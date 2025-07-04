The Bitcoin Reaper

3.7

LIVE SIGNAL

LIVE SIGNAL V2.0

UPDATE 2.0 INFO

Добро пожаловать в BITCOIN REAPER!

 

После колоссального успеха Gold Reaper я решил, что пришло время применить те же принципы победы к рынку биткоинов, и, черт возьми, это выглядит многообещающе!  

Я занимаюсь разработкой торговых систем уже более двух десятилетий, и моей специализацией «безусловно» являются стратегии прорыва.

Эта простая, но эффективная стратегия имеет свойство оставаться в топе лучших торговых стратегий всех времен и может применяться практически к любому рынку.    А для такого нестабильного рынка, как Bitcoin, она действительно блистает!

 

Так как же работает эта стратегия?

Стратегия прорыва будет торговать прорывами важных уровней поддержки и сопротивления.    Она будет использовать стоп-лосс, тейк-профит и различные функции трейлинг-стопа для каждой сделки.

Для Bitcoin Reaper я реализовал это на таймфрейме H1, что позволяет торговать часто, но при этом очень эффективно.  

Также я убедился, что EA будет автоматически адаптироваться к будущим изменениям цены Bitcoin.    Так что если Bitcoin торгуется около 100K, или около 10K, или около 1Million,

Советник автоматически настроит все параметры входа и выхода, и повторная оптимизация не потребуется!

 

Диверсификация — это король!

Вместо того чтобы полагаться только на одну стратегию, я реализовал  10 различных стратегий  , которые идеально сбалансированы в этом 1 советнике.

Кроме того, я сделал настройку чрезвычайно простой: вы просто выбираете желаемое значение «максимально допустимой общей просадки»,

и советник сделает все автоматически    -> от выбора стратегий для запуска до идеальной настройки риска для каждой отдельной стратегии.


И хорошие новости для трейдеров Prop-фирм: совместимость 100%!



Основные характеристики:

  • 10 различных стратегий распределения риска и создания максимально стабильной производительности
  • Каждая сделка защищена безопасным стоп-лоссом
  • Алгоритмы Trailing Stoploss и Trailing Takeprofit ограничат риск и увеличат потенциальную прибыль.
  • Очень простая настройка: просто выберите желаемый максимальный уровень просадки.
  • Только 1 график: все 10 различных стратегий запускаются с одного графика H1
  • Советник будет автоматически подстраиваться под цену биткоина -> поэтому все стоп-лоссы, тейк-профиты, трейлинг-стоп и т. д., а также критерии входа являются переменными и автоматически корректируются с течением времени на основе фактической цены биткоина.
  • ПРОПОРНАЯ ТВЕРДАЯ ГОТОВАЯ
  • В этом продукте воплощен 2 десятилетия опыта создания надежных торговых систем.


КАК НАСТРОИТЬ:

Просто запустите график Bitcoin H1 и установите риск, используя параметр «максимально допустимая общая просадка».


Чтобы сделать это еще проще, я создал несколько файлов настроек для низкого -> высокого риска и для фирм-пропов. Вы можете скачать их  здесь.


ВАЖНЫЙ:  

  • Для работы AUTO_GMT -> необходимо добавить URL-адрес "https : // www . worldtimeserver.com/" (уберите пробелы!!) в "разрешенные URL-адреса" в вашем терминале MT4/MT5 (инструменты -> параметры -> советники)
  • Возможно, вам придется убрать ограничение "объема" и "максимального объема" для биткоина в тестере стратегий, чтобы увидеть реальный потенциал.   Я объясняю, как это сделать, в этом посте


Требования:

  • Брокер с низким спредом, настоятельно рекомендуется! (свяжитесь со мной для получения моих персональных рекомендаций)
  • Минимальный баланс: 150$
  • Кредитное плечо: рекомендуется 1:100 или более


Обзор параметров:

- ShowInfoPanel -> отобразить информационную панель на графике 

- Настройка размера информационной панели -> в случае отображения 4K установите значение «2»

