Veteran Army FX

Начните с убытка, а не с прибыли. Сначала решите, насколько глубокую просадку вы готовы пережить — 5-10%, 20-30% или больше — и только затем позвольте системе искать доход внутри этого предела. Именно в таком порядке работает Veteran Army FX. И поскольку никто не знает, какая пара даст следующее по-настоящему крупное движение, советник одновременно наблюдает за одиннадцатью парами на таймфрейме H4, в обе стороны, вместо того чтобы ставить весь счёт на один график.

Кратко

  • Рынки: 11 валютных пар, покупка и продажа, на таймфрейме H4
  • Контроль риска: фиксированный стоп в каждой сделке, три риск-пресета, ни сетки, ни мартингейла, ни усреднения убытка
  • Активность: около 80 сделок в месяц по всему портфелю (средний показатель бэктеста)
  • Счёт: нужен хеджинговый; минимум от 1 200 USD в зависимости от пресета
  • Проверка: живой сигнал на реальном счёте

Устали от неожиданных убытков?

Максимальную просадку вы выбираете заранее. Conservative, Moderate и Aggressive совершают одни и те же сделки и отличаются только размером позиции; у каждого пресета есть диапазон просадки, полученный при стресс-тестировании методом Монте-Карло, а скриншоты в галерее показывают результат каждого профиля. Ничто в части риска не оставлено на то, чтобы вы узнали об этом на собственном горьком опыте.

Считаете, что хорошая прибыль требует большого риска?

Достойная прибыль и низкая целевая просадка вполне совместимы. Система построена так, чтобы получить максимум дохода на каждую единицу просадки, а не максимум дохода вообще. Каждая система масштабируется по собственной волатильности — спокойный кросс и подвижная иеновая пара рискуют одинаково, а не торгуют одинаковым объёмом — и каждая сделка с первой секунды несёт фиксированный стоп. Ни сетки, ни мартингейла, ни усреднения убытка здесь нет.

Спред и проскальзывание съедают вашу прибыль?

Система, которая гонится за мелкими движениями, платит спред за каждое из них, и доля пункта решает, окажется сделка прибыльной или убыточной. Этот портфель работает иначе. Он торгует на таймфрейме H4 и держит позиции днями, а не минутами, поэтому он вовсе не участвует в гонке за то, чтобы первым оказаться на рынке. Каждая сделка нацелена на движение, многократно превышающее стоимость её открытия, и потому пункт проскальзывания меняет очень мало. Комиссия и своп уже учтены в бэктестах, показанных на этой странице.

Узнаёте о крупных движениях слишком поздно?

Одиннадцать пар, каждая сессия, покупка и продажа. Кто-то из портфеля уже находится на этом графике и делает свою работу независимо от того, у экрана вы или нет.

Вот что такое Veteran Army FX. Он начинает с убытка и идёт в обратную сторону. Он не прогнозирует; он покрывает территорию. Здесь нет геройской сделки, нет спасательной сетки, нет единой точки отказа.

Воспринимайте его как подразделение, а не как отдельного бойца. Каждый участник — ветеран одной задачи на одной паре, и он выполняет её только тогда, когда условия, под которые он обучен, действительно налицо. Одни созданы двигаться вместе с уже начавшимся трендом. Другие выжидают и берут откат внутри этого движения. Каждый с момента входа несёт фиксированный стоп и приказ оставаться в стороне, когда рынок ничего не предлагает: в боковом рынке его входной уровень попросту не достигается, и счёт остаётся ненагруженным вместо того, чтобы производить сделки. Либо выполняй задачу, либо не вступай в бой вовсе.

Модели работают со структурой цены: входы расположены на референсных уровнях, которые рынок создаёт сам — предыдущие дневные и недельные экстремумы, максимумы и минимумы сессий, границы недавнего диапазона — и берутся только тогда, когда волатильность подтверждает движение. Позиция закрывается при срабатывании стопа, при достижении цели, при исчезновении условий, стоявших за ней, либо когда прошло заданное число баров без ожидаемого движения. За моделями стоит 20 лет ценовой истории.

Множество небольших, слабо связанных позиций превосходит одну крупную и уверенную по причине, которая старше всех нас: эффект диверсификации, лежащий в основе современной портфельной теории. Плохие периоды, которые редко совпадают, вместе наносят гораздо меньший ущерб, чем поодиночке. Преимущество должно приходить от широты охвата, а не от плеча.

