The Bitcoin Reaper

- Эксперты
Profalgo Limited
Версия: 2.9
Обновлено: 16 декабря 2025
- Активации: 10
Добро пожаловать в BITCOIN REAPER!
После колоссального успеха Gold Reaper я решил, что пришло время применить те же принципы победы к рынку биткоинов, и, черт возьми, это выглядит многообещающе!
Я занимаюсь разработкой торговых систем уже более двух десятилетий, и моей специализацией «безусловно» являются стратегии прорыва.
Эта простая, но эффективная стратегия имеет свойство оставаться в топе лучших торговых стратегий всех времен и может применяться практически к любому рынку. А для такого нестабильного рынка, как Bitcoin, она действительно блистает!
Так как же работает эта стратегия?
Стратегия прорыва будет торговать прорывами важных уровней поддержки и сопротивления. Она будет использовать стоп-лосс, тейк-профит и различные функции трейлинг-стопа для каждой сделки.
Для Bitcoin Reaper я реализовал это на таймфрейме H1, что позволяет торговать часто, но при этом очень эффективно.
Также я убедился, что EA будет автоматически адаптироваться к будущим изменениям цены Bitcoin. Так что если Bitcoin торгуется около 100K, или около 10K, или около 1Million,
Советник автоматически настроит все параметры входа и выхода, и повторная оптимизация не потребуется!
Диверсификация — это король!
Вместо того чтобы полагаться только на одну стратегию, я реализовал 10 различных стратегий , которые идеально сбалансированы в этом 1 советнике.
Кроме того, я сделал настройку чрезвычайно простой: вы просто выбираете желаемое значение «максимально допустимой общей просадки»,
и советник сделает все автоматически -> от выбора стратегий для запуска до идеальной настройки риска для каждой отдельной стратегии.
И хорошие новости для трейдеров Prop-фирм: совместимость 100%!
Основные характеристики:
- 10 различных стратегий распределения риска и создания максимально стабильной производительности
- Каждая сделка защищена безопасным стоп-лоссом
- Алгоритмы Trailing Stoploss и Trailing Takeprofit ограничат риск и увеличат потенциальную прибыль.
- Очень простая настройка: просто выберите желаемый максимальный уровень просадки.
- Только 1 график: все 10 различных стратегий запускаются с одного графика H1
- Советник будет автоматически подстраиваться под цену биткоина -> поэтому все стоп-лоссы, тейк-профиты, трейлинг-стоп и т. д., а также критерии входа являются переменными и автоматически корректируются с течением времени на основе фактической цены биткоина.
- ПРОПОРНАЯ ТВЕРДАЯ ГОТОВАЯ
- В этом продукте воплощен 2 десятилетия опыта создания надежных торговых систем.
КАК НАСТРОИТЬ:
Просто запустите график Bitcoin H1 и установите риск, используя параметр «максимально допустимая общая просадка».
Чтобы сделать это еще проще, я создал несколько файлов настроек для низкого -> высокого риска и для фирм-пропов. Вы можете скачать их здесь.
ВАЖНЫЙ:
- Для работы AUTO_GMT -> необходимо добавить URL-адрес "https : // www . worldtimeserver.com/" (уберите пробелы!!) в "разрешенные URL-адреса" в вашем терминале MT4/MT5 (инструменты -> параметры -> советники)
- Возможно, вам придется убрать ограничение "объема" и "максимального объема" для биткоина в тестере стратегий, чтобы увидеть реальный потенциал. Я объясняю, как это сделать, в этом посте
Требования:
- Брокер с низким спредом, настоятельно рекомендуется! (свяжитесь со мной для получения моих персональных рекомендаций)
- Минимальный баланс: 150$
- Кредитное плечо: рекомендуется 1:100 или более
Обзор параметров:
- ShowInfoPanel -> отобразить информационную панель на графике
- Настройка размера информационной панели -> в случае отображения 4K установите значение «2»
- обновление информационной панели во время тестирования -> отключено для более быстрого бэктестинга
НАСТРОЙКИ
- Разрешить сделки на покупку / Разрешить сделки на продажу -> здесь вы можете включить/отключить сделки на покупку и продажу
- Максимально допустимый спред: максимальный допустимый спред для отложенных ордеров
- SetSL_TP_After_Entry -> включить только если ваш брокер не разрешает отложенные ордера с SL и TP
- Использовать виртуальное истечение срока действия -> включать только если ваш брокер не разрешает отложенные ордера с датой истечения срока действия
- BaseMagicNumber -> базовое магическое число, которое будет использоваться для всех стратегий
- Комментарий к сделкам -> комментарий, который будет использоваться для сделок
- RemoveCommentSuffix -> Удалить название стратегии из комментария
НАСТРОЙКА ЧАСТОТЫ ТОРГОВЛИ
- Частота торговли -> здесь вы можете установить частоту торговли, которая, по сути, будет выбирать, какие стратегии запускать. Я рекомендую использовать «авто», если вы не уверены, какая из них лучше всего подходит для вас.