- обновление информационной панели во время тестирования -> отключено для более быстрого бэктестинга


НАСТРОЙКИ

- Разрешить сделки на покупку / Разрешить сделки на продажу -> здесь вы можете включить/отключить сделки на покупку и продажу

- Максимально допустимый спред: максимальный допустимый спред для отложенных ордеров

- SetSL_TP_After_Entry -> включить только если ваш брокер не разрешает отложенные ордера с SL и TP

- Использовать виртуальное истечение срока действия -> включать только если ваш брокер не разрешает отложенные ордера с датой истечения срока действия

- BaseMagicNumber -> базовое магическое число, которое будет использоваться для всех стратегий

- Комментарий к сделкам -> комментарий, который будет использоваться для сделок

- RemoveCommentSuffix -> Удалить название стратегии из комментария


НАСТРОЙКА ЧАСТОТЫ ТОРГОВЛИ

- Частота торговли -> здесь вы можете установить частоту торговли, которая, по сути, будет выбирать, какие стратегии запускать.    Я рекомендую использовать «авто», если вы не уверены, какая из них лучше всего подходит для вас.


НАСТРОЙКИ GMT

- AutoGMT -> позвольте EA рассчитать правильное смещение GMT ​​для вашего брокера, чтобы время NFP было правильным 

- GMT_OFFSET_Winter -> для ручной настройки смещения GMT в зимнее время (когда AutoGMT выключен или во время бэктестинга!)

- GMT_OFFSET_Summer -> для установки смещения GMT вручную в летнее время (когда AutoGMT выключен или во время бэктестинга!)


ФИЛЬТР НФП

- EnableNFP_Filter -> включить или выключить фильтр NFP

- NFP_CloseOpenTrades -> заставить советника закрыть все открытые сделки при запуске NFP (за X минут до NFP)

- NFP_ClosePendingOrders -> заставить советника удалить все отложенные ордера при запуске NFP (за X минут до NFP)

- NFP_MinutesBefore -> сколько минут до события NFP, чтобы закрыть сделки и отложенные ордера

- NFP_MinutesAfter -> сколько минут после события NFP, прежде чем советник снова возобновит торговлю

- Уникальные настройки Propfirm -> здесь вы можете настроить различные параметры входа и выхода, чтобы советник торговал иначе, чем другие пользователи

- CPI/IR FILTER -> эти параметры сопоставимы с параметрами NFP, описанными выше

 

УНИКАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ СДЕЛОК ФИРМЫ PROP

- Рандомизация -> это немного рандомизирует входы, выходы и значения TrailingSL, так что у нескольких пользователей одного брокера будут немного разные сделки. Также подходит для проп-фирм. Хорошее значение - "50"

- AdjustEntry/AdjustSL/etc -> здесь вы можете ввести смещение (в пунктах) для параметров входа и/или выхода, которые используются внутри


НАСТРОЙКИ РИСКА

- Установить баланс для использования вручную: здесь вы    можете установить фиксированное значение баланса, которое советник будет использовать для расчета риска.

- Максимально допустимая общая просадка:  Предпочтительная максимально допустимая общая просадка (в %). Затем EA определит размер лота и частоту торговли (если установлено значение «авто») на основе исторического максимального DD EA.    Это НЕ помешает EA торговать дальше после достижения максимальной просадки.

- Установить максимальную дневную просадку -> Здесь вы можете установить максимально допустимую дневную просадку (в %). Если она будет достигнута, советник закроет все сделки и отложенные ордера и будет ждать следующего дня. Это полезно для проп-фирм

- Lotsize OnlyUp -> это предотвратит уменьшение размера лота после убытков или при уменьшении баланса

- Проверка маржи -> Используйте, когда у советника возникают проблемы с установкой сделок у вашего брокера из-за низкой маржи, хотя маржи достаточно

- Использовать средства вместо баланса -> использовать средства счета для расчета всех значений размера лота


ЧАСЫ ТОРГОВЛИ

-    Использовать торговый часовой пояс -> это включит/отключит использование фильтра торговых часов