Один файл, полностью автономный. Никаких DLL, никаких индикаторов для установки, никаких настроек для подбора. Прикрепите к любому графику — и портфель работает.

Сигнал живой верификации (пресет Moderate, реальный счёт), начало 27.07.2026: https://www.mql5.com/en/signals/2383605

Тип счёта: необходим хеджинговый счет (hedging).

В вашем «Обзоре рынка» должны быть следующие пары (суффиксы брокера определяются автоматически): AUDJPY, AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPJPY, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF.

Риск-пресеты

Один входной параметр выбирает профиль риска. Размеры лотов по каждой стратегии заранее откалиброваны для каждого пресета — больше ничего настраивать не нужно.

Пресет

Характер

Для кого

Conservative (по умолчанию)

Наименьшие размеры позиций, калибровка под неглубокие просадки портфеля

Крупные счета, фокус на сохранении капитала

Moderate

Средний размер позиций

Сбалансированные счета

Aggressive

Наибольшие размеры, следует ожидать заметно более глубоких просадок

Небольшие счета, высокая толерантность к риску

Приблизительный профиль риска и доходности по пресетам. Показатели доходности выведены из бэктеста 2006-2026; диапазоны просадок получены из Монте-Карло стресс-теста портфеля, который дает более консервативную и более реалистичную оценку, чем любая одиночная траектория бэктеста:

Пресет

Историческая CAGR (бэктест)

Ожидаемая максимальная просадка (Монте-Карло)

Conservative

около 9% в год

5-10%

Moderate

около 35% в год

20-30%

Aggressive

около 85% в год

40-50%

Читайте эти цифры внимательно. Все показатели — симуляция, а не живые результаты, и будущие просадки могут превышать диапазоны Монте-Карло. Не выбирайте Moderate, если просадка 30% для вас неприемлема, и не выбирайте Aggressive, если неприемлема просадка 50%. Прошлые результаты не гарантируют будущих.

Минимальный размер счёта

Рекомендуемый минимальный размер счёта, чтобы оставаться в пределах протестированных диапазонов просадки с учётом минимального лота брокеров:
Aggressive: 1 200 USD
Moderate: 3 300 USD
Conservative: 10 000 USD

Стартовая цена

Стартовая цена — 899 USD. Цена увеличивается на 300 USD после каждых 10 проданных копий и никогда не снижается — ранние покупатели всегда сохраняют лучшую цену. Если вы хотите сначала оценить советника на реальном счете, доступна аренда как менее затратный вариант.

Живой мониторинг

Заявления о реальной доходности принадлежат реальным счетам. Живой мониторинг сигнала публикуется для пресета Moderate:

Пресет Moderate, счет 5,000 USD: https://www.mql5.com/en/signals/2383605

Счет мониторинга работает ровно на той версии, что продается здесь, без какого-либо ручного вмешательства. Сигнал опубликован только для верификации — подписка на него недоступна; чтобы запустить систему, используйте советника. Размеры позиций масштабируются с балансом, и при 5,000 USD самые маленькие стратегии округляются до минимального лота брокера, поэтому счет мониторинга торгует немного легче номинального профиля Moderate. Conservative и Aggressive используют тот же движок и тот же список сделок — различается только размер позиций (см. таблицу рисков выше). Изображения бэктестов явно помечены как бэктесты и не являются живыми результатами.

Сводка бэктеста (помечено, это не живые результаты)

Тестер стратегий MT5, моделирование «Every tick based on real ticks», начальный депозит 10 000 USD, реальные данные брокера с комиссией и свопами, весь портфель активен на всех 11 парах.

Conservative и Moderate охватывают период с 01.01.2018 по 2026 год и содержат одни и те же сделки — различается только размер позиции. Aggressive показан с 01.01.2023 по 2026 год: на более длинном отрезке реинвестирование такого объёма даёт итоговые цифры, недостижимые ни для одного реального счёта, поскольку симуляция не учитывает ни маржинальные ограничения, ни проскальзывание, которое вызвали бы такие позиции. Более короткий период показывает тот же характер без фантастики. Результат каждого пресета представлен на скриншотах в галерее.

Эти прогоны выполнены на исторических котировках, комиссиях и свопах одного регулируемого брокера. Спреды, комиссии, ставки свопов и время сервера у разных брокеров отличаются и смещают исполнение отдельных сделок, поэтому в другом месте ожидайте других цифр — именно поэтому существует живой сигнал, указанный выше.

