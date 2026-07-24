Начните с убытка, а не с прибыли. Сначала решите, насколько глубокую просадку вы готовы пережить — 5-10%, 20-30% или больше — и только затем позвольте системе искать доход внутри этого предела. Именно в таком порядке работает Veteran Army FX. И поскольку никто не знает, какая пара даст следующее по-настоящему крупное движение, советник одновременно наблюдает за одиннадцатью парами на таймфрейме H4, в обе стороны, вместо того чтобы ставить весь счёт на один график.

Кратко

Рынки: 11 валютных пар, покупка и продажа, на таймфрейме H4

11 валютных пар, покупка и продажа, на таймфрейме H4 Контроль риска: фиксированный стоп в каждой сделке, три риск-пресета, ни сетки, ни мартингейла, ни усреднения убытка

фиксированный стоп в каждой сделке, три риск-пресета, ни сетки, ни мартингейла, ни усреднения убытка Активность: около 80 сделок в месяц по всему портфелю (средний показатель бэктеста)

около 80 сделок в месяц по всему портфелю (средний показатель бэктеста) Счёт: нужен хеджинговый; минимум от 1 200 USD в зависимости от пресета

нужен хеджинговый; минимум от 1 200 USD в зависимости от пресета Проверка: живой сигнал на реальном счёте

Устали от неожиданных убытков?

Максимальную просадку вы выбираете заранее. Conservative, Moderate и Aggressive совершают одни и те же сделки и отличаются только размером позиции; у каждого пресета есть диапазон просадки, полученный при стресс-тестировании методом Монте-Карло, а скриншоты в галерее показывают результат каждого профиля. Ничто в части риска не оставлено на то, чтобы вы узнали об этом на собственном горьком опыте.

Считаете, что хорошая прибыль требует большого риска?

Достойная прибыль и низкая целевая просадка вполне совместимы. Система построена так, чтобы получить максимум дохода на каждую единицу просадки, а не максимум дохода вообще. Каждая система масштабируется по собственной волатильности — спокойный кросс и подвижная иеновая пара рискуют одинаково, а не торгуют одинаковым объёмом — и каждая сделка с первой секунды несёт фиксированный стоп. Ни сетки, ни мартингейла, ни усреднения убытка здесь нет.

Спред и проскальзывание съедают вашу прибыль?

Система, которая гонится за мелкими движениями, платит спред за каждое из них, и доля пункта решает, окажется сделка прибыльной или убыточной. Этот портфель работает иначе. Он торгует на таймфрейме H4 и держит позиции днями, а не минутами, поэтому он вовсе не участвует в гонке за то, чтобы первым оказаться на рынке. Каждая сделка нацелена на движение, многократно превышающее стоимость её открытия, и потому пункт проскальзывания меняет очень мало. Комиссия и своп уже учтены в бэктестах, показанных на этой странице.

Узнаёте о крупных движениях слишком поздно?

Одиннадцать пар, каждая сессия, покупка и продажа. Кто-то из портфеля уже находится на этом графике и делает свою работу независимо от того, у экрана вы или нет.

Вот что такое Veteran Army FX. Он начинает с убытка и идёт в обратную сторону. Он не прогнозирует; он покрывает территорию. Здесь нет геройской сделки, нет спасательной сетки, нет единой точки отказа.

Воспринимайте его как подразделение, а не как отдельного бойца. Каждый участник — ветеран одной задачи на одной паре, и он выполняет её только тогда, когда условия, под которые он обучен, действительно налицо. Одни созданы двигаться вместе с уже начавшимся трендом. Другие выжидают и берут откат внутри этого движения. Каждый с момента входа несёт фиксированный стоп и приказ оставаться в стороне, когда рынок ничего не предлагает: в боковом рынке его входной уровень попросту не достигается, и счёт остаётся ненагруженным вместо того, чтобы производить сделки. Либо выполняй задачу, либо не вступай в бой вовсе.

Модели работают со структурой цены: входы расположены на референсных уровнях, которые рынок создаёт сам — предыдущие дневные и недельные экстремумы, максимумы и минимумы сессий, границы недавнего диапазона — и берутся только тогда, когда волатильность подтверждает движение. Позиция закрывается при срабатывании стопа, при достижении цели, при исчезновении условий, стоявших за ней, либо когда прошло заданное число баров без ожидаемого движения. За моделями стоит 20 лет ценовой истории.