-    KillPending -> если включено, отложенные ордера будут удаляться вне торговых часов

-    KillOpen -> если включено, открытые сделки будут закрыты, как только время выйдет за пределы торговых часов

-    Time_Source -> здесь вы можете выбрать, какие «часы» использовать для торговых часов

-    Настройки времени понедельник -> воскресенье  à  здесь вы можете установить время начала и окончания для всех дней

 

 

Для тех, кто меня еще не знает: все мои советники проходят строгий процесс тестирования, стресс-тестирования и надежной оптимизации, чтобы убедиться, что советник не будет просто каким-то хорошим советником, прошедшим бэктестинг.

Я не использую никакие «нейронные сети/машинное обучение ИИ/ChatGPT/квантовые компьютеры/идеальные прямые бэктесты» в качестве рекламных разговоров, а вместо этого предлагаю настоящую, честную торговую систему  ,

на основе проверенной методологии разработки и реального исполнения.


Как разработчик, я имею +15 лет опыта в создании автоматизированных торговых систем. Я знаю, что имеет потенциал для работы, а что нет. 

Я создаю честные системы, с самой высокой вероятностью соответствия реальной торговли результатам бэктестов, без мошенничества.


Кроме того, есть очень восторженная группа существующих клиентов, готовых поделиться своим опытом использования моих советников    присоединяйтесь к публичной группе здесь


Отзывы 35
Ukrit Khonglao
387
Ukrit Khonglao 2025.08.04 19:49 
 

This is my third product from Wim. There have been ups and downs—especially during BTC's prolonged sideways movement, which impacted my decision to keep running the EA. However, Wim listens to feedback from the group and has recently added features like an aggressive SL, which I really appreciate. I'm satisfied and feel lucky to have invested in this EA—it’s been worth it so far. We'll see how things play out, but for those seeking a long-term EA, TBR is definitely one to consider. I can recommend it!

Update: 3/09/2025 I legit love this ea day by day. Aggressive SL has been my fav feature. Keep it up Wim!

Benrashi Sagev Jacobson
1102
Benrashi Sagev Jacobson 2025.07.28 22:52 
 

Great EA, good live account results so far. Best developer on the MT5 market-place! Honestly found the one star reviews kind-of funny, which were all about how the EA wasn't profiting over the past few days while one look at the back-test shows there are draw-down periods longer than one week.

Z2O Track
58
Z2O Track 2025.07.24 06:29 
 

I trust Wim. You have to get on this train too.

Supachai Poltam
152
Supachai Poltam 2025.09.26 14:37 
 

Can't see how it would recover, I run since it launched and right now lost $3.4K out of $23.5K (which is 14.4% dd) with very low risk setting at 12% max drawdown. Other of Wim product is good tho, if you want something reliable go buy gold reaper. Not recommend this one yet.

Update 10/10/2025: There's a sign of recovering just now, I will observe more of it (Current Loss is $2K while last time is $3.4K)

Update 11/12/2025: Current Loss is $1.2K, might be a good time to jump in if you're curious

Eugen T
537
Eugen T 2025.09.04 05:25 
 

No words... waste of time and money.

Peterson Veiga Campos
1012
Peterson Veiga Campos 2025.08.30 16:52 
 

The system did not deliver as promised. Even if some profits were achieved, at the very least, drawdown protection should have been in place. At launch, the drop was severe, exceeding 30% in a demo account. Based on these results, I cannot recommend its use on real accounts.

Profalgo Limited
83383
Ответ разработчика Wim Schrynemakers 2025.08.30 16:54
I don't think any "promises" were made (I never make promises in trading... nobody can), but it did indeed start with a big drawdown. I still have faith it will recover fully by the next few weeks/months. The strategy is solid
jeonse
433
jeonse 2025.08.30 13:05 
 

Asking questions here is really scary. The timeframe is so short, I'll just say it's obvious. EA hasn't actually accomplished anything, yet they keep talking on Telegram as if they have some kind of supernatural power. I bought it after seeing Gold Ripper, and I'm really disappointed. Most EAs are like that.