НАСТРОЙКИ GMT
- AutoGMT -> позвольте EA рассчитать правильное смещение GMT для вашего брокера, чтобы время NFP было правильным
- GMT_OFFSET_Winter -> для ручной настройки смещения GMT в зимнее время (когда AutoGMT выключен или во время бэктестинга!)
- GMT_OFFSET_Summer -> для установки смещения GMT вручную в летнее время (когда AutoGMT выключен или во время бэктестинга!)
ФИЛЬТР НФП
- EnableNFP_Filter -> включить или выключить фильтр NFP
- NFP_CloseOpenTrades -> заставить советника закрыть все открытые сделки при запуске NFP (за X минут до NFP)
- NFP_ClosePendingOrders -> заставить советника удалить все отложенные ордера при запуске NFP (за X минут до NFP)
- NFP_MinutesBefore -> сколько минут до события NFP, чтобы закрыть сделки и отложенные ордера
- NFP_MinutesAfter -> сколько минут после события NFP, прежде чем советник снова возобновит торговлю
- Уникальные настройки Propfirm -> здесь вы можете настроить различные параметры входа и выхода, чтобы советник торговал иначе, чем другие пользователи
- CPI/IR FILTER -> эти параметры сопоставимы с параметрами NFP, описанными выше
УНИКАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ СДЕЛОК ФИРМЫ PROP
- Рандомизация -> это немного рандомизирует входы, выходы и значения TrailingSL, так что у нескольких пользователей одного брокера будут немного разные сделки. Также подходит для проп-фирм. Хорошее значение - "50"
- AdjustEntry/AdjustSL/etc -> здесь вы можете ввести смещение (в пунктах) для параметров входа и/или выхода, которые используются внутри
НАСТРОЙКИ РИСКА
- Установить баланс для использования вручную: здесь вы можете установить фиксированное значение баланса, которое советник будет использовать для расчета риска.
- Максимально допустимая общая просадка: Предпочтительная максимально допустимая общая просадка (в %). Затем EA определит размер лота и частоту торговли (если установлено значение «авто») на основе исторического максимального DD EA. Это НЕ помешает EA торговать дальше после достижения максимальной просадки.
- Установить максимальную дневную просадку -> Здесь вы можете установить максимально допустимую дневную просадку (в %). Если она будет достигнута, советник закроет все сделки и отложенные ордера и будет ждать следующего дня. Это полезно для проп-фирм
- Lotsize OnlyUp -> это предотвратит уменьшение размера лота после убытков или при уменьшении баланса
- Проверка маржи -> Используйте, когда у советника возникают проблемы с установкой сделок у вашего брокера из-за низкой маржи, хотя маржи достаточно
- Использовать средства вместо баланса -> использовать средства счета для расчета всех значений размера лота
ЧАСЫ ТОРГОВЛИ
- Использовать торговый часовой пояс -> это включит/отключит использование фильтра торговых часов
- KillPending -> если включено, отложенные ордера будут удаляться вне торговых часов
- KillOpen -> если включено, открытые сделки будут закрыты, как только время выйдет за пределы торговых часов
- Time_Source -> здесь вы можете выбрать, какие «часы» использовать для торговых часов
- Настройки времени понедельник -> воскресенье à здесь вы можете установить время начала и окончания для всех дней
Для тех, кто меня еще не знает: все мои советники проходят строгий процесс тестирования, стресс-тестирования и надежной оптимизации, чтобы убедиться, что советник не будет просто каким-то хорошим советником, прошедшим бэктестинг.
Я не использую никакие «нейронные сети/машинное обучение ИИ/ChatGPT/квантовые компьютеры/идеальные прямые бэктесты» в качестве рекламных разговоров, а вместо этого предлагаю настоящую, честную торговую систему ,
на основе проверенной методологии разработки и реального исполнения.
Как разработчик, я имею +15 лет опыта в создании автоматизированных торговых систем. Я знаю, что имеет потенциал для работы, а что нет.
Я создаю честные системы, с самой высокой вероятностью соответствия реальной торговли результатам бэктестов, без мошенничества.
This is my third product from Wim. There have been ups and downs—especially during BTC's prolonged sideways movement, which impacted my decision to keep running the EA. However, Wim listens to feedback from the group and has recently added features like an aggressive SL, which I really appreciate. I'm satisfied and feel lucky to have invested in this EA—it’s been worth it so far. We'll see how things play out, but for those seeking a long-term EA, TBR is definitely one to consider. I can recommend it!
Update: 3/09/2025 I legit love this ea day by day. Aggressive SL has been my fav feature. Keep it up Wim!