Просадка одного прогона бэктеста занижает риск: для планирования следует использовать диапазон Монте-Карло, указанный для каждого профиля. В реальной торговле периодически выводите прибыль, а не реинвестируйте её бесконечно. Прошлые результаты, смоделированные или реальные, не гарантируют будущих.

Чтобы быстро попробовать демоверсию, запустите тестер с моделированием «1 minute OHLC» — этого достаточно, чтобы увидеть, как портфель открывает и сопровождает сделки, и не потребуется скачивать полные тиковые данные по 11 парам. Это функциональная проверка, а не воспроизведение приведённых выше цифр.


Входные параметры в порядке отображения

Risk

  • RiskPreset (по умолчанию: Conservative) - выбирает таблицу размеров: Conservative, Moderate или Aggressive. Это единственный параметр, который большинству пользователей вообще стоит менять.
  • ReferenceCapital (по умолчанию: 10000) - баланс, при котором действуют опубликованные таблицы лотов. Размеры позиций масштабируются пропорционально отношению Баланс / ReferenceCapital. Оставьте 10000, если только вы не хотите намеренно переякорить масштабирование.

Execution

  • MagicNumber (по умолчанию: 18811938) - идентифицирует ордера этого советника на счете. Меняйте только если другой советник на том же счете использует тот же номер.
  • SlippagePoints (по умолчанию: 100) - максимально допустимое отклонение цены для рыночных исполнений, в пунктах.
  • MaxOpenPositions (по умолчанию: 0 = без ограничения) - необязательный жесткий лимит на число одновременно открытых позиций по всему портфелю. В бэктесте 2018-2026 портфель ни разу не превысил 28 одновременных позиций, поэтому лимит по умолчанию выключен.

Stop Loss

  • UseHiddenStopLoss (по умолчанию: false) - держит рабочий стоп внутри советника вместо выставления у брокера. Для защиты дальше по цене все равно выставляется аварийный стоп на стороне брокера.
  • HardStopMultiplier (по умолчанию: 1.5) - множитель дистанции этого аварийного брокерского стопа. Используется только при включенном скрытом стопе.

Symbols

  • SymbolPrefix / SymbolSuffix (по умолчанию: пусто) - настройки брокерских имен символов. При пустых значениях оба определяются автоматически; заполняйте только если ваш брокер использует необычные имена символов и автоопределение не сработало.

Advanced

  • TimeOffsetHours (по умолчанию: 0) - ручная поправка в часах, прибавляемая к брокерскому времени для соответствия конвенции GMT+2/GMT+3 (закрытие Нью-Йорка), которую предполагают стратегии. Для стандартных брокеров оставьте 0.
  • LogLevel (по умолчанию: Trade) - детализация журнала. Trade записывает события ордеров; более высокие уровни предназначены для диагностики.

Все, кроме RiskPreset, рассчитано на то, чтобы оставаться на значениях по умолчанию.

Установка

Прикрепите советника к любому одному графику (символ и таймфрейм не имеют значения).

Убедитесь, что 11 пар выше видимы в Market Watch. Брокерские суффиксы символов (например, EURUSD.x) определяются автоматически.

Разрешите алгоритмическую торговлю и держите терминал запущенным — для работы 24/5 рекомендуется VPS.

Выберите свой RiskPreset. Все остальное можно оставить по умолчанию.

Постоянное сопровождение

Я запускаю этот портфель на собственном капитале и постоянно сравниваю живой сигнал со статистическими ожиданиями бэктеста - по заранее определенным диапазонам, а не по ощущениям от месяца к месяцу. Обновления сопровождения (совместимость с брокерами, улучшения исполнения) доставляются через механизм обновлений Market и анонсируются в разделе Comments. Чего я делать не буду - это тихо реоптимизировать стратегии после обычной полосы убытков: именно так умирают подогнанные под кривую продукты. Если живое поведение когда-либо выйдет за заранее определенные диапазоны, я открыто скажу об этом в разделе Comments и буду действовать прозрачно, с понятными примечаниями к версиям.

Честные ожидания

Это медленный, широкий портфель на графиках H4. Будут убыточные недели и убыточные месяцы; сам бэктест их содержит. Никакая прибыльность не гарантируется. Не торгуйте деньгами, потерю которых не можете себе позволить, и начните с демо-счета, если вы новичок в автоматической торговле.