Profalgo Limited
83383
Ответ разработчика Wim Schrynemakers 2025.08.30 17:25
I'm not sure in which telegram group you are asking questions, but there is no Telegram group for this EA :-D So I would get out of that group, if it scares you... very weird review... I do have superpowers though… 😁
Nice Trader
2744
Aller Uja 2025.08.21 16:07 
 

Update December 2025 – changing my rating after more testing

When I bought Bitcoin Reaper at launch, the first weeks were quite disappointing and I left a critical review.

At that time I wrote that the EA itself might be well-built, but I didn’t see any long-term potential yet.

After running the newer versions for a longer period on a dedicated BTCUSD account, my opinion has changed and I want to correct that first review.

The EA is now showing exactly the kind of behaviour I expect from a serious breakout system: stable statistics over a larger sample of trades,

with a win rate around 55%, profit factor around 1.2 and a controlled drawdown (in my case roughly 15% balance DD and much lower equity DD). For Bitcoin volatility this is completely acceptable for me. 💼📈

What I like most is that everything is 100% algorithmic with clear SL/TP on every position and no martingale / grid tricks.

The EA can survive difficult sideways periods and then quickly recover when the market starts trending again.

Support and communication from Wim and the community have also been very transparent and professional.

For me Bitcoin Reaper has become a long-term project.

I will keep it running on demo a bit longer and plan to move it to a live account at the beginning of next year.

Of course there will always be losing periods – no EA is a money-printing machine – so I still recommend everyone to start on demo first to understand the behaviour and risk profile.

Overall, I’m now happy that I stayed with this project and I can recommend Bitcoin Reaper as a solid long-term BTC breakout EA for traders who accept normal drawdowns and use proper risk management. 🤖✅

_________________________________________________________________

First review:

The EA itself might actually be well-built,

but the strategies are below any acceptable,

and I don’t see any long-term potential in it this way.

I will update my review after 6 months if I notice any changes in the EA’s reliability on the demo account.

Thomas Maehrel
723
Thomas Maehrel 2025.08.14 13:29 
 

frankly disappointed, I gave him a chance for more than a month, bitcoin is currently making good moves yet he is losing every day... every day the same observation a drop... I absolutely don't see how he can recover... I may be wrong... but during the last month bitcoin went from 106,000 to 125,000 at the highest, when will he recover? I would have been lenient in a gloomy market but frankly I can't find any excuse for him... I'm giving up on an account of $1,800 I'm at $1,274 at some point you have to stop the fall

fredrikg
186
fredrikg 2025.08.14 06:48 
 

At first sight the EA looks smart with all the strategies, untill its start taking SL after SL. I understand an EA may take time to be profitable, and yes - maybe it will. But after several weeks and overall in a loss, its just not worth it.

Francois Petrus Canosci
212
Francois Petrus Canosci 2025.08.09 21:53 
 

Pretty scary draw downs. Gold Reaper is still a winner though. A bit disappointed in this product. Taking it off my portfolio for now.

Ukrit Khonglao
387
Ukrit Khonglao 2025.08.04 19:49 
 

This is my third product from Wim. There have been ups and downs—especially during BTC's prolonged sideways movement, which impacted my decision to keep running the EA. However, Wim listens to feedback from the group and has recently added features like an aggressive SL, which I really appreciate. I'm satisfied and feel lucky to have invested in this EA—it’s been worth it so far. We'll see how things play out, but for those seeking a long-term EA, TBR is definitely one to consider. I can recommend it!

Update: 3/09/2025 I legit love this ea day by day. Aggressive SL has been my fav feature. Keep it up Wim!

Benrashi Sagev Jacobson
1102
Benrashi Sagev Jacobson 2025.07.28 22:52 
 

Great EA, good live account results so far. Best developer on the MT5 market-place! Honestly found the one star reviews kind-of funny, which were all about how the EA wasn't profiting over the past few days while one look at the back-test shows there are draw-down periods longer than one week.

