете желаемое значение «максимально допустимой общей просадки»,

и советник сделает все автоматически -> от выбора стратегий для запуска до идеальной настройки риска для каждой отдельной стратегии.





И хорошие новости для трейдеров Prop-фирм: совместимость 100%!









Основные характеристики:

10 различных стратегий распределения риска и создания максимально стабильной производительности

Каждая сделка защищена безопасным стоп-лоссом

Алгоритмы Trailing Stoploss и Trailing Takeprofit ограничат риск и увеличат потенциальную прибыль.

Очень простая настройка: просто выберите желаемый максимальный уровень просадки.

Только 1 график: все 10 различных стратегий запускаются с одного графика H1

Советник будет автоматически подстраиваться под цену биткоина -> поэтому все стоп-лоссы, тейк-профиты, трейлинг-стоп и т. д., а также критерии входа являются переменными и автоматически корректируются с течением времени на основе фактической цены биткоина.

ПРОПОРНАЯ ТВЕРДАЯ ГОТОВАЯ

В этом продукте воплощен 2 десятилетия опыта создания надежных торговых систем.



КАК НАСТРОИТЬ: Просто запустите график Bitcoin H1 и установите риск, используя параметр «максимально допустимая общая просадка».

Чтобы сделать это еще проще, я создал несколько файлов настроек для низкого -> высокого риска и для фирм-пропов. Вы можете скачать их здесь.

ВАЖНЫЙ: Для работы AUTO_GMT -> необходимо добавить URL-адрес "https : // www . worldtimeserver.com/" (уберите пробелы!!) в "разрешенные URL-адреса" в вашем терминале MT4/MT5 (инструменты -> параметры -> советники)

Я объясняю, как это сделать, в этом посте Возможно, вам придется убрать ограничение "объема" и "максимального объема" для биткоина в тестере стратегий, чтобы увидеть реальный потенциал.

Требования: Брокер с низким спредом, настоятельно рекомендуется! (свяжитесь со мной для получения моих персональных рекомендаций)

Минимальный баланс: 150$

Кредитное плечо: рекомендуется 1:100 или более





Обзор параметров:



- ShowInfoPanel -> отобразить информационную панель на графике

- Настройка размера информационной панели -> в случае отображения 4K установите значение «2»

- обновление информационной панели во время тестирования -> отключено для более быстрого бэктестинга





НАСТРОЙКИ

- Разрешить сделки на покупку / Разрешить сделки на продажу -> здесь вы можете включить/отключить сделки на покупку и продажу

- Максимально допустимый спред: максимальный допустимый спред для отложенных ордеров

- SetSL_TP_After_Entry -> включить только если ваш брокер не разрешает отложенные ордера с SL и TP

- Использовать виртуальное истечение срока действия -> включать только если ваш брокер не разрешает отложенные ордера с датой истечения срока действия

- BaseMagicNumber -> базовое магическое число, которое будет использоваться для всех стратегий

- Комментарий к сделкам -> комментарий, который будет использоваться для сделок

- RemoveCommentSuffix -> Удалить название стратегии из комментария





НАСТРОЙКА ЧАСТОТЫ ТОРГОВЛИ

- Частота торговли -> здесь вы можете установить частоту торговли, которая, по сути, будет выбирать, какие стратегии запускать. Я рекомендую использовать «авто», если вы не уверены, какая из них лучше всего подходит для вас.





НАСТРОЙКИ GMT

- AutoGMT -> позвольте EA рассчитать правильное смещение GMT ​​для вашего брокера, чтобы время NFP было правильным

- GMT_OFFSET_Winter -> для ручной настройки смещения GMT в зимнее время (когда AutoGMT выключен или во время бэктестинга!)

- GMT_OFFSET_Summer -> для установки смещения GMT вручную в летнее время (когда AutoGMT выключен или во время бэктестинга!)





ФИЛЬТР НФП

- EnableNFP_Filter -> включить или выключить фильтр NFP

- NFP_CloseOpenTrades -> заставить советника закрыть все открытые сделки при запуске NFP (за X минут до NFP)

- NFP_ClosePendingOrders -> заставить советника удалить все отложенные ордера при запуске NFP (за X минут до NFP)

- NFP_MinutesBefore -> сколько минут до события NFP, чтобы закрыть сделки и отложенные ордера

- NFP_MinutesAfter -> сколько минут после события NFP, прежде чем советник снова возобновит торговлю

- Уникальные настройки Propfirm -> здесь вы можете настроить различные параметры входа и выхода, чтобы советник торговал иначе, чем другие пользователи

- CPI/IR FILTER -> эти параметры сопоставимы с параметрами NFP, описанными выше

УНИКАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ СДЕЛОК ФИРМЫ PROP

- Рандомизация -> это немного рандомизирует входы, выходы и значения TrailingSL, так что у нескольких пользователей одного брокера будут немного разные сделки. Также подходит для проп-фирм. Хорошее значение - "50"

- AdjustEntry/AdjustSL/etc -> здесь вы можете ввести смещение (в пунктах) для параметров входа и/или выхода, которые используются внутри





НАСТРОЙКИ РИСКА

- Установить баланс для использования вручную: здесь вы можете установить фиксированное значение баланса, которое советник будет использовать для расчета риска.

- Максимально допустимая общая просадка: Предпочтительная максимально допустимая общая просадка (в %). Затем EA определит размер лота и частоту торговли (если установлено значение «авто») на основе исторического максимального DD EA. Это НЕ помешает EA торговать дальше после достижения максимальной просадки.

- Установить максимальную дневную просадку -> Здесь вы можете установить максимально допустимую дневную просадку (в %). Если она будет достигнута, советник закроет все сделки и отложенные ордера и будет ждать следующего дня. Это полезно для проп-фирм

- Lotsize OnlyUp -> это предотвратит уменьшение размера лота после убытков или при уменьшении баланса

- Проверка маржи -> Используйте, когда у советника возникают проблемы с установкой сделок у вашего брокера из-за низкой маржи, хотя маржи достаточно

- Использовать средства вместо баланса -> использовать средства счета для расчета всех значений размера лота





ЧАСЫ ТОРГОВЛИ

- Использовать торговый часовой пояс -> это включит/отключит использование фильтра торговых часов

- KillPending -> если включено, отложенные ордера будут удаляться вне торговых часов

- KillOpen -> если включено, открытые сделки будут закрыты, как только время выйдет за пределы торговых часов

- Time_Source -> здесь вы можете выбрать, какие «часы» использовать для торговых часов

- Настройки времени понедельник -> воскресенье à здесь вы можете установить время начала и окончания для всех дней

Для тех, кто меня еще не знает: все мои советники проходят строгий процесс тестирования, стресс-тестирования и надежной оптимизации, чтобы убедиться, что советник не будет просто каким-то хорошим советником, прошедшим бэктестинг. Я не использую никакие «нейронные сети/машинное обучение ИИ/ChatGPT/квантовые компьютеры/идеальные прямые бэктесты» в качестве рекламных разговоров, а вместо этого предлагаю настоящую, честную торговую систему , на основе проверенной методологии разработки и реального исполнения.

Как разработчик, я имею +15 лет опыта в создании автоматизированных торговых систем. Я знаю, что имеет потенциал для работы, а что нет. Я создаю честные системы, с самой высокой вероятностью соответствия реальной торговли результатам бэктестов, без мошенничества.

Кроме того, есть очень восторженная группа существующих клиентов, готовых поделиться своим опытом использования моих советников : присоединяйтесь к публичной группе здесь