Поддержка осуществляется через раздел Comments продукта и сообщения на mql5.com.

Семейство Veteran Army

Veteran Army FX
 11 валютных пар, H4
 Этот продукт
Veteran Army Gold
 Один рынок, XAUUSD
 https://www.mql5.com/en/market/product/188603
Оба продукта построены на одном и том же подходе к риску: вы задаёте бюджет просадки, а портфель масштабируется под него.

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ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подкл
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Эксперты
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
Эксперты
Syna 7 - ИИ, который остаётся со сделкой Большинство торговых систем перестают думать после входа. Syna так не делает. Syna 7 — это торговый ИИ-ассистент и автономная торговая система, созданная для того, чтобы участвовать в процессе от анализа до выхода. Она может отслеживать текущие условия, помнить контекст сделки, оценивать новости и волатильность, управлять позициями, координировать счета и продолжать пересматривать решения после открытия ордера. Торговля не заканчивается на входе. Интелле
Wall Street Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.89 (18)
Эксперты
Wall Street Robot is a professional trading system developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to operate
ORB Revolution
Haidar Lionel Haj Ali
5 (24)
Эксперты
ORB Revolution — Советник MetaTrader 5 ORB Revolution — это профессиональный советник Opening Range Breakout (ORB) для MetaTrader 5, разработанный для дисциплинированной автоматической торговли с контролем рисков . Созданный с учетом институциональных стандартов, этот инструмент делает акцент на сохранении капитала , повторяемом исполнении и прозрачной логике принятия решений — идеально подходит для серьезных трейдеров и участников проп-трейдинг челленджей. ORB Revolution полностью поддерживает
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Эксперты
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
DAX Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
Эксперты
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the DAX 40 Index on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability trading opportunities by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot is designe
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.32 (53)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Golden Tree
Arthur Hatchiguian
4.11 (18)
Эксперты
Golden Tree является агрессивным мультицикловым скальпером, созданным для Gold (XAUUSD) M1 . Каждый цикл независим . Он использует последовательность ордеров и имеет собственные TP и SL . Используется система мартингейла . Этот советник опирается на сильные повторения прошлого, чтобы открывать позиции и достигать высокого процента успеха . Очень важно прочитать блог перед началом. Минимальный депозит составляет 100 $ при кредитном плече 1:500. Система autolot включена . Рекомендую счёт 1:500 EC
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (5)
Эксперты
[ IMPORTANT ] REAL CLIENT FEEDBACK :  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_58814415 [ IMPORTANT ]  UPDATED (1 YEAR PERFORMANCE):  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_59233853 Представляем Bitcoin Scalping MT4/MT5 – умного советника для криптотрейдинга ПРОМОЦИЯ ПРИ ЗАПУСКЕ: Осталось всего 3 копии по текущей цене! Итоговая цена: $3999.99 БОНУС - ПРИОБРЕТИТЕ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПОСТОЯННЫЙ ДОСТУП К BITCOIN SCALPING И ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПО ALGO ТРЕЙДИНГ
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
4 (16)
Эксперты
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
AiQ
William Brandon Autry
4.87 (38)
Эксперты
Представляем AiQ Gen 2 – Быстрее. Умнее. Мощнее, чем когда-либо. Мы помогли начать этот сдвиг в конце 2024 года с Mean Machine, одной из первых систем, внедривших настоящий передовой ИИ в реальную розничную торговлю. AiQ Gen 2 является следующей эволюцией в этой линейке. AiQ Gen 2 создан для скорости на совершенно ином уровне. Отложенные ордера лежат в основе его преимущества, позволяя позиционироваться с точностью до расширения импульса, а затем передать управление адаптивному интеллекту. Боль
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.38 (21)
Эксперты