Wewee Blue
113
Wewee Blue 2025.07.28 16:59 
 

Loss more than profit, Not recommended.

Profalgo Limited
83383
Ответ разработчика Wim Schrynemakers 2025.08.01 08:24
some patience is required when running real trading systems I'm afraid. Yes, some losses recently, but also yes: very normal and also visible in backtests.
Z2O Track
58
Z2O Track 2025.07.24 06:29 
 

I trust Wim. You have to get on this train too.

MrBigDollar
60
MrBigDollar 2025.07.23 10:09 
 

I have been running this EA on a live account since the 8th of July, a lot of losses so far. I will keep running it for a little while more before I decide to pull the plug. Maybe it's just a bad start... Would not recommend buying this EA at this moment. I will update this review later again.

Update 20250904: I'm shutting it down today. I really can't see that this can be profitable, it keeps the balance at sideways at best. Other than that it's only losses. Really disappointed in this EA.

Profalgo Limited
83383
Ответ разработчика Wim Schrynemakers 2025.07.23 10:17
Thx for the feedback. I hope you will let it run longer (even if it is on a demo account), so you can evaluate longterm results as well. I make my EA's not to make a quick profit, but to have longterm succes.
The EA is still trading exactly like in the backtests and not even close to historical max drawdown I made a post about it here: https://www.mql5.com/en/market/product/142178#!tab=comments&page=3&comment=57609584
johnny7777
168
johnny7777 2025.07.23 09:48 
 

SEPTEMBER update. still terrible. very rarely wins. i asked for a refund and was ignored as you would expect from this terrible website and this garbage EA. currently the loss on the account is over 20%. breakout strategies need more smarts than this to win. it is a fact that most "breakouts" fail. AUGUST PROGRESS UPDATE: running on default settings btcusd H1. every strategy has losses in the panel . total losses around 18% of the account since the 14th july. i would like a refund please. was on v1.5 then 1.6 then 1.7. updated promptly. can send results and set file. spread of broker is 2500. better than many. losses are $1150 in account size 10k. movement of bitcoin during this period was pretty typical. EDIT. to wim's reply: it doesnt need longer. btc has moved in a typical way and every one of the ten strategies has lost money. saying " wait longer" is BS. this ea is absolute junk. i want a refund. results:

strategy 1. -$270.. 2. -$52.. 3. -$71.. 4. -$ 88.. 5. -$61.. 6. -$116.. 7. -$113.. 8. -$ 200.. 9. -$122.. 10. -$40... time is 15:52 on 23.7.25.. trading days : 8 AUGUST Edit. been on v1.8 and later on v2.0. today is the 25th. losses now $1312.81. i want a refund/ ea is rubbish it is now august 3. ea is still utter rubbish. loses every day. contact me about a refund to withdraw comments. update: today is the 4th august : losses are now $1764.38 . ten strategies. not one of them in profit. complete POS

Profalgo Limited
83383
Ответ разработчика Wim Schrynemakers 2025.08.14 15:13
Thx for the feedback. I hope you will let it run longer (even if it is on a demo account), so you can evaluate longterm results as well. I make my EA's not to make a quick profit, but to have longterm succes.
The EA is still trading exactly like in the backtests and not even close to historical max drawdown I made a post about it here: https://www.mql5.com/en/market/product/142178#!tab=comments&amp;page=3&amp;comment=57609584 EDIT 14th of August: Didn't see your message until today. "contact me about a refund to withdraw comments" is not really the way to go I think. I don't mind honest feedback. If that is the way you feel about the product, then it is your right to express yourself. I don't agree with you however and I'm very clear about my longterm approach to trading in all my messaging and public chat. I don't hide the fact that I consider larger drawdown normal and unavoidable in trading, and yes, it can happen that an EA starts with a bad period as well. I even increased the risk on my own accounts, because I know statistically, the odds are getting bigger and bigger for a nice recovery. But I do understand that my approach to trading is not for everyone. It doesn't give you the right to become verbal aggressive though, and try to blackmail me
Gonzalo Javier Bardesio Grana
560
Gonzalo Javier Bardesio Grana 2025.07.22 21:46 
 

After my second week with this EA, I can summarize that the results are irregular; I have mostly made losses. I know that time is still short, but I expected more from this EA. For now, I would not recommend it.