Множество небольших, слабо связанных позиций превосходит одну крупную и уверенную по причине, которая старше всех нас: эффект диверсификации, лежащий в основе современной портфельной теории. Плохие периоды, которые редко совпадают, вместе наносят гораздо меньший ущерб, чем поодиночке. Преимущество должно приходить от широты охвата, а не от плеча.

Один файл, полностью автономный. Никаких DLL, никаких индикаторов для установки, никаких настроек для подбора. Прикрепите к любому графику — и портфель работает.

Сигнал живой верификации (пресет Moderate, реальный счёт), начало 27.07.2026: https://www.mql5.com/en/signals/2383605

Тип счёта: необходим хеджинговый счет (hedging).

В вашем «Обзоре рынка» должны быть следующие пары (суффиксы брокера определяются автоматически): AUDJPY, AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPJPY, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF.

Риск-пресеты



Один входной параметр выбирает профиль риска. Размеры лотов по каждой стратегии заранее откалиброваны для каждого пресета — больше ничего настраивать не нужно.

Пресет Характер Для кого Conservative (по умолчанию) Наименьшие размеры позиций, калибровка под неглубокие просадки портфеля Крупные счета, фокус на сохранении капитала Moderate Средний размер позиций Сбалансированные счета Aggressive Наибольшие размеры, следует ожидать заметно более глубоких просадок Небольшие счета, высокая толерантность к риску

Приблизительный профиль риска и доходности по пресетам. Показатели доходности выведены из бэктеста 2006-2026; диапазоны просадок получены из Монте-Карло стресс-теста портфеля, который дает более консервативную и более реалистичную оценку, чем любая одиночная траектория бэктеста:

Пресет Историческая CAGR (бэктест) Ожидаемая максимальная просадка (Монте-Карло) Conservative около 9% в год 5-10% Moderate около 35% в год 20-30% Aggressive около 85% в год 40-50%

Читайте эти цифры внимательно. Все показатели — симуляция, а не живые результаты, и будущие просадки могут превышать диапазоны Монте-Карло. Не выбирайте Moderate, если просадка 30% для вас неприемлема, и не выбирайте Aggressive, если неприемлема просадка 50%. Прошлые результаты не гарантируют будущих.

Минимальный размер счёта



Рекомендуемый минимальный размер счёта, чтобы оставаться в пределах протестированных диапазонов просадки с учётом минимального лота брокеров:

Aggressive: 1 200 USD

Moderate: 3 300 USD

Conservative: 10 000 USD

Стартовая цена

Стартовая цена — 899 USD. Цена увеличивается на 300 USD после каждых 10 проданных копий и никогда не снижается — ранние покупатели всегда сохраняют лучшую цену. Если вы хотите сначала оценить советника на реальном счете, доступна аренда как менее затратный вариант.

Живой мониторинг



Заявления о реальной доходности принадлежат реальным счетам. Живой мониторинг сигнала публикуется для пресета Moderate:

Пресет Moderate, счет 5,000 USD: https://www.mql5.com/en/signals/2383605

Счет мониторинга работает ровно на той версии, что продается здесь, без какого-либо ручного вмешательства. Сигнал опубликован только для верификации — подписка на него недоступна; чтобы запустить систему, используйте советника. Размеры позиций масштабируются с балансом, и при 5,000 USD самые маленькие стратегии округляются до минимального лота брокера, поэтому счет мониторинга торгует немного легче номинального профиля Moderate. Conservative и Aggressive используют тот же движок и тот же список сделок — различается только размер позиций (см. таблицу рисков выше). Изображения бэктестов явно помечены как бэктесты и не являются живыми результатами.

Сводка бэктеста (помечено, это не живые результаты)



Тестер стратегий MT5, моделирование «Every tick based on real ticks», начальный депозит 10 000 USD, реальные данные брокера с комиссией и свопами, весь портфель активен на всех 11 парах.

Conservative и Moderate охватывают период с 01.01.2018 по 2026 год и содержат одни и те же сделки — различается только размер позиции. Aggressive показан с 01.01.2023 по 2026 год: на более длинном отрезке реинвестирование такого объёма даёт итоговые цифры, недостижимые ни для одного реального счёта, поскольку симуляция не учитывает ни маржинальные ограничения, ни проскальзывание, которое вызвали бы такие позиции. Более короткий период показывает тот же характер без фантастики. Результат каждого пресета представлен на скриншотах в галерее.

Эти прогоны выполнены на исторических котировках, комиссиях и свопах одного регулируемого брокера. Спреды, комиссии, ставки свопов и время сервера у разных брокеров отличаются и смещают исполнение отдельных сделок, поэтому в другом месте ожидайте других цифр — именно поэтому существует живой сигнал, указанный выше.