Советник Bonnitta EA  основан на стратегии отложенной позиции ( PPS ) и очень продвинутом алгоритме скрытной торговли. Стратегия Bonnitta EA представляет собой комбинацию секретного пользовательского индикатора, линий тренда, уровней поддержки и сопротивления ( Price Action ) и наиболее важного алгоритма скрытной торговли, упомянутого выше. НЕ ПОКУПАЙТЕ EA БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРОВЕРОК НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ БОЛЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ, МНЕ ЗАНИМАЛОСЬ БОЛЕЕ 100 НЕДЕЛЬ (БОЛЕЕ 2 ЛЕТ), ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ BONNITTA EA НА РЕ
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (42)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
SmartChoise Battery
Gabriel Costin Floricel
4.8 (5)
Эксперты
SmartChoise Battery EA Руководство пользователя доступно по ссылке на моей странице профиля. Утонченная и стабильная продолжательная версия классического SmartChoise Expert Advisor (v8.2). В этом издании сохранены прежняя нейронная логика и классическая система фильтров, которые многие трейдеры ценили за устойчивое и предсказуемое поведение. Советник предназначен для тех, кто предпочитает исходный стиль торговли, делая ставку на ясность и простоту, а не на постоянные изменения. Battery EA вклю
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
5 (1)
Эксперты
Точность. Цель. Результат. НЕ ПРОСТО СКАЛЬПЕР — ЭТО СИСТЕМА PythonX M1 Scalper — это не обычный торговый робот. Это специализированная система скальпинга, созданная исключительно для XAUUSD на таймфрейме M1 , с точными входами, умным контролем риска и устойчивой прибылью в долгосрочной перспективе. Тестировался на 9 популярных брокерах с депозитом всего $500 и показал впечатляющие результаты — до $500 000 чистой прибыли , без мартингейла и усреднения. УМНЫЙ ВХОД — ФИЛЬТРЫ, РАБОТАЮЩИЕ ВМЕСТЕ Pyt
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
Эксперты
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
SentinelAI MT5
Valeriia Mishchenko
4 (2)
Эксперты
No losing months since August 2019, with a 2.04% monthly gain: Live performance MT 4 version can be found here Sentinel AI is fully automated trading system is built for major forex pairs such as EURUSD and GBPUSD on the M5 timeframe. By combining price action and mean reversion principles with advanced AI-driven analytics, it is designed to identify potential trend reversals and exploit market inefficiencies with greater accuracy and efficiency. Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD Timefram
BulletProof BTC
Rodrigo Domenico Minafra
5 (1)
Эксперты
BULLETPROOF BTC — советник Session Breakout для BTC/USD Полностью автоматическая система торговли пробоев сессионных диапазонов для Биткоина. БЕЗ мартингейла. БЕЗ сетки. БЕЗ усреднения убытков. БЕЗ скрытых механизмов "восстановления". Стоп-лосс и тейк-профит на каждой позиции, всегда. 6 профилей риска, настройка в один клик. Проверен на целом годе out-of-sample данных. ------------------------------- ЧЕМ ЭТОТ СОВЕТНИК ОТЛИЧАЕТСЯ: ПРОВЕРКА, А НЕ ОБЕЩАНИЯ ------------------------------- Больш
Golden Blitz MT5
Lo Thi Mai Loan
4.43 (14)
Эксперты
EA Golden Blitz– Надежное и эффективное решение для торговли золотом   Промо-акция на запуск!  Осталось всего 1 копии по текущей цене!  Финальная цена: $1999.99 Здравствуйте! Я EA Golden Blitz, второй экспертный советник (EA) из семейства Diamond Forex Group, специально созданный для торговли золотом (XAU/USD). С уникальными функциями и приоритетом безопасности я гарантирую устойчивый и эффективный опыт торговли золотом для трейдеров.   Чем EA Golden Blitz отличается от других?   - Динамичес
CasperIT Adaptive Market Intelligence Trader
Imad Saadeh
5 (2)
Эксперты
Official Purchase Notice CasperIT AMI Trader is sold exclusively through the MQL5 Market. We do not authorize any Telegram channels, websites, or third-party sellers to distribute or sell this product. Software obtained from unofficial sources is not supported, does not receive updates, and may be modified or unsafe. CasperIT Adaptive Market Intelligence Trader MT5 Overview CasperIT Adaptive Market Intelligence Trader (AMI) is a fully automated Meta Trader 5 Expert Advisor that combines trend, m
Velora MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Эксперты
The Intelligent Grid EA — A Team of Smart Modules Following the 5-star success of its MT4 predecessor, Velora has been completely rebuilt for MT5 with a fundamental shift in design. Most grid EAs are one engine doing many jobs. Velora is different. Inside Velora, there is a team. Four smart modules, each with one specialty, working together so the system stays adaptive at every stage of a trade — from the moment of entry, to scaling decisions, to the exit. Meet the team: VSE — Velora Smart Entr
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