Profalgo Limited
83383
Ответ разработчика Wim Schrynemakers 2025.07.23 04:29
Thx for the feedback. I hope you will let it run longer (even if it is on a demo account), so you can evaluate longterm results as well. I make my EA's not to make a quick profit, but to have longterm succes.
The EA is still trading exactly like in the backtests and not even close to historical max drawdown I made a post about it here: https://www.mql5.com/en/market/product/142178#!tab=comments&page=3&comment=57609584
ChrisDax
79
ChrisDax 2025.07.17 15:01 
 

Hallo, der EA ist ein super Produkt, wie man es von Wim gewohnt ist. Das Programm erkennt die An- und Abstiege und arbeitet diese selbstständig ab. Der EA arbeitet einfach "menschlich". Auf den nächsten BTC-Ausbruch können sich bereits jetzt alle freuen, die dieses Programm laufen lassen. Es ist einfach mit den Sets zu installieren. Vielen Dank auch an Wim für die persönlichen Unterstützungen, die mir als Neuling sehr weiter geholfen haben, um die Programme optimal zum Laufen zu bringen. Dies ist keine Selbstverständlichkeit! Auch wenn dieses Produkt neu ist und Wims EAs sehr gut laufen, freu ich mich schon auf das nächste. Ich bin gespannt, was Wim wieder aus dem Hut zaubert.

Profalgo Limited
83383
Ответ разработчика Wim Schrynemakers 2025.07.17 15:10
thx mate! :-)
OlivierP06
165
OlivierP06 2025.07.15 13:09 
 

Thank you Wim for this fantastic product. Finally, a product that works well without taking too many risks. I love the system that opens positions using up to 10 differents strategies. I am currently using it in real conditions on a demo account of $10,000 and here are the first results after almost 5 days of testing : Strategy 1: -$74.59 2: +$247.51 3: +$284.50 4: +$330.45 5: +$521.61 6: +$533.07 7: +$734.88 8: +$307.43 9: +$197.42 10: +$209.96 Which means a virtual gain so far of $3,292.54 (+32%) with the option Trade Frequency = Intense!!! I will continue testing for a month and then move to a real account.

Profalgo Limited
83383
Ответ разработчика Wim Schrynemakers 2025.07.15 13:13
very nice to hear that Olivier! :-)
Klogarg
142
Klogarg 2025.07.13 11:45 
 

The backtest results are outstanding, and so far, they align perfectly with live performance. I’ve purchased multiple systems from this author, and each one has exceeded expectations. Wim consistently provides top-tier support and is always willing to address any issues or even implement suggestions from the community. I wouldn't hesitate to buy anything he releases.

Andrei Trif
248
Andrei Trif 2025.07.10 14:17 
 

First EA I have purchased from Wim , Backtested for 5 years every tick based on real ticks and the results are amazing . backtesting From the begining of the year until yesterday its close to 100% return with 5.5% drawdown . Really impressed with it . I also spoke with the seller about the other EA's he has + promotions and he is such a nice and genuine guy :) . Totally recomend it !

Profalgo Limited
83383
Ответ разработчика Wim Schrynemakers 2025.07.10 14:28
Thx Andrei! Nice to hear that 😊
simonxue
255
simonxue 2025.07.10 13:24 
 

My second EA from Wim, I started on a live account recently and after some initial losses now I am in the money after just two days. Look forward to what this EA brings. Also Wim's support is very good! This EA is not a cash machine as it just does not throw money at you 100% of the time. People expect cash machine for a few hundred bucks which is laughable.

Profalgo Limited
83383
Ответ разработчика Wim Schrynemakers 2025.07.10 14:28
Thx for the review!
12
Ответ на отзыв