Просадка одного прогона бэктеста занижает риск: для планирования следует использовать диапазон Монте-Карло, указанный для каждого профиля. В реальной торговле периодически выводите прибыль, а не реинвестируйте её бесконечно. Прошлые результаты, смоделированные или реальные, не гарантируют будущих.

Чтобы быстро попробовать демоверсию, запустите тестер с моделированием «1 minute OHLC» — этого достаточно, чтобы увидеть, как портфель открывает и сопровождает сделки, и не потребуется скачивать полные тиковые данные по 11 парам. Это функциональная проверка, а не воспроизведение приведённых выше цифр.





Входные параметры в порядке отображения



Risk

RiskPreset (по умолчанию: Conservative) - выбирает таблицу размеров: Conservative, Moderate или Aggressive. Это единственный параметр, который большинству пользователей вообще стоит менять.

ReferenceCapital (по умолчанию: 10000) - баланс, при котором действуют опубликованные таблицы лотов. Размеры позиций масштабируются пропорционально отношению Баланс / ReferenceCapital. Оставьте 10000, если только вы не хотите намеренно переякорить масштабирование.

Execution

MagicNumber (по умолчанию: 18811938) - идентифицирует ордера этого советника на счете. Меняйте только если другой советник на том же счете использует тот же номер.

SlippagePoints (по умолчанию: 100) - максимально допустимое отклонение цены для рыночных исполнений, в пунктах.

MaxOpenPositions (по умолчанию: 0 = без ограничения) - необязательный жесткий лимит на число одновременно открытых позиций по всему портфелю. В бэктесте 2018-2026 портфель ни разу не превысил 28 одновременных позиций, поэтому лимит по умолчанию выключен.

Stop Loss

UseHiddenStopLoss (по умолчанию: false) - держит рабочий стоп внутри советника вместо выставления у брокера. Для защиты дальше по цене все равно выставляется аварийный стоп на стороне брокера.

HardStopMultiplier (по умолчанию: 1.5) - множитель дистанции этого аварийного брокерского стопа. Используется только при включенном скрытом стопе.

Symbols

SymbolPrefix / SymbolSuffix (по умолчанию: пусто) - настройки брокерских имен символов. При пустых значениях оба определяются автоматически; заполняйте только если ваш брокер использует необычные имена символов и автоопределение не сработало.

Advanced

TimeOffsetHours (по умолчанию: 0) - ручная поправка в часах, прибавляемая к брокерскому времени для соответствия конвенции GMT+2/GMT+3 (закрытие Нью-Йорка), которую предполагают стратегии. Для стандартных брокеров оставьте 0.

LogLevel (по умолчанию: Trade) - детализация журнала. Trade записывает события ордеров; более высокие уровни предназначены для диагностики.

Все, кроме RiskPreset, рассчитано на то, чтобы оставаться на значениях по умолчанию.

Установка

Прикрепите советника к любому одному графику (символ и таймфрейм не имеют значения).

Убедитесь, что 11 пар выше видимы в Market Watch. Брокерские суффиксы символов (например, EURUSD.x) определяются автоматически.

Разрешите алгоритмическую торговлю и держите терминал запущенным — для работы 24/5 рекомендуется VPS.

Выберите свой RiskPreset. Все остальное можно оставить по умолчанию.

Постоянное сопровождение



Я запускаю этот портфель на собственном капитале и постоянно сравниваю живой сигнал со статистическими ожиданиями бэктеста - по заранее определенным диапазонам, а не по ощущениям от месяца к месяцу. Обновления сопровождения (совместимость с брокерами, улучшения исполнения) доставляются через механизм обновлений Market и анонсируются в разделе Comments. Чего я делать не буду - это тихо реоптимизировать стратегии после обычной полосы убытков: именно так умирают подогнанные под кривую продукты. Если живое поведение когда-либо выйдет за заранее определенные диапазоны, я открыто скажу об этом в разделе Comments и буду действовать прозрачно, с понятными примечаниями к версиям.

Честные ожидания



Это медленный, широкий портфель на графиках H4. Будут убыточные недели и убыточные месяцы; сам бэктест их содержит. Никакая прибыльность не гарантируется. Не торгуйте деньгами, потерю которых не можете себе позволить, и начните с демо-счета, если вы новичок в автоматической торговле.

Поддержка осуществляется через раздел Comments продукта и сообщения на mql5.com.

Семейство Veteran Army

